Vorhersagen für 2023? Annus horribilis mit einigen überraschenden positiven Aspekten

Vorhersagen sind ein notorisch schmerzhaftes Unterfangen. In der Welt der Geopolitik, vor allem in einer Zeit des globalen Umbruchs, sind sie fast unmöglich zu treffen.

In Westasien, einer deprimierten und vernachlässigten Region, die als Sandsack für den Wettbewerb der Großmächte in anderen Regionen dient, hängt viel davon ab, wie die großen Machtkämpfe in den Bereichen Wirtschaft, Politik und (Stellvertreter-)Krieg ausgetragen werden.

Anstelle von Prognosen ist es vielleicht sinnvoller, die Trends zu beschreiben, die sich im Jahr 2023 wahrscheinlich weiterentwickeln werden. Ich habe einige meiner Autorenkollegen bei The Cradle gebeten, sich mit ihren eigenen Ansichten einzubringen. Aber lassen Sie uns zunächst mit einigen meiner eigenen Beobachtungen für das kommende Jahr beginnen:

Der Krieg in der Ukraine war das prägende Ereignis des Jahres 2022, und hätte sich der Konflikt nicht dort abgespielt, wäre er anderswo ausgetragen worden. Es handelt sich im Wesentlichen um einen Krieg, der verhindern soll, dass eine multipolare Zukunft die unipolare Vergangenheit vollständig ablöst. Er hätte sich auch in Taiwan, im Iran, in Korea oder sogar in Venezuela entfalten können.

Im Jahr 2023 werden wir deutliche Anzeichen für eine Zerrüttung des atlantischen Bündnisses sehen. So wie die Dinge liegen, kann es sich Europa nicht mehr leisten, Anweisungen aus Washington zu befolgen, wenn ihre Geschicke und Schicksale so eindeutig gegensätzlich sind. Die Ukraine hat dies deutlich gemacht, aber Europa hat eine Wahl, die seine Atlantiker seit Jahren krampfhaft vergraben haben.

Tatsache ist, dass Europas extremer Reichtum und seine Privilegien historisch gesehen von den asiatischen Ressourcen abgeleitet wurden, und das wird im Jahr 2023 offenkundig klar werden. Es war nicht falsch, dass Deutschland seine Nordstream-Pipelines mit Russland in Betrieb genommen hat – Berlin hat lediglich seine Zukunft gesichert, bis die Amerikaner es sabotiert haben.

Das Jahr 2023 wird Europa daran erinnern, dass sein Wunsch, wohlhabend zu bleiben – und wirtschaftlich weiter zu wachsen – eng mit dem Osten und dem Versprechen „Eurasien“ verbunden ist. Asien und Europa sind schließlich über den Landweg miteinander verbunden, im Gegensatz zum riesigen Atlantik, der die derzeitigen Verbündeten trennt.

Erwarten Sie also, dass in diesem Jahr die Spaltung zwischen den verschiedenen europäischen Akteuren deutlich wird, und bereiten Sie sich darauf vor, dass der Kampf zwischen Eurasianismus und Atlantizismus auf den Machtkorridoren des Kontinents ausgetragen wird. Im Kern werden Sie feststellen, dass die Welt des Handels zum ersten Mal seit Jahrzehnten mit den Regierungen im Streit liegen wird.

In und um Westasien beobachte ich zwei Entwicklungen, die große Auswirkungen auf regionale und internationale Angelegenheiten haben könnten.

Die erste ist die sich rasch entwickelnde Beziehung zwischen Indien und Russland, die im letzten Jahr aus dem Nichts aufgetaucht ist. Diese neue Dynamik hat die BRICS im Alleingang wiederbelebt und sich auf dem globalen Schachbrett etabliert. In Moskau hat Neu-Delhi nun einen verlässlichen und nützlichen Partner für die Beilegung von Streitigkeiten mit Peking, was die Dinge für asiatische Integrationsprojekte unendlich vereinfacht.

Außerdem ließ es Washington im Stich, was die USA im Jahr 2022 auf verschiedenen Schauplätzen erlebten, unter anderem mit dem regionalen Schwergewicht Saudi-Arabien. Aber Indien ist ein großer Fang, und diese Aneinanderreihung von indisch-russischen Interessen auf mehreren Schauplätzen kann den Atlantikern nirgendwo gefallen.

