Während Arzneimittelhersteller die Impfung für 5-Jährigen ins Visier nehmen, zeigen die neuesten VAERS-Daten, dass die Zahl der Verletzungen und Todesfälle weiter ansteigt

childrenshealthdefense.org: Die heute veröffentlichten VAERS-Daten zeigen 329’021 Berichte über unerwünschte Ereignisse nach COVID-Impfstoffen, darunter 5888 Todesfälle und 28’441 schwere Verletzungen zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 4. Juni 2021.

In dieser Woche überstieg die Zahl der gemeldeten unerwünschten Ereignisse in allen Altersgruppen nach COVID-Impfungen die Zahl von 329’000. Dies geht aus den heute veröffentlichten Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hervor. Die Daten stammen direkt aus Berichten, die an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden.

VAERS ist das primäre, von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfreaktionen in den USA. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle Berichte über Impfschäden, die bis zu einem bestimmten Datum eingegangen sind, in der Regel etwa eine Woche vor dem Veröffentlichungstermin. Die heutigen Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 4. Juni insgesamt 329’021 unerwünschte Ereignisse an VAERS gemeldet wurden, darunter 5888 Todesfälle – ein Anstieg von 723 Todesfällen gegenüber der Vorwoche. Es gab 28’441 Berichte über schwere Verletzungen, ein Anstieg um 3082 im Vergleich zur Vorwoche.

Bei den 12- bis 17-Jährigen gab es 59 Berichte über Herzentzündungen und 19 Fälle von Blutgerinnungsstörungen.

In den USA wurden bis zum 4. Juni 299,1 Millionen COVID-Impfstoffdosen verabreicht. Dies beinhaltet 126 Millionen Dosen des Impfstoffs von Moderna, 162 Millionen Dosen von Pfizer und 11 Millionen Dosen des COVID-Impfstoffs von Johnson & Johnson (J&J).

Von den 5888 Todesfällen, die bis zum 4. Juni gemeldet wurden, traten 23% innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auf, 16% innerhalb von 24 Stunden und 39% bei Personen, die innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung erkrankten.

Die Daten dieser Woche für die 12- bis 17-Jährigen zeigen:

5367 unerwünschte Ereignisse insgesamt, davon 165 als schwerwiegend eingestufte und vier gemeldete Todesfälle bei 12- bis 17-Jährigen. Zu den jüngsten gemeldeten Todesfällen gehören zwei 15-Jährige (VAERS I.D. 1187918 und 1242573), ein 16-Jähriger (VAERS I.D. 1225942) und ein 17-Jähriger (VAERS I.D. 1199455).

773 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, wobei 98 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer, 1,8 % auf Moderna und 0,5 % (oder vier Fälle) auf J&J zurückgeführt wurden.

59 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzmuskelentzündung), von denen 58 dem Impfstoff COVID von Pfizer zugeschrieben werden.

16 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, die alle auf Pfizer zurückgeführt werden.

Die gesamten VAERS-Daten dieser Woche, vom 14. Dezember 2020 bis zum 4. Juni 2021, für alle Altersgruppen zeigen:

20 % der Todesfälle standen im Zusammenhang mit kardialen Störungen.

51% der Verstorbenen waren männlich, 45% waren weiblich und die restlichen Todesmeldungen enthielten keine Angaben zum Geschlecht der Verstorbenen.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 74,5 Jahren.

Bis zum 4. Juni meldeten 2012 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit den COVID-Impfstoffen, darunter 666 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3211 gemeldeten Fällen von Bell’s Palsy wurden 53% nach Impfungen von Pfizer gemeldet, 42% nach Impfungen mit dem Moderna-Impfstoff und 253 Fälle oder 8% der Bell’s Palsy-Fälle wurden in Verbindung mit J&J gemeldet.

310 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 45% der Fälle auf Pfizer, 41% auf Moderna und 21% auf J&J zurückgeführt wurden.

92’929 Berichte über Anaphylaxie, wobei 41% der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer, 50% auf Moderna und 9% auf J&J zurückgeführt wurden.

5907 Berichte über Störungen der Blutgerinnung. Davon wurden 2482 Berichte Pfizer zugeschrieben, 2017 Berichte Moderna und 1.367 Berichte J&J.

