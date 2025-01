Vor 161 Jahren warnte uns ein Bauer vor den Gefahren der KI – und er hatte recht!

Michael Snyder

Am 13. Juni 1863 veröffentlichte die Zeitung The Press in Christchurch, Neuseeland, einen ominösen Brief, in dem davor gewarnt wurde, dass Maschinen irgendwann intelligenter und leistungsfähiger sein würden als Menschen. Der Brief trug den Titel „Darwin unter den Maschinen“ und wurde von einem in Neuseeland lebenden englischen Schafzüchter namens Samuel Butler geschrieben. Er argumentierte, dass der Mensch buchstäblich „seine eigenen Nachfolger erschafft“, und er war fest davon überzeugt, dass wir uns irgendwann in der Zukunft „als die unterlegene Ethnie wiederfinden werden“. Nachfolgend der wichtigste Absatz aus Butlers Brief:

„Die Ansichten über die Maschinerie, die wir auf diese Weise schwach andeuten, werden die Lösung einer der größten und geheimnisvollsten Fragen unserer Zeit nahelegen. Wir beziehen uns auf die Frage: Was für ein Geschöpf wird der nächste Nachfolger des Menschen in der Vorherrschaft über die Erde sein? Aber es scheint uns, dass wir selbst unsere eigenen Nachfolger erschaffen; wir steigern täglich die Schönheit und Feinheit ihrer physischen Organisation; wir geben ihnen täglich mehr Kraft und liefern durch alle Arten von genialen Erfindungen jene selbstregulierende, selbstwirkende Kraft, die für sie das sein wird, was der Intellekt für die menschliche Ethnie war. Im Laufe der Zeitalter werden wir uns als die unterlegene Ethnie betrachten. Unterlegen an Macht, unterlegen an der moralischen Qualität der Selbstbeherrschung, werden wir zu ihnen aufschauen als dem Höhepunkt all dessen, was der beste und weiseste Mensch jemals zu erreichen wagen kann. Keine bösen Leidenschaften, keine Eifersucht, kein Geiz, keine unreinen Begierden werden die heitere Macht dieser herrlichen Geschöpfe stören. Sünde, Schande und Kummer werden keinen Platz unter ihnen haben. Ihr Geist wird sich in einem Zustand ständiger Ruhe befinden, in der Zufriedenheit eines Geistes, der keine Bedürfnisse kennt und von keinem Bedauern gestört wird. Ehrgeiz wird sie niemals quälen. Undankbarkeit wird ihnen niemals die Unruhe eines Augenblicks bereiten. Das schlechte Gewissen, die aufgeschobene Hoffnung, die Schmerzen des Exils, die Anmaßung des Amtes und die Verschmähung, die das geduldige Verdienst des Unwürdigen mit sich bringt – all das wird ihnen völlig unbekannt sein. Wenn sie „gefüttert“ werden wollen (durch den Gebrauch dieses Wortes verraten wir, dass wir sie als lebenden Organismus anerkennen), werden sie von geduldigen Sklaven betreut, deren Aufgabe und Interesse es sein wird, dafür zu sorgen, dass es ihnen an nichts fehlt. Wenn sie nicht in Ordnung sind, werden sie sofort von Ärzten behandelt, die ihre Konstitutionen genau kennen; wenn sie sterben, denn auch diese herrlichen Tiere werden von diesem notwendigen und universellen Ende nicht ausgenommen sein, werden sie sofort in eine neue Phase der Existenz eintreten, denn welche Maschine stirbt in jedem Teil in ein und demselben Augenblick vollständig?“

Eine „selbstregulierende, selbsttätige Kraft, die für sie das sein wird, was der Intellekt für die menschliche Ethnie gewesen ist“, klingt sehr nach dem, was wir künstliche Intelligenz nennen.

Später in seinem Brief warnte Butler, dass, sobald Maschinen intelligent genug werden, „der Mensch für die Maschine das sein wird, was das Pferd und der Hund für den Menschen sind“…

„Wir nehmen an, dass, wenn der von uns beschriebene Zustand eintritt, der Mensch für die Maschine das sein wird, was das Pferd und der Hund für den Menschen sind.“

Heute kann KI Tausende Aufgaben weitaus besser ausführen als Menschen. Und jeden Tag wächst der Abstand zwischen der Leistungsfähigkeit von KI und Menschen weiter.

