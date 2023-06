Von Netto-Null bis Glyphosat: Agritechs grüngewaschener Griff nach der Macht

Colin Todhunter

Im Mainstream ist heute viel von einer „Ernährungswende“ die Rede. Große Agrarunternehmen und „philanthropische“ Stiftungen positionieren sich als die Retter der Menschheit mit ihren viel beworbenen Plänen, die Welt mit „Präzisionslandwirtschaft“, „datengesteuerter“ Landwirtschaft und „nachhaltiger“ Produktion zu „ernähren“.

Dabei handelt es sich um genau die Institutionen, die für die soziale, ökologische und ökologische Degradation des derzeitigen Ernährungssystems verantwortlich sind. Dieselben Institutionen, die für die steigende Zahl von Krankheiten verantwortlich sind, die auf die von ihnen produzierten oder geförderten giftigen Nahrungsmittel zurückzuführen sind.

In dieser Erzählung ist kein Platz für eine Erwähnung der Machtverhältnisse, die das vorherrschende Lebensmittelsystem und viele der aktuellen Probleme geformt haben.

Tony Weis von der University of Western Ontario gibt einen nützlichen Einblick:

„Die weltweite Landwirtschaft ist durch extreme Ungleichgewichte gekennzeichnet, die zu den dauerhaftesten wirtschaftlichen Hinterlassenschaften des europäischen Imperialismus gehören. Viele der ärmsten Länder der Welt in den Tropen sind Nettoimporteure von Nahrungsmitteln, obwohl ein großer Teil ihrer Arbeitskräfte in der Landwirtschaft tätig ist und große Teile ihrer besten Anbauflächen für Agrarexportgüter genutzt werden“.

Er fügt hinzu, dass diese Rohstoffabhängigkeit tiefe Wurzeln in Wellen der Enteignung, der Einrichtung von Plantagen und der Unterwerfung der Bauernschaft unter einen zunehmenden Wettbewerbsdruck hat, während sie gleichzeitig immer mehr an den Rand gedrängt wurde.

In dem 2018 erschienenen Buch The Divide: A Brief Guide to Global Inequality and its Solutions (Ein kurzer Leitfaden zur globalen Ungleichheit und ihren Lösungen) beschreibt Jason Hickel die Prozesse, die zur Anhäufung von Reichtum in Europa während eines 150-jährigen Kolonialismus führten, der Dutzende Millionen Tote forderte.

Indem Großbritannien das Land anderer Länder nutzte, verdoppelte es effektiv die Größe des von ihm kontrollierten Ackerlandes. Dadurch wurde es praktischer, die Landbevölkerung im eigenen Land zur Industriearbeit heranzuziehen (indem man die Menschen ihrer produktiven Mittel beraubte). Auch dies wurde durch massive Gewalt (Niederbrennen von Dörfern, Zerstörung von Häusern, Vernichtung von Ernten) unterstützt.

In jüngerer Zeit hat der Neoliberalismus die Machtverhältnisse, die dem System zugrunde liegen, weiter verstärkt und die Kontrolle der landwirtschaftlichen Produktion durch globale Konzerne zementiert, unterstützt durch die Politik der Welthandelsorganisation, der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds.

ÜBERGANG ZUR NAHRUNGSVERSORGUNG DURCH KONZERNE

Die Ernährungswende wird in der Sprache der Klimakrise und der Nachhaltigkeit formuliert. Sie sieht eine besondere Zukunft für die Landwirtschaft vor. Sie ist nicht ökologisch, und nur relativ wenige Landwirte haben einen Platz darin.

Nach 1945 hat die Agrarindustrie, die weitgehend vom US-Staat, der Rockefeller-Stiftung und Finanzinstituten unterstützt wird, ein von Chemikalien abhängiges System der industriellen Landwirtschaft gefördert und eingeführt. Ländliche Gemeinschaften, ökologische Systeme, die Umwelt, die menschliche Gesundheit und einheimische Systeme des Nahrungsmittelanbaus wurden dabei zerstört.

