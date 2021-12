Während der Westen tritt und schreit, holt China Laos aus seiner Armut

Von Brian Berletic: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Die China-Laos-Eisenbahn, die den südostasiatischen Binnenstaat Laos mit China verbindet, ist endlich in Betrieb genommen worden. Dieser historische Moment markiert ein neues Kapitel für Laos, das nach wie vor zu den ärmsten Ländern der Region gehört.

Abgesehen von den Verwüstungen, die der Krieg der USA mit dem benachbarten Vietnam im letzten Jahrhundert angerichtet hat – die USA haben mehr Bomben auf Laos abgeworfen als auf jede andere Nation der Welt in der Geschichte der Menschheit – hat die laotische Wirtschaft auch lange unter der Isolation gelitten, die auf die schwierige geografische Lage zurückzuführen ist. Laos ist nicht nur ein Binnenstaat, sondern verfügt auch über ein von Bergen, Tälern und Flüssen geprägtes Terrain, das selbst die einfachsten Bewegungen von Menschen und Waren innerhalb der Landesgrenzen und darüber hinaus behindert hat.

Dies hat sich in jüngster Zeit durch eine Reihe moderner, ebenfalls von China gebauter Autobahnen geändert, die die dreitägige Reise von Kunming, China, in die laotische Hauptstadt Vientiane auf unter einen Tag verkürzen. Mit der jetzt in Betrieb genommenen Hochgeschwindigkeitseisenbahn werden Waren und Menschen noch schneller befördert, denn die Fahrt von Vientiane nahe der thailändisch-ländischen Grenze zur laotischen Grenze mit China dauert nur noch 3 Stunden.

Für den Bau der 422 km langen China-Laos-Eisenbahnstrecke wurden 75 Tunnel und über 60 km Brücken gebaut, nur um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie gewaltig die geografischen Gegebenheiten in Laos sind und was chinesische Ingenieure beim Bau der neuen Eisenbahn geleistet haben.

Die Eisenbahn ist Teil eines viel größeren regionalen Projekts, das China und Laos schließlich mit Thailand und vielleicht sogar mit Malaysia und Singapur verbinden wird. Der thailändische Teil des Netzes – mit Hochgeschwindigkeitszügen – ist bereits im Bau, und es gibt bereits eine reguläre Eisenbahnverbindung, die Thailands Städte und Häfen über die thailändische Stadt Nong Khai mit der thailändisch-ländischen Grenze verbindet.

Mit sehr geringem Aufwand kann die neue Eisenbahnlinie von Laos an das bestehende thailändische Schienennetz angeschlossen werden, noch bevor die Hochgeschwindigkeitsstrecke China-Thailand fertiggestellt ist.

Beendigung der chronischen Armut in Laos

Die von China gebaute Infrastruktur hat der laotischen Wirtschaft ein schnelles jährliches Wachstum ermöglicht. Die von China gebauten Autobahnen in Verbindung mit der neuen Eisenbahn und den künftigen Projekten entlang der China-Laos-Eisenbahn und der Verbindung zu Thailand werden die Wirtschaft von Laos in einer Weise voranbringen, wie es sonst nicht möglich wäre.

In einem Artikel der Bangkok Post mit dem Titel „Calls to speed up link to Laos-China line“ wird darauf hingewiesen:

Laut einem Bericht der Weltbank mit dem Titel „From landlocked to land-linked: unlocking the potential of Lao-China rail connectivity“ werden die Kosten für Transporte von Vientiane nach Kunming in der südchinesischen Provinz Yunnan um 40-50% bzw. 30 US$ pro Tonne gesenkt, zusammen mit einer 20-40%igen Kostensenkung auf den Inlandsstrecken.

Die Exporte von Laos nach China hatten 2019 einen Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar und könnten laut einem Bericht von UN Comtrade jährlich um etwa 20 % steigen.

China ist auch die größte Tourismusquelle für Laos, und eine direkte Verbindung zwischen der chinesischen Hochgeschwindigkeitsbahn und der neuen China-Laos-Eisenbahn wird es noch einfacher machen, dass mehr Touristen Laos besuchen, was die wirtschaftlichen Aussichten von Laos weiter verbessern wird.

Laos wandelt sich von einem isolierten und verarmten Staat zu einem integralen Knotenpunkt, der Ostasien mit Südostasien verbindet. In diesem Prozess wird Laos selbst die jahrzehntelange chronische Armut hinter sich lassen und in den Genuss des Wohlstands seiner ASEAN-Nachbarn kommen.

