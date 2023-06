Was sind die Prioritäten der Gesundheitsbranche?

Auf einer kürzlich abgehaltenen privaten Konferenz wurde deutlich, wie die FDA Big Pharma dabei unterstützt, von Alzheimer und Fettleibigkeit zu profitieren.

Von: Ein Arzt aus dem Mittleren Westen

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Die Pharmaindustrie bevorzugt die Entwicklung von unvollständig wirksamen Medikamenten, da diese den Patienten viel länger verkauft werden können als eine wirksame Behandlung, die ihre Krankheit heilt. Aus diesem Grund gibt es seit Jahrzehnten eine systematische Voreingenommenheit gegen die Entwicklung wirksamer Therapien

Der Bereich der Alzheimer-Forschung ist von Skandalen geplagt, und trotz Milliardenbeträgen für die Forschung ist es nicht gelungen, eine Behandlung für die Krankheit zu entwickeln (im Gegenteil, es wurden bereits bewährte Behandlungen für die Krankheit von unabhängigen Forschern entdeckt). Die FDA hat in letzter Zeit einige sehr fragwürdige Zulassungen für Alzheimer-Medikamente erteilt, die ziemlich gefährlich, exorbitant teuer und für die Behandlung der Krankheit unwirksam waren

Auf einer kürzlich abgehaltenen Konferenz der Privatwirtschaft (die den Ton für die Gesundheitsbranche angibt) war der derzeitige FDA-Kommissar einer der Hauptredner. Auf dieser Konferenz wurden die Alzheimer-Krankheit und die Fettleibigkeit zu zwei der profitabelsten Zukunftsmärkte erklärt und Investoren ermutigt, die Chancen zu nutzen, die diese neuen medizinischen Geschäftsfelder bieten

Einleitung

Das Geschäftsmodell der Pharmaindustrie erfordert Arzneimittel, die „wirksam“ genug sind, um es irgendwie zu rechtfertigen, dass sie den Patienten aufgedrängt werden, aber nicht wirksam genug, um das Problem, für das das Medikament verschrieben wurde, tatsächlich zu beheben, so dass jeder Patient das Medikament auf unbestimmte Zeit einnehmen muss. Je größer der potenzielle Markt für ein Medikament ist, desto aggressiver wird die Pharmaindustrie darauf drängen, es an jeden verfügbaren Kunden zu verkaufen.

In einigen Fällen, wie z. B. bei den gefährlichen und unwirksamen COVID-19-Impfstoffen, ist diese Gier so unverhohlen, dass sie sogar für die Öffentlichkeit sichtbar ist. In anderen Fällen hingegen ist sie in der Regel für niemanden außer den direkt von den Medikamenten Betroffenen und ihren unmittelbaren Angehörigen sichtbar.

Kürzlich habe ich zum Beispiel die Statin-Katastrophe besprochen, nachdem Aseem Malhotra in der Joe Rogan Show die Öffentlichkeit auf die Gefahr und Unwirksamkeit dieser Medikamente aufmerksam gemacht hatte und darauf, dass die gleichen verwerflichen Kräfte, die die COVID-19-Impfstoffe vorantrieben, seit Jahrzehnten in der Cholesterinindustrie tätig sind.

Obwohl es schwierig ist, zu behaupten, dass eine bestimmte Medikamentenklasse die „schlimmste“ ist, lässt sich ein gutes Argument für Psychopharmaka anführen. Abgesehen davon, dass diese Medikamente gefährlich süchtig machen und die meisten ihrer „Vorteile“ auf gefälschten Forschungsdaten beruhen, haben sie einige beunruhigende Nebenwirkungen.

Abgesehen von bereits tragischen Komplikationen wie tödlichen Herzinfarkten (die einem engen Freund von mir widerfahren sind), können Personen, die diese Medikamente einnehmen, teilweise psychotisch werden, und es gibt viele tragische Fälle von Selbstmord und Mord nach deren Einnahme.

Leider haben sich die Industrie und die FDA aufgrund der Größe dieses Marktes jahrzehntelang extrem bemüht, die Schäden dieser Medikamente zu vertuschen, und in der Psychiatrie geht das Geschäft weiter wie gewohnt.

Anmerkung: Vieles davon ist schwer zu glauben, deshalb habe ich genau aufgezeichnet, was heute nachweislich mit den Antidepressiva geschehen ist. Ich habe dies getan, weil das, was die FDA damals tat, einer der besten Präzedenzfälle ist, die wir haben, um zu verstehen, wie die COVID-19-Impfstoffe gehandhabt wurden und was in Zukunft zu erwarten ist.

Nachdem ich einen Artikel veröffentlicht hatte, in dem ich die Beweise für das psychotische, gewalttätige und oft tödliche Verhalten, das diese Medikamente auslösen, zusammenfasste, wandte sich Kim Witczak an mich, um ihre Geschichte zu erzählen. Kurz nachdem Zoloft auf den Markt gekommen war, wurde Kims Ehemann Woody unnötigerweise auf das Medikament gesetzt und brachte sich kurz darauf plötzlich auf eine für einen Zoloft-Selbstmord charakteristische Weise um.

Kim beschloss, dass das Beste, was sie in dieser tragischen Situation tun konnte, darin bestand, sich dafür einzusetzen, dass dies niemandem mehr passieren konnte. Sie hatte zahlreiche Erfolge und trug maßgeblich dazu bei, dass auf SSRI-Antidepressiva ein Warnhinweis für Selbstmorde angebracht wurde (was ihrer Meinung nach in dem heutigen, viel korrupteren politischen Klima unmöglich gewesen wäre).

Aufgrund ihrer Arbeit wurde Kim zur Verbrauchervertreterin im Beratungsausschuss für psychopharmakologische Arzneimittel der FDA und ist häufig die einzige Gegenstimme bei ungerechtfertigten Arzneimittelzulassungen.

Anmerkung: Dies ist vergleichbar mit der Art und Weise, wie Ron Paul während seiner Zeit im Kongress den Spitznamen Dr. No erhielt, weil er häufig eine der wenigen Gegenstimmen gegen verfassungswidrige Gesetze war.

Kim teilt mir regelmäßig beunruhigende Dinge mit, die sie beobachtet:

„Ich werde darüber schreiben, aber ich war wieder einmal die einzige Nein-Stimme. Bei dieser Sitzung ging es um die Verwendung des Antipsychotikums Rexulti für einen „ungedeckten“ Bedarf für die Indikation Alzheimer-Agitation. Die Daten waren minimal, und dennoch war die Analyse der Todesfälle doppelt so hoch wie die von der FDA auf der Grundlage einer Meta-Analyse anderer Antipsychotika errechnete Rate. Trotzdem stimmte der Ausschuss mit 9:1 Stimmen dafür, die Zulassung für den „ungedeckten“ Bedarf zu empfehlen. Tatsache ist, dass die Regierung gegen den [gefährlichen und schwer zu rechtfertigenden] Einsatz von Antipsychotika in Pflegeheimen vorgegangen ist. Sie haben eine Zunahme von [wahrscheinlich betrügerischen] Schizophrenie-Diagnosen festgestellt. Dies wird also der Industrie helfen, ihre Medikamente [durch Versicherungen] abdecken zu lassen und in Pflegeheimen einzusetzen. Ich habe der FDA gesagt, dass sie das Marketing und die Kommunikation im Zusammenhang mit diesem Produkt im Auge behalten muss, um sicherzustellen, dass die Vorteile nicht überbewertet und die Todesfälle heruntergespielt werden. Es ist so entmutigend, und doch weiß ich, dass es Menschen wie Sie gibt, die die Wahrheit aussprechen. Aber hey, wenigstens habe ich die Medien dazu gebracht, mich als einsame Gegenstimme in dieser Sache zu nennen!“

Hinweis: Eine sehr viel ausführlichere Zusammenfassung über die absolute Absurdität dieser Genehmigung, die Kim geschrieben hat, kann hier eingesehen werden.

Kürzlich teilte Kim etwas mit, von dem ich glaube, dass es von unschätzbarem Wert für die gesamte Öffentlichkeit ist, es zu wissen. Um es jedoch in vollem Umfang zu verstehen, müssen wir zunächst einen kurzen Abstecher zur Alzheimer-Krankheit machen.