Jetzt arbeiten Konzerne wie Bayer, Corteva und Syngenta mit Microsoft, Google und anderen Big-Tech-Giganten zusammen, um mit Hilfe von Cloud- und KI-Technologien bauernlose Betriebe zu ermöglichen. Ein Kartell von Dateneigentümern und Anbietern proprietärer Inputs verstärkt seinen Einfluss auf das globale Lebensmittelsystem und baut gleichzeitig sein industrielles Modell des Pflanzenanbaus aus.

Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, das Narrativ des „Klimanotstands“ – ein umstrittener Kommentar, der sorgfältig gefördert wurde (siehe die Arbeit des Enthüllungsjournalisten Cory Morningstar) – und die Netto-Null-Ideologie voranzutreiben und dies mit Kohlenstoffausgleich und Kohlenstoffgutschriften zu verknüpfen.

Viele Unternehmen aus verschiedenen Sektoren sichern sich große Landflächen im globalen Süden, um dort Baumplantagen anzulegen und Kohlenstoffgutschriften zu erhalten, die sie auf den internationalen Kohlenstoffmärkten verkaufen können. In der Zwischenzeit können sie durch den vermeintlichen „Ausgleich“ ihrer Emissionen die Verschmutzung fortsetzen.

In Ländern, in denen die industrielle Landwirtschaft vorherrscht, werden im Rahmen des „Carbon Farming“ bestehende Praktiken geändert, um zu behaupten, dass Kohlenstoff im Boden gebunden wird, und um dann Kohlenstoffgutschriften zu verkaufen.

Dies wird in einer kürzlich erschienenen Präsentation von Devlin Kuyek von der gemeinnützigen Organisation GRAIN erläutert, der die Unternehmensagenda hinter dem Carbon Farming darlegt.

Eine der ersten großen digitalen Landwirtschaftsplattformen heißt Climate FieldView, eine App von Bayer. Sie sammelt Daten von Satelliten und Sensoren auf Feldern und Traktoren und nutzt dann Algorithmen, um Landwirten Ratschläge für ihre Anbaumethoden zu geben: wann und was sie anpflanzen sollen, wie viel Pestizide gespritzt werden sollen, wie viel Dünger sie ausbringen sollen usw. FieldView wird bereits auf landwirtschaftlichen Betrieben in den USA, Kanada, Brasilien, Argentinien und Europa eingesetzt.

Um am Carbon-Programm von Bayer teilzunehmen, müssen die Landwirte bei der digitalen Landwirtschaftsplattform FieldView von Bayer angemeldet sein. Mit der FieldView-App weist Bayer die Landwirte dann in die Anwendung von nur zwei Praktiken ein, die angeblich Kohlenstoff in den Böden binden: reduzierte Bodenbearbeitung oder Direktsaat und das Anpflanzen von Deckfrüchten.

Über die App überwacht das Unternehmen diese beiden Praktiken und schätzt die Menge an Kohlenstoff, die die teilnehmenden Landwirte gebunden haben. Die Landwirte sollen dann nach den Berechnungen von Bayer bezahlt werden, und Bayer nutzt diese Informationen, um Kohlenstoffgutschriften zu beantragen und diese auf Kohlenstoffmärkten zu verkaufen.

Im August 2022 startete Bayer in den USA ein neues Programm namens ForGround. Vorgelagerte Unternehmen können die Plattform nutzen, um für Bodenbearbeitungsgeräte, Futtersaatgut und andere Betriebsmittel zu werben und Rabatte anzubieten. Das große Ziel von Bayer sind jedoch die nachgelagerten Lebensmittelunternehmen, die die Plattform nutzen können, um Emissionsreduzierungen in ihren Lieferketten geltend zu machen.

Auch in Ländern wie Indien wird der Grundstein für diese Art von Plattformen gelegt. Im April 2021 unterzeichnete die indische Regierung eine Absichtserklärung mit Microsoft, die es dem lokalen Partner CropData ermöglicht, eine Stammdatenbank von Landwirten zu nutzen.

