Vorteile von Moringa im Vergleich zu Brokkoli

Die Geschichte auf einen Blick

Moringa hat viele ähnliche Vorteile wie Brokkoli und ist wahrscheinlich genauso wirksam wie Sulforaphan. Praktisch alle Teile des Moringa-Baums können verzehrt werden. Den Blättern wird ein ausgewogenes Verhältnis von Aminosäuren, Fettsäuren, Mineralien und Vitaminen zugeschrieben

Moringa ist eine ausgezeichnete Quelle für Proteine, Fettsäuren, Beta-Carotin, Phenole, Zeatin, Quercetin, Beta-Sitosterol, Kaempferol, Flavonoide und Isothiocyanate

Moringa-Blätter, -Wurzeln, -Samen, -Rinde, -Früchte und -Blüten haben antitumorale, antiepileptische, entzündungshemmende, geschwürshemmende, krampflösende, harntreibende, blutdrucksenkende, cholesterinsenkende, antioxidative, antidiabetische, hepatoprotektive, antibakterielle und antivirale Eigenschaften

Wie Brokkoli hat auch Moringa eine starke antibiotische Wirkung gegen eine Vielzahl von Krankheitserregern, darunter Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Candida und Helicobacter pylori

Obwohl Brokkoli und Moringa viele Gemeinsamkeiten aufweisen und viele der gleichen gesundheitlichen Vorteile bieten, hat Moringa in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit die Nase vorn. Er lässt sich viel leichter anbauen, was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl in Gebieten macht, die von Trockenheit und anderen Umweltproblemen geplagt sind

Die Wissenschaft hat bewiesen, dass Lebensmittel eine wirksame Medizin sein können. Für Brokkoli zum Beispiel gibt es eine solide wissenschaftliche Grundlage, die zeigt, dass er eines der wertvollsten gesundheitsfördernden Lebensmittel überhaupt ist. Er enthält mehrere gesundheitsfördernde Verbindungen, eine der am besten untersuchten ist das Isothiocyanat Sulforaphan.

Die krebsbekämpfenden Eigenschaften von Sulforaphan sind vielleicht am bekanntesten, aber es hat sich auch gezeigt, dass es für Herz und Gehirn von Vorteil ist, die Entgiftung fördert und hilft, Bluthochdruck, Alzheimer und sogar Autismus und Schizophrenie zu verhindern und/oder zu behandeln.

Moringa – ein weiteres Brassica-Superfood

Eine weitere Pflanze mit vielen ähnlichen Vorteilen ist Moringa (Moringa oleifera), auch bekannt als Meerrettichbaum oder Trommelstockbaum. Er sieht zwar nicht aus wie Brokkoli, gehört aber zur Familie der Brassica und gilt als Gemüse, obwohl er wie ein Baum wächst.

Ich habe Hunderte von biologischen Moringa-Samen in meinem Garten gepflanzt. Ein paar davon sind auf dem Foto oben zu sehen. Ich habe nicht vor, sie zu Bäumen heranwachsen zu lassen, sondern habe sie dicht gepflanzt und werde sie als Mikrogrün für meinen Salat ernten (siehe Bild oben). Biologische Moringa-Samen sind auf Amazon leicht zu bekommen, aber sie wachsen nur in subtropischen Klimazonen.

Praktisch jeder Teil der Pflanze ist essbar und hat medizinische Eigenschaften, und die meisten Teile können entweder roh oder gekocht verzehrt werden. Weltweit werden in der Regel die Blätter, Wurzeln, Schoten und Blüten verzehrt. Man kann die Pflanze auch als Mikrogrün ernten, was ich auch vorhabe.