Alzheimer-Forschung?

Die Alzheimer-Krankheit ist derzeit eine der verheerendsten Krankheiten, die es gibt, sowohl für den Betroffenen (und seine Familie) als auch für die Gesellschaft im weiteren Sinne, da mehr als 1 % des weltweiten BIP für die Pflege von Demenzkranken ausgegeben wird (2021 wird die Alzheimer-Krankheit die Vereinigten Staaten schätzungsweise 355 Milliarden Dollar kosten), und die Kosten steigen weiter.

Aus diesem Grund ist die Alzheimer-Krankheit eine „nationale Forschungspriorität“, und im Jahr 2021 wurden 3,1 Milliarden für die Alzheimer- und Demenzforschung bereitgestellt. Doch trotz mehr als einem Jahrhundert der Forschung (Amyloid wurde 1906 erstmals als Ursache von Alzheimer identifiziert) ist eine Heilung der Alzheimer-Krankheit nach wie vor nicht möglich.

Die herkömmliche Auffassung von Alzheimer ist, dass sich Amyloid-Plaques aus irgendeinem Grund im Gehirn ansammeln und das Gehirn mit zunehmender Konzentration allmählich zerstören. Aufgrund der Aggressivität der Amyloid-Kontingente bezeichnen Forscher, die andere Alzheimer-Modelle erforschen, diese Kontingente häufig als die „Amyloid-Mafia“.

Traurigerweise hat uns das Amyloid-Modell der Behandlung der Krankheit keinen Schritt näher gebracht, obwohl es seit einem Jahrhundert erforscht wird und jedes Jahr Milliarden von Dollar an Forschungsgeldern erhält (im letzten Jahr wurden 1,6 Milliarden für die Amyloid-Forschung bereitgestellt).

Ursprünglich habe ich über dieses Thema geschrieben, weil ein unabhängiger Wissenschaftler herausgefunden hatte, dass die Daten in einem entscheidenden Nature-Artikel aus dem Jahr 2006 (der das Amyloid-Modell „bewies“ und die wachsende Ablehnung in der wissenschaftlichen Gemeinschaft beendete) gefälscht worden waren.

Anders ausgedrückt, bedeutete dies, dass fast zwei Jahrzehnte der Forschung (zusammen mit den Milliarden, die dafür ausgegeben wurden) aus diesem Betrug resultierten (z. B. erhielt einer der Schwerpunkte, der vor 2006 nie Forschungsunterstützung erhielt, 287 Millionen an Forschungsgeldern nur für das Jahr 2021).

Obwohl dieser Betrug von einer führenden wissenschaftlichen Fachzeitschrift untersucht und bestätigt wurde, ist die Arbeit merkwürdigerweise nicht zurückgezogen worden (seit einem Jahr gibt es lediglich einen Hinweis, dass sie untersucht wird). Der Hauptautor (Lensé) hat ebenfalls keine Konsequenzen für sein wissenschaftliches Fehlverhalten zu tragen (obwohl sich seither herausgestellt hat, dass er in den zahlreichen Veröffentlichungen, die seine Hypothese „bestätigt“ haben, weitaus mehr Betrug begangen hat). Stattdessen:

„Er [Lensé] wurde 2020 Leiter des neurowissenschaftlichen Graduiertenprogramms der Universität von Minnesota, und im Mai 2022, vier Monate nachdem Schrag seine Bedenken an das NIH herangetragen hatte, erhielt Lesné einen begehrten R01-Zuschuss der Behörde mit einer Förderdauer von bis zu fünf Jahren. Der NIH-Programmbeauftragte für das Stipendium, Austin Yang – ein Mitautor des Nature-Artikels von 2006 – lehnte eine Stellungnahme ab.“

Kurz gesagt, die Korruption in diesem Forschungsbereich ist immens. Ich glaube, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass die Pharmaindustrie jede Forschung, die diesen Goldesel bedroht, zu Grabe tragen will (das Ausmaß der Alzheimer-Krankheit macht sie zu einem der potenziell profitabelsten Geschäftsfelder für Medikamente überhaupt).

Das Ausmaß dieser Korruption ist möglich, weil Fauci jahrzehntelang daran gearbeitet hat, die NIH so umzugestalten, dass sie als pharmazeutische Produktionspipeline fungieren, in der die NIH und ihre Forscher beträchtliche Tantiemen für fragwürdige Arzneimittel erhalten, die sie durch den Zulassungsprozess drücken.

Im Fall der Alzheimer-Krankheit ist dies besonders tragisch, weil es bereits zahlreiche brauchbare Behandlungsmethoden gibt – da sie jedoch den Alzheimer-Markt bedrohen, durften sie nie das Licht der Welt erblicken.

Was ist die Ursache der Alzheimer-Krankheit?

Ich kenne einige Methoden, die sich bei der Behandlung von Alzheimer als vielversprechend erwiesen haben, doch leider sind sie den meisten Forschern nicht bekannt. Alle meine Kollegen, die die Krankheit erfolgreich behandelt (oder besser gesagt, ihr Fortschreiten verlangsamt) haben, sind zu ähnlichen Schlussfolgerungen in Bezug auf die Behandlung der Krankheit gekommen (ihre Ansätze werden hier näher erläutert):

Wiederherstellung des Blutflusses zum Gehirn.

des Blutflusses zum Gehirn. Wiederherstellung des Lymphabflusses aus dem Gehirn.

des Lymphabflusses aus dem Gehirn. Vermeiden Sie eine unnötige Toxinexposition (z. B. ist die Gasanästhesie hier ein häufiger Übeltäter).

Entfernen Sie Giftstoffe aus dem Gehirn (z. B. Schwermetalle mit EDTA-Chelation).

Versorgung des Gehirns mit essenziellen Nährstoffen (z. B. aluminiumfreie subkutane B1- und B12-Spritzen).

Identifizierung und Behandlung chronischer Infektionen, die zu Demenz beitragen (z. B. HHV6 oder Lyme).

Davon scheinen die ersten beiden am wichtigsten zu sein und erfordern oft eine Verbesserung des Zeta-Potenzials des Körpers. Außerdem habe ich einen Kollegen, der bei der Behandlung der Krankheit auch Stammzellen einsetzt. Er betont jedoch, dass eine Stammzelltherapie dem Patienten wahrscheinlich nicht helfen wird, wenn die anderen oben genannten Bereiche nicht behandelt werden.

Anmerkung: Umgekehrt ist das Spike-Protein ein hervorragender Auslöser für viele der Ursachen der Alzheimer-Krankheit (z. B. schädigt es die Durchblutung des Gehirns). Eine der traurigsten Komplikationen der COVID-19-Impfstoffe ist ihre Tendenz, bei älteren Menschen einen raschen kognitiven Verfall auszulösen (dies ist z. B. bei den Eltern zahlreicher Freunde geschehen). In jedem Fall wird angenommen, dass dieser Rückgang eine normale Folge des Alterns ist.

Ebenso habe ich viele anekdotische Beispiele für geringfügige kognitive Beeinträchtigungen nach der COVID-19-Impfung und für schwerwiegendere kognitive Beeinträchtigungen bei COVID-19-geimpften Patienten gesehen und beobachtet, wie Ärzte Daten präsentierten, die zeigen, dass dieses Problem weit verbreitet ist.

Da die Erfolge der oben genannten Ansätze zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit anekdotisch sind, nur von wenigen Ärzten angewandt werden und keine klinischen Studien ihre Wirksamkeit belegen, kann ich verstehen, warum die wissenschaftliche Gemeinschaft sie nicht aufgegriffen oder auch nur versucht hat, sie zu erforschen. Es gibt jedoch ein integratives Modell zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit, das sich in klinischen Studien bewährt hat und trotzdem von der massiven Alzheimer-Industrie verdrängt wurde.

Anmerkung: In dieser Studie verbesserten sich 84 %, 12 % verschlechterten sich, und bei 4 % gab es keine Veränderung der kognitiven Fähigkeiten durch das RE-CODE-Protokoll.

