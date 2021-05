Kanada bestätigt weiteren Todesfall im Zusammenhang mit AstraZeneca und lässt den Pfizer-Impfstoff für Jugendliche zu

Eine 50-jährige Frau aus der kanadischen Provinz Alberta starb an einem seltenen Blutgerinnsel nach Erhalt der AstraZeneca-Oxford-Impfstoff, so der Provinz Chief Medical Officer of Health.

In einer Erklärung am Dienstag sagte Dr. Deena Hinshaw, dass die Frau an impfstoffinduzierter immunthrombotischer Thrombozytopenie (VITT) starb. Es war Kanadas zweiter bestätigter Todesfall von VITT im Zusammenhang mit dem Impfstoff.

Obwohl extrem selten, unterscheidet sich VITT von einem typischen Blutgerinnsel, da es sowohl eine zerebrale Venensinusthrombose (CVST) – bei der Venen, die Blut aus dem Gehirn ableiten, verstopft werden – als auch tödliche Blutungen verursachen kann.

Laut CBC News, hat Kanada sieben Fälle von Blutgerinnseln nach der Impfung mit AstraZeneca gemeldet, aber Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens sind der Meinung, das die Vorteile des Impfstoffs überwiegen.

In einer Erklärung Mittwoch, sagte Alberta Health, sie werden weiterhin AstraZeneca COVID-Impfstoff verwalten. „Dies ändert nichts an der Risikoeinschätzung, die den Albertanern zuvor mitgeteilt wurde.“

Wie The Defender am 7. April berichtete, fanden europäische Regulierungsbehörden eine „mögliche Verbindung“ zwischen AstraZeneca COVID-Impfstoff und „sehr selten“ Blutgerinnsel, aber sie stehen weiterhin geschlossen dahinter, dass die Vorteile des Impfstoffs die Risiken überwiegen.

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) empfahl nicht, die Verwendung des Impfstoffs aufgrund von Alter, Geschlecht oder anderen Risikofaktoren einzuschränken, sagte aber, dass Fälle von Blutgerinnung nach der Impfung als mögliche Nebenwirkung aufgeführt werden sollten“, so eine Erklärung des Sicherheitsausschusses der Agentur.

Dies geschah, nachdem mehr als 20 Länder Impfungen von AstraZeneca aufgrund von Berichten über Todesfälle und Verletzungen – in den meisten Fällen im Zusammenhang mit Blutgerinnseln – bei gesunden Menschen, die den Impfstoff erhalten hatten, ausgesetzt hatten.

Am 20. April stellte die EMA auch einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff COVID von Johnson & Johnson – der eine ähnliche Adenovirus-Technologie verwendet – und seltenen Blutgerinnseln fest, sagte aber, dass die Vorteile insgesamt immer noch die Risiken überwiegen.

AstraZeneca steht auf dem Prüfstand, nachdem Pläne bekannt wurden, dem CEO, Pascal Soriot, eine große Erhöhung der Boni zu gewähren. Die Investorenberatungsgruppen Pirc, Glass Lewis und Institutional Shareholder Services meldeten Bedenken an, weil der maximale Aktienbonus, den Soriot im Rahmen eines langfristigen Plans erhalten kann, von 550 % seines Grundgehalts von 1,3 Mio. £ auf 650 % erhöht werden soll.

Das Unternehmen plant außerdem, Soriots maximalen Jahresbonus von 200% auf 250% seines Gehalts zu erhöhen, basierend auf dem Erreichen von Leistungszielen.

Neville White, Leiter für verantwortungsvolle Investitionspolitik und Research bei EdenTree Investment Management und AstraZeneca-Aktionär, bezeichnete die vorgeschlagenen Bonuserhöhungen als obszön“ und sagte, er werde dagegen stimmen. „Es ist offensichtlich schwierig, weil Pascal im Moment sowohl ein Held als auch ein Antiheld ist“, sagte White.

Die Abstimmung über die Gehaltserhöhung kommt, da der Impfstoff von AstraZeneca mit zahlreichen Fällen von seltenen Blutgerinnseln in Verbindung gebracht wird, von denen einige zum Tod führten, sowie mit Rechtsstreitigkeiten über Lieferengpässe bei COVID und Verlusten im ersten Quartal.

Kanada genehmigt als erstes Land den Impfstoff von Pfizer für junge Teenager

Health Canada teilte mit, dass der Impfstoff von Pfizer-BioNTech nun auch Kindern ab 12 Jahren verabreicht werden kann. Damit ist Kanada das erste Land der Welt, das die Verabreichung von COVID-Impfstoffen an jüngere Altersgruppen genehmigt. Dr. Supriya Sharma, leitende medizinische Beraterin von Health Canada, bestätigte die Zulassung.

Pfizer veröffentlichte im März vorläufige Ergebnisse einer US-Impfstudie mit 2’260 Freiwilligen im Alter von 12 bis 15 Jahren, die keine COVID-Fälle unter den vollständig Geimpften zeigten. Sharma sagte, dies sei der Beweis, dass der Impfstoff in der Altersgruppe von 12 bis 15 Jahren sicher und wirksam sei.

Wie The Defender am Dienstag berichtete, bereitet sich die U.S. Food and Drug Administration darauf vor, die Verwendung des COVID-Impfstoffs von Pfizer bei amerikanischen Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren bis Anfang nächster Woche zu genehmigen. Pfizer plant, die EUA im September zu beantragen, um seinen COVID-Impfstoff an Kinder im Alter von 2 bis 11 Jahren zu verabreichen.