CDC will Notfallanhörung abhalten, nachdem 226 Fälle von Herzentzündungen bei jungen Menschen identifiziert wurden

Wie The Defender heute berichtete, kündigte die CDC am Donnerstag Pläne an, eine Dringlichkeitssitzung ihrer Berater am 18. Juni einzuberufen, um höher als erwartete Berichte über Herzentzündungen nach Dosen von Pfizer und Moderna COVID-Impfstoffen zu diskutieren.

Wie The Defender am Donnerstag berichtete, hatte die CDC vor der Ankündigung am 1. Juni in aller Stille ihre Website aktualisiert, um eine höher als erwartete Anzahl von Fällen von Herzmuskelentzündung bei jungen Teenagern nach der zweiten Dosis eines mRNA-COVID-Impfstoffs anzuerkennen.

Basierend auf einem Bericht vom 24. Mai vom CDC’s Advisory Committee on Immunization Practices COVID-19 Vaccine Safety Technical Work Group, die CDC am 1. Juni fügte neue Sprache zu seiner Anleitung:

„Daten aus VAERS [Vaccine Adverse Events Reporting System] zeigen, dass im 30-Tage-Fenster nach der Impfung mit Dosis 2 mRNA COVID-19 eine höhere Anzahl von Myokarditis/Perikarditis-Fällen bei 16-24-Jährigen beobachtet wurde als erwartet.“

Die aktualisierte Formulierung unterschied sich deutlich von der Aussage der CDC zwei Wochen zuvor, die besagte, dass die Raten von Myokarditis unter geimpften Personen nicht höher waren.

Während eines Treffens von Beratern der U.S. Food and Drug Administration am Donnerstag präsentierten CDC-Beamte Daten, die zeigten, dass insgesamt 475 Fälle von Myokarditis oder Perikarditis bei Patienten, die 30 Jahre und jünger waren, nach mRNA-Impfstoffen aufgezeichnet wurden.

Die CDC identifizierte 226 Berichte, die der „Arbeitsfalldefinition“ der Agentur für Myokarditis entsprechen könnten. Die Mehrheit der Betroffenen hat sich erholt, aber 41 hatten anhaltende Symptome, 15 sind immer noch im Krankenhaus und drei liegen auf der Intensivstation.

Am 10. Juni berichtete The Defender, dass der Gesundheitsbehörde von Oregon mindestens 11 Fälle von Myokarditis oder Perikarditis – Entzündung des Herzbeutels – in allen Altersgruppen nach einer COVID-Impfung bekannt seien.

„Das charakteristische Symptom der Myokarditis und Perikarditis ist Brustschmerzen oder Kurzatmigkeit,“ Jonathan Modie, ein Sprecher der Gesundheitsbehörde von Oregon, sagte in einer E-Mail. „In seltenen Fällen kann es auch in Form von Herzklopfen auftreten. Jeder, der unter unerklärlichen Brustschmerzen leidet, sollte sich an einen Arzt wenden oder sofortige Notfallversorgung suchen.“

Eine Suche nach den neuesten verfügbaren Daten in VAERS ergab 900 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, unter allen Altersgruppen, die in den USA nach einer COVID-Impfung zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 4. Juni 2021 gemeldet wurden. Von den 900 gemeldeten Fällen wurden 533 Fälle Pfizer zugeschrieben, 331 Fälle Moderna und 32 Fälle dem COVID-Impfstoff von J&J.

Experten sagen der FDA, dass der Nutzen des COVID-Impfstoffs für Kinder die Risiken nicht überwiegt

Wie The Defender am 11. Juni berichtete, hielt ein beratendes Komitee der FDA am Donnerstag ein virtuelles Treffen ab, um zu diskutieren, welche Daten benötigt würden, um Kinder unter 12 Jahren mit COVID im Rahmen einer Notfallgenehmigung (Emergency Use Authorization, EUA) oder Lizenz zu impfen.

Mehrere Experten sprachen sich gegen den Plan aus und sagten, der Nutzen überwiege nicht die Risiken für junge Kinder. Peter Doshi, Ph,D, außerordentlicher Professor der University of Maryland School of Pharmacy und leitender Redakteur des BMJ, sagte während der öffentlichen Anhörung, es gibt keinen Notfall, der die Verwendung von EUA rechtfertigen würde, um COVID Impfstoffe für Kinder zu autorisieren.