Das Gehirn hat immer Prozesse, die Neuronen erhalten, und Prozesse, die sie eliminieren (da dies für das Gehirn notwendig ist, um sich an die Bedürfnisse der Umwelt anzupassen). Dr. Dale Bredesen hat in seinem Buch The End of Alzheimer’s ein hervorragendes Argument dafür geliefert, dass bei Alzheimer mehr Neuronen zerstört als neu gebildet werden, und er plädiert für eine Lebensweise und funktionelle Medizin, die dieses Gleichgewicht umkehrt, damit die Neuronen geschützt werden.

Das RE-CODE-Protokoll war sein Versuch, dies zu tun, und im Gegensatz zu den etwa 400 fehlgeschlagenen Studien, die ihm vorausgingen, hat dieses Protokoll tatsächlich funktioniert.

Die Hauptautorin Dr. Kat Toups merkte an: „Ich war Hauptprüferin bei mehr als 20 langfristigen klinischen Studien für Patienten mit MCI und Demenz, bei denen der Maßstab für den Erfolg lediglich eine Verlangsamung des kognitiven Abbaus war. Diese Studie ist die erste, die eine tatsächliche Verbesserung in mehreren Funktionsbereichen sowie Verbesserungen in MRT-Gehirnscans zeigt.“

Einer der kritischsten Punkte, die Bredesen vorgebracht hat (dem ich zustimme), ist, dass Amyloid als Schutzmechanismus des Gehirns gegen Faktoren fungiert, die es sonst schädigen würden. Das bedeutet, dass die Bekämpfung von Amyloid bestenfalls eine Übung in Vergeblichkeit und schlimmstenfalls höchst schädlich für das Gehirn ist.

Amyloid-Medikamente

Angesichts des Ausmaßes dieses Problems und des fortwährenden Scheiterns von Amyloid-Medikamenten (auch hier gibt es Hunderte gescheiterter klinischer Versuche) ist es ziemlich überraschend, dass Bredesens Arbeit völlig ignoriert wurde (obwohl Patienten im ganzen Land Neurologen aufsuchen, die Bredesen ausgebildet hat). Glücklicherweise konnte die derzeitige FDA endlich eine Lösung für unser Unvermögen finden, das Fehlen einer brauchbaren Behandlung für die Alzheimer-Krankheit zu beheben.

Am 17. Juni erteilte die FDA eine beschleunigte Zulassung für die erste Amyloid-Therapie. Um ihre Pressemitteilung zu zitieren:

„Diese Zulassung ist in vielerlei Hinsicht von Bedeutung. Aduhelm ist die erste neue Therapie, die seit 2003 für die Alzheimer-Krankheit zugelassen wurde. Vielleicht noch bedeutender ist, dass Aduhelm die erste Behandlung ist, die auf die zugrunde liegende Pathophysiologie der Alzheimer-Krankheit abzielt, nämlich das Vorhandensein von Amyloid-Beta-Plaques im Gehirn. Die klinischen Studien für Aduhelm waren die ersten, die gezeigt haben, dass eine Verringerung dieser Plaques – ein charakteristischer Befund im Gehirn von Alzheimer-Patienten – voraussichtlich zu einer Verringerung des klinischen Rückgangs dieser verheerenden Form der Demenz führen wird.“

Anmerkung: Mir ist aufgefallen, wie sehr jede der FDA-Pressemitteilungen, die ich für diesen Artikel gelesen habe, wie Werbematerial für die Medikamente der Pharmaindustrie klang.

Die Zulassung von Aduhelm war äußerst umstritten, und zwar so sehr, dass zehn der elf Mitglieder des FDA-Gremiums gegen die Zulassung stimmten (was nicht einmal bei den grausamen COVID-19-Impfstoffen der Fall war).

Drei von ihnen traten zurück, nachdem das Gremium ignoriert und Aduhelm dennoch zugelassen worden war, wobei einer von ihnen in seinem Rücktrittsschreiben erklärte, dies sei „wahrscheinlich die schlechteste Entscheidung über die Zulassung eines Medikaments in der jüngeren Geschichte der USA“. Was also könnte der Grund für die beispiellose Ablehnung eines neuen lukrativen Produkts durch das Gremium gewesen sein?

Ganz einfach: Aduhelm hat keine Verbesserung der Alzheimer-Krankheit gezeigt, und bei 41 % der Patienten, die an den Studien teilnahmen, wurden Hirnschwellungen oder Hirnblutungen festgestellt.

Und was noch wichtiger ist: Da der Preis des Medikaments bei 56.000 Dollar pro Jahr lag (und es somit in der Lage war, Medicare in den Ruin zu treiben), folgten auf die Zulassung zahlreiche Forderungen nach einer Überprüfung dieser Zulassung. Es dauerte nicht lange, bis ein Ausschuss des Kongresses zu diesem Zweck einberufen wurde (was höchst ungewöhnlich ist; selbst die COVID-19-Impfstoffe erfüllten nicht die Voraussetzungen für eine formelle Untersuchung durch den Kongress).

Nach einer 18-monatigen Untersuchung stellte der Ausschuss fest, dass es im Zulassungsverfahren der FDA zu schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten gekommen war. So hat die Behörde beispielsweise ihre Wissenschaftler, die Bedenken gegen Aduhelm geäußert hatten, ins Abseits gestellt, und die FDA hat Biogen (dem Hersteller von Aduhelm) bei der Vorbereitung seiner Präsentation vor dem externen Ausschuss geholfen – etwas, das in der Vergangenheit nur neun Mal vorgekommen ist (allesamt bei Krebsmedikamenten).

Kurz gesagt, es war zwar allgemein bekannt, dass die Hersteller von Biogen und die FDA bei Aduhelm zusammengearbeitet haben, aber, um STAT News zu zitieren: „Die Beziehung zwischen den beiden begann schon früher und war weitaus umfangreicher, als bekannt wurde.“

Auch die FDA war aufgrund der politischen Gegenreaktion auf die Zulassung gezwungen, eine eigene Untersuchung durchzuführen, die zwar weniger schädlich war als die Ergebnisse des Kongresses, aber ähnliche Probleme aufzeigte und zugab, dass die Zusammenarbeit der Behörde mit Biogen „in mancher Hinsicht über das normale Maß hinausging“.

Eines der interessantesten Ergebnisse der Kongressuntersuchung war die Frage, wie Biogen mit der Tatsache umgehen wollte, dass es für ein unwirksames und extrem gefährliches Medikament exorbitante Summen verlangte:

„Interne Dokumente zeigten, dass das Unternehmen einen „ungerechtfertigt hohen Preis“ von 56.000 Dollar pro Jahr für Aduhelm festlegte, weil es einen historischen „Blockbuster“ wollte, um „Aduhelm als eine der besten pharmazeutischen Neueinführungen aller Zeiten zu etablieren“, obwohl es wusste, dass der hohe Preis Medicare und Patienten belasten würde, so der Bericht. Die Untersuchung besagt, dass Biogen bereit war, bis zu mehrere Milliarden Dollar – mehr als das Zweieinhalbfache der Ausgaben für die Entwicklung des Medikaments – für aggressives Marketing auszugeben, um dem erwarteten „Druck“ entgegenzuwirken, ob Aduhelm seinen Preis wert sei [man bedenke nur kurz die Kosten, die Wirksamkeit und die Sicherheit]. In dem Bericht heißt es, dass die Kampagne auf Ärzte, Patienten, Interessengruppen, Versicherer, politische Entscheidungsträger und farbige Bevölkerungsgruppen abzielen sollte, die in den klinischen Studien des Medikaments drastisch unterrepräsentiert waren.

Anmerkung: Seitdem hat Biogen den Preis für Amgen halbiert, da viele der erwarteten Käufer der Meinung waren, dass der Nutzen die Kosten nicht rechtfertigte (wahrscheinlich aufgrund der schlechten Presse, die das Medikament verursachte).

Am 6. Januar 2023 wurde dann ein zweites Amyloid-Medikament (mit einem etwas anderen Ziel) von der FDA zugelassen, das ebenfalls von Biogen (diesmal in Zusammenarbeit mit Eisai) hergestellt wurde, und auch hier gab es eine begeisterte Pressemitteilung der Behörde.

