Während die Covid-Fälle weiter steigen will Israel nun ab nächste Woche alle Bürger über 30 den experimentellen Impfstoff verabreichen

Schätzungen des Gesundheitsministeriums: Auffrischungsimpfungen für die über 40-Jährigen heute und für die über 30-Jährigen nächste Woche.

Hochrangige Beamte des israelischen Gesundheitsministeriums gehen davon aus, dass am Donnerstagabend die dritte Dosis des Coronavirus-Impfstoffs für alle Israelis über 40 Jahren zugelassen wird, berichtet Israel Hayom.

Dem Bericht zufolge gehen die Beamten davon aus, dass die Auffrischungsdosen für die über 30-Jährigen mit hoher Wahrscheinlichkeit nächste Woche genehmigt werden. Nächsten Monat werden die Impfungen für Israelis aller Altersgruppen genehmigt, so die Website weiter.

Am Donnerstagabend soll das Expertenforum, das das israelische Gesundheitsministerium im Kampf gegen das Coronavirus berät, eine Sitzung mit etwa 90 Ärzten abhalten, darunter Mitglieder des Beratungsgremiums für Impfstoffe und des Fachpersonals für Pandemiemanagement.

Ein hochrangiger Beamter des Gesundheitswesens, der am Fachforum des Gesundheitsministeriums zur Bekämpfung des Coronavirus teilnimmt, erklärte gegenüber Israel Hayom, dass „die meisten Beamten des Gesundheitsministeriums dafür sind, die dritte Impfdosis für Personen ab 40 Jahren zu genehmigen – auch heute noch. Das Coronavirus-Kabinett, die Regierung und der Premierminister drängen ebenfalls darauf“.

„Danach scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, dass sie innerhalb einer Woche die dritte Dosis für die über 30-Jährigen und im September für alle möglichen Altersgruppen genehmigen werden.“

Anfang dieser Woche begann das medizinische Korps der IDF am Montag mit der Verabreichung einer dritten Dosis des COVID-19-Impfstoffs an medizinisches Personal über 30 Jahren und an IDF-Soldaten über 50 Jahren.

Das israelische Gesundheitsministerium teilte am Donnerstagmorgen mit, dass die Zahl der schweren Coronavirus-Fälle 603 erreicht hat.

Gleichzeitig teilte das Ministerium mit, dass am Mittwoch 7856 neue Coronavirus-Fälle diagnostiziert wurden, was 5,50 % der eingegangenen Coronavirus-Testergebnisse entspricht.

Derzeit gibt es 62163 aktive Coronavirus-Fälle, und das Land hat bisher 6726 Coronavirus-Todesfälle zu verzeichnen, von denen 17 am Dienstag und vier am Mittwoch gestorben sind.

Nahezu eintausend (994) Coronavirus-Patienten befinden sich in Krankenhäusern, darunter 603, die sich in einem ernsten Zustand befinden, von denen sich 149 in einem kritischen Zustand befinden, wobei 106 Patienten intubiert sind.

Anfang dieses Monats erklärte das Gesundheitsministerium, dass das Land bei einer Zahl von 600-700 schweren Coronavirus-Fällen eine Schließung vornehmen müsse, um eine Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden.

Der Grund dafür ist, dass die israelischen Krankenhäuser nur 1.200 Coronavirus-Patienten angemessen versorgen können, und das Erreichen des Richtwerts des Ministeriums würde bedeuten, dass die Krankenhäuser in den kommenden Wochen ihre maximale Kapazität erreichen würden.

