Dr. Paul Offit lässt uns wissen, dass „die Experten“ offiziell ihren Verstand verloren haben

Ein aktueller Tweet von Dr. Paul Offit über Impfstoffe und Placebos sollte Ärzte und Patienten dazu veranlassen, die Glaubwürdigkeit von „Experten“ stärker in Frage zu stellen.

Ich habe keine große Präsenz auf Twitter. Ich halte die Plattform nicht für geeignet, um interessante Ideen zu erkunden und zu kritisieren. Man kann in 280 Zeichen nur so viel sagen. Es ist großartig, um jemanden zu provozieren oder einen witzigen Kommentar oder Link ohne viel Kontext zu hinterlassen.

Zumindest habe ich das gedacht. Dann bin ich über einen Tweet von Dr. Paul Offit gestolpert. Er hat mich gelehrt, dass man mit ein paar kurzen Sätzen eine Menge ausdrücken kann.

Wer ist Dr. Paul Offit?

Offit ist ein großer Name auf dem Gebiet der Impfstoffe. Neben den unten aufgeführten Tätigkeiten war er Mitglied des Beratenden Ausschusses für Impfpraktiken der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und ist derzeit Mitglied des Beratenden Ausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA).

Er hatte ein Mitspracherecht bei der Zulassung bzw. Genehmigung zahlreicher biologischer Produkte, einschließlich der COVID-19 mRNA-Produkte.

Kurz gesagt, Offit ist:

Direktor des Vaccine Education Center und Professor für Pädiatrie in der Abteilung für Infektionskrankheiten am Children’s Hospital of Philadelphia.

Maurice R. Hilleman Professor für Vakzinologie an der Perelman School of Medicine an der Universität von Pennsylvania.

Ein international anerkannter Experte auf dem Gebiet der Virologie und Immunologie.

Er ist Gründungsmitglied des Beirats der Autism Science Foundation und der Foundation for Vaccine Research.

Mitglied des Institute of Medicine und Mitherausgeber des führenden Impfstoffbuchs „Vaccines“.

Autor oder Mitautor von mehr als 150 Artikeln in medizinischen und wissenschaftlichen Fachzeitschriften auf dem Gebiet der Rotavirus-spezifischen Immunreaktionen und der Impfstoffsicherheit.

Miterfinder des Rotavirus-Impfstoffs RotaTeq®, der von der CDC zur allgemeinen Verwendung bei Säuglingen empfohlen wird.

Empfänger des Charles Mérieux Award der Nationalen Stiftung für Infektionskrankheiten.

Die Liste seiner Verdienste ist lang.

Ich behaupte nicht, dass ich mehr über Impfstoffe weiß als er. Ich bin nur ein Anästhesist und Ingenieur. Er muss ein sehr kluger Mensch sein. Deshalb ist dieser Tweet auch so verwirrend:

Warum twittert Offit gerade jetzt über Placebos und Salzwasser?

Es hat mit einer Wahrheitsbombe zu tun, die Robert F. Kennedy Jr. letzte Woche bei einer Veranstaltung im Rathaus fallen ließ.

Laut Kennedy, der als Vorsitzender von Children’s Health Defense beurlaubt ist, haben er und der Anwalt Aaron Siri das US-Gesundheitsministerium (HHS) verklagt, nachdem sich das HHS geweigert hatte, ihrer Forderung nachzukommen, mindestens eine Studie vorzulegen, in der die Sicherheit eines Impfstoffs auf dem Impfplan für Kinder mit einem echten Placebo verglichen wird.

In einer schriftlichen Antwort, die mehr als ein Jahr später einging, nannte das HHS keine einzige derartige Studie und behauptete stattdessen:

„Inerte Placebo-Kontrollen sind nicht erforderlich, um das Sicherheitsprofil eines neuen Impfstoffs zu verstehen, und werden daher nicht benötigt.“

Diese verblüffende Behauptung von Melinda Wharton, M.D., MPH, amtierende Direktorin des National Vaccine Program Office, sollte in Podcasts und Veröffentlichungen überall angegriffen werden.

Woher wollen Sie wissen, dass ein neuer Impfstoff sicher ist, wenn er nicht gegen ein inertes Placebo getestet wird, Frau Dr. Wharton?

Wenn Sie jemand sind, der bereit ist, die grundlegende Logik außer Acht zu lassen und jedem einzelnen Wort unserer Gesundheitsbehörden zu vertrauen, dann fragen Sie sich, warum die FDA dann verlangt, dass Medikamente vor ihrer Zulassung an einem Placebo getestet werden, um ihre Sicherheit zu gewährleisten?