Der Westen beklagt den Erfolg von China und Laos

Die China-Laos-Eisenbahn wird Laos aus der chronischen Armut zu potenziellem Wohlstand führen, dank einer Infrastruktur, die selbst ein Wunderwerk der modernen Technik ist. Man sollte meinen, dass dies allein schon Lob aus der ganzen Welt und vor allem aus dem Westen hervorrufen sollte, einer Region und einem politischen Block, der sich als Schirmherr der Entwicklung und des Fortschritts in der Welt präsentiert.

In Wirklichkeit hat der Westen jedoch gerade deshalb eine weltweite Vormachtstellung genossen, weil seine Rhetorik in Bezug auf Entwicklung und Fortschritt absichtlich leer ist und alle Anstrengungen unternommen werden, um den jenseits der westlichen Grenzen erzielten Fortschritt zu verzögern, aufzuhalten oder sogar umzukehren. Der Westen repräsentiert nur einen Bruchteil der Weltbevölkerung, und um seine Vormachtstellung gegenüber dem Rest der Welt aufrechtzuerhalten, ist es eine absolute Notwendigkeit, die Entwicklung aufzuhalten oder umzukehren.

China hat mit seiner Gürtel- und Straßeninitiative (Belt and Road Initiative, BRI) die Vormachtstellung des Westens unterbrochen, indem es die Infrastruktur geschaffen hat, die die Nationen für ihren individuellen Wohlstand und die Regionen des Planeten für ihren kollektiven Wohlstand benötigen.

Während die neue Eisenbahnlinie in Laos für die meisten Menschen eine aufregende Errungenschaft und ein Zeichen der Verheißung ist, ist sie für den Westen ein weiteres Zeichen für seine schwindende Macht über die Welt und die Verlagerung seiner einst unangefochtenen Macht nach Osten.

Artikel wie The Diplomat’s „Laos-China Railway Inaugurated Amid Mounting Debt Concerns,“ aus der Feder von Sebastian Strangio veranschaulichen die Frustration und Bestürzung des Westens, wenn einst „Dritte Welt“-Nationen Infrastrukturen der ersten Welt erhalten.

Strangios Artikel sammelt eine Vielzahl vager und wenig überzeugender Bedenken westlicher Experten über die Schulden von Laos bei China – so als hätten sie „entdeckt“, dass der Bau der neuen Eisenbahn Geld kostet und Schulden verursacht. Es wird das Pferd von hinten aufgezäumt, indem behauptet wird, dass Laos aufgrund seiner Armut nicht in der Lage sein wird, die Eisenbahn zu bezahlen – wobei übersehen wird, dass Laos überhaupt arm ist, weil es an grundlegender Infrastruktur fehlt.

Das Argument von Strangio ist nicht einzigartig. Westliche Schlagzeilen waren voll von ähnlichen Erzählungen – offenbar im Vertrauen darauf, dass das westliche Publikum die langfristigen und indirekten Vorteile massiver Infrastrukturinvestitionen nicht versteht.

Das eigentliche Problem des Westens mit der neuen Eisenbahn ist, dass Laos aus dem Schatten des imperialen Erbes des Westens in der Region heraustritt und sich von dessen verschiedenen Erscheinungsformen abwendet.

Die wachsende Beziehung zwischen Laos und China ist auch der Grund für das Händeringen des Westens über die neue Eisenbahnlinie, wobei behauptet wird, dass China seinen kleinen Nachbarn im Süden quasi übernimmt. In einem Artikel der Associated Press wurde Scott Morris vom Center for Global Development in Washington zitiert, der behauptete, es handele sich im Wesentlichen um ein chinesisches öffentliches Infrastrukturprojekt, das zufällig in einem anderen Land existiert“, was darauf hindeutet, dass das Projekt, wenn überhaupt, nur einen geringen Nutzen für China selbst hat.

Für ASEAN als Ganzes liegen die greifbaren Vorteile von Geschäften mit China auf der Hand. Die Konnektivität steigert diese Vorteile, und mit dem Aufstieg Chinas steigt auch die Region auf. Gemeinsam übertrifft Asien nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern den Westen im Allgemeinen.

Die Eisenbahnen, die China in der Region baut, verkehren in beide Richtungen. Sie transportieren nicht nur chinesische Waren in die Region, sondern auch chinesische Touristen, die in Südostasien Geld ausgeben. Wenn die Züge nach China zurückkehren, nehmen sie die Exporte aus Südostasien mit. Was Laos betrifft, so wächst seine Wirtschaft nur dank der von China errichteten Infrastruktur. Es gibt keinen Grund zu der Annahme – und der Westen hat kein überzeugendes Gegenargument vorgebracht -, dass die neue Eisenbahn diesen Trend nicht einfach noch verstärken würde.