Zweitens ist die Türkei wieder zu einem wichtigen Akteur in West- und Zentralasien aufgestiegen. Nach fast einem Jahrzehnt der relativen Isolation aufgrund zahlreicher Differenzen mit Europa und den arabischen Staaten – gepaart mit einer kollabierenden Wirtschaft – ist die Türkei nun im Aufwind. Russland hat Ankara vor kurzem angeboten, sein lang gehegtes Ziel, ein wichtiger Öl- und Gashub für Europa zu werden, zu verwirklichen, und China möchte einen wichtigen Abschnitt seiner Neuen Seidenstraße durch die Türkei bauen.

Vor seinen bisher schwersten Wahlen im Juni 2023 sah Präsident Recep Tayyip Erdogan wie ein sicherer Verlierer aus, bis der Ukraine-Krieg sein Schicksal wendete. Über Nacht wurde der NATO-Staat zu einem begehrten Vermittler für beide Seiten, und Erdogan ließ nichts unversucht.

Er spielt gerade das Spiel seines Lebens, indem er die Türkei als wichtige eurasische Treibstoffdrehscheibe für Europa positioniert und versucht, dies regional in Syrien, Irak, Aserbaidschan und anderen Turkstaaten des Südkaukasus auszunutzen. Während Erdogan auf der einen Seite Konfliktlösungen anbietet, heizt er auf der anderen Seite Konflikte gefährlich an.

Nirgendwo wird dies deutlicher als an den Grenzen zwischen Armenien, Aserbaidschan und dem Iran, wo der türkische Präsident die Ambitionen Ankaras, die neuen Verkehrswege Zentralasiens zu lenken und seine Grenzen neu zu gestalten, aggressiv vorantreibt.

Turkei und Syrien

Die Türkei spielte in den Vorhersagen der The Cradle-Autoren für 2023 eine wichtige Rolle. Yeghia Tashjian geht sogar so weit, dass sie für dieses Jahr einen neuen großen Krieg im Südkaukasus vorhersagt:

„Die aserbaidschanische Landblockade gegen die Armenier in Berg-Karabach dauert nun schon 30 Tage an. Russische Friedenstruppen können die Blockade nicht aufheben, weil sie die Reaktion der Türkei fürchten. Unterdessen zwingt Baku Armenien, einen Korridor zu schaffen, der Aserbaidschan mit der Türkei verbindet und so die armenisch-iranische Grenze abschneidet.

Während die Türkei den Konflikt in der einen Region anheizt, scheint sie in anderen Regionen den Streit zu beenden. Mehrere Autoren sagen eine Lösung des syrisch-türkischen Konflikts für das Jahr 2023 voraus, wobei sie unterschiedlich zuversichtlich sind.

Ceyda Karan hält Erdogans Syrien-Pläne für opportunistisch: „Es hängt alles von den türkischen Wahlen ab“, sagt sie und spiegelt damit die Ansicht mehrerer Cradle-Autoren wider, die ebenfalls glauben, dass im Vorfeld der Wahlen nicht alles glatt laufen könnte.

Erdogan setzt alle Hebel in Bewegung, um die Wahlen zu gewinnen, sagt Mohammad Salami:

„Auf der internationalen Bühne hat er zwischen der Ukraine und Russland vermittelt, ohne Ergebnis. Auf dem Energiesektor will er die Türkei zu einem Energiezentrum machen, aber das wird nicht einfach sein. Erdogan hat dann versucht, die Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten, Saudi-Arabien und Israel wiederherzustellen, und jetzt hat er in einem letzten Versuch seinen Rücktritt nach den kommenden Wahlen angekündigt.

Der in Washington lebende Ziad Hafez ist der Ansicht, dass die Annäherung zwischen Syrien und der Türkei viel schneller vonstatten gehen wird, als die Menschen erwarten.

„Erdogan muss vor den Wahlen einen großen politischen Erfolg vorweisen. Ob die Syrer ihm das geben werden, ist schwer zu sagen. Aber es wird für beide von Vorteil sein und gleichzeitig die Position der USA in Syrien völlig isolieren. Ich glaube nicht, dass die NATO oder die regionalen Staaten in der Lage sind, die Gespräche zum Scheitern zu bringen. Was die Russen und Iraner der Türkei angeboten haben, kann weder von den USA noch von Europa erreicht werden“, schreibt Hafez vielversprechend.

Der libanesische Journalist Hasan Illaik weist jedoch auf die Gefahren von Annäherungsgesprächen hin, an denen viele regionale und internationale Akteure ein Eigeninteresse haben.

