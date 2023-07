Kämpferischer Europaabgeordneter warnt WHO-Globalisten: „Wir bekommen euch!“

Du hast diesen Kampf begonnen. Du wolltest diesen Kampf, also kannst du ihn haben. Lass uns kämpfen. Das sagte die kämpferische Europaabgeordnete Christine Anderson letzte Woche im Europäischen Parlament während einer Sitzung gegen den Pandemievertrag der WHO . Dabei wandte sie sich an die „globalitären Misanthropen“ der WHO.

„Wir werden Sie auf jedem Schritt des Weges bekämpfen“, sagte Anderson, die sich unter anderem die Europaabgeordneten Mislav Kolakusic, Cristian Terhes und Virginie Joron sowie Professor Mattias Desmet anschlossen.

Die Europaabgeordnete Christine Anderson fordert die Globalisten der WHO heraus: „Ihr seid eine winzige Randminderheit, wir werden euch besiegen!“

EP-lid Christine Anderson daagt de WHO-globalisten uit: "Jullie zijn een kleine marginale minderheid, we zullen jullie neerhalen!" 👊 pic.twitter.com/j6bGz39Gz4 — Sim Only 1 💕 (@Only125373831) July 9, 2023

Wir werden von Millionen Menschen auf der ganzen Welt unterstützt, mit denen man rechnen muss. „Wir sind Millionen.“

„Sie sind die marginale Minderheit“, betonte Anderson. „Sie haben kein Recht, für Menschen zu entscheiden, was für sie gut ist und was nicht.“

„Wir bekommen euch“, warnte sie. „Und wir hören nicht auf, bis die Arbeit erledigt ist.“