Kim Witczak, ein FDA-Verbrauchervertreter, äußerte große Bedenken über die verfrühte Zulassung von COVID-Impfstoffen für Kinder. Witczak sagte, dass die Daten zeigen, dass Kinder weder in Gefahr noch gefährlich sind und hinterfragte den Zeitpunkt der CDC-Ankündigung vom letzten Freitag über den Anstieg von Kindern, die mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Dr. Cody Meissner, Direktor der pädiatrischen Infektionskrankheiten an der Tufts University School of Medicine, sagte, dass Kinder ein geringes Risiko für eine schwere Erkrankung durch das Virus haben und dass mehr Studien über die Sicherheit in jüngeren Altersgruppen erforderlich sind.

Witczak und Doshi waren zwei von 27 Forschern und Klinikern auf der ganzen Welt, die eine Bürgerpetition gestartet haben, in der sie die FDA auffordern, die volle Zulassung der COVID-Impfstoffe zurückzuhalten, bis die Wirksamkeits- und Sicherheitsmaßnahmen erfüllt sind.

Die Mitglieder des FDA-Beratungsausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte wurden während des Treffens nicht gebeten, spezifische Ratschläge zu geben oder abzustimmen.

Moderna und Pfizer drängen darauf, Kinder ab 5 Jahren bis September zu impfen

Moderna hat diese Woche die FDA gebeten, die Notfallverwendung seines COVID-Impfstoffs für Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren zu erweitern. Der Impfstoffhersteller sagte, sein COVID-Impfstoff sei in einer Studie mit 3700 12- bis 17-Jährigen zu 100 % wirksam gewesen.

Moderna und Pfizer sagten beide diese Woche, dass sie erwarten, ihre Impfstoffe für Kinder ab 5 Jahren bis September verfügbar zu machen.

Wie The Defender diese Woche berichtete, treibt Pfizer die späten klinischen Studien seines COVID-Impfstoffs in niedrigeren Dosen an Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren voran und erwartet, im Herbst die Zulassung zu beantragen. Die Studie wird bis zu 4500 Kinder an mehr als 90 klinischen Standorten in den USA, Finnland, Polen und Spanien einschließen, so das Unternehmen.

Basierend auf den Sicherheits-, Wirksamkeits- und Verträglichkeitsdaten der 144 Kinder, die an der Phase-1-Studie von Pfizer teilgenommen haben, wird das Unternehmen in den Phase-2/3-Studien 10 Mikrogramm pro Impfstoffdosis für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren und 3 Mikrogramm pro Dosis für Kinder im Alter von 5 und jünger verwenden.

Moderna geht davon aus, dass der COVID-Impfstoff im Frühherbst auch für Kinder ab 5 Jahren verfügbar sein wird. CEO Stéphane Bancel sagte am Montag, er denke, dass die Daten irgendwann im September verfügbar sein werden.

Neue Studie der Cleveland Clinic zeigt, dass der Impfstoff keinen zusätzlichen Nutzen für diejenigen bietet, die bereits COVID hatten

Eine neue Preprint-Studie der Cleveland Clinic fand heraus, dass Menschen, die zuvor mit SARS-CoV-2 infiziert waren, weniger wahrscheinlich wieder infiziert werden als vollständig geimpfte Personen, die das Virus nie hatten – was darauf hindeutet, dass der Impfstoff für Menschen, die bereits COVID hatten, keinen Nutzen bringt.

Wie The Defender berichtete, gibt die Studie, die auf medRxiv verfügbar ist, Aufschluss darüber, wie das Immunsystem den Körper schützt, sobald eine COVID-Infektion bestätigt ist.

Die Klinik untersuchte 52’238 Mitarbeiter. Von diesen hatten 49’659 das Virus nie und 2579 hatten COVID und erholten sich. Von den 2579, die zuvor infiziert waren, blieben 1359 oder 53 % ungeimpft, verglichen mit 41 % oder 22’777, die geimpft waren.