Er sagt voraus, dass „die USA alles tun werden, um eine Verbesserung der türkisch-syrischen Beziehungen zu verhindern, und sogar so weit gehen werden, Verbindungen zwischen der Türkei und den von den USA unterstützten Kurden herzustellen“.

„Die wirtschaftliche Situation Syriens wird sich 2023 verschlechtern, weil weder Russland noch China helfen, der Iran bereits sein Maximum getan hat und die USA immer noch die rohstoffreichen Gebiete im Nordosten Syriens besetzen und weitere Sanktionen gegen den Staat verhängen.“

Im Hinblick auf das mit Spannung erwartete Treffen zwischen Erdogan und dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad warnt Illaik, dass selbst dies mit ernsten Schwierigkeiten verbunden ist: „Die Türkei muss für dieses Treffen einen Preis zahlen, weil sie Syrien viel Schaden zugefügt hat und dessen Ländereien besetzt, aber Russland drängt auf ein Treffen ‚umsonst‘ – um seine eigenen strategischen Ziele mit Ankara zu erreichen.“

Palästina, die Levante und der Persische Golf

Für die gesamte Region sagt Illaik voraus, dass sich bis 2023 nicht viel ändern wird, denn „die gesamte Levante wird der anhaltenden Feindseligkeit der USA ausgesetzt sein – Sanktionen, militärische Besetzung Syriens, Drohungen, Erpressung und Druck im Libanon und Irak.“

Andere arabische Staaten werden sich einmischen, um in erster Linie ihre eigenen Interessen zu sichern. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben beispielsweise angeboten, an türkisch-syrischen Gesprächen teilzunehmen, „um einen gewissen Einfluss im Nachkriegssyrien zu gewinnen und den iranischen Einfluss dort auszugleichen.“

Ceyda Karan schätzt ein, wie sich der globale Machtkampf auf das Verhalten in der Region auswirkt: „Die Golfstaaten, selbst die Saudis, spüren die Schwäche der USA und bauen nun direkte Beziehungen zu China und Russland auf. Ich glaube nicht, dass sie weiterhin treue Partner der USA in der Region bleiben werden, und wir werden 2023 weitere Anzeichen dafür sehen.“

Ziemlich einhellig wird die Meinung vertreten, dass sich die Spannungen in Palästina in diesem Jahr verschärfen werden.

„Die rechtsgerichtete Regierung Netanjahu hat Israel in eine prekäre Lage gebracht“, meint Ziad Hafez. „Es kann weder eine größere Militäroffensive in Palästina oder gegen den Libanon, Syrien und den Iran starten, noch ist es in der Lage, eine politische Lösung zu finden, weder im Inland noch in der Region. Die Spannungen im Westjordanland nehmen rapide zu, die US-Juden bieten keine bedingungslose Unterstützung mehr, und das Kräfteverhältnis vor Ort ist nicht zu Israels Gunsten.“

Hafez warnt, dass „der rechtsextreme Rassismus von Kabinettsmitgliedern wie (dem Minister für nationale Sicherheit) Itamar Ben Gvir es Israel unmöglich machen wird, sich auf Selbstverteidigung zu berufen. Einige dieser Elemente werden versuchen, eine größere Konfrontation oder einen Konflikt zu erzwingen, aber das wird Israels Verderben sein.“

Sie sind ‚verdammt, wenn sie es tun, und verdammt, wenn sie es nicht tun‘, das ist Israels Dilemma auf den Punkt gebracht.“

Illaik sagt, die Israelis können es sich nicht leisten, wie in der Vergangenheit über ihre Grenzen hinauszuschauen:

„Innerhalb Palästinas bereitet sich die Atmosphäre auf eine dritte Intifada vor, in der Westbank und in Jerusalem – und vielleicht sogar in den Gebieten von 1948, wie wir im Mai 2021 gesehen haben. Der Grund dafür ist, dass die Israelis die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) geschwächt haben und weiter schwächen, dem palästinensischen Volk immer willkürlichere Maßnahmen und Strafen auferlegen und versuchen, den Status quo der Jerusalemer Al Aqsa zu verändern.“

Er glaubt auch, dass Israel seine Angriffe auf den Iran verstärken wird, dass aber die Hisbollah seine größte Sicherheitsbedrohung bleiben wird. Für das Jahr 2023 sagt Illaik stärkere Abschreckungsmaßnahmen der Widerstandsachse voraus: „Der Iran könnte israelische Sabotage- und Mordanschläge – innerhalb Israels – vergelten, während die Hisbollah ihr Projekt fortsetzen wird, mehr präzisionsgelenkte Raketen, Drohnen und vielleicht sogar Cruise Missiles zu beschaffen.“

