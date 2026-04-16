Waffenruhe als Täuschung? Ex-US-Offizier warnt vor massiver Bombenoffensive

Ex-US-Offizier warnt: Steht nach der Waffenruhe eine massive US-Offensive bevor?

Der ehemalige US-Oberstleutnant Daniel Davis schlägt Alarm. In einer aktuellen Analyse deutet er auf mögliche militärische Planungen der Vereinigten Staaten hin, die weit über das hinausgehen könnten, was offiziell kommuniziert wird.

Davis, heute sicherheitspolitischer Analyst mit Fokus auf geopolitische Konflikte, beruft sich dabei auf mehrere Quellen mit direktem Zugang zu Informationen aus dem Nahen Osten. Sowohl Kontakte innerhalb der US-Streitkräfte als auch verbündete Quellen hätten übereinstimmend berichtet, dass Washington offenbar eine groß angelegte militärische Eskalation vorbereite.

⚠️🚨 Der Waffenstillstand könnte nur die Ruhe vor einem gewaltigen Sturm sein.



Zwei unabhängige militärische Quellen haben mir bestätigt, dass sich die USA auf eine „massive, riesige, konzentrierte Bombenoffensive“ vorbereiten, sobald die aktuelle Flaute endet.



Trotz der… pic.twitter.com/rVoJCJVPQ1 — Don (@Donuncutschweiz) April 16, 2026

Konkret gehe es um eine „massive, konzentrierte Bombenkampagne“, die nach dem Ende des aktuellen Waffenstillstands beginnen könnte. Der Zeitpunkt sei unklar – entweder unmittelbar nach Ablauf der vereinbarten Frist oder zu einem strategisch gewählten Moment.

Besonders brisant: Während offiziell weiter von Verhandlungen die Rede ist, sollen gleichzeitig Truppen in der Region zusammengezogen werden. Für Davis ist das ein klares Warnsignal. Der parallele Aufbau militärischer Kräfte während diplomatischer Gespräche lasse darauf schließen, dass hinter den Kulissen bereits die nächste Eskalationsstufe vorbereitet werde.

„Wenn man in einer solchen Phase Truppen zusammenzieht, während man gleichzeitig von einer verhandelten Lösung spricht, deutet das auf etwas wirklich Großes hin“, so die Einschätzung aus seinem Umfeld.

Auch die sichtbaren Entwicklungen – verstärkte Luftbewegungen, militärische Logistik und politische Signale aus Washington – würden in dieses Bild passen. Laut Davis ergibt sich daraus ein Gesamtmuster, das schwer mit einer echten Deeskalationsstrategie vereinbar sei.

Seine Analyse fällt in eine Phase wachsender Unsicherheit. Der Krieg befindet sich mittlerweile in der siebten Woche, während diplomatische Bemühungen weiterhin ohne klaren Durchbruch bleiben. Gleichzeitig nehmen militärische Aktivitäten auf allen Seiten zu.

Ob es tatsächlich zu der befürchteten Großoffensive kommt, bleibt offen. Doch die Hinweise aus militärnahen Kreisen verdichten sich.