Wie in der Mini-Review „Health Benefits of Moringa Oleifera“, die 2014 im Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP) veröffentlicht wurde, erwähnt:

„Moringa oleifera ist eine pflanzliche Mehrzweckpflanze, die weltweit als Nahrungsmittel und als Alternative für medizinische Zwecke verwendet wird. Sie wurde von Forschern als eine Pflanze mit zahlreichen gesundheitlichen, ernährungsphysiologischen und medizinischen Vorteilen identifiziert. Moringa oleifera enthält essenzielle Aminosäuren, Carotinoide in den Blättern und Bestandteile mit nutrazeutischen Eigenschaften … Ein wichtiger Faktor, der die medizinische Verwendung von Moringa oleifera begründet, ist die große Bandbreite an lebenswichtigen Antioxidantien, Antibiotika und Nährstoffen, einschließlich Vitaminen und Mineralien. Fast alle Teile von Moringa können als Nahrungsquelle mit anderen nützlichen Werten verwendet werden.“

Moringa ist eine ausgezeichnete Proteinquelle (getrocknete Blätter enthalten 30,3 % Rohprotein und 19 Aminosäuren), Fettsäuren (44,57 % sind a-Linolensäure), Beta-Carotin, Phenole, Zeatin, Quercetin, Beta-Sitosterol, Kaempferol, Flavonoide und Isothiocyanate.

In einem Artikel aus dem Jahr 2011 über die Nährstoffzusammensetzung von Moringa-Blättern heißt es: „Die Werte der Aminosäuren, Fettsäuren, Mineralien und Vitaminprofile spiegeln ein wünschenswertes Nährstoffgleichgewicht wider.“ In einem 2007 in Phytotherapy Research erschienenen Artikel werden die Vorteile von Moringa beschrieben und festgestellt, dass:

„… [D]ie Blätter, Wurzeln, Samen, Rinde, Früchte, Blüten und unreifen Schoten wirken herz- und kreislaufanregend, besitzen antitumorale, fiebersenkende, antiepileptische, entzündungshemmende, geschwürshemmende, krampflösende, harntreibende, blutdrucksenkende, cholesterinsenkende, antioxidative, antidiabetische, hepatoprotektive, antibakterielle und antimykotische Wirkungen und werden in der einheimischen Medizin zur Behandlung verschiedener Krankheiten eingesetzt … „

Andere Studien berichten, dass Moringa die Gesundheit von Leber, Niere, Herz, Hoden und Lunge schützen kann, dass es schmerzlindernd und gegen Magengeschwüre wirkt, Schutz vor Strahlung bietet und das Immunsystem moduliert. Die Forschung hat auch bestätigt, dass Moringa sehr sicher ist, obwohl hohe Dosen von Samenextrakten toxische Wirkungen haben können.

Wie Brokkoli enthält Moringa wirksame krebshemmende Substanzen

Studien haben gezeigt, dass das im Brokkoli enthaltene Sulforaphan die normale Zellfunktion und -teilung unterstützt und gleichzeitig die Apoptose (den programmierten Zelltod) bei Dickdarm-, Leber-, Prostata-, Brust- und tabakinduziertem Lungenkrebs auslöst.

In ähnlicher Weise werden viele der gesundheitlichen Vorteile von Moringa – darunter die Vorbeugung und Behandlung von Entzündungskrankheiten, neurodysfunktionalen Erkrankungen, Diabetes und Krebs – auch auf seinen Gehalt an Glucosinolaten und Isothiocyanaten zurückgeführt. Das Isothiocyanat in Moringa wird Moringin genannt. In einer 2018 in Scientific Reports erschienenen Veröffentlichung wurden die chemoprotektiven Glucosinolate in 12 Moringa-Arten untersucht, wobei festgestellt wurde, dass:

