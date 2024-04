„Wahnsinnig“: Neue Studie zeigt, dass US-Ärzte Milliarden von der Pharma- und Medizinprodukteindustrie erhalten haben

Von Tyler Durden

Verfasst von Megan Redshaw über The Epoch Times (Hervorhebung von uns),

Laut einer neuen Analyse erhielten US-Mediziner über einen Zeitraum von 10 Jahren Zahlungen in Höhe von mehr als 12 Milliarden Dollar von der Pharma- und Medizinprodukteindustrie.

Ein am 28. März im Journal of the American Medical Association veröffentlichter Forschungsbrief ergab, dass die Industrie zwischen 2013 und 2022 über 85 Millionen Zahlungen an mehr als 820.300 (57 Prozent) der berechtigten Ärzte in 39 Fachgebieten geleistet hat. Nahezu 94 Prozent der Zahlungen standen im Zusammenhang mit einem oder mehreren vermarkteten medizinischen Produkten.

Die Forscher untersuchten die Daten der Open-Payments-Datenbank, um festzustellen, welche Zahlungen in den verschiedenen Fachgebieten geleistet wurden und welche medizinischen Produkte mit den höchsten Gesamtzahlungen verbunden waren. Die Daten umfassten nur Zahlungen für Beratung, nicht-beratende Tätigkeiten (wie Honorare für Referenten oder Dozenten), Reisen, Essen, Unterhaltung, Ausbildung, Geschenke, Zuschüsse, wohltätige Spenden und Honorare.

Die Open-Payments-Datenbank ist ein bundesweites Transparenzprogramm, das 2013 aus der Sorge heraus gegründet wurde, dass finanzielle Beziehungen zwischen Ärzten und der Industrie die Entscheidungsfindung und die Kosten im Gesundheitswesen unangemessen beeinflussen.

Die Analyse ergab, dass die Zahlungen zwischen den Fachgebieten und zwischen Ärzten desselben Fachgebiets erheblich variieren. So reichte der durchschnittliche Betrag, der an die obersten 0,1 Prozent der Ärzte gezahlt wurde, von 194.933 US-Dollar für Krankenhausärzte bis zu 4,8 Millionen US-Dollar für orthopädische Chirurgen, während die Zahlungen an die Medianärzte zwischen null und 2.339 US-Dollar lagen.

Orthopäden erhielten mit 1,4 Milliarden Dollar die höchste Summe, gefolgt von Neurologen und Psychiatern mit 1,3 Milliarden Dollar, Kardiologen mit 1,3 Milliarden Dollar und Hämatologen/Onkologen mit 825,8 Millionen Dollar. Fast 55 Prozent der Kinderärzte und 63 Prozent der Ärzte für Infektionskrankheiten erhielten Zahlungen von der Industrie, während Ärzte, die Präventivmedizin praktizieren, die geringste Summe an Zahlungen erhielten.

„Von 2013 bis 2022 zahlte die Pharmaindustrie 12 Milliarden Dollar an US-Mediziner. Das ist verblüffend. Wahnsinnig. So wird Schweigen gekauft, die Meinung von Ärzten beeinflusst und letztlich die Patientenversorgung/Verschreibungsmuster beeinflusst“, sagte Dr. Manni Mohyuddin, Onkologe, Hämatologe und Assistenzprofessor am Huntsman Cancer Institute, gegenüber The Epoch Times.

Dr. Mohyuddin betonte, dass die durchschnittliche Vergütung gering sei, einige Ärzte jedoch eine beträchtliche Summe erhielten und Einfluss auf die Erstellung von Leitlinien, den Vorsitz von Ausschüssen, klinische Studien, die Beeinflussung von Meinungen und mehr hätten.

Die wichtigsten Medikamente und Geräte, für die Zahlungen getätigt wurden

Die drei Medikamente mit den meisten Zahlungen waren Xarelto (176,3 Millionen Dollar), Eliquis (102,6 Millionen Dollar) und Humira (100,2 Millionen Dollar).

Xarelto, das gemeinsam von Janssen Pharmaceuticals von Johnson & Johnson und Bayer entwickelt wurde, wird zur Vorbeugung und Behandlung von Blutgerinnseln eingesetzt. Janssen hat auch den Impfstoff COVID-19 von Johnson & Johnson entwickelt, der seltene und manchmal tödliche Blutgerinnungsstörungen verursacht.

Eliquis ist ein milliardenschweres Blutverdünnungsmittel, das von Bristol-Myers Squibb und Pfizer hergestellt wird. Das Medikament machte im Jahr 2023 12 Prozent des Gesamtumsatzes von Pfizer aus – nach dem COVID-19-Impfstoff von Comirnaty. Der COVID-19-Impfstoff von Pfizer wurde auch mit Blutgerinnungsstörungen in Verbindung gebracht.

Humira ist ein von AbbVie hergestelltes Immunsuppressivum zur Behandlung von Arthritis, Plaque-Psoriasis, Spondylitis ankylosans, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Auf den ersten drei Plätzen folgen die Typ-2-Diabetes-Medikamente Invokana, Jardiance und Farxiga.