Leqembi schnitt etwas besser ab als Amgen; bei nur 21 % der Patienten traten Hirnblutungen und Hirnschwellungen auf (im Vergleich zu 9 % in der Placebogruppe), und bei 26,4 % traten infusionsbedingte Reaktionen auf. Umgekehrt könnte ein winziger Vorteil beobachtet worden sein. Beim Vergleich der 898 Personen mit Demenz im Frühstadium, die Leqembi erhielten, mit den 897 Personen, die über 18 Monate ein Placebo erhielten, wurde bei denjenigen, die das Medikament erhielten, eine geringe Verzögerung (27 %) des kognitiven Abbaus festgestellt.

Auch wenn diese Veränderung als statistisch signifikant eingestuft wurde, betrug der tatsächliche Unterschied bei den Symptomen zwischen der Behandlungs- und der Placebogruppe in der Studie 0,45 Punkte auf einer 18-Punkte-Skala. Um Medical Xpress zu zitieren:

„Die meisten Kliniker in diesem Bereich sind der Meinung, dass ein größerer Unterschied erforderlich ist, um das Leben der Patienten zu beeinflussen, zum Beispiel 1 bis 2 Punkte.“

Aufgrund der Art und Weise, wie die Daten erhoben wurden, war dieser geringe Unterschied wahrscheinlich eher ein Artefakt als etwas Bedeutsames. Nichtsdestotrotz war die Fachwelt überglücklich, da dies nach jahrzehntelanger Arbeit die erste klinische Studie war, die einen potenziellen Nutzen für die Behandlung der Alzheimer-Krankheit zeigte (eine leichte Verzögerung des Fortschreitens der Krankheit, die jedoch mit hohen Kosten verbunden ist).

Reaktionen wie diese verdeutlichen die systemische Blindheit im gesamten medizinischen Bereich, da Dale Bredesen bereits eine viel billigere, sicherere und vor allem wesentlich wirksamere klinische Studie vorgelegt hat, die all diesen Forschern (die jedes Jahr Milliarden erhalten) irgendwie unbekannt ist.

Die Drehtür in Washington

Einer der wichtigsten Punkte, die RFK Jr. während seiner Präsidentschaftskampagne mitteilte, bezieht sich auf seine jahrzehntelange Erfahrung mit Prozessen gegen Bundesbehörden, die mit amerikanischen Unternehmen zusammenarbeiten und dem amerikanischen Volk schaden. Seine Beobachtung war, dass die Bundesbehörden voller guter Leute waren, die versuchten, das Richtige zu tun, aber eine korrupte Führung band ihnen die Hände.

RFK Jr. begründete dies damit, dass unsere Regierungsstruktur es begünstigt, dass unethische Menschen, denen die Interessen Amerikas nicht am Herzen liegen, an die Spitze der Bürokratie aufsteigen (z. B. weil die amerikanische Wirtschaft Lobbyarbeit für ihre Beförderung betreibt), und ich stimme seiner Einschätzung voll und ganz zu. Bedenken Sie zum Beispiel, dass der zweite von Trump ernannte FDA-Chef (der den Weg für die Operation Warp Speed ebnete), Kommissar Scott Gottlieb, jetzt im Vorstand von Pfizer sitzt.

Gleichzeitig ist der Kommissar, der während der gesamten Operation Warp Speed für die FDA zuständig war, Stephen Hahn, jetzt CEO und Partner der Risikokapitalfirma, die Moderna gegründet hat (und besitzt).

Leider ist die Bestechung von Beamten durch das Versprechen hochbezahlter Jobs nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt nicht auf die Medizin beschränkt. Unser derzeitiger Verteidigungsminister war zunächst ein Vier-Sterne-General, dann wurde er in den Vorstand von Raytheon (einem Rüstungsunternehmen) berufen, dann in seine derzeitige Position berufen, und seit er im Amt ist, ist der gefährlichste Krieg der modernen Geschichte ausgebrochen, und Raytheon hat viel Geld verdient.

Um das Argument von RFK Jr. weiter zu untermauern, enthielten die COVID-19-Hilfsgesetze bei ihrer Verabschiedung eine Bestimmung, wonach die Government Accountability Organization (der Wachhund des Kongresses und eine der am wenigsten korrupten Behörden der Bundesregierung) untersuchen sollte, wie die zuständigen Bundesbehörden (NIH, CDC, FDA und ASPR) mit der Pandemie umgingen.

Diese Untersuchung (hier zusammengefasste) ergab, dass Mitarbeiter aller vier Behörden politische Einmischung beobachteten, was die Befolgung evidenzbasierter wissenschaftlicher Strategien verhinderte. Außerdem:

„Befragte von CDC und FDA sagten uns, dass sie keine potenzielle politische Einmischung in die wissenschaftliche Entscheidungsfindung gemeldet hätten, weil: Sie fürchteten Vergeltungsmaßnahmen.

Sie waren unsicher, wie sie Probleme melden sollten. Befragte von CDC und FDA gaben an, sie wüssten nicht, wie sie die von ihnen beobachtete potenzielle politische Einmischung in wissenschaftliche Entscheidungsprozesse melden sollten. Ein Befragter der CDC sagte uns beispielsweise, dass er sich keiner bestehenden internen Verfahren bewusst sei, die zur Meldung einer möglichen politischen Einmischung in wissenschaftliche Entscheidungsprozesse genutzt werden könnten.

Sie glauben, dass die Leiter der Behörden bereits informiert sind. Befragte von CDC, FDA und NIH gaben an, dass sie eine mögliche politische Einmischung in wissenschaftliche Entscheidungsprozesse nicht meldeten, weil sie glaubten, dass die Behördenleitung bereits über das Problem Bescheid wisse.“

Anmerkung: Dies ist auch sehr ähnlich zu dem, was Mitglieder der CDC mitgeteilt haben, als sie versuchten, die Aufmerksamkeit auf die erhebliche Korruption innerhalb ihrer Behörde zu lenken.

Darüber hinaus stellte der Oberste Rechnungshof fest, dass die meisten Maßnahmen, die dies hätten verhindern sollen (die sehr einfach waren und allgemein als wesentlich anerkannt wurden), nicht vorhanden waren:

„Das Fehlen spezifischer Verfahren könnte erklären, warum die vier ausgewählten Agenturen von 2010 bis 2021 keine formell gemeldeten internen Vorwürfe einer potenziellen politischen Einmischung in wissenschaftliche Entscheidungsprozesse festgestellt haben.“

Darüber hinaus beobachtete das GAO wiederholt, dass Beamte argumentierten, dass das Fehlen von gemeldeten Problemen ein Beweis dafür sei, dass diese Probleme nicht existierten und daher nichts weiter getan werden müsse.

„Beamte der CDC und der FDA sagten uns, dass es keinen besonderen Grund gibt, warum CDC und FDA solche Verfahren nicht haben, und dass die Agenturen diese Informationen [die für die Meldung von Betrug oder Verstößen gegen die wissenschaftliche Integrität erforderlich sind] nicht absichtlich in ihren bestehenden Richtlinien und Verfahren weggelassen haben.“

Ich hoffe, dass diese Beispiele dazu beitragen, zu veranschaulichen, wie eine beträchtliche Anzahl von FDA-Mitarbeitern sich aus guten Gründen gegen die Zulassung von Aduhelm aussprechen konnte – aber dennoch von der Leitung der Behörde überstimmt wurde.

Anmerkung: Nach der Zulassung von Aduhelm und seinem Nachfolger verließ Billy Dunn, der Direktor des Office of Neuroscience, Center for Drug Evaluation and Research (die für die Zulassung dieser Medikamente zuständige Abteilung der FDA), die FDA und wurde Vorstandsmitglied eines Biotech-Unternehmens, das Therapeutika für degenerative neurologische Erkrankungen entwickelt.

