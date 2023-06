Abschöpfen des Abschaums

Todd Hayen

Abschöpfen des schwimmenden Schlamms bedeutet im Allgemeinen, Abfall loszuwerden. Von der Oberfläche des nützlichen Materials die aufsteigenden Unreinheiten und den Dreck abkratzen. Ist das nicht die Absicht der Neuen Weltordnung? War das nicht Hitlers Absicht in Europa im Jahr 1933? Ist das nicht die allgemeine Absicht aller totalitären Regierungen seit Anbeginn der Zeit gewesen?

Was für ein ekelhaftes Bild, aber ich glaube, es ist wahr. In den Augen der Täter sind u.a. die Alten und Gebrechlichen der „Abschaum“ der schönen neuen Welt, die gerade geplant und umgesetzt wird, während ich dies schreibe. Sie wie schwaches, nutzloses und teures Ungeziefer zu töten, ist das einzig Vernünftige, was man tun kann. Abschaum. Das ist alles, was sie (wir) für diese Leute sind. Abschaum.

In Naomi Wolfs fabelhaftem Buch macht sie einen sehr treffenden Punkt. Hier ist ein Zitat aus The Bodies of Others:

Aber um zu verstehen, was mit uns geschehen ist, muss ich Sie bitten, einen Denkprozess für eine Weile auszusetzen, den Forscher „Spiegelbildlichkeit“ nennen. Das bedeutet, dass wir annehmen, dass andere so denken wie wir. Da die meisten von uns anständige Menschen und keine Soziopathen oder Psychopathen sind, neigen wir zu der Annahme, dass andere auch von grundlegenden menschlichen Motiven wie Empathie, Altruismus und Güte angetrieben werden – oder auch nur von der grundlegenden Vorstellung, dass andere Menschen ebenfalls ein Leben, Selbstbestimmung und Würde verdienen. Diese „Spiegelung“ ist jedoch mehr als nur ein Fehler in der Analyse – sie ist ein fataler Irrtum, der dazu führt, dass wir wichtige Schlussfolgerungen übersehen. Denn andere denken nicht immer so wie wir.“

Hier weist Wolf auf den Grund hin, warum wir niemals sagen können: „Oh, so etwas würden sie nie tun“, wenn wir darauf hingewiesen werden, dass wir sehr wohl eine absichtliche Abschöpfung erleben können.

Im Internet gibt es viele Listen historischer Völkermorde, d. h. der „vorsätzlichen Tötung von Menschen“, die ständig als Menschen definiert werden, die einer „religiösen oder nationalistischen“ Gruppe angehören. Das passendere Wort für das, was wir heute zu erleben scheinen, ist „Demozid“, das etwas weiter gefasst ist und die Mörder als „Regierungsvertreter, die in ihrer autoritativen Funktion handeln“ bezeichnet. Wie auch immer das Wort lautet, es ist ein schicker Begriff für das Abschöpfen des Abschaums – und der Abschaum wird vom Abschöpfer als Abschaum definiert.

Andere Begriffe, die wir gehört haben, sind „ethnische Säuberung“. Was wir jetzt sehen, ist wenig konkret, und das ist einer der Gründe, warum es vielen Menschen schwer fällt zu glauben, dass ein vorsätzlicher Demozid im Gange ist. Wenn es sich nicht um ethnische Säuberung, politische Dissidenz oder religiöse Verirrung handelt, was ist dann der Grund? Eine ganz allgemeine „Bevölkerungsreduzierung“, wie sie von den (angeblichen) Eugenikern Bill Gates und Leuten wie Henry Kissinger u. a. sowie von den berüchtigten Georgia Guidestones (die heute nicht mehr existieren) proklamiert wird.

Das erscheint ein wenig zweifelhaft, aber vielleicht finden wir bei näherer Betrachtung mehr Sinn und Verstand.

Der Angriff schien zunächst auf die älteren Menschen abzuzielen, oder zumindest war die Reaktion auf „Covid“ in diese Richtung gerichtet. Die Älteren wurden schnell von ihren Angehörigen isoliert, in die Enge getrieben, und wie auch immer man es nennen will, „es“ schien sich schnell unter ihnen zu „verbreiten“ (Keim oder Terrain, das ließe sich leicht erklären). Diese Menschen waren die ersten in der Bevölkerung, die eine ziemlich tödliche Behandlung mit Intubation/Beatmung und anderen als tödlich bekannten Medikamenten wie „Run Death is Near“ (Remdesivir) und anderen erhielten.