Der Analyse zufolge waren die drei Medizinprodukte, für die die meisten Zahlungen getätigt wurden, das daVinci Surgical System mit 307,5 Millionen Dollar, Mako SmartRobotics mit 50,1 Millionen Dollar und CoreValve Evolut mit 44,8 Millionen Dollar.

‚Hochgradig auf lukrative Verfahren ausgerichtet‘

„Unser Papier ist eine bescheidene Analyse. Sie erklärt nicht das Problem der finanziellen Interessenkonflikte. Aber es geht um sehr viel Geld. Und es ist in hohem Maße auf lukrative Verfahren ausgerichtet“, schrieb Mitautor und Herz-Elektrophysiologe Dr. John Mandrola in einem Beitrag auf Substack.

Dr. Mandrola ist der Ansicht, dass der starke Einfluss der Industrie in der Zulassung zahlreicher medizinischer Geräte durch die US Food and Drug Adminsitration trotz „fragwürdiger Beweise“ zu sehen ist.

„Die Kardiologie ist ein technisches Fachgebiet. Wir benutzen Geräte. Innovation erfordert eine gewisse Zusammenarbeit. Innovation hat die Kardiologie besser gemacht. Aber der Einfluss der Industrie ist viel zu stark“, sagte er. Dr. Mandrola ist der Ansicht, dass die in der Studie genannten Zahlungen nicht nur für die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Industrie, sondern auch für Marketing und Goodwill geleistet werden, was zur Etablierung von Praxismustern unter Ärzten beiträgt.

Die Industrie ist gewinnorientiert, und wenn direkte Zahlungen an Ärzte nicht funktionieren würden, würde die Industrie nicht Milliarden dafür ausgeben, fügte er hinzu.

Zahlungen können zu Interessenkonflikten führen

Dr. Andrew Foy, Mitautor und Kardiologe, teilte der Epoch Times in einer E-Mail mit, dass die Analyse eine starke Beziehung zwischen Ärzten und der Industrie zeige, aber es gebe auch andere Indikatoren für diese Beziehung. So ist es zum Beispiel nicht ungewöhnlich, dass Anzeigen der Industrie auf den Homepages großer medizinischer Fachzeitschriften erscheinen oder dass Ärzte auf medizinischen Konferenzen oder Tagungen mit Werbung der Industrie bombardiert werden.

„Wenn ich das bei Konferenzen erlebe, habe ich das Gefühl, dass die Industrie bei diesen Veranstaltungen nicht nur willkommen ist, sondern dass die Veranstaltung auf die Industrie und ihre Beteiligung ausgerichtet ist„, so Dr. Foy. „Es wird sicherlich nicht versucht, diese Beziehungen zu verbergen. Der Hauptgrund dafür ist, zumindest meiner Meinung nach, dass viele Ärzte, vielleicht sogar die Mehrheit, davon überzeugt sind, dass die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Industrie für die Patienten und die Gesellschaft von Vorteil ist.“

Dr. Foy sagte, dass er diese Ansicht nicht unbedingt teilt, aber er glaubt nicht, dass es starke, objektive Beweise gibt, die die eine oder andere Seite unterstützen, wenn es um den Gesamtnutzen oder Schaden der Beziehung zwischen Ärzten und Industrie geht.

„Zum jetzigen Zeitpunkt scheint der Berufsstand nur an Transparenz interessiert zu sein. Solange alle transparent sind, ist alles in Ordnung. Als ob es nicht möglich wäre, dass jemand seine Konflikte offenlegt und gleichzeitig hochgradig voreingenommen ist“, sagte er.

Dr. Foy sagte, er sei besorgt, dass Interessenkonflikte, die in direktem Zusammenhang mit der Bezahlung von Ärzten durch die Industrie stehen, dazu führen könnten, dass medizinische Organisationen übermäßig enthusiastische Empfehlungen oder Richtlinien für die Verwendung neuer Produkte aussprechen, auch wenn diese nicht ausreichend getestet wurden oder die Beweise nicht stark genug sind, um sie gegenüber einem alten Standard zu empfehlen, oder in einigen Fällen sogar überhaupt nicht.

Darüber hinaus sieht Dr. Foy ein „großes Problem“ bei Zahlungen von Ärzten an die Industrie darin, dass sie „die Sympathie der Ärzte gegenüber der Industrie“ und deren „medizinischem Fortschritt“ erhöhen, was die Ärzte dazu veranlasst, neue Produkte um des „Fortschritts der Industrie“ willen bereitwilliger anzunehmen, selbst wenn sie keinen direkten Interessenkonflikt mit dem jeweiligen Produkt haben.

„In gewisser Weise werden sie zu Befürwortern der Industrie und sind allein aufgrund dieser Verbundenheit offener für die Einführung neuer Produkte„, so Dr. Foy gegenüber der Epoch Times.

„Ich denke, unsere Studie liefert einige Zahlen, die manche schockierend finden mögen, und hoffentlich weckt sie das Interesse an Gesprächen über Zahlungen von Ärzten an die Industrie und Interessenkonflikte und fördert vielleicht weitere Untersuchungen“, fügte er hinzu.