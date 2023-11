Wann wird die Biden-Administration und die Mainstream-Medien zugeben, dass sich die USA bereits im Krieg mit dem Iran befinden?

Leider stellt Michael Snyder im nachfolgenden Artikel nicht die Frage, was die USA dort zu suchen haben.

Wenn jemand deine Truppen 46 Mal in weniger als einem Monat angreift, bist du mit ihm im Krieg. Aber die Biden-Administration will nicht zugeben, dass wir uns im Krieg mit dem Iran befinden. Es ist ein Wahljahr, und viele Amerikaner wollen nicht hören, dass wir in einen weiteren Krieg im Nahen Osten verwickelt sind. Auch die Mainstream-Medien sagen uns nicht die Wahrheit. Obwohl die US-Truppen in Syrien und im Irak seit dem 7. Oktober bereits 46 Mal unter Beschuss geraten sind, beharren die Mainstream-Medien darauf, dass wir uns nicht im „Krieg“ mit dem Iran befinden.

Aber wie können sie das behaupten?

Nach den Terroranschlägen vom 7. Oktober haben von Iranern unterstützte Gruppen mehr als zwei Dutzend Mal US-Truppen in Syrien und im Irak angegriffen.

Die Biden-Administration flog daraufhin einige Luftangriffe und hoffte, dass dies ausreichen würde, um die Terroristen zum Rückzug zu bewegen.

Doch das funktionierte nicht.

Stattdessen griffen die vom Iran unterstützten Gruppen weiterhin US-Stützpunkte an.

Deshalb hat das US-Militär jetzt einen weiteren „Selbstverteidigungsangriff“ gestartet. Das Folgende stammt direkt aus einer Erklärung, die Verteidigungsminister Lloyd Austin gerade veröffentlicht hat…

Auf Befehl von Präsident Biden haben die US-Streitkräfte heute einen „Selbstverteidigungsangriff“ auf eine Einrichtung im Osten Syriens durchgeführt, die vom Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) und mit ihm verbundenen Gruppen genutzt wird. Der Angriff wurde von zwei amerikanischen F-15 gegen ein Waffenlager geflogen. Dieser Präzisionsschlag zur Selbstverteidigung ist eine Reaktion auf eine Reihe von Angriffen auf US-Personal im Irak und in Syrien durch Gruppen, die mit der IRGC-Quds Force in Verbindung stehen. Für den Präsidenten gibt es keine höhere Priorität als die Sicherheit des US-Personals, und er hat die heutige Aktion angeordnet, um deutlich zu machen, dass die Vereinigten Staaten sich selbst, ihr Personal und ihre Interessen verteidigen werden.

Bitte gehen Sie zurück und lesen Sie den hervorgehobenen Teil dieses Absatzes noch einmal.

Wir haben einen Stützpunkt getroffen, der „vom Korps der Islamischen Revolutionsgarden des Iran genutzt wird“.

Also eine Einrichtung, die von iranischen Truppen genutzt wird.

Natürlich ist auch dieser Angriff gescheitert.

Tatsächlich wurden die US-Truppen seither „mehrfach“ angegriffen…

US-Truppen im Irak und in Syrien wurden innerhalb von 24 Stunden nach den Luftangriffen der US-Streitkräfte auf eine Einrichtung in Syrien, die mit dem Iran in Verbindung steht, mehrfach von Stellvertretern angegriffen, die von Iranern unterstützt wurden. Drei US-Soldaten wurden bei den vier Angriffen verletzt, von denen sich einer gegen US-Truppen im Irak und drei in Syrien richteten und die nach dem US-Luftangriff am Mittwoch erfolgten, sagte die stellvertretende Sprecherin Sabrina Singh gegenüber Reportern.

Insgesamt sind US-Truppen in der Region nun 46 Mal von iranisch unterstützten Gruppen angegriffen worden…

Die US-Truppen im Irak und in Syrien, die „gegen ISIS kämpfen“, sind seit dem 17. Oktober 46 Mal von iranischen Stellvertretern in der Region angegriffen worden. Die US- und Koalitionstruppen seien 24 Mal im Irak und 22 Mal in Syrien mit einer Mischung aus Einweg-Angriffsdrohnen und Raketen angegriffen worden, sagte Singh vor Journalisten.

