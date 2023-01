WEF erklärt, dass Menschen, die leben wollen, zu Batterien für KI werden müssen

Im Gegensatz zu dem, was uns die Mainstream-Medien weismachen wollen, versucht das Weltwirtschaftsforum nicht, die Welt für die Menschheit zu verbessern. Sie versuchen, die Dinge für eine winzige Minderheit der Weltbevölkerung in Ordnung zu bringen. Und um das zu erreichen, versuchen sie, Sie zu brechen. Vielleicht sollten Sie anfangen, genauer aufzupassen.

Wussten Sie zum Beispiel, dass der WEF-Berater Bill Gates ein Patent für eine Technologie besitzt, die Menschen zur Energiegewinnung einsetzt?

Als wäre das nicht schon beunruhigend genug, besitzt Gates noch ein zweites Patent, das ihm die „Exklusivrechte“ zur „Computerisierung“ des menschlichen Körpers einräumt. Das ist kein Scherz. Gates beantragte – und erhielt – ein Patent, das ihm exklusive Rechte an Ihrem Körper gibt.

Viele Technologieexperten sagen voraus, dass 2023 das Jahr sein wird, in dem die Fortschritte beim maschinellen Lernen exponentiell ansteigen werden. Die Zukunft lässt sich zwar nicht vorhersagen, aber es wird allgemein erwartet, dass viele, wenn nicht sogar die meisten, traditionellen Berufe durch KI überflüssig werden.

Prediction: 2023 will make 2022 look like a sleepy year for AI advancement & adoption. — Greg Brockman (@gdb) December 31, 2022

Das Konzept einer überflüssigen menschlichen Rasse ist ein Thema, das das WEF nun schon seit Jahrzehnten propagiert. Es sollte daher nicht überraschen, dass das WEF vom explosiven Wachstum der KI begeistert ist und die Idee der Unterwerfung des Menschen unter die Maschinen propagiert.

Wenn die 6G-Technologie schließlich eingeführt wird, um 5G zu ersetzen, sollen laut WEF „überflüssige und nutzlose“ Menschen als Energiequelle für den Antrieb von Computern und KI-Maschinen genutzt werden.

Science Daily erklärt:

Einer der vielversprechendsten Durchbrüche in der 6G-Telekommunikation ist die Möglichkeit der sichtbaren Lichtkommunikation (Visible Light Communication, VLC), die wie eine drahtlose Version der Glasfasertechnik ist und Lichtblitze zur Informationsübertragung nutzt. Nun hat ein Team bekannt gegeben, dass es eine kostengünstige, innovative Methode entwickelt hat, um die überschüssige Energie von VLC zu nutzen, indem es den menschlichen Körper als Antenne verwendet. Diese überschüssige Energie kann recycelt werden, um eine Reihe von tragbaren Geräten oder vielleicht sogar größere elektronische Geräte zu betreiben.

Im Wesentlichen würden die Menschen als Antennen für „verschwendete“ Energie dienen, die an künstlich intelligente Maschinen weitergeleitet wird.

Es scheint, dass das Weltwirtschaftsforum endlich eine Verwendung für die Menschen gefunden hat, die es als „nutzlos“ und „überflüssig“ betrachtet.

Wenn die Menschen weiterleben wollen, so das WEF, müssen sie zu Energie produzierenden Sklaven der technokratischen Elite und ihrer künstlichen Intelligenz werden.

Der leitende Berater des WEF, Yuval Noah Harari, hat für sein neues Buch geworben und kürzlich in einem Interview zugegeben, was viele Menschen schon lange vermutet haben.

Laut Harari, der die rechte Hand von Klaus Schwab ist, lautet die große politische Frage des 21. Jahrhunderts: „Wozu brauchen wir so viele Menschen?„

Er sagte auch, dass die so genannten „einfachen Leute“ zu Recht Angst vor einer Zukunft haben, in der sie „überflüssig“ gemacht werden.

Solche Ängste sind berechtigt, so Harari, der im Namen der Eliten sprach und bestätigte: „Wir brauchen die große Mehrheit von euch einfach nicht.“

Hararis zutiefst beunruhigende Äußerungen sind die bisher deutlichste Warnung, dass das WEF von Klaus Schwab die Absicht hat, die Welt zu entvölkern.

Der Wunsch der Elite, die Welt radikal zu entvölkern, ist in den Korridoren der Macht in Davos ein offenes Geheimnis. Sie fühlen sich mit der Idee von Massenmord und Versklavung so wohl, dass sie vor unseren Augen darüber lachen können.

Diese Äußerungen aus Davos sind zutiefst beunruhigend, denn wenn man sie in den Zusammenhang mit Äußerungen anderer WEF-Berater und -Mitglieder wie Bill Gates stellt, wird klar, dass sie die Versklavung und Entvölkerung im Sinn haben.

Das Erschreckendste an all dem ist, dass sie nicht einmal mehr versuchen, ihre Pläne zu verbergen. Harari hat sogar verraten, dass die Eliten planen, diejenigen zu versklaven, die die große Entvölkerung überleben.

Das römische Imperium hatte Brot und Spiele. Klaus Schwabs Held Karl Marx sagte, Religion sei das Opium des Volkes. Aber die heutigen Eliten haben eine tödliche Formel gefunden, um die permanente Unterschicht bei Laune zu halten. Videospiele und Drogen.

Machen Sie keinen Fehler, die globale Elite will Sie versklaven. Und der erste Schritt in diesem Prozess besteht darin, Sie unter Drogen zu setzen und in einen Stupor zu versetzen.

Die Macher von „Idiocracy“ hatten schon im Jahr 2006 recht.