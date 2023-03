Covid: Ihre Steuergelder bei der Arbeit

Alex Berenson

Ein riesiges Leck von internen Nachrichten aus den Jahren 2020 und 2021 von britischen Spitzenbeamten zeigt, dass unsere (okay, ihre, in diesem Fall) furchtlosen Führer so ahnungslos waren, wie sie zu sein schienen, insbesondere in Bezug auf Impfstoffe

Irgendwo hat Winston Churchill gerade gekotzt.

Vor einer Woche begann die britische Zeitung The Telegraph mit der Veröffentlichung geheimer Textnachrichten zwischen Regierungsministern über Großbritanniens Reaktion auf Covid.

Die gute Nachricht ist, dass sie keine hochrangige Regierungsverschwörung enthüllen, die darauf abzielt, Bill Gates mit Hilfe von Covid zum Herrscher des Universums zu machen.

Die schlechte Nachricht ist… alles andere.

Furchtlose Führung ist auf beiden Seiten des Atlantiks nicht mehr angesagt.

Versuchen Sie es stattdessen mit schlechter Mathematik, Machtergreifung und dem Versuch, die Öffentlichkeit zu verängstigen (während Sie gleichzeitig von hinten führen).

Das Schlimmste ist jedoch, dass der damalige britische Gesundheitsminister Matt Hancock den Covid-Impfstoffen völlig verfiel, als die ersten Ergebnisse der klinischen Studien veröffentlicht wurden. Als es um die Impfungen ging, bestand sein Hauptanliegen darin, so viel Sendezeit wie möglich zu bekommen, um mit ihnen zu prahlen, damit ihm der „Ausgang gehört“.

Wie ist das für Sie gelaufen, Matt?

Die Nachrichten, die der Telegraph als „Lockdown Files“ bezeichnet, gehörten dem ehemaligen britischen Gesundheitsminister Matthew John David Hancock. Matt hat in letzter Zeit eine Reihe von unglücklichen Lebensentscheidungen getroffen. Im Juni 2021 wurde er zum Rücktritt gezwungen, nachdem er dabei erwischt wurde, wie er seine engste Mitarbeiterin, Gina Coladangelo, küsste.

Ja, Gina diente ihm in einer Vielzahl von Positionen! (Der Witz wird mir nie aus dem Kopf gehen…)

Wie dem auch sei, Matt trennte sich von seiner Frau und nahm an einer britischen Reality-TV-Show namens „I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!“ teil. Er bekam 400.000 Dollar für den Auftritt, aber er hat es nicht wegen des Geldes gemacht. Er spendete sein Honorar für wohltätige Zwecke.

Korrektur: Er hat 3 Prozent seiner Gage für wohltätige Zwecke gespendet.

Details, Details.

Matts nächster großer Schritt war ein Buch namens „Pandemic Diaries: The inside story of Britain’s battle against Covid“, das vor zwei Monaten herauskam. Die Nachfrage nach Matts Erkenntnissen ist… nicht groß. Seit diesem Dienstagmorgen steht das Buch auf Platz 662.289 im Kindle Store.

(Matt Hancock: bevorstehende Vision, zurückgehender Haaransatz!)

Nebenbei gab Matt der Welt versehentlich einen Einblick in die wahre Geschichte des britischen Kampfes gegen Covid.

Aus Gründen, die nur Hancock kennt, beauftragte er die britische Journalistin Isabel Oakeshott mit dem Ghostwriting der „Pandemic Diaries“.

Als Gründungsmitglied von Team Reality war Oakeshott nicht gerade die erste Wahl, um für Hancock, der maßgeblich an den wiederholten Abriegelungen Großbritanniens beteiligt war, ein selbstbezogenes Memoir zu schreiben. (Vielleicht war er zu sehr damit beschäftigt, herauszufinden, welche Wohltätigkeitsorganisation 3 Prozent seines Reality-TV-Gehalts erhalten würde, um ihren Hintergrund zu googeln?)