JP Morgan’s Konferenz zum Gesundheitswesen

Als Kim sich mit mir in Verbindung setzte, ging es speziell um die jährliche Gesundheitskonferenz von JP Morgan, eine Veranstaltung, die nur mit privater Einladung stattfindet und von JP Morgan als „das größte Treffen der Branche“ bezeichnet wird. Die 41. Konferenz, die vom 9. bis 12. Januar 2013 stattfand, war die erste, die seit Beginn der Pandemie wieder persönlich abgehalten wurde (sie wurde in San Francisco abgehalten). In Anbetracht der Auswirkungen dieser Veranstaltung auf das kommende Jahr hat sich Kim bemüht, so viel wie möglich von der Website zu erfahren.

Angesichts dessen, was sie in der Öffentlichkeit vorfand, kann ich mir nur vorstellen, was hinter verschlossenen Türen gesagt wurde. Da es recht schwierig ist, Aufnahmen hinter den Kulissen der pharmazeutischen Industrie zu erhalten, gibt es nur wenige Beispiele, die zeigen, was in dieser Kultur tatsächlich vor sich geht:

This circa 2000 clip of shows how Pharma sales reps are trained behind the scenes. Like Pfizer, GSK aggressively and illegally promotes drugs (like this one) and has received billions in fines.



I can't even imagine how much wilder the industry has become since this was leaked. pic.twitter.com/gO1E1s2xfn — A Midwestern Doctor (@MidwesternDoc) February 1, 2023

Ich möchte nun auf einige der wichtigsten Punkte eingehen, auf die Kim mich aufmerksam gemacht hat. Erstens: Wenn man bedenkt, wer dort als Redner ausgewählt wurde, sagt das mehr darüber aus, wo die Prioritäten der Gesundheitsbranche liegen, als ich es je könnte.

Was diese Aufstellung im Wesentlichen aussagt, ist, dass die Priorität der gesamten Branche darin besteht, wie jeder so viel Geld wie möglich verdienen kann, und wie sehr all dies mit dem Finanzsektor verflochten ist. Das ist nicht gerade eine neue Erkenntnis, aber ich habe es selten so offen ausgesprochen gesehen.

Anmerkung: Califf wurde am 15. Februar 2022 Bidens zweiter FDA-Kommissar (nachdem er zuvor von 2016-2017 elf Monate lang Obamas Kommissar gewesen war). Damals wurde ernsthaft in Frage gestellt, ob seine weitreichenden Verbindungen zur Pharmaindustrie ihn für die Leitung der Behörde geeignet machten. Um Wikipedia zu zitieren:

„Califf arbeitete im Zentrum für klinische Studien in Duke sehr eng mit Pharmaunternehmen zusammen, „um sie davon zu überzeugen, große, teure und für Duke profitable klinische Studien durchzuführen.“ Von 2009 bis 2013 war er laut ProPublica ein bezahlter Berater für Merck Sharp & Dohme, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, AstraZeneca und Eli Lilly. Die größte Beratungszahlung war 87.500 Dollar von Johnson & Johnson im Jahr 2012, und „die meisten Gelder für Reisen oder Beratung unter 5.000 Dollar“, was als „minimal für einen Arzt seines Formats“ bezeichnet wurde. In den Jahren 2013-2014 erhielt er insgesamt 52.796 $, wobei der höchste Betrag 6.450 $ von Merck Sharp & Dohme war, gefolgt von Amgen, F. Hoffmann-La Roche AG, Janssen Pharmaceutica, Daiichi Sankyo, Sanofi-Aventis, Bristol-Myers Squibb und AstraZeneca. Von Juli 2012 bis zum 26. Januar 2015 war er Direktor von Portola Pharmaceuticals, Inc. und Berater von Proventys, Inc. sowie Vorsitzender des medizinischen Beirats von Regado Biosciences, Inc. und ist seit dem 2. Juni 2009 Mitglied dieses Beirats sowie Mitglied des klinischen Beirats von Corgentech Inc. Forbes schrieb, dass seine engen Verbindungen zur Pharmaindustrie der Grund dafür waren, dass er 2009 nicht für das Amt des FDA-Kommissars nominiert wurde. Califfs Verbindungen zur Pharmaindustrie wurden von der Zeitschrift The American Prospect und den demokratischen Senatoren Bernie Sanders und Joe Manchin kritisiert, die ankündigten, gegen seine Wiederernennung 2021 zu stimmen [Califf wurde schließlich mit 50:46 Stimmen bestätigt].“

Als Kim mir diese Geschichte schickte, bat sie mich, diese besondere Präsentation zu überprüfen:

Hinweis: Ich habe das Video (oben verlinkt) gespeichert, falls es zurückgezogen wird. Sie können es sich auch direkt auf ihrer Website ansehen (die Tonqualität ist besser). Die Hintergrundmusik zu diesem Vortrag (wenn man die Euphemismen durchschaut) macht deutlich, wie diese Leute die Welt sehen und wie gleichgültig die Gesundheitsindustrie den menschlichen Kosten ihres Geschäftsmodells gegenübersteht.

Für diesen Artikel habe ich die Präsentation des Analysten transkribiert:

„Wir haben gesehen, dass die Pharmagruppe den Markt im Jahr 2022 deutlich übertroffen hat. Mit Blick auf das Jahr 2023 konzentriere ich mich vor allem auf zwei neue Therapiebereiche, nämlich Adipositas und Alzheimer. Auf dem Markt für Adipositas kommen neue Medikamente auf den Markt, so dass wir sehen, dass Patienten tatsächlich nicht an Diabetes erkranken und die Zahl der Herzinfarkte und Schlaganfälle sinkt. Damit wird die Fettleibigkeit von einem ästhetischen Markt zu einem medizinischen Markt. Wir gehen davon aus, dass dies eine jährliche Chance von über 30 Milliarden Dollar sein könnte.“ (Auf dem Bildschirm erscheint „Fettleibigkeit – Verlagerung von einem ästhetischen Markt zu einem medizinischen Markt – eine jährliche Chance von über 30 Milliarden Dollar). „Der andere Markt, den ich erwähne, ist die Alzheimer-Krankheit, und das ist bei weitem der größte ungedeckte Bedarf in der Gesundheitsbranche. Ich bin zuversichtlich, dass in diesem Jahr die ersten beiden Medikamente zugelassen werden, die das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit tatsächlich modifizieren und verlangsamen können.“ [Bildschirm blendet ein: Alzheimer – Neue Behandlungsmöglichkeiten $20-25 Mrd. jährliche Chance]. „Wenn ich an den Gegenwind denke, der 2023 auf diesen Sektor zukommen könnte und der einige dieser positiven Trends, die ich erwähnt habe, aufwiegen könnte, dann fällt mir vor allem der Patentzyklus des Sektors ein, d. h. wir stehen immer noch vor einer Reihe von sehr großen Patentabläufen, wenn wir auf das Ende des Jahrzehnts blicken, und ich denke, die Investoren konzentrieren sich zunehmend darauf, wie die Branche diese bewältigen wird. Was ich über das Inflationsbekämpfungsgesetz denke und was es für den Pharmasektor als Ganzes bedeutet, sehen wir als ziemlich überschaubare Auswirkungen an.“ [Bildschirm blendet ein und zeigt die Auswirkungen des Inflation Reduction Act an: Begrenzung der Selbstbeteiligung auf 2.000 Dollar für Medicare-Begünstigte]. „Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Selbstbeteiligung für Medicare-Senioren auf 2.000 Dollar begrenzt wird [das ist etwas, wofür die Menschen seit Jahrzehnten kämpfen]. Der schwierigere Teil für die Industrie sind die Preisverhandlungen. Es ist das erste Mal, dass die US-Regierung die Preise für Medikamente aushandeln kann, und zwar für eine relativ begrenzte Anzahl von Medikamenten, aber wir werden das genau beobachten müssen. Was nun die Zukunft bis 2023 betrifft, so sind die Aussichten unserer Meinung nach immer noch recht positiv. Die Kernprodukte des Sektors entwickeln sich gut, die Pipelines schreiten weiter voran und werden immer breiter, und der Sektor ist überhaupt nicht von der makroökonomischen Volatilität und der Volatilität der Lieferketten betroffen, die wir in anderen Bereichen des Marktes beobachten.“