Microsoft wird den Landwirten mit Lösungen für das Nacherntemanagement „helfen“, indem es eine kollaborative Plattform aufbaut und landwirtschaftliche Datensätze wie Ernteerträge, Wetterdaten, Marktnachfrage und Preise erfasst. Dies wiederum würde eine Schnittstelle für die Landwirte für eine „intelligente“ Landwirtschaft schaffen, einschließlich Nacherntemanagement und Vertrieb.

CropData wird Zugang zu einer staatlichen Datenbank mit 50 Millionen Landwirten und deren Grundbucheinträgen erhalten. Im Zuge des Ausbaus der Datenbank wird sie die persönlichen Daten der Landwirte enthalten.

Profil des Landbesitzes – Katasterkarten, Betriebsgröße, Landtitel, lokale klimatische und geografische Bedingungen.

Angaben zur Produktion – angebaute Kulturen, Produktionsverlauf, Inputverlauf, Qualität der Produktion, Maschinenpark.

Finanzielle Details – Inputkosten, durchschnittlicher Ertrag, Kreditgeschichte.

Erklärtes Ziel ist es, durch den Einsatz digitaler Technologie die Finanzierung, den Einsatz von Betriebsmitteln, den Anbau sowie die Versorgung und den Vertrieb zu verbessern.

Diese Initiative beinhaltet jedoch auch die Bereitstellung von Daten über Grundbesitzurkunden mit der Absicht, einen Grundstücksmarkt einzurichten, damit Investoren Land aufkaufen und zusammenlegen können – globale Aktienfonds betrachten landwirtschaftliche Flächen als wertvollen Vermögenswert, und globale Agrartechnik-/Agrarindustrieunternehmen bevorzugen Betriebe im industriellen Maßstab für die Einführung einer hochmechanisierten „Präzisions“-Landwirtschaft.

Die „datengesteuerte Landwirtschaft“ wertet Daten aus, die von den Agrarunternehmen und den großen Technologiekonzernen genutzt werden, die mehr über die Landwirte wissen als die Landwirte über sich selbst. Unternehmen wie Bayer und Microsoft werden immer mehr Kontrolle über die Landwirte gewinnen und ihnen genau vorschreiben, wie sie wirtschaften und welche Betriebsmittel sie verwenden.

Und wie GRAIN feststellt, ist es für Bayer von großem Nutzen, mehr Landwirte dazu zu bringen, reduzierte Bodenbearbeitung oder Direktsaat anzuwenden. Für die von Bayer geförderte reduzierte Bodenbearbeitung oder Direktsaat müssen die Felder mit dem Herbizid RoundUp (giftiges Glyphosat) besprüht und Saatgut der gentechnisch veränderten Roundup-resistenten Sojabohnen oder des Hybridmais ausgesät werden.

Bayer beabsichtigt auch, von der Förderung von Deckfrüchten zu profitieren. Das Unternehmen hat die Mehrheitsbeteiligung an einem Saatgutunternehmen übernommen, das eine gentechnisch veränderte Deckfrucht namens CoverCress entwickelt. Das Saatgut von CoverCress soll an Landwirte verkauft werden, die sich bei ForGround angemeldet haben, und die Pflanze soll als Biokraftstoff verkauft werden.

Die Gentechnik war schon immer eine Lösung, die ein Problem brauchte. Zusammen mit den damit verbundenen geldbringenden giftigen Chemikalien hat sie ihre Versprechen nicht gehalten (siehe GVO-Mythen und -Wahrheiten, veröffentlicht von Open Earth Source) und war bei ihrer Einführung manchmal katastrophal, nicht zuletzt für arme Bauern in Indien.

Während für die traditionelle Züchtung und die landwirtschaftlichen Praktiken kaum oder gar kein Bedarf an Gentechnologien besteht, machen die Daten- und Agrarchemie-Giganten unter dem Deckmantel des „Klimanotstandes“ Wissen zur Ware und machen die Bauern von ihren Plattformen und Inputs abhängig. Die Kommerzialisierung von Wissen und der Zwang für Landwirte, sich auf proprietäre, von Algorithmen überwachte Inputs zu verlassen, wird definieren, was Landwirtschaft ist und wie sie betrieben werden soll.