Der Journalist Zafar Mehdi prognostiziert, dass die derzeitige Pattsituation bei den iranischen Atomgesprächen mit den Weltmächten auch im Jahr 2023 anhalten wird, nachdem westliche Staaten in jüngster Zeit eine Reihe neuer Sanktionen verhängt haben, die mit iranischen Unruhen im Land und Anschuldigungen wegen Drohnenlieferungen an Russland in Zusammenhang stehen – alles im Grunde nur, um ein Druckmittel bei den Wiener Gesprächen zu erhalten.

„Trotz der Bereitschaft des Irans, das Abkommen wiederherzustellen, sind andere Parteien offensichtlich nicht daran interessiert, was Teheran natürlich dazu veranlassen wird, seine Urananreicherung in diesem Jahr weiter zu steigern. Machen Sie sich auf weitere unbegründete Behauptungen gegen den Iran in den kommenden Monaten gefasst, und erwarten Sie, dass die UN-Atomaufsichtsbehörde ihre Druckkampagne gegen Teheran auf Geheiß der Amerikaner, Europäer und Israelis verstärken wird“, schreibt Mehdi.

Er rechnet auch damit, dass Saudi-Arabien in diesem Jahr seine „Tändelei mit Israel offenlegen“ wird, „vor allem, wenn der Freund des Kronprinzen Mohammad Bin Salman (Netanjahu) in Tel Aviv wieder an der Macht ist“. Mehdi warnt jedoch, dass dies „Riad im Jemen nicht helfen wird, da die Ansarallah weiterhin auf die von Saudi-Arabien geführten Koalitionstruppen eindreschen und die USA sich jetzt für einen Waffenstillstand zwischen den Kriegsparteien einsetzen“.

Die oft ins Stocken geratenen iranisch-saudischen Gespräche „sollen nun Berichten zufolge auf die politische und diplomatische Ebene vorrücken, was den Durchbruch bringen könnte, der für die Beendigung des Jemen-Kriegs im Jahr 2023 erforderlich ist“, insbesondere im Kontext der engeren Beziehungen Riads zu Moskau und Peking, die beide an der Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Sicherheit am Persischen Golf interessiert sind, jedoch im Rahmen eines neuen regionalen Paradigmas.

Der Ukraine-Krieg und der Multipolarismus

Betrachtet man nur die Ansichten über den Ukraine-Krieg, so scheinen die Autoren von Cradle immun gegen das westliche Narrativ zu sein. Für sie ist ein russischer Sieg aus verschiedenen Gründen unvermeidlich, aber zu welchem Preis?

Ziad Hafez prognostiziert ein Ende des verheerenden Konflikts bis zum Ende des Frühjahrs, vor allem weil die ukrainischen Streitkräfte stark dezimiert sind und die westlichen Verbündeten nicht über die Mittel verfügen, ununterbrochene qualitative und quantitative militärische Unterstützung zu leisten. „Die industrielle Basis der USA ist einfach nicht ausgerüstet und bereit, diese Nachfrage zu befriedigen“, erklärt er ohne Umschweife. Das und „der russische Druck auf Putin, die Sache zu Ende zu bringen, damit es nicht zu einem Zermürbungskrieg wird“.

Eine Alternative für die NATO, auf die mehrere Autoren hinweisen, besteht natürlich darin, den Konflikt auszuweiten, sobald die Ukraine eindeutig verliert: „Ziehen Sie die Polen und die ehemaligen Armeen des Warschauer Paktes hinzu.“

Karin Kneissl, Österreichs Außenministerin bis 2019, hat die energetischen Auswirkungen dieses Krieges und die Folgen für die europäischen Institutionen fest im Blick:

„In der EU sind weitere Kraftproben zu erwarten, die über das Einfrieren von Geldern für (den ungarischen Ministerpräsidenten) Viktor Orban hinausgehen. Korruption ist innerhalb der EU und ihrer Institutionen weit verbreitet.

„Eine massive Schwächung der gemeinsamen Währung, des Euro, ist zu erwarten. Das wird die ohnehin knappen Energieimporte noch teurer machen, zumal sie weiterhin in US-Dollar abgerechnet werden. Die Belastungen für die Gesellschaften werden nicht nur zu Kaufkraftverlust und Rezession führen, sondern auch zu sozialen Unruhen, die über Streiks für höhere Löhne und Klimaproteste in ganz Europa hinausgehen werden“, warnt Kneissl.

