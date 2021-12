Britischer Gesundheitsminister: „Unethische“ Pflichtimpfung wird nicht funktionieren

Genauso wie man uns versprochen hat, dass es keine Impfpässe geben wird, aber wir brauchen eine Abriegelung.

Der britische Gesundheitsminister hat erklärt, er habe „kein Interesse“ an einer gesetzlichen Regelung für obligatorische COVID-Impfungen und bezeichnete eine solche Politik als „unethisch“.

In einem Interview mit der BBC sagte Sajid Javid: „Meiner Meinung nach ist das unethisch und würde auch in der Praxis nicht funktionieren“.

Javid fügte hinzu: „Wenn Sie mich nach einer allgemeinen Impfpflicht fragen, wie sie einige Länder in Europa angekündigt haben, dann glaube ich nicht, dass sie in der Praxis funktionieren würde. Sich impfen zu lassen, muss eine positive Entscheidung sein“.

In einem separaten Interview mit Sky News fügte Javid hinzu: „Ich habe kein Interesse an verpflichtenden Impfungen, abgesehen von Hochrisikobereichen im NHS und in der Sozialfürsorge, für die wir bereits angekündigt haben, dass wir Gesetze erlassen werden.“

Die Äußerungen kommen einen Tag, nachdem Premierminister Boris Johnson gesagt hatte, es werde „ein Punkt“ für eine „nationale Diskussion“ über Pflichtimpfungen kommen.