„Glucosinolate (GS) werden in Isothiocyanate umgewandelt, die die menschliche Gesundheit verbessern können, indem sie vor einer Vielzahl von chronischen Krankheiten schützen … Wir bewerten den GS-Gehalt in Blättern, Samen, Stängeln und Blattdrüsenexsudaten von 12 der 13 bekannten Moringa-Arten … Wir dokumentieren ein starkes chemoprotektives Potenzial in 11 von 12 Arten und messen die zytoprotektive Aktivität von 6 gereinigten GS in verschiedenen Zelllinien. Einige der einzigartigen GS gehören zu den stärksten bekannten Auslösern der zytoprotektiven Phase-2-Reaktion. Obwohl Extrakte der meisten Arten eine robuste zytoprotektive Phase-2-Reaktion in kultivierten Zellen auslösten, war die Wirkung bei einer Art sehr gering (M. longituba) und bei weitem am höchsten bei M. arborea, einer sehr seltenen und wenig bekannten Art … Insgesamt war die zytoprotektive Enzyminduktionskraft von 11 der 12 Moringa-Blattextrakte vergleichbar mit der von Brokkolisamen, die die stärkste pflanzliche Quelle für diese Aktivität sind.“

Wie in dem Artikel in Scientific Reports erläutert, werden Glucosinolate durch ein Enzym namens Myrosinase in aktive Isothiocyanate umgewandelt. Myrosinat produziert auch das Isothiocyanat Moringin, eine Verbindung in Moringa, die auch als 4RBITC bekannt ist (nach ihrem chemischen Namen 4-(alpha-L-rhamnopyranosyloxy)benzylisothiocyanat). Wie das Sulforaphan im Brokkoli hat Moringa eine starke entzündungshemmende und zytoprotektive Wirkung.

Die mit Isothiocyanaten verbundenen gesundheitlichen Vorteile von Kreuzblütlern wie Brokkoli und Moringa können daher durch die Kombination mit myrosinasehaltigen Lebensmitteln wie Senfsaat39 (das wirksamste), Daikon-Radieschen, Wasabi, Rucola oder Krautsalat wirksam verstärkt werden.

Moringa hat auch eine starke antibiotische Wirkung

Wie Brokkoli hat auch Moringa eine starke antibiotische Wirkung gegen eine Vielzahl von Krankheitserregern, darunter Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Candida und Helicobacter pylori (H. pylori).

Ein wesentlicher Vorteil von Moringa gegenüber Brokkoli ist jedoch seine wirtschaftliche Rentabilität. Während Brokkoli nur schwer anzubauen ist, ist Moringa extrem widerstandsfähig, trockenheitsresistent und leicht anzubauen. Als solches bietet es wertvollen Nutzen für unterversorgte Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt, in denen Gesundheitsfürsorge und westliche Medikamente, einschließlich so grundlegender Dinge wie Antibiotika, nur schwer zu bekommen sind. Wie in Scientific Reports erwähnt:

„… (4RBITC), das Isothiocyanat, das durch Hydrolyse von ‚Glucomoringin‘ … aus M. oleifera entsteht, ist ein starkes und selektives Antibiotikum gegen H. pylori. Andere Studien haben gezeigt, dass die antibiotische Aktivität von 4RBITC aus M. oleifera selektiv und wirksam gegen andere wichtige menschliche Krankheitserreger wie Staphylococcus aureus und Candida albicans ist. In Mausmodellen scheint es auch bestimmte Erscheinungsformen von ALS und Multipler Sklerose wirksam zu kontrollieren. Eine wachsende Zahl von epidemiologischen, tierexperimentellen und klinischen Studien stellt eine Verbindung zwischen der Einnahme von Glucosinolaten und ihren verwandten Isothiocyanaten und dem Schutz vor chronischen Krankheiten her, darunter eine Reihe von Krebsarten, Diabetes und Autismus-Spektrum-Störungen, und zwar über die Keap1-Nrf2-ARE-vermittelte Induktion von zytoprotektiven Phase-2-Enzymen. Die koordinierte Nrf2-vermittelte Hochregulierung dieser großen Gruppe von Enzymen ist für die sehr wichtige indirekte antioxidative Wirkung dieser Isothiocyanate verantwortlich.“

