Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 11. Januar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich werde versuchen, diese Zusammenfassung möglichst täglich zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Die Zusammenfassung vom 11. Januar zeigt erneut, wie radikal die Ukraine gegen alles russische vorgeht, denn in der Ukraine wurde nun sogar eine Zeichentrickfigur, die in vollkommen unpolitischen alten russischen Märchenfilmen für Kinder die Hauptrolle spielt, zum „Besatzer“ erklärt und verboten.

Beginn der Übersetzung:

Kämpfe um Soledar, die Rückkehr von Kriegsgefangenen und der „Besatzer“ Tscheburaschka: Die Lage in der Ukraine

Wie das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch mitteilte, gehen die Kämpfe um Soledar weiter, wobei die Stadt teilweise von russischen Streitkräften blockiert wurde. Der Kreml stellte einen positiven