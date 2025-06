Von Seymour Hersh: Was mir gesagt wurde, wird im Iran kommen – Der erste Schlachtplan für einen neuen Krieg

Von Seymour Hersh

Dies ist ein Bericht über das, was laut israelischen Insidern und amerikanischen Beamten, auf die ich mich seit Jahrzehnten verlasse, höchstwahrscheinlich schon an diesem Wochenende im Iran passieren wird. Es wird zu schweren amerikanischen Bombardierungen kommen. Ich habe diesen Bericht mit einem langjährigen US-Beamten in Washington abgeglichen, der mir sagte, dass alles „unter Kontrolle“ sein wird, wenn Irans Oberster Führer Ali Khamenei „abtritt“. Wie das geschehen könnte, abgesehen von seiner Ermordung, ist nicht bekannt. Es wurde viel über amerikanische Feuerkraft und Ziele im Iran geredet, doch soweit ich weiß, gibt es kaum praktische Überlegungen, wie man einen verehrten religiösen Führer mit einer enormen Anhängerschaft beseitigen könnte.

Seit Jahrzehnten berichte ich aus der Ferne über die Atom- und Außenpolitik Israels. Mein 1991 erschienenes Buch Die Samson-Option erzählte die Geschichte über die Entwicklung der israelischen Atombombe und die Bereitschaft der USA, das Projekt geheim zu halten. Die wichtigste unbeantwortete Frage im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Situation wird die Reaktion der Welt sein, einschließlich derjenigen von Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, der ein Verbündeter der iranischen Führung ist.

Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor Israels wichtigster Verbündeter, obwohl viele hier und in der ganzen Welt Israels anhaltenden mörderischen Krieg in Gaza verabscheuen. Die Trump-Administration unterstützt Israels aktuellen Plan, den Iran von jeder Spur eines Atomwaffenprogramms zu befreien, in der Hoffnung, dass die von den Ayatollahs geführte Regierung in Teheran gestürzt wird.

Mir wurde gesagt, dass das Weiße Haus eine umfassende Bombenkampagne im Iran abgesegnet hat, aber die endgültigen Ziele, die Zentrifugen, die mindestens achtzig Meter unter der Oberfläche in Fordow vergraben sind, werden nicht vor dem Wochenende angegriffen werden. Die Verzögerung geht auf Trumps Drängen zurück, da der Präsident möchte, dass der Schock über die Bombardierung bis zur Eröffnung des Handels an der Wall Street am Montag so weit wie möglich abgemildert wird. (Trump wandte sich heute Morgen in den sozialen Medien gegen einen Artikel des Wall Street Journal, einen Bericht, in dem es hieß, er habe sich für den Angriff auf den Iran entschieden, und schrieb, er müsse sich noch für ein weiteres Vorgehen entscheiden).

In Fordow befinden sich die meisten der fortschrittlichsten iranischen Zentrifugen, die nach jüngsten Berichten der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), die der Iran unterzeichnet hat, neunhundert Pfund Uran produziert haben, das auf 60 Prozent angereichert wurde, was nur noch ein kleiner Schritt bis zur Waffenqualität ist.

Bei den jüngsten israelischen Bombenangriffen auf den Iran wurde kein Versuch unternommen, die Zentrifugen in Fordow zu zerstören, die mindestens achtzig Meter unter der Erde lagern. Am Mittwoch wurde vereinbart, dass US-Bomber mit Bunkerbomben, die bis in diese Tiefe vordringen können, an diesem Wochenende mit dem Angriff auf die Anlage in Fordow beginnen werden.

Die Verzögerung gibt den US-Militärs im gesamten Nahen Osten und im östlichen Mittelmeerraum – es gibt mehr als zwei Dutzend US-Luftwaffenstützpunkte und Marinestützpunkte in der Region – die Möglichkeit, sich auf mögliche iranische Vergeltungsmaßnahmen vorzubereiten. Es wird davon ausgegangen, dass der Iran immer noch über einige Raketen- und Luftwaffenkapazitäten verfügt, die auf der US-Bombardierungsliste stehen werden. „Dies ist die Chance, dieses Regime ein für alle Mal zu beseitigen“, sagte mir heute ein informierter Beamter, „also können wir auch gleich groß einsteigen.“ Er sagte jedoch, „dass es keine Teppichbombardierung sein wird“.