Die Injektion selbst scheint eine Vielzahl von Menschen und Bevölkerungsgruppen anzugreifen. Je nach der Methode, mit der es das Leben auslöscht (Blutgerinnsel, Hirnblutungen, Herzinfarkte, Krebs), können seine Opfer in verschiedene Kategorien fallen, wobei wahllos eine Reihe von Menschen getötet oder verstümmelt werden – ob jung, alt, reich oder arm.

Was ist also der Grund?

Wir sehen auch verschiedene Zeiträume: einige erliegen sofort, andere sterben nach einer langen Liste von Krankheiten, wieder andere sind noch nicht betroffen – und es ist möglich, dass die Geburtenraten in den kommenden Jahren radikal sinken werden. Es gab auch eindeutige Auswirkungen auf das Immunsystem, was bedeutet, dass Menschen, die geimpft wurden, an fast allem sterben oder erkranken könnten und die Ursache auf den Impfstoff zurückgeführt werden könnte (zugegebenermaßen eine schwierige Suche).

Ich glaube nicht, dass dieses Abschöpfen des Abschaums als schnelles Überfliegen gedacht war. Und ich denke, die Definition von „Abschaum“ ist in diesem Fall einfach „menschlich“. Im Allgemeinen handelt es sich um eine einfache Bevölkerungsabschöpfung, die natürlich einen bestimmten Prozentsatz der Bevölkerung NICHT einschließt (ich frage mich, wen wohl?).

Die Abschöpfung, von der wir hier sprechen, könnte tatsächlich Jahrzehnte dauern. Ich glaube, dass die anfängliche Übersterblichkeit, die wir sehen, vorübergehend ist. Wir müssen die Sache aus der Perspektive der „Langstrecke“ betrachten.

Oder…

Das alles könnte noch viel offensichtlicher werden. Es gibt noch mehr Killermedikamente am Horizont, noch mehr mRNA-basierte Impfstoffe, noch mehr Aufputschmittel für Covid und sicherlich noch mehr bösartige Krankheiten, die freigesetzt werden müssen (es ist unnötig zu sagen, dass sie nichts „freisetzen“ müssen, außer Angst).

Dieser Amoklauf-Demozid könnte furchtbar hässlich werden. „Oh, nein“, mögen einige sagen, „sie würden nicht das Risiko eingehen, mit all dem zu offensichtlich zu werden.“

Hmmm… Ich bin da anderer Meinung. Meiner Meinung nach besteht eher die Gefahr, dass sie „enttarnt“ werden, wenn sie die Dinge so weiterlaufen lassen, wie sie es bisher getan haben. Wenn sie eine weitere große Angstkampagne starten, werden sie sicherlich alle Schafe, die von der Herde abgewichen sind, zurückholen. Ablenkungen sind ihre Methode.

Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich immer gesagt habe, dass sie noch mehr Blut aus der Covid-Rübe quetschen müssen. Ich habe mich in letzter Zeit etwas zurückgehalten, damit die Leute nicht anfangen zu glauben, ich sei ein Spinner. Meine Begründung für die Annahme, dass Covid noch einen weiteren Lauf vor sich hat, ist, dass die Leute mit dem Wort „Covid“ gut konditioniert sind. Auch wenn wir denken, dass viele NSCs es satt haben und mit allem fertig sind, kann das nur auf den „alten Covid“ zutreffen. Sie müssen sich nur eine andere Variante einfallen lassen, und die meisten „Schafstypen“ werden wieder auf den Beinen sein.

Wie ich oben schon sagte, spielen sie das Ganze vielleicht nicht so offenkundig. Das eugenische Credo der Bevölkerungsreduzierung steht vielleicht nicht mehr ganz oben auf der Prioritätenliste. Es auf den Weg zu bringen, wie sie es getan haben, mag an erster Stelle auf der Liste gestanden haben, als dieser ganze Schwachsinn begann, aber wenn die Lokomotive erst einmal in Bewegung gesetzt wurde, wird sie ihre Arbeit im Hintergrund erledigen. Wenn sie ihre maximale Bevölkerungszahl von 500 Millionen (diese Zahl ist mehr als wahrscheinlich nur eine Metapher) in 50 Jahren oder sogar noch später erreichen, kann das gut sein.

Manche sagen, dass wir alle dem Untergang geweiht sind, nicht nur die Geimpften. Nun, das könnte stimmen, aber lassen wir es dabei bewenden. Gehen wir hinaus in die Frühlingsluft und atmen wir eine schöne, maskenlose Lunge voll davon ein. Wir haben unsere Aufgabe zu erfüllen, versuchen wir, sie mit Freude und Liebe zu erledigen.