Daraus lassen sich zwei wesentliche Schlüsse ziehen. Die erste ist, dass die Industrie (und die Investoren, die sie ermöglichen) besorgt sind, dass sie einen Teil ihrer Fähigkeit verlieren könnten, ihre Kunden mit Preisen zu übervorteilen (auch das ist nichts Neues, aber selten, dass dies so offen zugegeben wird). Zweitens wird erwartet, dass Medikamente gegen Alzheimer und Fettleibigkeit in naher Zukunft zu zwei der größten Geschäftsfelder einer Branche werden, die verzweifelt versucht, neue Arzneimittelmärkte zu erschließen. Der Grund, warum Kim all dies mitteilte, war der folgende:

„Interessant ist auch, dass FDA-Kommissar Califf am Eröffnungstag als Hauptredner auftrat und die FDA am Freitag [drei Tage vor der Konferenz] aus heiterem Himmel eine beschleunigte Zulassung für das zweite umstrittene Alzheimer-Medikament von Biogen ohne einen beratenden Ausschuss erteilte. Es ist großartig, der Biotech-Industrie im Gesundheitswesen mitteilen zu können, dass für eines ihrer neuen Medikamente gerade eine beschleunigte Zulassung erteilt wurde.“

Ich wünschte, ich hätte mehr zu sagen, aber es gibt nicht mehr zu sagen; das ist, kurz gesagt, die derzeitige Gesundheitsbranche.

Anmerkung: Beschleunigte Zulassungen für „ungedeckte Bedürfnisse“ sind eine gängige Methode, mit der die FDA es Pharmaunternehmen ermöglicht, die üblichen Anforderungen des Nachweises von Sicherheit und Wirksamkeit zu umgehen, damit ihre Medikamente zugelassen werden können. Kim hat während ihrer Zeit im FDA-Gremium viele tragische Beispiele dafür erlebt.

Schutz wiederkehrender Verkäufe

Überall auf der Welt hat die übertriebene Zensur und die Blockade jedes neu entwickelten (patentfreien) Arzneimittels zur Behandlung von COVID-19 vielen Menschen die Augen dafür geöffnet, dass die Pharmaindustrie (im Gleichschritt mit der Regierung) Behandlungen unterdrückt, die das Geschäftsmodell der Industrie bedrohen.

Aufgrund der Folgen dieser Blockade (z. B. Verbote, die darauf beruhen, dass es keine Möglichkeit zur Behandlung von COVID-19 gibt, gefährliche Krankenhausprotokolle, die stattdessen zum Behandlungsstandard werden, und katastrophale Impfstoffvorgaben) haben sie sich auch gefragt, ob diese monopolistischen Praktiken über COVID-19 hinausgehen. Ich habe zum Beispiel wiederholt diese Aussage gehört:

„Wenn sie für den COVID-19-Markt so weit gegangen sind, heißt das, dass sie das Gleiche auch für die Heilung von Krebs getan haben?“

Das Geschäftsmodell der Pharmaindustrie zielt immer auf proprietäre Produkte ab, die ein chronisches Leiden teilweise verbessern und auf unbestimmte Zeit eingenommen werden müssen (da dies den größten Umsatz garantiert). Wenn es sich bei einem Produkt um ein nicht mehr patentgeschütztes Arzneimittel* handelt (so dass mit dem Verkauf nicht mehr viel Geld verdient werden kann) oder es ein Leiden tatsächlich heilt (was den Markt schnell zerstört), ist das inakzeptabel.

In ähnlicher Weise muss eine nicht-pharmazeutische Behandlung vom Markt ferngehalten werden, wenn sie dies tut. Das deutlichste Eingeständnis dieser Situation stammt aus einem Finanzbericht, den ich vor einigen Jahren gelesen habe:

„Die Möglichkeit der ‚einmaligen Heilung‘ ist einer der attraktivsten Aspekte der Gentherapie, der gentechnischen Zelltherapie und des Gene Editing. Solche Behandlungen bieten jedoch ganz andere Aussichten in Bezug auf wiederkehrende Einnahmen als chronische Therapien“, schrieb Analyst Salveen Richter am Dienstag in einer Mitteilung an Kunden. „Obwohl dies einen enormen Wert für Patienten und die Gesellschaft darstellt, könnte es eine Herausforderung für Entwickler von Genom-Medizin sein, die einen nachhaltigen Cashflow anstreben. Im Falle von Infektionskrankheiten wie Hepatitis C sinkt mit der Heilung bestehender Patienten auch die Zahl der Träger, die das Virus auf neue Patienten übertragen können, so dass auch der Inzidenzpool abnimmt … Bleibt die Zahl der Patienten stabil (z. B. bei Krebs), stellt das Potenzial für eine Heilung ein geringeres Risiko für die Nachhaltigkeit eines Franchise-Unternehmens dar.“

In einer kürzlich erschienenen Serie über emotionales Wohlbefinden und die Bewältigung von Traumata habe ich mich auf die Behandlungsmöglichkeiten für Schlaflosigkeit konzentriert, da ausreichender Schlaf für die psychische Gesundheit (und die Heilung vieler anderer chronischer Erkrankungen) von wesentlicher Bedeutung ist. Gegenwärtig geben die Amerikaner zwar jährlich über 30 Milliarden Dollar für Schlafmittel aus (das ist ein ziemlich großer Betrag), aber die meisten von ihnen wirken nicht besonders gut.

Die meisten Schlaftabletten betäuben zum Beispiel den Körper und auch das Gehirn, anstatt es in den Schlaf zu versetzen – was ein Problem ist, weil ein betäubtes Gehirn die lebenswichtigen Erholungsfunktionen des Schlafs nur schwer ausführen kann.

Seltsamerweise gibt es ein Schlafmittel, das sowohl hochwirksam in den Schlaf versetzt als auch den normalen Schlafprozess nicht unterdrückt.

Als es noch erhältlich war, fanden meine Kollegen, dass es ein wichtiger Bestandteil ihrer Behandlungspläne für chronische Krankheiten war; leider wurde es in den 1990er Jahren vom Markt genommen, weil die Medien in koordinierter Weise eine Hysterie darüber schürten, dass es für sexuelle Übergriffe verwendet werden könnte, obwohl es keine Beweise für diese (inzwischen widerlegte) Behauptung gab.

Eine Form des Medikaments ist nach wie vor erhältlich (und ist häufig sehr hilfreich bei tiefgreifenden Schlafstörungen), aber es ist schwierig, sich dafür zu qualifizieren. Die einzige Möglichkeit, wie ich diese Ereignisse interpretieren kann, ist, dass es aufgrund der Größe des Marktes für Schlaflosigkeit inakzeptabel war, ein wirksames, aber nicht mehr patentgeschütztes Mittel auf dem Markt zu haben.

Ähnlich verhält es sich mit den obigen Beispielen zur Alzheimer-Krankheit, denn dieser Markt ist sehr groß. In diesem Fall wurden Milliarden und Abermilliarden ausgegeben, um ein „Heilmittel“ für die Krankheit zu finden (z. B. gaben die NIH allein für das Jahr 2021 2,8 Milliarden aus), während gleichzeitig bewährte Behandlungsmethoden für die Krankheit von der wissenschaftlichen Gemeinschaft ignoriert wurden.

Stattdessen haben wir zwei Medikamente, die bei 20-40 % der Patienten Hirnblutungen verursachen, keinen Nutzen für die Behandlung der Krankheit bringen und dennoch so „revolutionär“ sind, dass der FDA-Beauftragte, der sie mit durchgesetzt hat, beschloss, gleich nach der Zulassung eines dieser Medikamente eine Grundsatzrede vor der gesamten Branche zu halten.

Eine Sache, die in der Pharmaindustrie oft nicht geschätzt wird, ist, dass viel mehr Geld für die Vermarktung von Arzneimitteln ausgegeben wird als für deren Entwicklung. Das liegt daran, dass die Industrie schon vor langer Zeit herausgefunden hat, dass ein Produkt, solange man es als „wirksam“ bezeichnen kann, unabhängig davon, wie unsicher oder unwirksam es ist, problemlos massenhaft an die Bevölkerung vermarktet werden kann.