In einer 2005 in Planta Medica veröffentlichten Studie wurde die Wirksamkeit mehrerer verschiedener Isothiocyanate verglichen, um festzustellen, welche den wirksamsten Schutz gegen H. pylori bieten. Von den getesteten Isothiocyanaten waren Sulforaphan und Moringin (4RBITC) am wirksamsten. Wie die Autoren bemerken:

„Wir haben zum ersten Mal gezeigt, dass auch andere ITCs als Sulforaphan eine starke Wirkung gegen H. pylori zeigen … Von den in der vorliegenden Studie getesteten Verbindungen zeigten 4RBITC und Sulforaphan die höchste hemmende Aktivität gegen H. pylori.“

Moringa, ein wirksames Grippemittel

Ein weiterer Bestandteil, den Moringa mit Brokkoli gemeinsam hat, ist Quercetin, ein Pflanzenflavonol, das eine starke antivirale Wirkung hat, Entzündungen bekämpft und als natürliches Antihistaminikum wirkt. Quercetin (das auch in Form von Nahrungsergänzungsmitteln erhältlich ist) wurde zur Behandlung von Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes, Durchblutungsstörungen, chronischen Entzündungen und Stimmungsschwankungen eingesetzt.

In einem Artikel heißt es: „Die offensichtlichste Eigenschaft von Quercetin ist seine starke antioxidative Aktivität, die es ihm möglicherweise ermöglicht, freie Radikale an der Bildung resonanzstabilisierter Phenoxylradikale zu hindern.“

Eine Reihe von Studien hat auch die Fähigkeit des Quercetins zur Vorbeugung und Behandlung von Erkältungen und Grippe hervorgehoben, was es zu einer sicheren Alternative zu antiviralen Medikamenten wie Tamiflu macht (ein riskantes Medikament, das die Übertragung von Viren nicht reduziert und das Risiko von Grippekomplikationen wie Lungenentzündung nicht verringert).

In einer Tierstudie aus dem Jahr 2010 wurde zum Beispiel festgestellt, dass Quercetin sowohl Influenza-A- als auch Influenza-B-Viren hemmt. Wichtig ist auch die Erkenntnis, dass die Viren keine Resistenz gegen Quercetin entwickeln können. Bei gleichzeitiger Anwendung mit antiviralen Medikamenten (Amantadin oder Oseltamivir) wurde die Wirkung sogar noch deutlich verstärkt und die Entwicklung einer Medikamentenresistenz verhindert. Quercetin hat sich auch als wirksam erwiesen gegen:

„Vogelgrippe“ (H5N1)

„Schweinegrippe“ (H1N1 und H3N2)

Herpes-Simplex-Virus Typ 1, Polio-Virus Typ 1, Parainfluenza-Virus Typ 3 und Respiratorisches Synzytial-Virus

Hepatitis B und C

Dengue-Virus

Moringa – noch besser als Brokkoli?

Obwohl Brokkoli und Moringa viele Gemeinsamkeiten aufweisen und viele der gleichen gesundheitlichen Vorteile bieten, ist Moringa in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit die bessere Wahl. Er lässt sich viel leichter anbauen, selbst unter schwierigen Bedingungen, was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl in Gebieten macht, die von Dürre und anderen Umweltproblemen geplagt sind.

Die Tatsache, dass man mehr oder weniger den ganzen Baum auf verschiedene Weise essen kann, macht ihn ebenfalls zu einer attraktiven Option. Die langen Samenschoten, die umgangssprachlich als Moringa-Trommelstöcke bezeichnet werden, sind in der indischen Küche ein gängiges Grundnahrungsmittel. Informationen und ein paar Rezeptbeispiele finden Sie auf der Website von NDTV Food.63

Wie bereits erwähnt, können Sie diese Samen auch ernten, säen und wie Mikrogrüns ernten, d. h. solange sie noch klein sind wie Sprossen. Einen kurzen Überblick darüber, wie man das macht, finden Sie im folgenden Video.

