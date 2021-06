Offizielle Daten zeigen, dass in 6 Monaten mehr Menschen an den Covid-Impfstoffen gestorben sind, als in 15 Monaten an Covid-19

dailyexpose.co.uk: Wir können nun offiziell bestätigen, dass die Zahl der Menschen, die aufgrund der Covid-Impfstoffe gestorben sind, die Zahl der Menschen, die an Covid-19 gestorben sind, übertroffen hat.

Allerdings sind die Zahlen höchstwahrscheinlich viel schlimmer, als sie sind, da die Daten zu den Todesfällen durch die Covid-Impfstoffe aus den offiziellen Daten von Public Health Schottland entnommen wurden und die Zahl der Todesfälle tatsächlich die Zahl der Menschen übersteigt, die in England angeblich an Covid-19 gestorben sind.

Was ist der große Unterschied hier? Die Zahl der Menschen, die aufgrund der Impfstoffe in Schottland gestorben sind, hat sich über 6 Monate angesammelt, während die Zahl der Menschen, die angeblich an Covid-19 in England gestorben sind, sich über 15 Monate angesammelt hat.

Nach offiziellen NHS-Daten, die hier eingesehen werden können, wurden seit dem 2. Juni 2021 in englischen Krankenhäusern 87’213 Covid-Todesfälle innerhalb von 28 Tagen nach einem positiven Test registriert. Davon starben 83’624 an anderen schwerwiegenden Vorerkrankungen, wurden aber in die Covid-Statistik aufgenommen, weil sie innerhalb von 28 Tagen vor ihrem Tod einen positiven Test erhalten hatten.

Wenn man bedenkt, dass die Tests in den Krankenhäusern im Wesentlichen verpflichtend sind, obwohl sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, und dass sie den PCR-Test verwenden, der keine Infektionen nachweisen kann und alles finden kann, was er finden will, wenn er mit einer hohen Zyklusrate durchgeführt wird, was zu falsch-positiven Ergebnissen führt, ist es nicht schwer zu verstehen, warum Zehntausende von Menschen, die an anderen Ursachen gestorben sind, der Covid-Todesstatistik hinzugefügt wurden.

Glücklicherweise informieren uns die NHS-Daten, dass zwischen März 2020 und 2. Juni 2021 nur 3589 Menschen innerhalb von 28 Tagen nach einem positiven Testergebnis in englischen Krankenhäusern an Covid-19 gestorben sind. Eine Zahl, die 15 Monate diktatorische Tyrannei und medizinischen Faschismus nicht rechtfertigt.

Kann uns also bitte jemand erklären, warum die Medizinaufsichtsbehörden die Mission der Behörden, jeden Mann, jede Frau und jedes Kind mit einem experimentellen Impfstoff zu impfen, der nur angeblich die Wahrscheinlichkeit verringert, an schweren Komplikationen von Covid-19 zu leiden, nicht sofort gestoppt haben? Denn laut einem Bericht der schottischen Gesundheitsbehörde Public Health Scotland hat die Zahl der Menschen, die innerhalb von 28 Tagen nach der Covid-Impfung in Schottland gestorben sind, inzwischen die Zahl der Menschen übertroffen, die in England angeblich an Covid-19 gestorben sind.

Der Bericht, der hier eingesehen werden kann (siehe Seite 8), besagt, dass „zwischen dem 8. Dezember 2020 und dem 28. Mai 2021 insgesamt 3752 Menschen innerhalb von 28 Tagen nach der Verabreichung eines Covid-19-Impfstoffs in Schottland gestorben sind“.

Seite 8 des oben genannten Berichts

Das bedeutet, dass die Zahl der Menschen, die in Schottland innerhalb von nur 6 Monaten aufgrund des Covid-Impfstoffs gestorben sind, die Zahl der Menschen, die in 15 Monaten in englischen Krankenhäusern an Covid-19 gestorben sind, um 163 übersteigt.

Aber wenn wir die Anzahl der Covid-Todesfälle in England vergessen und nur Schottland betrachten, ist die Anzahl der Menschen, die aufgrund des Covid-Impfstoffs in 6 Monaten gestorben sind, fast siebenmal so hoch wie die Anzahl der Menschen, die in Schottland in 11 Monaten an Covid-19 gestorben sind.

Laut einer FOI-Anfrage bei der schottischen Regierung lag diese Zahl der angeblichen Covid-Toten bei 596 Menschen.

Wenn die Zahl der Todesfälle durch den Covid-Impfstoff in England ähnlich hoch ist, dann könnte die Zahl der Verstorbenen bis zu 25’123 betragen.

Laut einem Excel-Dokument, das im Bericht von Public Health Scotland aufgeführt ist und das Sie hier finden können, sind 1289 Menschen innerhalb von 28 Tagen nach der Verabreichung des mRNA-Impfstoffs von Pfizer gestorben, 2 Menschen sind innerhalb von 28 Tagen nach der Verabreichung des mRNA-Impfstoffs von Moderna gestorben und 2461 Menschen sind innerhalb von 28 Tagen nach der Verabreichung des viralen Vektor-Impfstoffs von AstraZeneca gestorben.

In Anbetracht der oben genannten Tatsachen und der Tatsache, dass 86 % der Kinder in der extrem kurzen klinischen Studie eine unerwünschte Reaktion auf den Pfizer-Impfstoff erlitten, die von leicht bis schwerwiegend reichte, wollen Sie Ihren Kindern wirklich einen experimentellen Impfstoff geben, den sie nicht brauchen?