Sie lügen Sie an; die Emissionen fossiler Brennstoffe verursachen keine globale Erwärmung

Eine Studie, die auf der Grundlage von Daten aus den Jahren 1750 bis 2018 durchgeführt wurde, ergab, dass das vom Menschen verursachte fossile CO2 in der Atmosphäre 23 % der Gesamtemissionen seit 1750 ausmachte, während die restlichen 77 % in den CO2-Austauschreservoiren entstanden.

Der prozentuale Anteil des gesamten Kohlendioxids (CO2), der auf die Nutzung fossiler Brennstoffe von 1750 bis 2018 zurückzuführen ist, stieg 2018 im Vergleich zu 1750 um 12 %, was viel zu gering ist, um die Ursache der globalen Erwärmung zu sein. Die Studie schätzt den Wert der atmosphärischen Konzentration von anthropogenem, fossil erzeugtem CO2 im Jahr 2018 auf 46,84 ppm von insgesamt 405,40 ppm.

Aber das hat die Vereinten Nationen und ihre Lakaien nicht davon abgehalten, wiederholt und seit vielen Jahren darüber zu lügen.

Die US Energy Information Administration („EIA“) stellt fest: „In den Vereinigten Staaten stammen die meisten vom Menschen verursachten (anthropogenen) Treibhausgasemissionen (THG) hauptsächlich aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe – Kohle, Erdgas und Erdöl – für die Energienutzung … Im Jahr 2020 machten die CO2-Emissionen etwa 79 % der gesamten anthropogenen THG-Emissionen der USA aus (basierend auf dem 100-jährigen globalen Erwärmungspotenzial).“

Die EIA nennt die Quelle für ihre Informationen: „Die US-Umweltschutzbehörde (EPA) veröffentlicht Schätzungen für die gesamten Treibhausgasemissionen der USA, um die jährlichen Verpflichtungen der USA im Rahmen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) zu erfüllen.“

Die EPA behauptet kühn, dass „die Nutzung fossiler Brennstoffe die Hauptquelle für CO2 ist“ und gibt ein Tortendiagramm des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen der Vereinten Nationen (IPCC) wieder:

Quelle: IPCC (2014) Exit basierend auf den globalen Emissionen von 2010. Einzelheiten zu den Quellen, die in diese Schätzungen eingeflossen sind, finden sich im Beitrag der Arbeitsgruppe III zum Fünften Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen, abgerufen am 9. Juni 2023

Die Quelle der EPA und damit auch die Quelle der EIA ist also eine UN-Agentur und Lobbygruppe, der IPCC, der gegründet wurde, um alle Ursachen des Klimawandels zu ignorieren, außer denen, die vom Menschen verursacht werden.

1988 überzeugte Maurice Strong, der Mann, der den Klimawandel erfunden hat, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen („UNEP“) und die Weltorganisation für Meteorologie („WMO“), der Gründung eines „zwischenstaatlichen Mechanismus“ zuzustimmen, der die vom Menschen verursachte globale Erwärmung überwachen und politische Empfehlungen für die UN und die westlichen Regierungen aussprechen sollte. Diese Organisation war der IPCC.

Im Jahr 2007 erhielten der IPCC und US-Vizepräsident Al Gore gemeinsam den Friedensnobelpreis „für ihre Bemühungen, mehr Wissen über den vom Menschen verursachten Klimawandel aufzubauen und zu verbreiten und die Grundlagen für die Maßnahmen zu schaffen, die notwendig sind, um diesem Wandel entgegenzuwirken.“

Die Existenz des IPCC beruht auf der Feststellung, dass menschliche Aktivitäten die Ursache für die globale Erwärmung sind, und wenn sie auch nur einen der wichtigen Faktoren erwähnen, die den Klimawandel beeinflussen, oder dass sich das Klima immer verändert hat und verändern wird, wird der Grund für ihre Existenz sofort negiert. Der IPCC ist die Aktivisten- und Lobbygruppe der UNO, um die „Bedrohung durch die globale Erwärmung“ voranzutreiben, ein Trick, um einen Angriff auf die Menschheit zu rechtfertigen.

Die EPA behauptet weiter, dass „seit 1970 die CO2-Emissionen um etwa 90 % gestiegen sind, wobei die Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe und aus industriellen Prozessen etwa 78 % des gesamten Anstiegs der Treibhausgasemissionen von 1970 bis 2011 ausmachten.“

1750 ist der Beginn der industriellen Revolution und der Nutzung fossiler Brennstoffe zum Antrieb von Industrie und Fahrzeugen.