Da mit der Aufrechterhaltung dieses Modells viel Geld zu verdienen ist, wurden viele andere Bereiche unserer Gesellschaft (z. B. Ärzte, die Medien, medizinische Fachzeitschriften und die FDA) darauf getrimmt, dieses Modell zu unterstützen.

Anmerkung: Nachdem ich einen Artikel über die Ursachen und Behandlungen der Alzheimer-Krankheit fertiggestellt hatte, teilten mir mehrere Leser mit, dass sie beobachtet hatten, dass Kokosnussöl die Demenz ihres kranken Elternteils merklich verbesserte. Ich habe dann nachgeforscht und herausgefunden, dass es auch wissenschaftliche Beweise gibt, die die Beobachtungen, die mir mitgeteilt wurden, unterstützen (z. B. diese Studie).

Ich erzähle diese Geschichte, weil Kokosnussöl nicht nur wesentlich billiger und sicherer ist als diese „revolutionären“ Medikamente, sondern weil es auch wirksamer zu sein scheint – was eine traurige Zusammenfassung unseres derzeitigen profitorientierten Gesundheitsmodells ist.

Behandlung von Fettleibigkeit

Die implizite Botschaft der gesamten Konferenz (und der Grund, warum Kim sie mir letztendlich schickte) war, dass wir im nächsten Jahr eine Menge Marketing für die Behandlung von Alzheimer und Fettleibigkeit sehen werden, da dies die neuen Wachstumssektoren für die Industrie sind.

Nehmen wir zum Beispiel diesen jüngsten Artikel aus dem Economist, in dem es heißt, dass eine überwältigende Menge an Daten zeigt, dass Übergewicht die Chancen auf finanziellen Erfolg beeinträchtigt und dass es für ehrgeizige Frauen wirtschaftlich vernünftig ist, sich so sehr wie möglich zu bemühen, schlank zu sein“. Anschließend wird beklagt, wie schwer es ist, mit den derzeit verfügbaren Möglichkeiten abzunehmen.

Diese Sequenz folgt der klassischen amerikanischen Marketingformel – den Betrachter negative Emotionen erleben lassen und dann das Produkt des Vermarkters als Lösung für diese Probleme präsentieren, was, wie ich kürzlich argumentiert habe, eine Hauptursache für die emotionale Not ist, die in der modernen Gesellschaft allgegenwärtig ist.

Was ich an dem Artikel des Economist besonders bemerkenswert fand, war die Tatsache, dass bis vor kurzem solche Aussagen tabu waren, da sie „Fat Shaming“ darstellten, weil sie für übergewichtige Menschen verständlicherweise verletzend sind und dadurch eine Reihe von Schäden wie geringes Selbstwertgefühl, Körperdysmorphie und Magersucht verursachen.

Sobald es jedoch ein gewinnbringendes Produkt gibt, das diese negativen Gefühle „anspricht“, ist all das nicht mehr nötig, und diese Gefühle werden stattdessen gefördert. Ich kann mir also nur vorstellen, wie viel mehr von diesem Marketing wir in naher Zukunft sehen werden.

Ozempic

Die gleiche Korruption im medizinischen Bereich gibt es auch im Bereich der Ernährung. Infolgedessen hat die Industrie für verarbeitete Lebensmittel einen Großteil der Ernährungsfachleute davon überzeugt, dass eine Ernährung mit verarbeiteten Lebensmitteln für die allgemeine Bevölkerung angemessen ist. Aufgrund dieser weit verbreiteten Unwissenheit führen die Amerikaner einen ungesunden Lebensstil, der zu einer weit verbreiteten Fettleibigkeit und vielen anderen Krankheiten führt.

Wie ich hier erörtert habe, hat dies wiederum zu einer endlosen Zahl von Modediäten geführt, die nicht wirklich funktionieren und diejenigen quälen, die versuchen, sie zu befolgen (die sich dann unweigerlich selbst fertig machen und sich die Schuld für ihr Versagen beim Abnehmen geben).

Ich finde das wirklich schade, denn es gibt zahlreiche wirksame Methoden zur Gewichtsabnahme (von denen ich zugegebenermaßen auch schon einige anwenden musste), aber wie alle anderen Konkurrenten eines etablierten medizinischen Franchises durften sie nie ins Gespräch kommen.

Eine der wichtigsten Folgen unseres fehlerhaften Ernährungsmodells ist die Diabetes-Epidemie. Die meisten von uns wissen, was Diabetes ist, aber wenn man nicht im Gesundheitswesen arbeitet (wo man höchstwahrscheinlich jeden Tag mehrere Diabetes-Patienten sieht), ist es ziemlich schwierig, das Ausmaß dieses Problems zu erfassen oder zu erkennen, wie schwer es die Betroffenen treffen kann. Kürzlich schätzte das CDC, dass es die Vereinigten Staaten in einem Jahr 327 Milliarden Dollar gekostet hat.

Obwohl fast jeder weiß, dass die Ernährung und der Lebensstil (z. B. einfache Bewegung) einen massiven Einfluss auf Diabetes haben können, wird diesen Bereichen nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Stattdessen konzentriert man sich auf die Verabreichung von immer mehr Tabletten zur Senkung des Blutzuckerspiegels, deren Nutzen oft überbewertet wird.

Eine der Hoffnungen der Mediziner in Bezug auf Diabetes ist, dass es irgendwann eine magische Pille geben wird, die die Krankheit bekämpft. Obwohl ich ernsthaft bezweifle, dass dies aufgrund der Ursachen der Fettleibigkeit jemals der Fall sein wird, waren viele meiner Kollegen ziemlich überrascht, wie sehr Semaglutid (unter den Markennamen Ozempic, Wegovy und Rybelsus) Diabetikern mit schwereren Formen der Krankheit zu helfen scheint.

Viele dieser Vorteile sind darauf zurückzuführen, dass es das Verlangen zu essen reduziert, und es überrascht nicht, dass Gewichtsverlust eine häufige Nebenwirkung der Einnahme des Medikaments ist.

Häufig werden Arzneimittel, die auf den Markt gebracht werden, für eine sehr begrenzte Anwendung zugelassen und dann für andere Anwendungen, die sich aus den Nebenwirkungen des Medikaments ergeben, vermarktet. Da Ozempic diese Wirkung hervorruft, verlangen viele Nicht-Diabetiker nach dem Medikament, so dass es bereits zu Lieferengpässen gekommen ist.

Diese Situation erinnert mich an das, was 1999 mit Viagra geschah (in einer Serie über die gemeinsamen Muster der Whistleblower von Pfizer erörtert). Als Viagra ursprünglich entwickelt wurde, sollte es zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt werden (da es die Blutgefäße erweitert, indem es die Produktion von Stickstoffmonoxid erhöht – was oft sehr gut für den Menschen ist).

Die Ergebnisse waren zwar vielversprechend (und wohl allen Standardbehandlungen überlegen), doch während der klinischen Prüfung stellte Pfizer fest, dass Viagra auch zur Behandlung von Erektionsstörungen eingesetzt wurde, und beschloss, die ursprünglich vorgesehene Verwendung des Medikaments aufzugeben und sich auf den viel größeren Markt für Potenzmittel zu konzentrieren.

Als Viagra auf den Markt kam, verlangten die Menschen nach dem Medikament (z. B. sagten viele Urologen dem Pfizer-Vertreter und späteren Whistleblower, dass dies das Medikament sei, auf das sie ihre ganze Karriere gewartet hätten).

Pfizer wies alle seine Vertriebsmitarbeiter an, Viagra nur für die begrenzte FDA-Zulassung (erektile Dysfunktion bei älteren Männern mit vorbestehenden Kreislaufstörungen) zu bewerben. Doch schon bald war das nicht mehr möglich, denn jeder wollte es haben (so sehr, dass sich Ärzte häufig Sorgen machen mussten, dass ihnen die Viagra-Proben ausgingen, weil das Personal es für den Eigengebrauch stahl).

Seit der Zulassung wurden zahlreiche (manchmal tödliche) Nebenwirkungen gemeldet, von denen Pfizer wusste, als es das Medikament auf den Markt brachte (z. B. Herzinfarkte, Schlaganfälle, Blindheit, Hörverlust oder Melanome), und es wurden zahlreiche Viagra-Klagen gegen Pfizer eingereicht.

