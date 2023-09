Vordergrund ist ungesund – Tagesschau will keinen Hintergrund liefern

Uli Gellermann

Manche Nachrichten der ARD wirken wie echte Nachrichten und sind es auch, wenn man nicht so genau hin sieht. Weil die Redaktion Zusammenhänge und Hintergründe verweigert, bleibt die Nachricht eine Fassade.

Zum Beispiel ist die Meldung „ARD-DeutschlandTrend – Mehrheit gegen ‚Taurus’-Lieferung an Ukraine“ völlig korrekt. Aber journalistisch komplett wäre sie erst, wenn die „Tagesschau“ mit dieser Meldung und einer Kamera die Befürworter der Taurus-Lieferung besuchen und sie fragen würde, warum sie denn gegen den Willen der deutschen Mehrheit handeln wollen. So bekäme die Nachricht einen Zusammenhang, der die Nachrichten-Konsumenten klüger machen würde. Aber das will die ARD natürlich nicht.