Die Einführung von Technologie in den Sektor kann für die Landwirte von Vorteil sein. Um die zugrunde liegenden Beweggründe, die Machtdynamik und die Qualität der Lebensmittel, die wir letztendlich essen, zu verstehen, ist es jedoch entscheidend zu wissen, wem die Technologie gehört und wie sie eingesetzt wird.

NETTO-NULL-SCHNEEBALLSYSTEM

In seinem Artikel From land grab to soil grab: the new business of carbon farming (Vom Landraub zum Bodenraub: das neue Geschäft mit dem Kohlenstoff) erklärt GRAIN, dass die Kontrolle und nicht die Bindung von Kohlenstoff der Kern der Sache ist. Mehr als die Hälfte der organischen Bodensubstanz in den landwirtschaftlich genutzten Böden der Welt ist bereits verloren gegangen. Dennoch geben sich die Hauptverantwortlichen für diese Bodenkatastrophe jetzt als Retter des Bodens aus.

Unter dem Deckmantel der Grünen Revolution (Einsatz von Chemikalien, synthetischen Düngemitteln, hohem Wasserverbrauch, Hybridsaatgut, intensivem Monokulturanbau, verstärkter Mechanisierung usw.) haben wir es mit einer ausbeuterischen Landwirtschaft zu tun, die dem Boden seine Nährstoffe entzogen hat. Sie hat auch dazu geführt, dass die Landwirte in die Saatgut- und Chemie-Tretmühlen der Konzerne geraten sind.

In ähnlicher Weise zieht die Kohlenstoffwirtschaft die Landwirte in die digitalen Plattformen hinein, die Agrarkonzerne und große Technologieunternehmen gemeinsam entwickeln, um die Landwirte bei der Wahl ihrer Betriebsmittel und Anbaumethoden zu beeinflussen (große Technologieunternehmen wie Microsoft und IBM sind wichtige Käufer von Kohlenstoffkrediten). Die Unternehmen beabsichtigen, ihre digitalen Plattformen zu zentralen Anlaufstellen für Kohlenstoffgutschriften, Saatgut, Pestizide und Düngemittel sowie agronomische Beratung zu machen, wobei das Unternehmen den zusätzlichen Vorteil hat, dass es die Kontrolle über die von den teilnehmenden Betrieben gesammelten Daten hat.

Diejenigen, die am meisten von diesen Programmen profitieren können, sind die Aktienfonds und die Wohlhabenden, die große landwirtschaftliche Flächen aufgekauft haben. Finanzmanager können nun digitale Plattformen nutzen, um Farmen in Brasilien zu kaufen, sie für Emissionsgutschriften anzumelden und ihre Aktivitäten von ihren Büros an der Wall Street aus zu steuern.

Was den Markt für Emissionsgutschriften und den Handel mit Emissionszertifikaten betrifft, so scheint dies ein weiteres profitables Schneeballsystem zu sein, mit dem die Händler ein Vermögen machen werden.

Der Journalist Patrick Greenfield berichtet, dass Untersuchungen von Verra, dem weltweit führenden Kohlenstoffstandard für den schnell wachsenden Markt für freiwillige Kompensationsmaßnahmen im Wert von 2 Milliarden Dollar (1,6 Milliarden Pfund), ergeben haben, dass mehr als 90 % der Regenwald-Kompensationsgutschriften – die zu den am häufigsten von Unternehmen verwendeten gehören – wahrscheinlich „Phantomgutschriften“ sind und keine echten Kohlenstoffreduzierungen darstellen.

Die Analyse wirft Fragen zu den Gutschriften auf, die von einer Reihe international bekannter Unternehmen erworben wurden – einige von ihnen haben ihre Produkte als „klimaneutral“ bezeichnet oder ihren Verbrauchern gesagt, sie könnten fliegen, neue Kleidung kaufen oder bestimmte Lebensmittel essen, ohne die „Klimakrise“ zu verschärfen.