Twitter hat sich um dieses zentrale Thema gedreht. Der Tweet von einem der führenden Impfexperten der Welt (Offit) war eine Antwort auf Siri, die laut Offit behauptete, dass praktisch alle Impfstoffe auf dem Kinderimpfplan, einschließlich RotaTeq (Offits Erfindung), von der FDA nicht auf der Grundlage einer placebokontrollierten klinischen Studie zugelassen wurden.

Schauen wir uns Offits Angriff auf Siri genauer an. Offit erklärt: „Der Zweck von Placebos, die immunologisch inert sind, ist es, die Wirkung des Impfstoffs zu bestimmen.“

Ja, Dr. Offit, ein Zweck eines Placebos ist es, die Wirkung des Impfstoffs festzustellen. Um zu beweisen, dass der Impfstoff wirkt, muss er besser wirken als eine immunologisch inerte Substanz. Mit anderen Worten, er muss den so genannten Placebo-Effekt übertreffen.

Aber das ist nicht der einzige Zweck, dem Placebos dienen. Im Hinblick auf die Sicherheit muss ein neuer Impfstoff mit etwas verglichen werden, das die geringstmögliche Chance hat, schädliche Auswirkungen zu verursachen.

Um es klar zu sagen: Diejenigen, die einen Impfstoff ablehnen, stellen sich nicht für eine Spritze mit einer „immunologisch inerten Substanz“ an. Sie bleiben der Impfklinik ganz fern und gehen das Risiko ein.

Aus diesem Grund muss das Placebo ein echtes Placebo sein. Das Beste, was wir tun können, ist, Kochsalzlösung zu verwenden, eine Salzwasserlösung, die der Natriumkonzentration in unserem Blutplasma einigermaßen entspricht. Sie wird verwendet, um Medikamente zu verdünnen und das Blutvolumen wieder aufzufüllen. Es ist das, was Sie zur Aufbewahrung Ihrer Kontaktlinsen verwenden.

Offit fügt dann noch Folgendes hinzu:

„[Aaron Siri] glaubt, dass nur Wasser oder Salzwasser Placebos sind, weil sie ‚keine Wirkung auf Lebewesen haben‘. Das ist absurd. Wenn man genug Wasser trinkt, kann man einen Krampfanfall bekommen. Auch Salz kann giftig sein.“

Offit meint, dass durch das Trinken einer großen Menge Wasser die Plasmanatriumkonzentration einer Person abrupt sinken kann, was in der Tat die Anfallsschwelle senken kann. Damit hat er nicht unrecht, denn dies kommt unter pathologischen Bedingungen vor, insbesondere bei schwerkranken Menschen.

Kann Salz giftig sein? Ja. Die Aufnahme einer großen Menge Salz regt gut funktionierende Nieren dazu an, die Absorption von freiem Wasser zu erhöhen und so die Wirkung der Salzbelastung abzuschwächen. Dies kann zu einer Volumenüberladung führen und ein Risiko für Herzversagen und Lungenödeme darstellen.

Was also – wenn nicht 0,2 ml Kochsalzlösung – sollten wir als Placebo verwenden, Herr Dr. Offit? Ein winziges Aliquot von Adjuvantien (die Elemente wie Aluminium enthalten können)? Entzündungsfördernde Lipid-Nanopartikel? Virus- oder Toxin-Deaktivatoren wie Formaldehyd? Konservierungsmittel wie Thimerosal, das Quecksilber enthält, eines der stärksten bekannten Neurotoxine (ja, Quecksilber in dieser Form ist laut CDC immer noch in einigen Grippeimpfstoffen enthalten)?

Alle diese Stoffe sind „immunologisch inert“.

Aber warum sollte man sie als Placebo-Kontrolle verwenden, wenn nicht, um den potenziellen Schaden des fraglichen Impfstoffs zu verschleiern?

Betrachten die Erfinder von Impfstoffen für unsere Kinder Placebos auf diese Weise? Betrachten die Mitglieder des Beratungsausschusses der FDA sie so? Was ist mit den anderen Beiratsmitgliedern der Autism Science Foundation? Warum sollte irgendjemand nach solchen Kommentaren einem Impfstoff auf dem Kinderimpfplan vertrauen?

Man muss nicht der Maurice R. Hilleman-Lehrstuhl für Vakzinologie an der Perelman School of Medicine sein, um zu erkennen, dass Ihre Kommentare hier irreführend, unaufrichtig und absichtlich aufhetzend sind.

Außerdem machen sie keinen Sinn.

Was würden andere Empfänger Ihrer langen Liste von Auszeichnungen zu Ihren Kommentaren über Placebos sagen? Ich glaube nicht, dass sie Ihnen zustimmen würden, Sir.

Ihre öffentlichen Äußerungen beschmutzen auch den ausgezeichneten Ruf des Children’s Hospital of Philadelphia und derjenigen, die das Glück hatten, dort ausgebildet zu werden, wie ich.