So können Sie die Blutgerinnsel, die durch die Impfung verursacht werden, in nur wenigen Tagen aufgelöste werden

Mikroklumpen nach der Coronaimpfung sind ein großes Problem. Der Pathologe Ryan Cole befürwortet nachdrücklich die Verwendung von Nattokinase, einem Enzym aus fermentiertem Soja, das das Blutgerinnungsprotein Fibrin abbaut.

Cole merkte in dem Podcast Ask Drw an, dass die Menschen im Norden Japans kaum an Herzkrankheiten sterben. Sie essen dort viel fermentiertes Soja, sagte der Pathologe.

Einige seiner Kollegen erlitten Blutgerinnsel. Medikamente hatten keine Wirkung. Als Cole ihnen riet, Nattokinase einzunehmen, verschwanden die Blutgerinnsel innerhalb von ein oder zwei Tagen.

Robert Malone, der Erfinder der mRNA-Impfmethode, litt nach seiner zweiten Impfung an Impfschäden. Seitdem kämpft er mit lebensbedrohlichem Bluthochdruck und einer hohen Herzfrequenz.

Malone wurde Nattokinase verabreicht. „Ich fühle mich viel besser“, sagte er in einem Interview mit der Epoch Times. „Meine Frau sagt, ich habe viel mehr Energie.“

Er erklärte, dass Nattokinase Ansammlungen von Spike-Protein im Körper abbaut. „Es gibt Hoffnung.“