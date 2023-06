WEF räumt ein, dass die digitale ID ausgrenzend wirkt und die Demokratie und die Zivilgesellschaft schwächen kann“: Bericht

Die Architekten des großen Resets werden in ihrem Streben nach einem digitalen Massenausweis für alle vor nichts Halt machen: Perspektive

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) stellt die digitale Identität neu vor und gibt in einem neuen Bericht zu, dass die digitale Identität von Natur aus ausgrenzend ist und „Demokratie und Zivilgesellschaft schwächen kann“.

Der WEF-Bericht „Reimagining Digital ID“ für Juni 2023 bestätigt, wovor wir bei The Sociable und zahllose andere schon seit Jahren warnen – dass die digitale ID von Natur aus ausgrenzend ist, dass die digitale ID als Überwachungsinstrument eingesetzt werden kann, um Menschen zu zwingen, ihr Verhalten zu ändern, dass die digitale ID eine Voraussetzung für die Ausgabe von digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) ist und vieles mehr.

„Digitale ID kann Demokratie und Zivilgesellschaft schwächen“ Reimagining Digital ID, WEF, 2023

Dem Bericht zufolge sind „die größten Risiken, die sich aus der digitalen ID ergeben, Ausgrenzung, Marginalisierung und Unterdrückung“, und dass „die Forderung nach jeder Form von ID die Gefahr birgt, grundlegende soziale, politische und wirtschaftliche Herausforderungen zu verschärfen, da Zugangskontrollen jeglicher Art immer die Möglichkeit von Diskriminierung und Ausgrenzung schaffen„.

Diskriminierung und Ausgrenzung gab es während der COVID-19-Pandemie zuhauf, als Impfpässe eingeführt und von den Architekten der großen Reset-Agenda befürwortet wurden.

Diese Impfpässe, die, wie das WEF zugab, „als eine Form der digitalen Identität dienen„, schlossen Bürger auf der ganzen Welt von der Teilhabe an vielen Aspekten der Gesellschaft aus, obwohl nie nachgewiesen wurde, dass die „Impfstoffe“ selbst die Übertragung verhindern, und dass sie nicht einmal auf ihre Übertragbarkeit getestet wurden, wie letztes Jahr im EU-Parlament bekannt wurde.

„Diese [Impf]pässe dienen von Natur aus als eine Form der digitalen Identität“ Advancing Digital Agency: Die Macht der Datenvermittler, WEF, 2022

Trotz des Risikos der Ausgrenzung und der potenziellen Schwächung der Demokratie und der Zivilgesellschaft glauben die nicht gewählten Globalisten immer noch, dass die digitale ID ein öffentliches Gut ist, und mit diesem neuen Bericht heben sie die dezentralisierte digitale ID als den Weg nach vorn hervor.

In dem Bericht heißt es: „Dezentrale ID ist eine Form der digitalen ID, die es dem Einzelnen ermöglicht, die Weitergabe seiner Daten zu kontrollieren und gleichzeitig mehreren Stellen die Ausstellung von Berechtigungsnachweisen zu gestatten.“

Die dezentrale digitale ID verhindert jedoch keine Ausgrenzung.

Sicher, man kann sagen, dass man die Kontrolle über die Weitergabe seiner Daten hat, aber wenn man diese Daten nicht weitergeben will, wird einem der Zugang zu bestimmten Waren und Dienstleistungen verwehrt.

Das ist so, als wenn Sie bei den Nutzungsbedingungen einer App auf „Akzeptieren“ klicken. Wenn Sie nicht zustimmen, können Sie die App nicht nutzen.

Das gleiche Konzept gilt für die digitale Identität und die Teilnahme an vielen Aspekten der Gesellschaft.

„Durch die Verdinglichung der Zugangskontrolle ist die ID von Natur aus ausgrenzend“ Reimagining Digital ID, WEF, 2023

Wenn es darum geht, Ausgrenzung zu bekämpfen, schlägt der WEF-Bericht vor, dass „Bemühungen, die darauf abzielen, Ausgrenzung zu bekämpfen, sorgfältig das Potenzial für erzwungene Zustimmung berücksichtigen sollten, insbesondere bei gefährdeten Bevölkerungsgruppen„.

Dies war jedoch nicht der Fall, als die ungewählten Globalisten die Einführung von Impfpässen vorantrieben, die zur Erzwingung der Zustimmung verwendet wurden, indem sie den Menschen mit dem Verlust ihres Lebensunterhalts drohten, wenn sie es wagten, die Impfung zu verweigern.

