Während Trump von Frieden spricht, bereitet die USA den Boden für weitere Kriege?

Larry C. Johnson

Trump und eine Reihe von Experten und US-Geheimdienstmitarbeitern basieren ihre Handlungen weiterhin auf einer Reihe falscher Annahmen und Wahnvorstellungen über Russland und den Krieg in der Ukraine. Sy Hersh hat einen neuen Artikel veröffentlicht, und die Zitate aus seiner Quelle (oder seinen Quellen) in der Trump-Regierung veranschaulichen dies.

Der Artikel trägt den Titel: WIRD TRUMP PUTIN TREFFEN? Zum jetzigen Zeitpunkt lautet die Antwort: Ja. Das Treffen ist für nächsten Freitag in Alaska angesetzt. Ich möchte mich auf vier Absätze aus Sy’s Artikel konzentrieren, die das anhaltende Unverständnis des Westens dafür veranschaulichen, was Putin unter „Grundursachen” versteht. Hier sind die ausgewählten Zitate aus Sy Hershs Artikel:

„Putin spricht mit Witkoff, weil er versteht, dass dieser Macht hat und für den Chef spricht”, sagte mir ein gut informierter US-Beamter. Er sagte, Witkoff habe verstanden, dass man Putins Aufmerksamkeit erregen könne, indem man ihm den Zugang zu den Ölmärkten in Indien und China versperre, indem man die sekundären Zölle der USA für beide Käufer erhöhe. Die Zinssätze in Russland sind auf 18 Prozent gestiegen, und die Wirtschaft, die von den Kosten des andauernden Krieges schwer getroffen ist, kommt nur noch mühsam voran, was zum Teil auf Putins Fähigkeit zurückzuführen ist, weiterhin Staatsanleihen an russische Banken zu verkaufen. Der Beamte sagte mir, dass Witkoff im Wesentlichen „zu Putin gesagt hat: Sie brauchen das Ölgeld, und wir können den Markt kontrollieren. . . . Der Beamte meinte, dass Trump, wie viele andere weltweit auch, die Beilegung des Krieges in der Ukraine als Anerkennung dafür betrachtet, dass Russland große Teile der Ukraine erobert hat, und dass jede Einigung Vereinbarungen über neue internationale Grenzen beinhalten würde. Mit anderen Worten, es handelt sich lediglich um einen weiteren Territorialkrieg. Zu Beginn von Trumps zweiter Amtszeit gab es in Washington einseitige Hoffnungen, dass Putin sich ihm bei Immobilieninvestitionen und der Gewinnung von Seltenerdmetallen in den von Russland eroberten Gebieten der Ukraine anschließen würde. Sofern es nicht in letzter Minute zu einem diplomatischen Durchbruch kommt, sind solche US-Investitionen vom Tisch. Der US-Beamte und andere Experten für den Krieg sagten mir, dass Putin und seine Regierungsmitglieder mehr als nur einen großen Teil der Ukraine wollen. Sie wollen, dass die Ukraine entmilitarisiert bleibt, nicht in die Hände des Westens fällt und vor allem nicht der NATO beitritt. Mit anderen Worten: Sie wollen eine Garantie, dass die Ukraine nie wieder eine ernsthafte Bedrohung für Russland darstellt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj möchte der NATO beitreten und an der Macht bleiben, aber er spielt in diesem Krieg eine aussichtslose Partie und hat in den jüngsten Umfragen an Zustimmung verloren.

Hier ist die erste fehlerhafte Annahme: „Es handelt sich lediglich um einen weiteren Territorialkrieg.“ Russland braucht dieses Gebiet nicht, da es bereits über eine riesige Landmasse verfügt, die sich über elf Zeitzonen erstreckt. Dieser Krieg wurde durch die Osterweiterung der NATO provoziert. Das ist der Punkt, den Trump und sein Team immer noch nicht begreifen. Der Vertragsentwurf, den Putin Biden im Dezember 2021 vorgelegt hat, drehte sich ausschließlich darum, die NATO von den Grenzen Russlands fernzuhalten, was eines der Ziele Putins für die Sondermilitäroperation (SMO) erklärt: Entmilitarisierung.