Von allen Infektionen während des Studienzeitraums traten 99,3 % bei Teilnehmern auf, die zuvor nicht infiziert waren und ungeimpft blieben. Im Gegensatz dazu traten 0,7 % der Infektionen bei Teilnehmern auf, die zuvor nicht infiziert waren, aber aktuell geimpft waren. Bezeichnenderweise hatte keiner der 1359 zuvor infizierten Teilnehmer, die ungeimpft blieben, eine SARS-CoV-2-Infektion über die Dauer der Studie.

Dokumente enthüllen das Pfizer kritische Tests überspringt

Neue Dokumente, die TrialSite News vorliegen, legen nahe, dass routinemäßige Qualitätstests in der Eile übersehen wurden, um die Verwendung des Impfstoffs COVID von Pfizer zu genehmigen, und dass die USA und andere Regierungen ein massives Impfprogramm mit einem unvollständig charakterisierten experimentellen Impfstoff durchführen.

Wie The Defender am 7. Juni berichtete, enthüllten regulatorische Dokumente, dass Pfizer die Fragen der Biodistribution und Pharmakokinetik seines Impfstoffs nicht gründlich untersucht hat, bevor es den Impfstoff bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zur Prüfung einreichte.

Pfizer verwendete auch nicht den kommerziellen Impfstoff (BNT162b2) für alle seine Studien, sondern verließ sich stattdessen auf eine „Surrogat“-mRNA, die das Luciferase-Protein produzierte.

Laut TrialSite News ist es üblich, dass die EMA ihre Bewertung von Zulassungsanträgen für neue Medikamente offenlegt. Im Fall des Impfstoffs von Pfizer enthielt die EMA-Bewertung eine Zusammenfassung der Bewertung der nicht-klinischen Studien zur Verteilung des Impfstoffs, die der EMA von Pfizer gemeldet wurden – aber die EMA hat die Ergebnisse der Biodistributionsstudien von Pfizer in ihrer öffentlichen EMA-Zusammenfassung nicht offengelegt.

95 Tage und mehr, CDC ignoriert die Anfragen von The Defender

Laut der CDC-Website „geht die CDC jeder Meldung eines Todesfalls nach, um zusätzliche Informationen anzufordern und mehr darüber zu erfahren, was passiert ist, und um festzustellen, ob der Tod eine Folge des Impfstoffs war oder nicht.“

Am 8. März wandte sich The Defender an die CDC mit einer schriftlichen Liste von Fragen zu gemeldeten Todesfällen und Verletzungen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen. Nach wiederholten Versuchen, per Telefon und E-Mail, eine Antwort auf unsere Fragen zu erhalten, kontaktierte uns ein Spezialist für Gesundheitskommunikation von der Vaccine Task Force der CDC am 29. März – drei Wochen nach unserer ersten Anfrage.

Die Person erhielt unsere Anfrage nach Informationen von VAERS, sagte aber, dass sie unsere Liste von Fragen nie erhalten hatte, obwohl Mitarbeiter, mit denen wir mehrmals sprachen, sagten, dass CDC-Pressesprecher die Fragen abarbeiteten und bestätigten, dass der Vertreter sie erhalten hatte. Wir stellten die Liste der Fragen erneut zur Verfügung, zusammen mit einer neuen Frist, aber erhielten nie eine Antwort.

Am 19. Mai sagte ein CDC-Mitarbeiter, unsere Fragen seien überprüft worden und unsere Anfrage sei in ihrem System in Bearbeitung, aber er würde uns keine Kopie der Antwort zukommen lassen. Uns wurde gesagt, wir würden per Telefon oder E-Mail mit der Antwort kontaktiert werden.

Am 4. Juni sagte der CDC-Mitarbeiter, den wir kontaktierten, dass niemand auf unsere Anfragen geantwortet hätte. Uns wurde geraten, unsere Fragen erneut einzureichen, was wir mehrfach getan haben.

Es sind 95 Tage vergangen, seit wir unsere erste E-Mail mit unserer Anfrage zu den VAERS-Daten und -Berichten geschickt haben, und wir haben noch immer keine Antwort erhalten.

Children’s Health Defense bittet jeden, der eine unerwünschte Reaktion erlebt hat, egal auf welchen Impfstoff, einen Bericht nach diesen drei Schritten einzureichen.