Der WEF-Bericht „Reimagining Digital ID“ erkennt diese Art der Ausgrenzung und Unterdrückung indirekt an, indem er feststellt: „In Fällen, in denen sensible Daten gesammelt werden, besteht auch die Gefahr der Ausgrenzung und Unterdrückung, wobei die Identifizierung zur Erleichterung der Identifizierung, Überwachung und Verfolgung von Einzelpersonen oder Gruppen eingesetzt wird.“

Ging es bei den Impfpässen nicht genau darum – um Identifizierung, Überwachung und Verfolgung?

Es ging sicher nicht um die Förderung der öffentlichen Gesundheit.

Tatsächlich stellte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im August 2021 ausdrücklich fest, dass die COVID-Impfpässe „das Risiko der Krankheitsausbreitung erhöhen können„, da „das Ausmaß, in dem jeder Impfstoff die Übertragung von SARS-CoV-2 auf empfängliche Personen verhindert, noch zu bewerten ist.“

Im völligen Widerspruch zu dieser Aussage hat die WHO letzte Woche das „globale Netzwerk für digitale Gesundheitszertifizierung“ ins Leben gerufen, das „auf den Erfahrungen der regionalen Netzwerke für COVID-19-Zertifikate aufbaut und die Infrastruktur und Erfahrungen mit dem digitalen COVID-Zertifikatssystem der Europäischen Union (EU DCC) aufgreift.“

„Ein Gesundheitspass, der nur auf dem individuellen Impfstatus basiert, kann das Risiko der Krankheitsausbreitung erhöhen“ Digitale Dokumentation der COVID-19-Bescheinigungen: Vaccination Status [DDCC:VS]: Technische Spezifikationen und Umsetzungsleitfaden, Weltgesundheitsorganisation, 2021

Das von der WHO betriebene globale Impfpass-System wurde auf dem B20-Gipfel 2022 in Bali, Indonesien, vorgeschlagen.

Dort erklärte der indonesische Gesundheitsminister und ehemalige Banker Budi Sadikin, dass die G20 bei der nächsten Weltgesundheitsversammlung WHO-standardisierte Impfpässe einführen sollten.

„Wir brauchen ein digitales Gesundheitszertifikat, das von der WHO anerkannt wird – wenn man richtig geimpft oder getestet wurde, kann man sich frei bewegen“ Budi Gunadi Sadikin, indonesischer Gesundheitsminister, B20-Gipfel 2022

Während die WHO letzte Woche ankündigte, ihr Impfpass-/Digital-ID-System auszuweiten, veröffentlichten die Architekten des großen Umbruchs ihren Bericht „Reimagining Digital ID“, in dem es heißt, dass eine solche Ausweitung zu Zwang ohne sinnvolle informierte Zustimmung führen könnte.

In dem Bericht heißt es:

„Wenn sich ein Ausweissystem ausweitet, können die Folgen einer Nichtteilnahme so schwerwiegend sein, dass eine Registrierung praktisch unvermeidbar wird. „Wenn der Zugang zu einer Ware oder Dienstleistung vom Besitz eines Ausweises abhängig gemacht wird und dieser Ausweis weit verbreitet ist, können Einzelpersonen faktisch dazu gezwungen werden, sich diesen Ausweis zu besorgen, selbst wenn es keine rechtliche Grundlage für die Anforderung gibt. „Ebenso kann es für Bevölkerungsgruppen, denen es an digitaler Kompetenz mangelt, unmöglich sein, eine sinnvolle informierte Zustimmung zu erhalten.“

Nach jahrelanger öffentlicher Ablehnung von digitalen ID-Systemen sind sich der WEF und seine Partner bewusst, wie unpopulär ihre Ideen sind.

Aus diesem Grund möchten sie die Öffentlichkeit darüber aufklären, warum sie eine digitale ID braucht.

„Ohne Aufklärung der Öffentlichkeit, klaren Nutzen und Anreize können dezentrale ID-Ansätze möglicherweise nicht die breite Zustimmung der Interessengruppen und die Nachfrage der Nutzer finden, die für eine massenhafte Einführung erforderlich sind„, heißt es im Bericht „Reimagining Digital ID„.

Die nicht gewählten Globalisten machen Verschwörungstheorien als einen Grund für die mangelnde öffentliche Akzeptanz des digitalen Personalausweises verantwortlich.