Die Studie vom Februar 2022 widerlegt die Behauptung der Klimaalarmisten und kommt zu dem Schluss, dass der Anstieg des atmosphärischen CO2 von 1750 bis 1950 auf die jährliche Umverteilung des CO2 zwischen den einzelnen Reservoiren zurückzuführen ist, vorwiegend auf eine Nettofreisetzung von CO2 aus den Ozeanen aufgrund des Temperaturanstiegs durch die Sonneneinstrahlung im Jahr 1950 und danach.

Erst seit 1958 sind atmosphärische Messungen des Kohlendioxids möglich. Im Jahr 2003 begann das NOAA-Observatorium in Niwot Ridge mit weiteren atmosphärischen Messungen, einschließlich der drei Kohlenstoffisotope 12C, 13C und 14C.

Vielleicht kennen Sie 14C als Grundlage für die Radiokohlenstoff-Datierungsmethode, die zur Datierung archäologischer und geologischer Proben verwendet wird. Kohlenstoff-14 (14C) wird auch zur Schätzung des atmosphärischen CO2 verwendet. Aufgrund der Halbwertszeit von 14C, d. h. der Geschwindigkeit, mit der es auf die Hälfte seines Wertes zerfällt, enthalten fossile Brennstoffe jedoch kein 14C-Isotop, so die Studie.

Das Niwot Ridge Observatorium verwendet das Verhältnis der 13C/12C-Atome und das Verhältnis der 14C/12C-Atome, um zwei Statistiken zu berechnen: d13C und D14C. Es heißt, dass sowohl d13C als auch D14C abnehmen, wenn der anthropogene, fossile Anteil in der Atmosphäre zunimmt.

Die Autoren der Studie stellten fest, dass die Aufteilung zwischen vom Menschen verursachtem Kohlendioxid und nicht-fossilem Kohlendioxid weder von der NOAA noch von einer anderen Beobachtungsstelle bei Schätzungen des atmosphärischen CO2 vorgenommen wurde.

Obwohl es immer noch Unklarheiten gibt, wird nach wie vor behauptet, dass der Großteil oder der gesamte Anstieg des Kohlendioxidgehalts seit 1800 auf die anthropogene, fossile Komponente zurückzuführen ist. Dieser Zusammenhang wurde erstmals 1960 mit der „Keeling-Kurve“ hergestellt, die den Anstieg von CO2 durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe dokumentierte. Skrable, Kenneth; Chabot, George; French, Clayton1. Weltatmosphärisches CO2, seine spezifische 14C-Aktivität, nicht-fossile Komponente, anthropogene fossile Komponente und Emissionen (1750-2018). Health Physics 122(2):S. 291-305, Februar 2022. | DOI: 10.1097/HP.0000000000001485

„Die Behauptungen über die Dominanz der anthropogenen fossilen Komponente wurden durch den Missbrauch der d13C- und D14C-Statistiken gestützt“, heißt es in der Studie. „Die sich daraus ergebenden steilen Anstiege in den Diagrammen haben wahrscheinlich Personen in der ganzen Welt zu der Schlussfolgerung verleitet, dass die anthropogene Komponente den Anstieg des CO2 dominiert und die globale Erwärmung verursacht hat.“

„Die spezifische Aktivität von 14C in der Atmosphäre wird durch einen Verdünnungseffekt verringert, wenn fossiles CO2, das kein 14C enthält, in die Atmosphäre gelangt“, heißt es in der Studie. Die Verdünnung des atmosphärischen 14C wird als Süss-Effekt bezeichnet, benannt nach dem österreichischen Chemiker Hans Süss, der den Einfluss dieses Effekts auf die Genauigkeit der Radiokohlenstoffdatierung feststellte.

„Wir haben die Ergebnisse des Süss-Effekts genutzt, um die beiden Komponenten zu quantifizieren“, heißt es in der Studie. Die beiden Komponenten sind die anthropogene fossile Komponente und die nicht-fossile Komponente.

Bei der Berechnung der Mengen der beiden Komponenten mussten die Studienautoren aufgrund der begrenzten D14C-Daten, die von der NOAA zur Verfügung gestellt wurden, „Lücken füllen“. Die NOAA stellte nur Daten von 2004 bis 2012 zur Verfügung, obwohl das D14C-Programm fortgesetzt wurde. „Wir waren nicht in der Lage, von NOAA die Daten für 2013 bis 2020 zu erhalten. Um die begrenzten D14C-Daten zu kompensieren, wird ein Verfahren verwendet, um die erwarteten spezifischen Aktivitäten zu schätzen“, heißt es in der Studie.