Die geplanten Bombardierungen am Wochenende werden auch neue Ziele haben: die Stützpunkte der Republikanischen Garden, die seit dem gewaltsamen Sturz des iranischen Schahs Anfang 1979 gegen die Revolutionsführung vorgehen.

Die israelische Führung unter Premierminister Benjamin Netanjahu hofft, dass die Bombardierungen „einen Aufstand“ gegen das derzeitige iranische Regime auslösen werden, das wenig Toleranz für diejenigen zeigt, die sich der religiösen Führung und ihren Erlassen widersetzen. Es werden iranische Polizeistationen angegriffen. Auch Regierungsbüros, in denen Akten über mutmaßliche Dissidenten im Iran aufbewahrt werden, sollen angegriffen werden.

Die Israelis hoffen offenbar auch, so wurde mir berichtet, dass Khamenei das Land verlässt und nicht bis zum Ende standhält. Mir wurde gesagt, dass sein persönliches Flugzeug am frühen Mittwochmorgen vom Flughafen Teheran in Richtung Oman gestartet sei, begleitet von zwei Kampfflugzeugen, aber es ist nicht bekannt, ob er an Bord war.

Nur zwei Drittel der iranischen Bevölkerung von 90 Millionen sind Perser. Die größten Minderheitengruppen sind Aseris – viele von ihnen haben seit Langem verdeckte Verbindungen zur CIA –, Kurden, Araber und Belutschen. Juden bilden ebenfalls eine kleine Minderheit. (Aserbaidschan ist Standort einer großen geheimen CIA-Basis für Operationen im Iran.)

Die Rückkehr des Sohns des gestürzten Schahs, der heute im Exil bei Washington lebt, wurde von amerikanischen und israelischen Planern nie in Betracht gezogen, wie mir gesagt wurde. Es habe jedoch Überlegungen in der Planungsgruppe des Weißen Hauses gegeben – zu der auch Vizepräsident J.D. Vance gehört –, einen moderaten religiösen Führer als neue Spitze des Landes einzusetzen, falls Khamenei entmachtet wird. Die Israelis lehnten diese Idee entschieden ab. „Sie scheren sich einen Dreck um religiöse Fragen, sie wollen eine politische Marionette zur Kontrolle“, sagte der langjährige US-Beamte. „Wir sind in dieser Frage mit den Israelis uneinig. Das Ergebnis wäre permanente Feindseligkeit und ewiger Konflikt. Bibi versucht verzweifelt, die USA als Verbündeten gegen alles Muslimische hineinzuziehen, und nutzt das Leid der Bevölkerung als Propagandafalle.“

In den amerikanischen und israelischen Geheimdienstkreisen besteht laut meiner Quelle die Hoffnung, dass Teile der aserischen Bevölkerung sich an einem Volksaufstand gegen das herrschende Regime beteiligen werden, sollte sich einer im Zuge der fortgesetzten israelischen Bombardierung entwickeln. Es gibt auch die Überlegung, dass sich Mitglieder der Revolutionsgarden einem – wie es hieß – „demokratischen Aufstand gegen die Ayatollahs“ anschließen könnten – ein seit Langem gehegter Wunsch der US-Regierung. Der plötzliche und erfolgreiche Sturz von Bashar al-Assad in Syrien wurde als mögliches Modell genannt, obwohl Assads Fall einem langen Bürgerkrieg folgte.

Es ist möglich, dass der massive israelisch-amerikanische Bombenangriff Iran in einen Zustand des dauerhaften Scheiterns stürzt – ähnlich wie nach der westlichen Intervention in Libyen 2011. Dieser Aufstand endete mit dem brutalen Mord an Muammar al-Gaddafi, der zuvor die rivalisierenden Stämme im Land unter Kontrolle gehalten hatte. Die Zukunft Syriens, des Irak und des Libanon – allesamt Opfer wiederholter externer Angriffe – ist nach wie vor ungewiss.

Donald Trump will offenkundig einen internationalen „Sieg“, den er vermarkten kann. Um das zu erreichen, führen er und Netanjahu Amerika an Orte, an denen es noch nie war.