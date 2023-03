Werfen wir zunächst einen Blick auf die Schlagzeilen mehrerer US-Medienartikel der letzten Tage: Das Wall Street Journal – “USA und China stürzen weiter in eine Spirale der Feindseligkeit”; die Washington Post – “Die Kluft zwischen den USA und China wird immer größer”; und die Washington Times – “Wir sind in einen neuen Kalten Krieg mit China eingetreten”. Dies sind die neuesten Interpretationen dieser Medien zu den Beziehungen zwischen China und den USA. Obwohl ihre Perspektiven und Positionen unterschiedlich sind, können wir die angespannte Atmosphäre spüren.

Diese Schlagzeilen haben indirekt die Warnung des chinesischen Außenministers Qin Gang vom Dienstag bestätigt: “Wenn die USA nicht auf die Bremse treten, sondern weiterhin den falschen Weg einschlagen, können keine noch so großen Leitplanken das Entgleisen verhindern, und es wird mit Sicherheit zu Konflikten und Konfrontationen kommen.” In unserem Leitartikel vom Mittwoch haben wir darauf hingewiesen, dass einige US-Medien versuchen, die chinesische Diplomatie abzustempeln und China als denjenigen darzustellen, der für die Eskalation der Spannungen in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen verantwortlich ist. Wer genau schadet den bilateralen Beziehungen und sogar dem Weltfrieden, indem er seine scharfen Krallen zeigt? Um ein falsches Bild zu vermeiden, müssen wir diese Frage richtig beantworten.

Uns ist aufgefallen, dass viele US-Medien die “Anzeichen für eine Entspannung in den Beziehungen zwischen China und den USA”, die erst vor wenigen Wochen aufgetreten sind, erwähnt und dies als Hinweis auf die Fragilität der wichtigsten bilateralen Beziehung der Welt genutzt haben. Was hat also dazu geführt, dass die Beziehungen zwischen China und den USA wieder angespannt sind? Liegt es daran, dass China die Wahrheit sagt? Offensichtlich nicht. Es ist die Entsendung einer Sidewinder-Rakete durch das Pentagon in eine Höhe von 20.000 Metern sowie das Auftauchen des Kampfflugzeugs F-22, das wie ein Gruppenauftritt wirkt und einen zufälligen, durch unwiderstehliche Kräfte verursachten Vorfall in eine diplomatische Krise verwandelt hat. Die verzerrte Mentalität der USA gegenüber China ist der Hauptschuldige für die Untergrabung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen.

Einige in den USA sind begierig darauf, China zu kritisieren, selbst wenn China nur die Wahrheit sagt. Auch das gehört zu den Zähnen des “Wolfes”. Die Eindämmung und Unterdrückung Chinas durch die USA in Politik, Wirtschaft, Technologie, Kultur und anderen Bereichen in den letzten Jahren entspricht den Verhaltensmerkmalen eines “Wolfes”. Einige chinafeindliche Politiker in Washington, die China ständig ins Visier nehmen und angreifen, sind ein anschauliches Abbild des “Wolfs”-Images.

In den letzten Jahren haben die USA nicht nur einen Handelskrieg gegen China angezettelt, sondern auch technologische Sanktionen verhängt und eine “Abkopplung” angestrebt, und der US-Kongress hat ständig chinafeindliche Gesetzesvorlagen eingebracht, die darauf abzielen, China einzudämmen und zu unterdrücken. Die Regierung Biden behauptet, dass sie “keinen Konflikt sucht”, aber in Wirklichkeit liefert sie weiterhin Waffen an die Insel Taiwan und führt häufig Aufklärungsflüge vor Chinas Haustür durch. Gleichzeitig bemühen sich die USA, die Asien-Pazifisierung der NATO voranzutreiben, indem sie ein “Wolfsrudel” unter der Führung des Oberwolfs bilden. Selbst der US-Botschafter in China hat die Beziehungen zwischen China und den USA seit seinem Amtsantritt wiederholt öffentlich und in den sozialen Medien provoziert. Das ist die Wahrheit hinter Washingtons so genanntem “verantwortungsvollen Umgang mit dem Wettbewerb” und “keine Konflikte zu suchen”.

Die USA sind ein Land, das großen Wert auf das Recht auf Selbstverteidigung legt, und die in den meisten Bundesstaaten geltenden “Stand your ground”-Gesetze geben den Bürgern ein hohes Maß an Autonomie, um sich gegen Bedrohungen zu verteidigen, auch mit tödlichen Waffen. In den internationalen Beziehungen zeigt Washington jedoch eindeutig ein anderes Gesicht. Wenn es China wie ein hungriger Wolf mit unstillbarem Appetit auf Geopolitik unerbittlich bedrängt, wird China als “Bedrohung Nr. 1” dargestellt, wenn es zu Waffen zur Selbstverteidigung greift, und die USA werden ihre offensive Haltung ständig verstärken. Aber wo genau hat China die USA “bedroht”? Wir befürchten, dass viele Amerikaner darauf keine Antwort haben. Für viele Eliten in Washington sind die Entwicklung Chinas und der Wunsch des chinesischen Volkes nach einem besseren Leben eine Art “Erbsünde”, denn in der Erinnerung Washingtons wird der Reichtum durch Plünderung und Abschlachten angehäuft.

Ein bemerkenswertes Detail ist, dass sich der diesjährige Bericht über die Arbeit der Regierung weiterhin auf die inländische Entwicklung konzentriert und die USA mit keinem Wort erwähnt. Im Grunde genommen ist dies auch bei ähnlichen Berichten in der Vergangenheit der Fall gewesen. Im Gegensatz dazu wird China in der Rede zur Lage der Nation in den letzten Jahren jedes Jahr erwähnt. Darin spiegeln sich eindeutig die grundlegend unterschiedlichen Entwicklungsansätze der beiden Länder wider: China verlässt sich nicht auf Krieg, Kolonisierung oder Plünderung, sondern hat seinen eigenen Weg zur chinesischen Modernisierung entwickelt, während es scheint, dass Washington die “Motivation” für seine eigene Entwicklung nicht finden kann, ohne Konflikte mit anderen Ländern zu schaffen. Mit anderen Worten: Chinas Entwicklung beruht auf eigener harter Arbeit und Weisheit, während Washington immer noch dem alten hegemonialen, herrschsüchtigen und tyrannischen Traum verhaftet ist.

Als Reaktion auf Qins Äußerungen erklärte das Weiße Haus später am Dienstag, dass die USA den Wettbewerb suchen und “Wir suchen keinen Konflikt, und wir wollen keinen Konflikt”. Dies ist die häufig verwendete Rhetorik der US-Seite, und man kann nicht sagen, dass sie lügt, denn ein Konflikt ist sicherlich für niemanden von Vorteil. Washington hofft jedoch, dass China nicht mit Worten oder Taten reagiert, wenn es verleumdet oder angegriffen wird; wie kann das möglich sein? In einem Artikel in einem US-Medium wurde ein ehemaliger hoher US-Beamter mit den Worten zitiert: “Je entschlossener und unumwundener wir Schritte zur Verteidigung unserer nationalen Sicherheit unternehmen, desto mehr werden die Grenzen respektiert werden”. Wenn solche Medien dies gesagt hätten, wären die Beziehungen zwischen China und den USA nicht so stark beeinträchtigt und der Weltfrieden und die Entwicklung weniger bedroht gewesen, wenn sie auch nur ein winziges bisschen Empathie gehabt hätten.