In der Studie wurden Faktoren ermittelt, die das atmosphärische CO2 erheblich beeinflussen, und sie wurden bei Bedarf berücksichtigt. Diese Faktoren sind:

Der globale Kohlenstoffkreislauf und seine Auswirkungen auf die CO2-Mengen. Zwischen der Atmosphäre und ihren beiden Austauschreservoirs, den Ozeanen und der terrestrischen Biosphäre, findet ein natürlicher, wechselseitiger CO2-Austausch statt. Der Ozean ist das größte CO2-Reservoir und enthält 50-mal mehr CO2 als die Atmosphäre und 19-mal mehr als die terrestrische Biosphäre. Glazial-interglaziale Zyklen. Nach DIESEM NOAA-Artikel ist die Ursache für die Eiszeit-Zwischenzeiten auf Schwankungen in der Erdumlaufbahn zurückzuführen, wodurch sich die Menge der von der Erde empfangenen Sonnenstrahlung ändert. Während der letzten langen Eiszeit haben die Ozeane eine große Menge CO2 aus der Atmosphäre absorbiert. Es scheint, dass sich die Erde immer noch in der holozänen Zwischeneiszeit befindet, die vor 11 500 Jahren begann. Der CO2-Anstieg, den die Erde seit 1800 erlebt, scheint vor mehr als 5.000 Jahren begonnen zu haben. Zunahme von 14C durch Atombombentests in großer Höhe. Die H-Bombentests in den 1950er Jahren haben das Radiokohlenstoff-Alter vieler Materialien verfälscht. Der Anteil von 14C aus Kernwaffentests beträgt etwa 2,6 % des globalen Inventars, das sich jetzt größtenteils in den Ozeanreservoiren befindet. Messungen der 14C-spezifischen Aktivitäten des atmosphärischen CO2 während dieses Zeitraums sollten um den Beitrag der Bombentests korrigiert werden. Ein NOAA-Link über den Bomben-Spike bietet eine Darstellung der D14C-Statistik, und es wird die folgende Aussage gemacht In den 1980er Jahren war das meiste „Bomben“-14C in den Ozeanen und der Landbevölkerung absorbiert worden, so dass leicht erhöhte Werte in der Atmosphäre verblieben. Dennoch nimmt der 14C-Gehalt in der Atmosphäre weiter ab – jetzt aufgrund der CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen. Fossile Brennstoffe sind Millionen von Jahren alt und haben null 14C.“ Der fett gedruckte Satz beschreibt den Süss-Effekt.

Die Studie kommt zu dem Schluss:

Die Annahme, dass der Anstieg des CO2 seit 1800 durch den Anstieg der anthropogenen Komponente dominiert wird oder diesem entspricht, ist keine gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis. Ungeprüfte Schlussfolgerungen über die Dominanz der anthropogenen fossilen CO2-Komponente und Bedenken hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Klimawandel und die globale Erwärmung haben schwerwiegende potenzielle gesellschaftliche Auswirkungen, die die Notwendigkeit sehr kostspieliger Abhilfemaßnahmen bedingen, die möglicherweise fehlgeleitet, derzeit unnötig und bei der Eindämmung der globalen Erwärmung unwirksam sind. Skrable, Kenneth; Chabot, George; French, Clayton1. Weltatmosphärisches CO2, seine spezifische 14C-Aktivität, nicht-fossile Komponente, anthropogene fossile Komponente und Emissionen (1750-2018). Health Physics 122(2):S. 291-305, Februar 2022. | DOI: 10.1097/HP.0000000000001485

Was also ist die Ursache für den Anstieg des CO2 in der Atmosphäre? Wie bereits erwähnt, deutet der NOAA-Artikel über Glazial-Interglazial-Zyklen darauf hin, dass der jüngste Anstieg von CO2 und Temperaturen in erster Linie auf zyklische Veränderungen der Sonneneinstrahlung im Zusammenhang mit der Erdumlaufbahn um die Sonne zurückzuführen ist.

„Die jährliche Veränderung [ ] der nicht-fossilen Komponente weist nach 1764 positiv ansteigende Werte [] auf. Sie wird schließlich in der nächsten Eiszeit negativ werden, wenn die Durchschnittstemperaturen wieder sinken, so wie es in allen vorangegangenen Glazial- und Interglazialzyklen der Fall war“, heißt es in der Studie.