Wenn diese Angriffe weitergingen, würden die USA „nicht zögern, weitere notwendige Maßnahmen zu ergreifen, um unser Volk zu schützen…“.

Wenn diese Angriffe auf unser Personal weitergehen“, fügte Singh hinzu, „werden wir nicht zögern, weitere notwendige Maßnahmen zu ergreifen, um unser „Volk zu schützen“, zu einer Zeit und an einem Ort unserer Wahl“.

Natürlich werden die Angriffe weitergehen.

Und die USA werden gezwungen sein, immer wieder zurückzuschlagen.

So sieht Krieg aus.

Inzwischen hat sich die Schlacht in Gaza-Stadt weiter zugespitzt…

In den Straßen von Gaza liefern sich israelische Truppen einen brutalen Nahkampf mit der Hamas. Nach Militärangaben stürmten die Truppen am Morgen nach einem zehnstündigen zermürbenden Gefecht eine „Hochburg“ der militanten Palästinenser.

Mit Panzerfäusten und Sturmgewehren bewaffnete Hamas-Kämpfer feuerten in den Ruinen im Norden des belagerten Gebiets auf israelische Soldaten, die von gepanzerten Fahrzeugen unterstützt wurden. Abgebrochene Palmen, zerfetzte Straßenschilder und umgeknickte Laternenmasten kennzeichneten die Überreste der ehemaligen Hauptstraße im Norden des Gazastreifens, als israelische Panzer und Schützenpanzer nach Süden rollten, um in Gaza-Stadt einzudringen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu scheint mit den Fortschritten der israelischen Armee sehr zufrieden zu sein.

In einer landesweit im Fernsehen übertragenen Rede erklärte er am Dienstag, dass bereits „Tausende „Terroristen“ über und unter der Erde“ vernichtet worden seien…

Die israelischen Verteidigungskräfte hätten im Gazastreifen bereits „Tausende von Terroristen über und unter der Erde“ getötet, sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Dienstag in einer Fernsehansprache zur besten Sendezeit. Im Süden schreitet der Krieg im [Gaza-]Streifen mit einer Wucht voran, die die Hamas nie gekannt hat“, sagte Netanjahu genau 30 Tage nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober im Süden Israels.

Seit Beginn der Bodenoperation haben wir unzählige Hauptquartiere, Tunnel, Stützpunkte und Einrichtungen der Hamas zerstört. Wir haben Orte erreicht, von denen die Hamas nie gedacht hätte, dass wir sie erreichen würden“, fuhr er fort und lobte den „unvergleichlichen Kampfgeist“ der IDF.

Die Hamas ist eindeutig in großen Schwierigkeiten.

Wie lange wird die Hisbollah warten, bevor sie einen großen Schritt gegen Israel unternimmt?

Diese Frage stellen sich derzeit viele.

Es gibt Berichte über die Mobilisierung von Truppen, und Vertreter der Hisbollah haben versprochen, die Hamas nicht völlig auszulöschen.

Aber ein umfassender Angriff auf Israel würde mit Sicherheit eine absolut überwältigende Reaktion auslösen.

Die Führung der Hisbollah ist sich dessen sehr wohl bewusst.

Der Krieg im Nahen Osten hat das Weltgeschehen aus den Angeln gehoben. Ich hatte mein brandneues Buch mit dem Titel „Chaos“ buchstäblich kurz vor der Veröffentlichung, aber dann brach der Krieg im Nahen Osten aus, und ich musste einige Kapitel überarbeiten und viel neues Material hinzufügen. Das ist also der Hauptgrund, warum sich die Veröffentlichung des Buches verzögert hat.

Das ist der große Krieg im Nahen Osten, auf den wir gewartet haben.

Im Moment befindet er sich noch in den Anfängen, und er wird noch viel intensiver werden.

Die USA sind bereits tief in diesen Krieg verstrickt, aber die meisten Amerikaner haben keine Ahnung, was wirklich auf der anderen Seite des Erdballs vor sich geht.