„Es gibt eine besonders hohe Kommunikationsbarriere, die durch die unzähligen Verschwörungstheorien, die den digitalen Ausweis mit unwahren und bösartigen Spekulationen in Verbindung bringen, noch verschlimmert wird„, heißt es in dem Bericht.

„Einige Länder beginnen, die digitale ID als Voraussetzung für die Entwicklung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) und anderer Zahlungsinnovationen zu verstehen.“ Die digitale ID neu denken, WEF, 2023

Gleichzeitig bestätigt der Bericht Befürchtungen, die in der nicht allzu fernen Vergangenheit als „Verschwörungstheorien“ galten, wie z. B., dass die digitale ID die Zivilgesellschaft schwächen könnte und eine Voraussetzung für CBDCs ist.

In dem Bericht heißt es: „Der digitale Personalausweis kann die Demokratie und die Zivilgesellschaft schwächen. Zum Beispiel können digitale IDs, die von Social-Media-Unternehmen ausgestellt werden, zur politischen Polarisierung beitragen, indem sie Gruppenidentitäten verstärken.

„Die dezentrale ID bietet dem Einzelnen zwar eine Möglichkeit, mehr Kontrolle über seine persönlichen Daten auszuüben, könnte aber je nach Nutzungskontext auch zur Polarisierung beitragen.„

Der Bericht fügt hinzu, dass die CBDCs untrennbar mit der digitalen ID verbunden sind:

„Einige Länder beginnen, die digitale ID als Voraussetzung für die Entwicklung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) und anderer Zahlungsinnovationen zu verstehen.„

„Die größten Risiken, die sich aus der digitalen ID ergeben, sind Ausgrenzung, Marginalisierung und Unterdrückung“ Reimagining Digital ID, WEF, 2023

Die Architekten der großen Umstellung werden in ihrem Streben nach einer massenhaften digitalen Identität für alle vor nichts Halt machen.

Zu diesen digitalen ID-Einstiegspunkten gehören unter anderem folgende:

Digitale ID für das Klima : Zur Verfolgung des individuellen Kohlenstoff-Fußabdrucks und zum Nachweis des Status als Klimaflüchtling

: Zur Verfolgung des individuellen Kohlenstoff-Fußabdrucks und zum Nachweis des Status als Klimaflüchtling Digitale ID für COVID : Einführung von Impfpässen, die zu einer massenhaften Einhaltung der Vorschriften führen und gleichzeitig den digitalen Rahmen bieten

: Einführung von Impfpässen, die zu einer massenhaften Einhaltung der Vorschriften führen und gleichzeitig den digitalen Rahmen bieten Digitale ID für CBDC : Einführung identitätsgeprüfter Lösungen, um die Anonymität zu beseitigen und jede Transaktion aufzuzeichnen

: Einführung identitätsgeprüfter Lösungen, um die Anonymität zu beseitigen und jede Transaktion aufzuzeichnen Digitale ID für Cybersecurity : Nutzung von Cyberangriffen als Mittel, um nationale Identitätssysteme in Gang zu bringen und einen Pass für das Metaverse zu schaffen

: Nutzung von Cyberangriffen als Mittel, um nationale Identitätssysteme in Gang zu bringen und einen Pass für das Metaverse zu schaffen Digitale ID für Bequemlichkeit: Schaffung eines allumfassenden, interoperablen Rahmens, um alle Lebenssituationen zu ermöglichen

Der Aufwand, den öffentliche und private Einrichtungen betreiben, um die Einführung digitaler Identitäten zu rechtfertigen, ist scheinbar unendlich.

Ungewählte Globalisten und Regierungen behaupten gleichermaßen, dass digitale Identitätssysteme notwendig sind, um die Auswirkungen von COVID, Klimawandel und Cyberangriffen abzumildern, während sie gleichzeitig für die Abschaffung anonymer Transaktionen zugunsten eines vollständig rückverfolgbaren, vollständig interoperablen und vollständig programmierbaren CBDC eintreten.

Letztlich können digitale Identitätssysteme Regierungen und Unternehmen die Macht geben, menschliches Verhalten zu manipulieren, zu erzwingen oder Anreize zu schaffen, während die individuelle Handlungsfähigkeit, Autonomie und Anonymität im Rahmen eines Systems der sozialen Anerkennung aufgehoben wird.