Das in Washington ansässige Unternehmen Verra betreibt eine Reihe führender Umweltstandards für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung, darunter den Verified Carbon Standard (VCS), der bereits mehr als eine Milliarde Emissionsgutschriften ausgestellt hat. Drei Viertel aller freiwilligen Kompensationen werden von Verra genehmigt. Sein Programm zum Schutz des Regenwaldes macht 40 % der von ihm genehmigten Gutschriften aus.

Obwohl Verra die Ergebnisse bestreitet, konnte nur bei einer Handvoll der Regenwaldprojekte von Verra eine Verringerung der Abholzung nachgewiesen werden – 94 % der Gutschriften hatten keinen Nutzen für das Klima.

Laut der Analyse einer Studie der Universität Cambridge aus dem Jahr 2022 wurde die Bedrohung der Wälder bei den Verra-Projekten im Durchschnitt um 400 % überbewertet.

Barbara Haya, die Leiterin des Berkeley Carbon Trading Project, erforscht seit 20 Jahren Kohlenstoffgutschriften in der Hoffnung, einen Weg zu finden, das System zum Funktionieren zu bringen.

Sie sagt, dass Unternehmen Gutschriften verwenden, um zu behaupten, dass sie Emissionen reduzieren, obwohl die meisten dieser Gutschriften gar keine Emissionsreduzierung darstellen:

„Regenwaldschutzgutschriften sind derzeit die häufigste Form auf dem Markt. Aber diese Probleme sind nicht nur auf diese Art von Gutschriften beschränkt. Diese Probleme gibt es bei fast allen Arten von Gutschriften.“

ECHTE ERNÄHRUNGSWENDE

Die „Ernährungswende“ bedeutet, dass die Landwirte weiter in eine ausbeuterische, von Unternehmen kontrollierte Landwirtschaft eingespannt werden, die den Reichtum abschöpft und die Marktbedürfnisse globaler Konzerne, Ponzi-Schemata für den Emissionshandel und privater Aktienfonds bedient. Die Landwirte werden zu Hilfsarbeitern der Unternehmen oder zu gewinnorientierten Agenten, die alle Risiken tragen, degradiert.

Die räuberische Kommerzialisierung des ländlichen Raums ist symptomatisch für eine moderne kolonialistische Denkweise, die auf zynische Weise die einheimischen landwirtschaftlichen Praktiken untergräbt und sich falscher Prämissen und Angstmacherei bedient, um die Einführung von Technologien und Chemikalien zu legitimieren, die uns angeblich alle vor dem Klimazusammenbruch und der malthusianischen Katastrophe bewahren sollen.

Eine echte Ernährungswende würde eine Abkehr vom reduktionistischen industriellen Ertragsparadigma hin zu einem stärker integrierten Systemansatz für Lebensmittel und Landwirtschaft mit geringem Input bedeuten, bei dem die lokale Ernährungssicherheit, vielfältige Anbaumuster und die Nährstoffproduktion pro Hektar, die Stabilität des Grundwasserspiegels, die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klima, eine gute Bodenstruktur und die Fähigkeit, mit dem zunehmenden Druck durch Schädlinge und Krankheiten fertig zu werden, im Vordergrund stehen.

Dazu gehören lokalisierte, demokratische Lebensmittelsysteme und ein Konzept der Ernährungssouveränität, das auf Selbstversorgung, agrarökologischen Grundsätzen und regenerativer Landwirtschaft beruht (es gibt zahlreiche konkrete Beispiele für regenerative Landwirtschaft, von denen viele auf der Website von Food Tank beschrieben werden).

Dies würde auch bedeuten, dass das Recht auf kulturell angepasste, nährstoffreiche und von giftigen Chemikalien freie Lebensmittel gefördert und das lokale (kommunale) Eigentum an und die Verwaltung von gemeinsamen Ressourcen wie Land, Wasser, Boden und Saatgut sichergestellt wird.

Dies ist die Grundlage für echte Ernährungssicherheit und echten Umweltschutz – basierend auf kurzen Lieferketten, die den Wohlstand in den lokalen Gemeinschaften halten, anstatt dass er von profitgierigen Unternehmen abgeschöpft wird, die die halbe Welt entfernt angesiedelt sind.