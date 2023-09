Die bevorstehenden Wahlen in der Slowakei könnten sich zu einer wichtigen Entwicklung entwickeln, wenn der ehemalige Premierminister Robert Fico zum Spitzenkandidaten gewählt wird und sich damit von der europäischen Unterstützung für die Ukraine abwendet.

Die zwischen Ungarn und Polen gelegene Slowakei teilt mit ihren Nachbarn die Ehre, eines der drei Länder zu sein, die ein Importverbot für ukrainisches Getreide verhängt haben.

Der langjährige slowakische Premierminister Fico wurde 2018 nach den größten Massenprotesten in Bratislava seit der kommunistischen Ära aus dem Amt gedrängt.

Doch die Reaktion der Bevölkerung gegen den Krieg in der Ukraine hat Fico nun den Weg zurück an die Macht geebnet.

Sein Sieg wird die Fähigkeit der Europäischen Union auf die Probe stellen, gegenüber Russland geeint aufzutreten, insbesondere nach Polens jüngstem Streit mit Kiew.

Bloomberg berichtete:

„Die Slowaken stimmen am 30. September in einer knappen Wahl ab, und Fico hat die Sorgen über die Auswirkungen des Konflikts aufgegriffen. In einem Land mit 5,4 Millionen Einwohnern, das zu den russlandfreundlichsten der Region zählt, hat er geschworen, die Militärhilfe für die Ukraine einzustellen, den slowakischen Präsidenten als ‚amerikanischen Agenten‘ bezeichnet und sich gegen eine NATO-Mitgliedschaft des kriegsgeplagten Nachbarlandes ausgesprochen. Fico hat kein Problem damit, rote Linien zu überschreiten“, sagt Boris Zala, ein Mitbegründer der Smer, der jetzt an politischen Papieren für den Think Tank Progressive Forum in Bratislava arbeitet. Er wird alles tun, um mehr Stimmen zu gewinnen.

Als EU- und NATO-Mitglied ist die Slowakei geopolitisch wichtig. Sie hat sich im Allgemeinen für die Ukraine eingesetzt – aber Umfragen zeigen, dass mehr als die Hälfte der Slowaken den Westen oder die Ukraine für den Krieg verantwortlich machen.

Dennoch lieferte die Slowakei Waffen, nahm Flüchtlinge auf und unterstützte alle Sanktionen gegen Russland, was sich auf ihre Energielieferungen auswirkte.

„Die Rückkehr des 59-jährigen Fico könnte das schnell ändern und die Zusammenarbeit der Slowakei mit der NATO infrage stellen, da er das Bündnis und die USA scharf kritisiert. Sie würde auch den Einfluss von Orban stärken, der sich gegen Sanktionen und Waffenlieferungen ausgesprochen hat“.

Fico war der Premierminister, der die Slowakei 2009 zum Beitritt zum Euro geführt hat, aber jetzt gilt er nicht mehr als EU-freundliche politische Kraft.

Ficos Ziele werden im Ausland auf Widerstand und Uneinigkeit stoßen, was zu einer Isolierung der Slowakei führen könnte“, sagte Grigorij Meseznikov, Präsident des Institute for Public Affairs Think Tank, der die Politik des Landes seit mehr als 30 Jahren verfolgt. Auch wenn er in der EU bleibe, werde er die Slowakei aus dem europäischen Mainstream herausholen“, sagte er.

Ficos Vorsprung in den Umfragen beträgt drei Prozentpunkte gegenüber seinem Hauptkonkurrenten, der Progressiven Slowakei. Im März waren es noch fünf Prozentpunkte.

Fico ist auch kein großer Fan eines Beitritts der Ukraine zur Europäischen Union, den er aufgrund des anhaltenden Krieges, der Korruption und der demokratischen Defizite als „weit entfernte Perspektive“ bezeichnet.

Reuters berichtete:

Wir sind überzeugt, dass es illusorisch ist, diese Frage zu einem Zeitpunkt zu behandeln, an dem in der Ukraine ein heftiger militärischer Konflikt stattfindet‘, schrieb Fico in einer E-Mail, als er gefragt wurde, ob er die EU-Mitgliedschaft der Ukraine und den Beginn der Beitrittsgespräche noch in diesem Jahr befürworte. Wir können uns vorstellen, dass die Ukraine in Zukunft so eng wie möglich mit der Europäischen Union zusammenarbeitet, einschließlich einer Mitgliedschaft. Dafür muss sie aber die gleichen Bedingungen erfüllen wie alle anderen Länder, die eine Mitgliedschaft anstreben.

Wir alle wissen zum Beispiel, dass die Ukraine eines der weltweit korruptesten Länder ist und das derzeitige Regierungssystem weit von demokratischen Standards entfernt ist.

Fico hat versprochen, die slowakischen Waffenlieferungen an Kiew zu stoppen und nimmt in dem Konflikt eine pro-russische Haltung ein, die über der der meisten westlichen Verbündeten liegt. Wir wollen keinen Dritten Weltkrieg“, sagte er.