Der Westen hat nur sich selbst die Schuld gegeben

Strangio beklagt in seinem Artikel, dass der größte Teil der laotischen Schulden bei China liegt. Das liegt aber nicht daran, dass China Laos irgendwie ausnutzt. Es liegt daran, dass China die einzige große Weltmacht ist, die in der Lage und willens ist, die von Laos benötigte Infrastruktur zu bauen – sei es Schienen oder Straßen.

Der Westen hatte gegenüber China einen Vorsprung von mehreren Jahrzehnten, doch anstatt im „amerikanischen Jahrhundert“ die Infrastruktur in ganz Südostasien aufzubauen, bombardierte er die Region stattdessen.

Nach Amerikas zerstörerischem Krieg gegen Vietnam und seine Nachbarn liegen noch immer schätzungsweise 80 Millionen Submunitionen in Laos verstreut. Das sind etwa 11 für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind, das in Laos lebt. 20.000 Menschen wurden durch nicht explodierte US-Munition getötet und viele weitere wurden verstümmelt und verloren Gliedmaßen.

Nach Angaben des Lao National Unexploded Ordnance Programme (UXO LAO) wurden zwischen 1996 und 2010 444.711 Submunitionen (etwa 0,55 %) vernichtet. Trotz der gefährlichen und anstrengenden Arbeit ist die Beseitigung von 0,55 % der 80 Millionen Submunitionen, die noch im Land verstreut sind, praktisch nichts.

The Diplomat schrieb 2016 in einem Artikel mit dem Titel „Obama in Laos: Cleaning up After the Secret War“ (Aufräumen nach dem geheimen Krieg), behaupten:

In den letzten Jahren hat die US-Unterstützung für die Beseitigung von Blindgängern und die Hilfe für die Opfer in Laos drastisch zugenommen. Als Reaktion auf den ständigen Druck von Nichtregierungsorganisationen wie Legacies of War und ihren Verbündeten im Kongress wurden die US-Mittel für diese Arbeit von 5 Millionen Dollar im Jahr 2010 auf einen Rekordbetrag von 19,5 Millionen Dollar in diesem Jahr aufgestockt. Mit diesen Mitteln, die vom Office of Weapons Removal and Abatement des Außenministeriums ausgezahlt werden, werden Räumungsarbeiten unterstützt, bei denen jährlich bis zu 100.000 tödliche Munitionsteile in Laos vernichtet werden und 3.000 Mitarbeiter im kommerziellen und humanitären Sektor beschäftigt werden.

Bei 100.000 Submunitionen pro Jahr dürfte Laos in knapp 1.000 Jahren sicher vor nicht explodierter Munition sein, was im Grunde genommen „nie“ bedeutet.

Mit anderen Worten: Die USA und ihre Verbündeten haben eine unüberwindbare Aufgabe vor sich, nur um das Chaos zu beseitigen, das sie vor fast einem halben Jahrhundert in Laos angerichtet haben. Es fehlt ihnen auch die Fähigkeit oder sogar der Wille, Laos bei einer sinnvollen Entwicklung zu unterstützen, einschließlich des Baus wichtiger Infrastrukturen wie Straßen und Eisenbahnen.

Der Westen – so wie er derzeit dasteht – ist einzig und allein auf das Streben nach globaler Hegemonie ausgerichtet, und das in einer Welt, die begonnen hat, die sozioökonomischen und technologischen Ungleichheiten zu überwinden, die das Streben nach Hegemonie überhaupt erst möglich machten. In dem Maße, wie sich die Wirksamkeit der Instrumente, die der Westen zur Verfolgung seiner Außenpolitik einsetzt, immer weiter verringert, werden die Ressentiments und der Widerstand im Westen gegen den Aufstieg Chinas und der mit ihm verbündeten Nationen wachsen.

Die westlichen Medien suggerieren, dass es Laos ohne Chinas „Einfluss“ besser ginge, aber stellen Sie sich einmal vor, wo Laos ohne China stünde. Eine Reise von der Hauptstadt Vientiane zur laotischen Grenze mit China würde drei Tage über staubige, enge, kurvenreiche Bergstraßen dauern, die kaum einen Gegenverkehr zulassen, und das in einem Land, das seit Jahrzehnten in Armut versinkt und das ansonsten einer düsteren Zukunft mit weiteren Jahrzehnten der Armut entgegensieht.

Laos als florierender Knotenpunkt zwischen Ost- und Südostasien ist nichts, was man sich vorstellen muss. Es ist eine Realität – dank China. Eine Realität, die Sie heute erleben können, indem Sie eine Fahrkarte für die neue Eisenbahn in Laos kaufen.