Butler stellte sich eine Zeit vor, in der superintelligente Maschinen schließlich die gesamte Erde beherrschen würden…

„Tag für Tag gewinnen die Maschinen jedoch an Boden gegenüber uns; Tag für Tag werden wir ihnen gegenüber unterwürfiger; mehr Menschen werden täglich als Sklaven gebunden, um sie zu bedienen, mehr Menschen widmen täglich die Energien ihres ganzen Lebens der Entwicklung mechanischen Lebens. Es ist letztendlich nur eine Frage der Zeit, aber dass die Zeit kommen wird, in der die Maschinen die wahre Vorherrschaft über die Welt und ihre Bewohner innehaben werden, ist etwas, das niemand mit wahrhaft philosophischem Verstand auch nur für einen Moment in Frage stellen kann.“

Wenn Butler sehen könnte, wie weit die Dinge in unserer Zeit fortgeschritten sind, frage ich mich, was er denken würde.

Er war ein Bauer, und nun beginnt KI, auch die Landwirtschaft zu übernehmen. Der folgende Auszug stammt aus einem Artikel von Breitbart mit dem Titel „Farmers Not Required: John Deere Unveils Lineup of Autonomous Tractors and Other Work Vehicles“:

„John Deere hat Pläne angekündigt, eine Reihe autonomer landwirtschaftlicher und Arbeitsfahrzeuge einzuführen, darunter Traktoren, Kipplaster und sogar einen robotischen Rasenmäher. Das Unternehmen plant ein vollständig autonomes Mais- und Sojabohnenanbausystem bis 2030.“

Quartz berichtet, dass John Deere sein Engagement für autonome Technologien verdoppelt hat. Das Unternehmen, das 2022 erstmals einen fahrerlosen Traktor vorstellte, ist überzeugt, dass selbstfahrende Maschinen eine entscheidende Rolle in der Zukunft der Landwirtschaft spielen und helfen werden, die anhaltenden Herausforderungen im Bereich der Arbeitskräfte zu bewältigen.

„John Deere plant außerdem, fahrerlose Traktoren auf den Markt zu bringen, die Nussplantagen mit Pestiziden, Wachstumsregulatoren und Nährstoffen für die Bäume besprühen können. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Fahrzeuge vor allem für die kalifornische Nussanbauindustrie von Nutzen sein werden, die mit einem Arbeitskräftemangel zu kämpfen hat.“

Einige argumentieren, dass ein Rückgang der Nachfrage nach manueller Arbeit durch einen Anstieg der Nachfrage nach Hightech-Arbeitskräften ausgeglichen wird.

Aber das glaube ich nicht.

Laut einer aktuellen Umfrage des WEF planen 41 Prozent der Arbeitgeber bereits, „ihre Belegschaft zu verkleinern, da KI bestimmte Aufgaben automatisiert“…

„Künstliche Intelligenz holt sich Ihren Job: 41 Prozent der Arbeitgeber beabsichtigen, ihre Belegschaft zu verkleinern, da KI bestimmte Aufgaben automatisiert, wie eine Umfrage des Weltwirtschaftsforums am Mittwoch ergab.“

Was werden all diese Arbeitnehmer tun, wenn sie nicht mehr gebraucht werden?

Es stellt sich heraus, dass viele traditionelle Arbeitsplätze der Mittelschicht rasant durch KI ersetzt werden dürften…

„Postangestellte, leitende Sekretäre und Lohnbuchhalter gehören zu den Berufen, bei denen Arbeitgeber erwarten, dass sie in den kommenden Jahren am schnellsten abnehmen werden, sei es durch die Verbreitung von KI oder andere Trends.“

Für Jahrhunderte haben die Eliten unsere Arbeitskraft gebraucht und uns im Gegenzug Löhne gezahlt.

Aber was passiert, wenn unsere Arbeit nicht mehr benötigt wird?

Werden wir dann einfach zu einer Gruppe „nutzloser Esser“ für die Eliten?

In meinem Buch mit dem Titel „Chaos“ habe ich ein ganzes Kapitel über die Gefahren der KI geschrieben. Jeder Bereich unserer Gesellschaft wird dramatisch von dieser Technologie beeinflusst, und es wird prognostiziert, dass sich das Tempo des Wandels in den kommenden Jahren exponentiell beschleunigen wird.

Die Technologie, die heute der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, ist absolut atemberaubend. Zum Beispiel haben die Chinesen gerade einen superintelligenten Roboter entwickelt, der 550 Billionen Operationen pro Sekunde ausführen kann…

„Der CASBOT 01 beeindruckt mit seiner Fähigkeit, komplexe Operationen dank einer phänomenalen Rechenleistung von 550 Billionen Operationen pro Sekunde auszuführen.“

Ich weiß nicht, wie es möglich ist, dass ein Roboter so schnell „denkt“, aber anscheinend kann er es.

Wir leben in einer Welt, in der „Science-Fiction“ schnell zu „Science-Reality“ wird. Es gibt kein Zurück mehr, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis ultraintelligente Wesen alles dominieren.

Ist die Menschheit darauf vorbereitet, was das bedeuten wird?