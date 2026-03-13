Von Trump unterzeichnetes NDAA enthält Formulierung, die es erleichtert, amerikanische Jugendliche für Kriege im Ausland einzuziehen

Formulierung in den National Defense Authorization Act eingeschleust

Leo Hohmann

Der Kongress hat in sein massives Gesetz zum National Defense Authorization Act (NDAA) 2026 eine Formulierung eingefügt, die jeden jungen Mann an seinem 18. Geburtstag automatisch und unfreiwillig für die Wehrpflicht registriert.

Damit wurde das Gesetz geändert, mit Wirkung ab Januar dieses Jahres, um es der Regierung zu erleichtern, junge Männer über eine Wehrpflicht für den Krieg zu mobilisieren.

Dass dieses neue Gesetz genau zu dem Zeitpunkt in Kraft trat, als Trump auf einen Krieg mit dem Iran zusteuerte und nun über mögliche Eskalationen mit Bodentruppen gesprochen wird, ist meiner Meinung nach kein Zufall. Militärexperten wussten schon immer, dass Bodentruppen nötig wären, um einen Regimewechsel im Iran durchzusetzen. Man kann ein Regime nicht einfach durch Bombardierungen auslöschen.

Unnötige Auslandskriege zu führen, die anderen Ländern nützen, hat in keiner Weise etwas mit nationaler Verteidigung oder nationaler Sicherheit zu tun, und die US-Verfassung sieht dafür keinerlei Grundlage vor. Aber das hat die neokonservative Clique, die unsere Regierung führt, nie aufgehalten – Vietnam ist das jüngste Beispiel.

Ron Paul sprach am Mittwoch in ihrem wöchentlichen Podcast The Liberty Report mit Daniel McAdams vom Ron Paul Institute über dieses wichtige Thema. Paul, der frühere Kongressabgeordnete, Präsidentschaftskandidat und Vater des heutigen US-Senators Rand Paul, stellt das Thema als eine Frage von Freiheit gegen Sklaverei dar.

Die Wehrpflicht sei vielleicht die ungeheuerlichste Form der Sklaverei, sagt er, sogar noch über den Anspruch des Staates auf dein Haus hinaus (durch die Grundsteuer) und seinen Anspruch auf dein Einkommen (Einkommensteuer). Mit der Wehrpflicht erhebt der Staat einen Anspruch auf deinen Körper – nicht nur zur Verteidigung amerikanischen Bodens oder gegen einen Angriff auf die amerikanischen Grenzen, sondern um deinen Körper als Kanonenfutter für ausländische Interessen in fernen Regionen wie dem Nahen Osten zu vermieten.

„Wenn sie dich einziehen können, dann gehören sie dir“, sagt Paul und fügt hinzu: „Tyrannen brauchen Sklaven.“

Wem gehörst du? Wem gehört dein Kind oder Enkelkind?

Senator Richard Blumenthal (Demokrat aus Connecticut) sagte am Dienstag, die USA „scheinen sich auf einem Weg“ zu befinden, Bodentruppen in den Iran zu entsenden. Diese Bemerkung machte er nach einer geheimen Unterrichtung für Mitglieder des Streitkräfteausschusses des Senats.

„Es scheint, als befänden wir uns auf einem Weg hin zur Entsendung amerikanischer Bodentruppen in den Iran, um eines der möglichen Ziele zu erreichen“, sagte der Senator vor Reportern.

Es bildet sich eine Koalition gegen die automatisierte militärische Zwangsregistrierung. Die 30 Minuten, die Sie in das folgende Video investieren, sind Ihre Zeit definitiv wert.

In einem Artikel vom 10. März auf Antiwar.com berichtet Edward Hasbrouck:

„Eine vielfältige Koalition mobilisiert den Widerstand gegen ein kürzlich verabschiedetes Bundesgesetz, das die Vorbereitungen und Einsatzbereitschaft zur Aktivierung einer Wehrpflicht verstärken soll. Das neue Gesetz ermächtigt das föderale Selective Service System (SSS), mit der automatisierten unfreiwilligen Registrierung zu beginnen, um die Zahl der Personen in der Datenbank der Behörde mit potenziell Einzuberufenden zu erhöhen.

„Eine heute von der Koalition veröffentlichte Erklärung argumentiert, dass der Kongress, anstatt die Wehrpflichtregistrierung zu automatisieren, den gesamten Military Selective Service Act, der die Registrierung sowie weitere Planung und Vorbereitung für eine Wehrpflicht genehmigt, abschaffen sollte.“

Hasbrouck weist darauf hin, dass seit 1980 fast alle männlichen US-Bürger oder Einwohner, die das 18. Lebensjahr erreichen, gesetzlich verpflichtet sind, sich selbst beim SSS zu registrieren.

„Das SSS verzeichnete jedoch anhaltende Defizite bei der Einhaltung, und es ist zunehmend offensichtlich geworden, dass seine Datenbank sowohl unvollständig als auch ungenau ist. Infolgedessen verabschiedete der Kongress eine vom SSS vorgeschlagene Bestimmung, die im National Defense Authorization Act 2026 versteckt wurde und die es erlaubt, Informationen aus anderen Bundesdatenbanken zusammenzutragen, um Männer automatisch und unfreiwillig beim SSS zu registrieren. Dieses Gesetz gibt dem SSS eine beispiellose Befugnis, Daten aus jeder anderen Bundesbehörde zusammenzuführen, die dabei helfen könnten, potenzielle Wehrpflichtige zu identifizieren oder zu lokalisieren.“