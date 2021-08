COVID-Impfpflicht für alle Soldaten: Der Kommandeur der US-Marine schlägt Alarm. Dies wird zu einer nationalen Sicherheitskrise führen

Regelmäßige Leser wissen, dass wir berichtet haben, dass die Verletzungen und Todesfälle im Zusammenhang mit den experimentellen COVID-19-Impfstoffen viel höher sind als bei früheren Impfstoffen, aber das scheint den Machthabern in unserer Regierung egal zu sein.

Je schädlicher sie werden, desto mehr drängen unsere linken, marxistisch-autoritären Herren darauf, sogar bis zu dem Punkt, dass sie unser Land buchstäblich in große Gefahr bringen.

Anfang dieses Monats verkündete der stellvertretende Verteidigungsminister Lloyd Austin auf Geheiß von Joe Bidens Handlangern pflichtbewusst, dass jeder derzeit dienende Militärangehörige gezwungen sein wird, den Impfstoff zu nehmen, oder er muss mit Disziplinarmaßnahmen und einem Kriegsgericht wegen „Ungehorsam gegenüber einem rechtmäßigen Befehl“ rechnen.

Allerdings haben aktuelle Untersuchungen gezeigt, dass für junge Menschen zwar kein Risiko besteht, an einer schweren COVID schwer zu erkranken und daran zu sterben, dass aber ein erhöhter Zusammenhang zwischen den Impfstoffen und Erkrankungen wie Herzmuskelentzündung und Blutgerinnung bei jungen Menschen besteht.

In Anbetracht der Tatsache, dass die weitaus meisten Mitglieder des US-Militärs jung sind, sollte diese Tatsache allein schon ein großes Warnsignal sein. Das Pentagon setzt die Impfungen trotzdem fort, obwohl jetzt endlich einige in den eigenen Reihen die Alarmglocke läuten.

In einem Papier warnt Navy CDR. J.H. Furman davor, dass die Massenimpfung des US-Militärpersonals in eine Katastrophe münden könnte.

„Die Zwangsimpfung aller Militärangehörigen mit den derzeitigen COVID-19-Impfstoffen könnte die nationale Sicherheit der USA gefährden, da das Ausmaß schwerer Impfkomplikationen unbekannt ist“, schreibt Furman laut Revolver.news. „Es sind weitere Studien erforderlich, bevor man die gesamte Streitmacht auf eine unumkehrbare Versuchsgruppe festlegt. Ersten Berichten zufolge sind die COVID-19-Impfungen für die (derzeit) außergewöhnlich gesunde Militärbevölkerung besorgniserregender als das Virus selbst.“

Die Nachrichtenseite fügt hinzu:

Furman ist ein Karriereoffizier der US-Marine, Marineflieger und Auslandsoffizier mit umfangreicher Erfahrung in der Beratung von hochrangigen militärischen, diplomatischen und internationalen Organisationen. Der Kommandeur hat jahrelang in ganz Afrika, Asien, Europa und dem Nahen Osten zur See, an Land und in der Luft gedient. Er hat außerdem einen Master of Arts in Sicherheitsstudien von der Naval Postgraduate School.

Furmans Aufsatz ist nicht lang, er umfasst nur zweieinhalb Seiten und eine ebenso lange Liste von Zitaten. Dennoch trifft er alle wichtigen Punkte, warum die Einführung von COVID-19-Impfstoffen für die gesamte Bevölkerung von Hysterie getrieben ist und nicht von der Sorge, Leben zu retten oder das Virus auszurotten.

Hier sind die wichtigsten Punkte von Furmans Bedenken:

Da die meisten Angehörigen des US-Militärs sehr jung und in überdurchschnittlich guter bis hervorragender körperlicher Verfassung sind, gehören sie zu den Personen, die am wenigsten von dem Virus betroffen sein dürften. Bislang, so Furman, sind nur 24 von 2,2 Millionen Angehörigen des US-Militärs an den Folgen des Virus gestorben, also weniger als einer von 91.000 Angehörigen.

Es gibt Grund zu der Annahme, dass schwere oder sogar tödliche Nebenwirkungen der bestehenden COVID-19-Impfstoffe häufiger auftreten als berichtet und sich für ansonsten gesunde Soldaten sogar als tödlicher erweisen könnten als COVID-19″, stellte Revolver News fest und zitierte verfügbare Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass junge Menschen überdurchschnittlich häufig unter negativen COVID-Impfstoffreaktionen leiden.

Eine Reihe von Forschungsergebnissen deutet darauf hin, dass die mRNA-Impfstoffe (die Art, die bei den Moderna- und Pfizer-Impfungen verwendet wird) unvorhergesehene negative Auswirkungen auf das Immunsystem jüngerer Empfänger haben könnten.

Derzeit hat das US-Militär bewiesen, dass es in der Lage ist, COVID-19 ohne Einbußen bei der Effektivität zu überstehen, so dass es ein sinnloses Risiko ist, die gesamte Armee zu einem Testfall für einen neuartigen Impfstoff zu machen“, so Revolver News.

In seinem Beitrag fügt Furman hinzu, dass „der Impfstoff diese besondere Bevölkerungsgruppe stärker schädigt als das Virus selbst“, und weist darauf hin, dass eine im JAMA veröffentlichte Studie ergab, dass „23 US-Soldaten nach der Impfung eine mittelschwere bis schwere Myokarditis erlitten, die ansonsten gesund und symptomfrei waren“.

Werden Furmans Argumente von Bedeutung sein? Angesichts der Art und Weise, wie der Impfstoff von der Biden-Regierung propagiert wird, liegt die Antwort auf der Hand.