Da die globale Rezession die Rohstoffmärkte belastet und die Preise nach unten treibt, glaubt sie, dass „die Produzenten, wie die 23 Förderländer des OPEC+-Formats, ihre Produktion weiter drosseln werden.“ Aber wegen „der mangelnden Investitionen in fossile Energien, die jetzt angesichts der Rezessionsängste noch verstärkt werden, könnten die Preise auch jederzeit nach oben ausschlagen.“ Das bedeutet im Grunde eine erhöhte Volatilität auf den Energiemärkten im Jahr 2023.

Letztendlich glaubt Kneissl jedoch, dass „neue Banken, neue Kredite, neue Währungskörbe und zweifellos auch neue Versicherungsgesellschaften“ anstelle der bestehenden entstehen werden.

Anmerkung: So sieht im Wesentlichen das Ende der Weltkriege aus: die Umgestaltung der alten Ordnung und die Schaffung neuer globaler Institutionen und Netzwerke – mit neuen Regeln und Steuermännern.

Pepe Escobar, der Kolumnist von The Cradle, der seit langem den globalen Übergang zum Multipolarismus voraussieht, könnte im Jahr 2023 alle Punkte auf seiner Vorhersageliste abhaken. Er macht es kurz und bündig:

„Die Erweiterung der BRICS zu BRICS+, mit Algerien, Iran und Argentinien in der ersten Welle, und Dutzende folgen. Sie werden den Handel in ihren eigenen Währungen bevorzugen, was zu einer alternativen Währung führen wird, die von BRICS+, der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) und der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) gemeinsam genutzt werden wird.“

Escobar prognostiziert außerdem die Korrosion wichtiger europäischer Institutionen, einschließlich der transatlantischen Militärallianz: „Spiegelbildlich zur internen Polarisierung, die sich heute im Westen vollzieht, werden sowohl die EU als auch die NATO immer näher an ein völliges Auseinanderbrechen heranrücken.“

Der Ukraine-Krieg sei ein wichtiger Auslöser für diesen Zusammenbruch, weil er „die NATO völlig demütigt“, und er rechnet damit, dass „wenn der Krieg weitergeht – was er tun wird, im Sinne eines hybriden Krieges“, wir wahrscheinlich „Terroranschläge gegen die Russische Föderation erleben werden.“

Das Problem mit 2023

Dies wird kein einfaches Jahr werden, nirgendwo. Die Konstellation der Ereignisse in der jüngsten Vergangenheit – Kriege in Syrien, Jemen, Libyen; die Angriffe auf den Iran, China und Russland; die globale Pandemie und die damit einhergehende Versicherheitlichung; das Wiederauftauchen des salafistischen Terrorismus; die weit verbreitete wirtschaftliche Rezession; das Scheitern der Globalisierung; die Ersetzung des internationalen Rechts durch die selbstsüchtige „regelbasierte Ordnung“ – all dies hat zum Zusammenbruch der bestehenden Systeme beigetragen.

Doch wenn es in Zeiten des Chaos effiziente, gut durchdachte Akteure gibt, muss ein Zusammenbruch nicht unbedingt beängstigend sein. Es ist klar, dass die alten Wege nicht funktionieren; hier ist die Chance, die Dinge von Grund auf neu zu gestalten. Aber der Weg dorthin wird schmerzhaft sein.

Die BRICS, die SCO, die BRI und die EAEU treiben ihre Programme voran. Die Beziehungen werden enger (Russland-China, Indien-Russland, Iran-China, Saudi-Arabien-China, Russland-Iran usw.). Der Atlantizismus wird nicht nur abgelöst, weil die Atlantiker gescheitert sind, sondern weil sie seit Jahrzehnten auf der Stelle treten, während andere einen Quantensprung nach vorne machen.

In Westasien sind die Bälle für 2023 noch in der Luft. Die Türkei, der Iran, Russland, China, Saudi-Arabien, Algerien, Indien, Israel, Afghanistan, Pakistan, Brasilien, Venezuela und viele andere Staaten, Institutionen und Entscheidungsträger werden in diesem Jahr wichtige Schritte unternehmen. Es werden viele Schritte unternommen werden, einige mit Erfolg, andere ohne Erfolg. Es ist schwer vorherzusagen, dass bis zum Jahr 2024 nichts mehr so sein wird wie vorher.