Vorbereitung auf einen neuen Weltkrieg

von Thierry Meyssan

Die Vereinigten Staaten drängen ihre Verbündeten der Europäischen Union, sich auf einen Dritten Weltkrieg vorzubereiten. Sie haben keine andere Wahl, als sich ihm zu stellen, wenn sie aus der „Thukydides-Falle“ siegreich hervorgehen wollen. Es sei denn, dieses ganze Getue ist nur eine Inszenierung, um die Verbündeten in ihrem Lager zu „halten“, während sich viele Staaten in Südamerika, Afrika und Asien für „neutral“ erklären. Kriegsgerüchte erwecken zur selben Zeit japanische Militaristen, die wie die „radikalen Nationalisten“ in der Ukraine jetzt zurückgekehrt sind.

Dieser Artikel ist eine Fortsetzung von: Multipolare Welt

1. „Der Nahe Osten befreit sich vom Westen„, 14. März 2023.

Angesichts der Fortschritte der Befürworter einer multipolaren Welt haben die Verteidiger des „US-Imperialismus“ schnell reagiert. Zwei Operationen werden hier analysiert: die Umwandlung des europäischen Gemeinsamen Marktes in eine militärische Struktur und die Neuformierung der Achse des Zweiten Weltkriegs. Dieser zweite Aspekt bringt einen neuen Akteur ins Spiel: Japan.