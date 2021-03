Wann beginnst Du Dein Leben zu leben?

Stehst Du am Morgen gerne auf und gehst Du gerne zur Arbeit?

Wenn Deine Antwort auf diese Frage ein klares JA ist, brauchst Du nicht weiterzulesen und ich gratuliere Dir, Du gehörst zu den Ausnahmeerscheinungen in dieser Zeit. Falls Deine Antwort eher Richtung weniger oder NEIN tendiert, möchte ich Dir ein paar Anregungen geben:

Halte das ganze Hamsterrad, in welchem Du Dich bewegst einfach mal für eine Stunde an, finde einen Ort, an dem Du ungestört bist und an welchem Du Dich richtig wohl fühlst. Schliesse an diesem Ort die Augen und atme ein paarmal tief durch, entspanne Dich und stell Dir die folgende Frage:

• Was mache ich am liebsten? (Es dürfen mehrere Antworten daraus resultieren)

• Wieviel davon mache ich täglich?

• Wieviel Zeit nehme ich mir dafür?

Deine Antworten auf diese 3 einfachen Fragen liegen normalerweise sehr rasch vor.

Die restliche Zeit Deiner Stunde Auszeit findest Du Antworten auf die folgenden Fragen:

• Kann ich das, was ich am liebsten tue in meinen Berufsalltag integrieren?

• Kann ich das was sich am liebsten tue in meiner täglichen Zeit einplanen?

Falls Du damit nicht weiter kommst, stell Dir die folgende Fragen:

• Wie kann ich mit dem was ich am liebsten tue andere dienen?