Warnung an Afrika: Bereiten Sie sich auf die übliche „Raubtierhaftigkeit“ des Westens vor

Von Phil Butler: Er ist Politikwissenschaftler und Osteuropaexperte, Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Ich stieß auf einen Artikel in International Viewpoint mit dem Titel „Russland in Afrika: Söldner und Raubtiere“. Das selten verwendete Wort „Raubtierhaftigkeit“ brachte mich wegen der Ironie zum Schmunzeln, nicht wegen des kreativen Wortschatzes des Autors Paul Marial. Bevor wir fortfahren, scheint ein Blick in Webster’s angebracht:

Raubtierhaftigkeit – Substantiv (pred-a-to-ri-ness): die Eigenschaft oder der Zustand, räuberisch zu sein

Obwohl Martials Bericht wie jede andere russophobe Erzählung beginnt, hält es der Herausgeber von Afriques en Lutte zumindest für angebracht, offen zu legen, dass China und die NATO räuberische Söldner, Waffen und militärische Lösungen für die wirtschaftlichen und politischen Probleme Afrikas bereitstellen. Leider konzentriert er sich jedoch wie alle anderen westlichen Analysten auf die Agenten der Wagner-Gruppe und scheint sehr darauf bedacht zu sein, den Eindruck zu erwecken, dass es sich bei Russland in den Sahel-Ländern um nichts anderes als um Hooligans handelt, die Profit machen. Von einer kohärenten russischen Politik gegenüber diesen Ländern ist nicht die Rede. Wie immer ist Russland nur ein Waffen- und Muskellieferant. Über den Begriff, den er in seinem Titel verwendet, komme ich nicht hinweg.

Im nächsten Artikel von Foreign Policy werden die Afrikaner gewarnt, dass die Lebensmittelvorräte ausgehen könnten, wenn die Russen den Einmarsch der NATO in die Ukraine verhindern! Nein, im Ernst. „Ein Russland-Ukraine-Krieg könnte sich über Afrika und Asien ausbreiten“ suggeriert, dass die Russen das Leben hungernder Menschen überall aufs Spiel setzen, ohne auch nur eine Sekunde zu erwähnen, dass Amerika und die NATO jede Gefahr sofort beenden könnten, indem sie sich zurückhalten. Diese Geschichten sind mehr als nur Fantasie, sie sind gefährlich. Sie schüren oder verstärken Unruhen und soziale Spannungen. Und sie verschlimmern die ohnehin schon horrende Situation der West-Ost-Entspannung.

In politisch instabilen Ländern wie Libyen, Jemen und Libanon könnten zusätzliche Preisschocks bei Lebensmitteln und Hunger eine ohnehin schon schlechte Situation noch verschlimmern. Auch in vielen anderen Ländern könnten Preisspitzen und Ernährungsunsicherheit Konflikte anheizen, ethnische Spannungen verschärfen, Regierungen destabilisieren und ein Übergreifen der Gewalt auf andere Länder verursachen.

Muss ich hier die Ursachen für die Probleme in Libyen, Jemen und Libanon untersuchen? Offensichtlich berichtet Foreign Policy nicht über ein Problem, sondern präsentiert wie üblich ein Programm für die Revolte. Keine Angst, Afrika, Russland und Ägypten haben bereits eine Vereinbarung getroffen, um sicherzustellen, dass es genug Getreide gibt, egal was passiert.

Kommen wir noch einmal auf unseren lustigen Begriff „Raubtierhaftigkeit“ zurück, der je nach Verwendung „jagen“, „räuberisch“ oder „plündern“ bedeuten kann. Im neokolonialen Afrika bedeutet er meist „Diebstahl“ durch Aneignung. In Bezug auf die westlichen Nationen kommt einem die Form „ausplündern“ in den Sinn. Überspringen wir jedoch die Geschichte der europäischen und amerikanischen Politik in Afrika und kommen wir direkt zum „Jetzt“ der relativen Räuber. Wenn es um die Ausplünderung von Schwellenländern und Menschen geht, wissen wir alle, wer die Super-Raubtiere sind, nicht wahr?