Als Ozempic 2017 erstmals zugelassen wurde, war es als Begleittherapie (zusammen mit Diät und Bewegung) zur Verbesserung der Blutzuckerkontrolle bei Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes vorgesehen. Nachdem beobachtet wurde, dass das Medikament bei der Gewichtsabnahme hilft, wurde eine neue Formulierung hergestellt (Wegovy), und im Juni 2021 wurde Wegovy für die Gewichtsabnahme bei übergewichtigen Erwachsenen mit einer gewichtsbedingten Erkrankung (z. B. Diabetes) oder bei Erwachsenen mit einem BMI von 30 oder mehr zugelassen.

Kurz darauf, im Mai 2022, erhielt ein ähnliches Medikament (Mounjaro) eine ähnliche Zulassung wie Ozempic im Jahr 2017 (als Zusatztherapie zur Blutzuckerkontrolle). Als die Menschen erkannten, dass dieses Medikament ähnlich wie Viagra bei der Gewichtsabnahme helfen kann, versuchten alle anderen, diese Medikamente ebenfalls zu bekommen, auch Erwachsene, die nicht übergewichtig sind und keinen Diabetes haben. Angesichts der Tatsache, dass diese Medikamente:

Nebenwirkungen haben (z. B. wird häufig über Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen und Verstopfung berichtet – außerdem gibt es Hinweise darauf, dass Bauchspeicheldrüsenkrebs und andere schwerwiegende Komplikationen ebenfalls mit dieser Medikamentenklasse in Verbindung gebracht werden).

Der Gewichtsverlust kehrt sich nach dem Absetzen der Medikamente wieder um (z. B. nahmen die Teilnehmer ein Jahr nach dem Absetzen von Semaglutid zwei Drittel ihres vorherigen Gewichtsverlusts wieder zu).

Sie sind daher möglicherweise nicht der beste Ansatz für eine Gewichtsabnahme. Dennoch bin ich mir sicher, dass viele normalgewichtige Personen sie anwenden werden, und sowohl ich als auch meine Kollegen haben beobachtet, dass dies für diese normalgewichtigen Personen ziemlich nachteilig ist.

Außerdem vermute ich, dass die FDA, anders als in der Vergangenheit, in der die FDA bis zu einem gewissen Grad auf Sicherheit bedacht war, aufgrund der jüngsten Aktionen von Califf (und seiner langjährigen Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie) alles tun wird, um eine weit verbreitete Verwendung dieser Medikamente zur Gewichtsabnahme zu ermöglichen.

Anmerkung: Um zu veranschaulichen, wie sich die Dinge bei der FDA geändert haben, hat sie nicht nur Pfizer dazu gedrängt, Viagra nicht für Off-Label-Anwendungen zu vermarkten, als es 1998 auf den Markt kam, sondern auch Fen-Phen in den 1990er Jahren zurückgezogen, weil das Medikament zwar wirksam war, aber schwere Komplikationen bei seinen Anwendern verursachte.

Was ich bei Fen-Phen besonders bemerkenswert finde, ist, dass ich trotz der bekannten Gefahren (und der darauf folgenden Sammelklagen) regelmäßig von Fällen gehört habe, in denen verzweifelte Angehörige der Gesundheitsberufe das Mittel (z. B. aus Apotheken) gestohlen haben, um Gewicht zu verlieren.

Kurz gesagt, angesichts des derzeitigen regulatorischen Umfelds halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass sich die Vorhersage von JP Morgan bewahrheitet und Adipositas-Medikamente zu einem massiven Medikamentenmarkt werden, zumal alle derzeit erhältlichen Präparate eine unbegrenzte Einnahme durch den Verbraucher erfordern. Das ist eine Schande, denn es gibt viel sicherere und unendlich billigere Wege, um genau das zu erreichen, was diese Medikamente zu erreichen versuchen.

Schlussfolgerung

In einem kürzlich erschienenen Artikel über den Krieg in der Ukraine habe ich, wie viele andere auch, die Beobachtung gemacht, dass immer wieder Menschen, die eine bestimmte Machtposition in der Regierung oder in Unternehmen einnehmen, ein gewisses Maß an soziopathischem Denken entwickeln, bei dem sie aufhören, sich um die menschlichen Kosten für die Erfüllung ihrer Ziele (z. B. mehr Geld zu verdienen) zu kümmern. Aus diesem Grund habe ich immer eine Regel befolgt, die mir mit auf den Weg gegeben wurde: Investiere nicht in den Tod.

Freunde und Verwandte haben im Laufe ihres Lebens zahllose Fälle erlebt, in denen menschliches Leid oder Tod die Folge davon waren, dass Investoren nach Profit strebten, ohne an die menschlichen Folgen ihres Handelns zu denken (z. B. Finanzierung von Söldnern, Investitionen in Rüstungsunternehmen oder Investitionen in Nahrungsmittel, die dadurch für die Armen zu teuer wurden).

Auch wenn man dieser Behauptung skeptisch gegenüberstehen mag, waren ich, meine Lehrer, deren Urteil ich vertraue, und berühmte Persönlichkeiten der Geschichte (z. B. Rudolph Steiner) aufrichtig davon überzeugt, dass es echte spirituelle Konsequenzen hat, wenn ein Mensch sein Geld jemandem überlässt, der es für das Böse verwendet.

Aus diesem Grund habe ich aufgehört zu zählen, wie viele Investitionsmöglichkeiten ich im Laufe meines Lebens gesehen habe (z. B. habe ich in diesem kürzlich erschienenen Artikel die von Biden mit Raytheon geschaffene erörtert), auf die ich mich nicht eingelassen habe, weil das Blut, das indirekt an meinen Händen kleben würde, eine höhere Rendite nicht wert war.

Ich erwähne dies, weil viele Anleger dazu ermutigt werden, sich auf Investitionen innerhalb ihrer Branche zu konzentrieren, weil man dann in der Regel ein viel tieferes Verständnis für diesen Markt hat und weiß, welche Dinge innerhalb der Branche derzeit die besten Chancen bieten. Da die Pharmaindustrie seit langem als einer der besten Sektoren gilt, in den man investieren kann, und ich inzwischen mehr über diese Branche weiß, als ich je wissen wollte, fand ich es immer ironisch, dass es die einzigen sind, in die ich nicht investieren kann.

Leider zeigt die jüngste JP Morgan-Konferenz, dass die Gesundheitsbranche und jetzt auch unsere Aufsichtsbehörden einer ganz anderen Ethik folgen.

Die Amtszeit von Califf (der einer der am unmittelbarsten für das derzeitige Impfstoffdesaster verantwortlichen Beamten ist) ist rätselhaft für die Korruption, die in unsere Demokratie eingedrungen ist; Califfs Verbindungen zur Industrie gingen in nur wenigen Jahren von inakzeptabel zu ausreichend für mehrere Amtszeiten als Leiter der FDA, in denen Califf eindeutig Hand in Hand mit der Pharmaindustrie arbeitet.

Die beste Metapher, die mir zu dieser Situation einfällt, stammt aus einer Szene in einem meiner liebsten (satirischen) dystopischen Filme, in dem ein Sportgetränkekonzern die gesamte US-Regierung aufkauft und dann dafür sorgt, dass sein Produkt in den gesamten Vereinigten Staaten das Wasser ersetzt. Wir befinden uns in einem dieser Momente der Geschichte, in denen alle zusammenarbeiten müssen, um die Richtung, in die wir uns bewegen, umzukehren.

Eine Anmerkung von Dr. Mercola Über den Autor

A Midwestern Doctor (AMD) ist ein zertifizierter Arzt im Mittleren Westen und ein langjähriger Leser von Mercola.com. Ich schätze seine außergewöhnlichen Einblicke in ein breites Spektrum von Themen und bin dankbar, dass ich sie mit ihm teilen kann. Ich respektiere auch seinen Wunsch, anonym zu bleiben, da er immer noch an vorderster Front steht und Patienten behandelt. Um mehr von AMDs Arbeit zu erfahren, sollten Sie sich The Forgotten Side of Medicine auf Substack ansehen.

Artikel als PDF