Während Maui brennt, fordert Biden weitere 24 Milliarden Dollar … für die Ukraine!

Ron Paul

Ich bin kein großer Fan der Katastrophenhilfe der Bundesregierung. Zu oft kommt das Geld nicht bei denen an, die es am meisten brauchen, und zu oft sind Washingtons Armeen von Katastrophen-„Experten“ mehr daran interessiert, die Menschen herumzuschubsen, als ihnen zu helfen.

Dennoch fällt es schwer, sich die jüngsten Bilder der Verwüstung in Maui anzusehen und dann zu hören, wie Präsident Biden dem Kongress erklärt, dass er weitere 24 Milliarden Dollar für die Ukraine benötigt. Wie kann diese Regierung weiterhin Dutzende von Milliarden Dollar für diesen verlorenen Krieg rechtfertigen, der nicht in unserem Interesse liegt, während der Rest der Vereinigten Staaten zerfällt?

Bidens neuer Antrag über 24 Milliarden Dollar kommt zu den weit über 120 Milliarden Dollar hinzu, die bereits für den Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland in der Ukraine ausgegeben wurden. Der Haushaltsexperte der Heritage Foundation, Richard Stern, hat nachgerechnet und festgestellt, dass Bidens bisherige Ausgaben für den Ukraine-Krieg jeden einzelnen amerikanischen Haushalt 900 Dollar kosten werden. Wie viele Amerikaner hätten diese 900 Dollar lieber wieder in der Tasche als in den Taschen von Lockheed-Martin, Raytheon und den Oligarchen der Ukraine?

Jüngste Umfragen haben gezeigt, dass eine Mehrheit der Amerikaner es sich nicht leisten könnte, eine plötzliche Notlage von 1.000 Dollar zu decken. Werden die Amerikaner die Punkte verbinden und erkennen, dass der Grund, warum sie diese 1.000 Dollar für einen Notfall nicht auftreiben können, der ist, dass die Neocons sie bereits in die Ukraine geschickt haben?

Die Ukraine ist seit langem als eines der korruptesten Länder der Welt bekannt, und vor nicht allzu langer Zeit schrieb der Enthüllungsjournalist Seymore Hersch, dass der ukrainische Präsident Vladimir Zelensky mindestens 400 Millionen Dollar an Hilfsgeldern des amerikanischen Volkes veruntreut hat. Die Korruptionsskandale in der Ukraine reißen nicht ab. Erst letzte Woche hat Zelensky die Leiter aller lokalen Wehrersatzämter wegen Korruption entlassen. Einigen Presseberichten zufolge hat der Verkauf von Luxusautos in der Ukraine alle bisherigen Rekorde gebrochen. Ich frage mich, warum.

Kein Wunder, dass sich die öffentliche Meinung in den USA gegen eine weitere Beteiligung an dem Krieg wendet. Kürzlich stellte CNN fest, dass von allen Amerikanern mehr als 55 Prozent gegen eine weitere Unterstützung der Ukraine sind. Unter den Republikanern sind sogar drei von vier gegen weitere Hilfen für die Ukraine. Aus diesem Grund beginnen endlich mehr republikanische Abgeordnete, ihre Bedenken zu äußern. Ich würde gerne glauben, dass sie eingesehen haben, dass eine aggressive und interventionistische Außenpolitik nicht in Amerikas Interesse liegt, aber wahrscheinlich haben sie Angst, Wahlen zu verlieren. Was auch immer ihre Beweggründe sind, diese Trendwende sollte begrüßt werden.

Dennoch hält die Biden-Regierung an der Unterstützung der Ukraine fest, obwohl die US-Mainstream-Medien zunehmend auf das Offensichtliche hinweisen: die Ukraine gewinnt nicht und kann nicht gewinnen, und weiterhin Geld in eine aussichtslose Sache zu stecken, führt nur zum Bankrott im eigenen Land und zu mehr toten Ukrainern in Übersee.

Letzte Woche veröffentlichte Newsweek einen Artikel mit der Frage: „Hat die Ukraine Kompromat über Joe Biden?“ In dem Artikel fragt sich Professor Max Abrahms von der Northeastern University laut, ob Bidens anhaltende Unterstützung für die Ukraine mit kompromittierenden Informationen zusammenhängen könnte, die in Kiew über die vielen zwielichtigen Geschäfte der Familie Biden in der Ukraine und in der Region vorliegen. Das ist sicherlich eine Überlegung wert.

In der Zwischenzeit werden die Bewohner von Maui, die den jüngsten schrecklichen Brand überlebt haben, wenig Trost finden, wenn sie wissen, dass die Biden-Regierung mehr daran interessiert ist, ihr Geld in die Ukraine zu schicken, als ihnen bei der Beseitigung des Schadens zu helfen.