Dieser Bericht des Weltwirtschaftsforums sagt uns, was wirklich hinter dem ganzen Russophobie/Afrika-Dialog steckt. Hört euch das an, ich liebe es. Colin Coleman, seinerzeit CEO von Goldman Sachs in Subsahara-Afrika, erklärte: „Diese Region wird innerhalb von 5 Jahren 5,6 Billionen Dollar wert sein – aber nur, wenn sie ihre politischen Reformen beschleunigt.“ Interessanterweise, ich sollte sagen überraschenderweise, liegt Coleman mit seiner Einschätzung der aktuellen Situation Afrikas nicht weit daneben. Es ist erfrischend zu wissen, dass die größten Raubtiere der Welt, die Löwen der Wall Street, die Situation tatsächlich verstehen. Aber bevor wir Goldman Sachs anheuern, um die Welt zu regieren, sollten wir noch tiefer graben.

Coleman hat Goldman Sachs verlassen und ist jetzt Senior Fellow am Jackson Institute for Global Affairs in Yale. Ich werde hier nicht näher auf diese Schule eingehen, aber der ehemalige Außenminister John Kerry hat hier die so genannte „Kerry-Initiative“ gegründet. Oh, und da die Wagener Group in der Sahelzone und anderswo in Afrika ein so heißes Thema zu sein scheint, scheint die Anwesenheit des Gründers der McChrystal Group LLC, des in Ungnade gefallenen ehemaligen Kommandeurs des Joint Special Operations Command (JSOC), Vier-Sterne-General Stanley McChrystal, als Coleman-Kollege von Bedeutung zu sein. Während der Leser darüber nachdenkt, sind weitere Nachrichten aus Südafrika, wo Coleman eine der einflussreichsten Personen ist, hier zu erwähnen.

Wir müssen die Tiefe und Breite der amerikanischen Politik in Afrika und in der Welt verstehen. Krieger, das US-Außenministerium und Bankster, die künftige Führungskräfte ausbilden, sollten Anlass zur Sorge sein, oder mache ich mir da etwas vor? Glücklicherweise scheinen all die Machenschaften der Wall Street, Downing Street, Pennsylvania Avenue und Think Tank Row die südafrikanische Führung in Bezug auf Russland und die NATO-Vorstoßposition in der Ukraine nicht zu beeinflussen. Als ich dies las, musste ich zugegebenermaßen laut lachen:

Die ukrainische Botschafterin in Südafrika, Liubov Abravitova, ist bestürzt und enttäuscht, dass die Regierung nicht einmal bereit ist, mit ihrem Land über dessen Befürchtungen einer bevorstehenden Invasion durch Russland zu sprechen.

Offenbar haben die Mächtigen der westlichen Hegemonie versucht, Südafrika, eines der BRICS-Länder, dazu zu bewegen, sich in der Frage der NATO-Erweiterung gegen die Russen zu stellen.

Schließlich ist es wichtig, die relative „Raubtierhaftigkeit“ all dieser ausländischen Einflüsse in Afrika abzuwägen. Um dies in den Griff zu bekommen, habe ich einen Bericht von Chris Olaoluwa Ogunmodede gelesen, der Mitherausgeber der World Politics Review ist, in dem er sagt, dass die Präsenz Russlands auf dem Kontinent drastisch übertrieben wird:

Die russische Public Diplomacy und Soft Power in Afrika ist schwach und unkoordiniert, und wie China ist Russland anfällig für ein Wahrnehmungsproblem und einen Nachteil in der Kommunikation, der in erheblichem Maße von der Dominanz westlicher Medien und Technologien geprägt ist.

Der Experte fährt fort und beschreibt die amerikanischen Strategien zur Diskreditierung Russlands. Er sagt, dass afrikanische Staaten mit Vorsicht agieren sollten, da amerikanische neokoloniale Interessen im Spiel seien. Ogunmodede meint, die afrikanischen Staaten sollten diese großen Machtkämpfe voll ausnutzen, damit die afrikanischen Führer die bestmöglichen Ergebnisse für die Afrikaner erzielen können. Ich denke, er hat Recht, zumal die Regierung von Joe Biden von großmäuligen Generälen aus dem Yale-Kollektiv beraten wird (McChrystal, wirklich Herr Präsident?). In der Zwischenzeit wurde das zweite Gipfeltreffen der afrikanischen Staats- und Regierungschefs für St. Petersburg angekündigt, das Anfang November 2022 stattfinden soll. Am ersten Russland-Afrika-Gipfel, der im Oktober 2019 in Sotschi stattfand, nahmen mehr als 40 afrikanische Präsidenten sowie die Leiter der wichtigsten regionalen Verbände und Organisationen teil.