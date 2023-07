Im alten Westen gab es für jede Person oder Einrichtung einen Begriff. In der heutigen Zeit haben wir den Kontakt zu einigen der wirksamsten Begriffe verloren. Nehmen Sie unter anderem das Wort „dry-gulcher“. In der Zeit der Cowboys war diese Art von Person (oder Gruppe von „Dry Gulchers“) höchst abwertend, wobei die Grundbedeutung jemand ist, der einen anderen im Handumdrehen verrät. Dry-gulching“, „bushwacking“ und sogar „addle-headed“ sind Begriffe, die auf die heutige westliche Führung und einige Russen passen. Schauen wir uns an, was mit einigen Taugenichtsen und Hinterhältigen geschieht, die ehrliche Bauernfänger dazu bringen, „die Katze zu erschießen“ (zu erbrechen).

Noch bevor der Chef von Wagner PMC, Jewgeni Prigoschin, sein Volk und seinen Präsidenten verriet, wärmten die westlichen Medien bereits die Tastaturen auf, um Wladimir Putins neueste Krankheit herauszupicken. Der Mann, der an so ziemlich allem leidet, was im medizinischen Wörterbuch steht, der Mann, der sogar für Flöhe auf Ihrem Hund verantwortlich ist, zitterte in seinen Reitstiefeln der kaiserlich-russischen Armee, als neulich ein paar Tausend Wagners in Rostow am Don fahnenflüchtig wurden.

Jetzt versuchen die Taugenichtse in der Umgebung von Joe Bidens Regierung, einigen der loyalsten und talentiertesten russischen Militäreliten Verachtung entgegenzubringen. General Sergej Surowikin wird (in der New York Times) ohne Beweise als Komplize von Prigoschin hingestellt. Wenn es nicht schon vorher klar war, dass die Konzerneliten die Präsidentschaft in Amerika innehaben, sollten die Lügen und Manipulationen aller Medien einen Hinweis darauf geben. In seiner zugedröhnten, undeutlichen Sprechweise plapperte Biden nach, was die Presse krähte: „Wladimir Putin war geschwächt“, sagten sie alle. Als sie den russischen Präsidenten in den Stunden nach dem Surowikin-Zirkus in der Öffentlichkeit bei der Ausübung seiner Arbeit entdeckten, zog Putin plötzlich eine PR-Show ab. Aber tat er das?

Vor acht Tagen inszenierten Jewgeni Prigoschin und Teile der Wagner-Gruppe eine so genannte „Rebellion“ gegen die militärische Führung Russlands und damit auch gegen die Regierung von Wladimir Putin. Vor etwa drei Tagen endete das Spektakel damit, dass der Anführer der Wagner-Gruppe nach Weißrussland verbannt und die Wagner-Truppen systematisch in das reguläre russische Militär integriert wurden. Am nächsten Tag besuchte Putin die Zitadelle von Naryn-Kala und die Dschuma-Moschee in Derbent (Dagestan).

In den vergangenen Tagen traf der russische Präsident auch mit dem Generaldirektor des staatlichen Raumfahrtunternehmens Roscosmos, Juri Borissow, zusammen. Und vor ein paar Tagen sprach er auf dem dritten jährlichen Forum der Agentur für strategische Initiativen, Starke Ideen für eine neue Zeit. Er tauchte nicht einfach auf und winkte in die Kameras, wie es vielleicht Sleepy Joe getan hätte. Er sprach zu den Teilnehmern des Forums, die bereit waren, westliche Technologien und Waren durch bessere russische Varianten zu ersetzen. Putins Agentur für strategische Initiativen leistet wichtige Arbeit, um Russlands Industrie- und Wirtschaftssektoren zu erneuern. Hier ist ein Teil dessen, was Putin über „Starke Ideen für eine neue Zeit“ zu sagen hatte.

„Eine neue Zeit ist nicht eine ferne Zukunft. Sie ist in der Tat unsere Zeit. Wir leben sie jetzt. Hier sind die Interessen unserer Heimat, unseres Landes, und das Streben der Menschen, für die wir arbeiten, studieren und schaffen, für die wir kämpfen und kämpfen.“

Am selben Tag, dem 29. Juni, veröffentlichte die Redaktion der Financial Times einen Artikel mit dem Titel „Putins Schwäche ist ein Moment für westliche Entschlossenheit„. In dem Artikel wurde dazu aufgerufen, weitere Milliarden in das schwarze Loch der ukrainischen Verteidigung zu stecken. Die Financial Times befindet sich vollständig im Besitz des japanischen Mischkonzerns Nikkei, Inc. und ist die größte Wirtschaftstageszeitung der Welt. In Wirklichkeit ist sie der mediale Propagandaarm der japanischen Regierung und des japanischen Großkapitals. Der Atlantic Council und andere Washingtoner Denkfabriken vertraten die gleiche Botschaft. Die westlichen Eliten sind entsetzt, dass Russland und China zusammen mit den anderen BRICS-Staaten die Hegemonie an sich reißen werden.

Die Fronten sind also klar, wer Russland unterwerfen will, was bedeutet, Putin zu stürzen. Im Westen braucht man nur zu lesen, zuzuhören oder zuzuschauen, was die führenden Politiker und ihre Sprachrohre sagen, und schon nimmt man an, dass alles, was sie sagen, das Gegenteil ist. Ein gutes Beispiel dafür ist eine scheinbar unnötige Bemerkung von Shakey Joe Biden, der feierlich beteuerte: „Die Vereinigten Staaten und die NATO waren nicht in den kurzlebigen Aufstand einer Söldnertruppe in Russland verwickelt.„

Die einzigen unbekannten Puzzlestücke betreffen Putins Gegner innerhalb Russlands. Es gibt eine Kluft, wie wir seit einigen Jahren wissen. Die potenziellen Kollaborateure von Jewgeni Prigoschin kämen jedoch nicht aus dem Nawalny-Lager, sondern aus anderen Kreisen. Wenn er Unterstützung hätte, dann käme sie von den Falken, die unzufrieden sind, dass die Ukraine nicht schon längst ein rauchender, nuklearer Abgrund des Todes ist.

Der von einem Clown angeführte Pseudo-Putsch zeigt uns, dass derjenige, der hinter dem Wagner-Boss steckt, nicht genug Einfluss hat, um echte Probleme zu verursachen. Vielleicht war dies aber auch nur eine Warnung. Wer kann das jetzt schon sagen? Wenn man die New York Times liest, werden Putins Dutzende von physischen, psychischen und persönlichen Problemen um die Angst vor einem Überfall erweitert. Die Trockenschützen und die Hintermänner kommen vielleicht nicht alle aus Washington, Brüssel oder London.