Matt ließ Oakeshott eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben und ließ sie dann in seiner Datenbank mit 100.000 WhatsApp-Nachrichten stöbern.

(Randnotiz: 100.000 Nachrichten? Matt trat im Juni 2021 als Gesundheitsminister zurück, also nach etwa 500 Tagen im Covid. Das sind 200 Nachrichten pro Tag, über EINEN SMS-Kanal. Die Spitze der britischen Regierung ist nicht von einer Gruppe Achtklässlerinnen zu unterscheiden.)

Oakeshott entschied (richtigerweise), dass das öffentliche Interesse daran, die internen Überlegungen der britischen Regierung zu sehen, schwerer wog als ihre Geheimhaltungspflicht, und nun sind die WhatsApp-Hühner nach Hause gekommen, um zu brüten.

In der letzten Woche hat der Telegraph genüsslich Auszüge aus den Nachrichten veröffentlicht. Traurigerweise, aber nicht überraschend, offenbaren sie die grundlegende Inkohärenz der Covid-Reaktion der britischen Regierung.

Wir haben die Umrisse der Geschichte von außen gesehen. Die Texte bestätigen, was wir wussten: Ein Ausbruch von Panik, der im Februar 2020 begann und sich bis in den März hinein beschleunigte, veranlasste die Behörden, ihre Pläne für eine sorgfältig kalibrierte Reaktion auf Epidemien von Atemwegsviren über Bord zu werfen.

Stattdessen gingen sie zu einer harten Abriegelungsstrategie über.

Als sie erkannten, dass Covid für die meisten Menschen unter 70 Jahren kaum mehr als eine mittelschwere Grippe war und für die unter 40-Jährigen sogar noch weniger, war es bereits zu spät. Sie hatten die Öffentlichkeit in Panik versetzt und sich selbst in eine Lage gebracht, in der die meisten Wähler und praktisch alle Medien sie nur noch nach der Zahl der täglich gemeldeten Covid-Infektionen und Todesfälle beurteilten.

Eine Lockerung der Abriegelungsmaßnahmen würde jedoch früher oder später (wahrscheinlich früher) zu einem Anstieg der Covid-Fälle und der Todesfälle führen, was die öffentliche Besorgnis noch verstärken würde. Diese Dynamik war bereits im Juni 2020 zu beobachten, als der britische Premierminister Boris Johnson erklärte, er denke über eine rasche Lockerung der Schließungen nach, nur um dann zu hören, er sei „der öffentlichen Meinung zu weit voraus“.

Aber nach dem 9. November, als Pfizer sein offensichtliches Wunder – 90 Prozent Impfschutz – meldete, wussten sie, dass ihre beste Strategie darin bestand, die Öffentlichkeit in Angst und Schrecken zu versetzen, bis sie die Impfungen verteilen und die Lorbeeren ernten konnten:

Am 13. Dezember 2020 erläuterte Hancock diese Strategie ausdrücklich. Der Text, der die meiste Aufmerksamkeit erregt hat, ist der, in dem er schreibt, er wolle „jeden mit dem neuen Stamm in Angst und Schrecken versetzen“:

Aber ein wohl noch wichtigerer Text kam ein paar Minuten später, als Hancocks Medienberater Damon Poole meinte, dass eine zu negative Darstellung der Risiken einer neuen Covid-Variante das Vertrauen in die neuen Impfungen untergraben würde.

„Deshalb beruhigen wir mit den Impfstoff“, antwortete Hancock.

Und das taten sie auch. Matt und seine Berater wussten vielleicht nicht viel über mRNA, LNP oder die Gestaltung klinischer Studien, aber sie wussten, dass die Impfstoffe der Ausweg aus dem Schlamassel waren, den sie angerichtet hatten. Die Angst vor dem Virus und das Versprechen der Impfstoffe waren zwei Seiten derselben Medaille.

Keine Angst. Matt hat es durchgezogen:

Es ist immer schön, eine Führungskraft zu sehen, die mehrere Aufgaben bewältigen kann!