Dann gibt es noch die falsche Annahme, dass die USA Russland den Zugang zu den Ölmärkten in China und Indien versperren können:

Der Beamte sagte mir, dass Witkoff im Wesentlichen „zu Putin gesagt hat: Sie brauchen das Ölgeld, und wir können den Markt kontrollieren. . . .

Seit Trump seine Zölle gegen China und Indien angekündigt hat, haben beide Regierungen die Trump-Zölle als unverantwortliche Einmischung in ihre Wirtschaft abgelehnt und kaufen weiterhin Öl aus Russland. Wenn Witkoff so dumm ist zu glauben, dass dies eine glaubwürdige Drohung für Putin war, dann wird Trump bei seinem Treffen mit Putin zum Scheitern verurteilt sein.

Sy, der kein Wirtschaftswissenschaftler ist, liegt völlig falsch, wenn er behauptet, dass die russische Wirtschaft in Schwierigkeiten ist, weil die russischen Zinssätze auf 18 Prozent gestiegen sind und die Wirtschaft, die von den Kosten des andauernden Krieges schwer getroffen ist, nur noch mühsam vorankommt, was zum Teil auf Putins Fähigkeit zurückzuführen ist, weiterhin Staatsanleihen an russische Banken zu verkaufen.

Falsch. Die russische Zentralbank hat im Oktober 2024 die Zinssätze auf 21 % angehoben, um die Inflation zu bekämpfen. Im zweiten Quartal wurde der Zinssatz auf 20 % gesenkt, gefolgt von einer weiteren Senkung auf 18 % im dritten Quartal. Dies war eine solide Finanzpolitik, mit der das Ziel erreicht wurde, das Wachstum der russischen Wirtschaft im zweiten Quartal auf 1,4 % zu verlangsamen. Die russische Zentralbank wird wahrscheinlich im September weitere Senkungen vornehmen und prognostiziert für das vierte Quartal ein Wirtschaftswachstum von 3 %. Auch hier wird Sy wieder mit westlichem Unsinn gefüttert, der immer noch auf der Annahme basiert, dass Russland eine Tankstelle ist, die sich als Land tarnt.

Sys Quelle hat endlich einmal Recht: „Sie wollen die Ukraine entmilitarisiert halten, außerhalb der Kontrolle des Westens und vor allem außerhalb der NATO.“ Das bringt mich zum Titel meines Artikels. Die heutige Zeremonie im Weißen Haus, bei der die Staatschefs Armeniens und Aserbaidschans ein Abkommen zur Beendigung ihres Konflikts unterzeichneten, wobei Armenien erhebliche territoriale Zugeständnisse machen musste, ist nur eine Fortsetzung des Plans, den die USA gegen Russland unter Einsatz der Ukraine als Stellvertreterin zu verwirklichen versuchten.

Obwohl dies nicht in dem Abkommen enthalten ist, plant Armenien Berichten zufolge, bis Anfang 2026 aus der CSTO auszutreten. (Die CSTO ist ein von Russland gegründetes Militärbündnis in Eurasien, das aus sechs postsowjetischen Staaten besteht: Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Russland und Tadschikistan. Darüber hinaus sollen die USA Armenien und Aserbaidschan heimlich die NATO-Mitgliedschaft versprochen haben, wenn sie dieses Abkommen unterzeichnen, wodurch die NATO über den Zangezur-Korridor Zugang zum Kaspischen Meer erhalten würde.

Und hier kommt der Clou (falls wahr): Einige Telegram-Kanäle behaupten, dass US-Truppen innerhalb der nächsten 48 Stunden in Armenien stationiert werden sollen. Mit anderen Worten: Anstatt die Spannungen abzubauen und die Bedrohung durch die NATO zu verringern, unterzeichnet Trump einen Plan, mit dem die NATO ihre Einkreisung Russlands fortsetzen kann. Ja, Trump bereitet den Boden für den Dritten Weltkrieg, wenn er es ernst meint mit der Aufnahme Armeniens und Aserbaidschans in die NATO.