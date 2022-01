Präsident Biden ist ein Werkzeug von Big Pharma

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Der verrückte Inhaber des Oval Office hat willkürlich die einzige „vom Establishment genehmigte“ Covid-Behandlung, die monoklonalen Antikörper, aus dem Verkehr gezogen. Wie der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, richtig feststellt: Bidens „unvertretbarer Erlass nimmt die Behandlung aus den Händen der Mediziner und wird einige Amerikaner das Leben kosten. Bidens medizinischer Autoritarismus hat Auswirkungen auf die reale Welt – der Zugang der Amerikaner zur Behandlung unterliegt nun den Launen eines gescheiterten Präsidenten.“

Warum hat das Weiße Haus dies getan?

Aus zwei Gründen.

Der eine Grund ist, DeSantis zurückzuschlagen, der bewiesen hat, dass Florida besser abschneidet, wenn es die kontrafaktischen „Covid-Protokolle“ ignoriert, als die Staaten, die sie eingeführt haben. DeSantis hat bewiesen, dass Trump Recht hatte: Abriegelungen sind unnötig und schädlich. Außerdem richtete DeSantis in Florida Kliniken für monoklonale Antikörper ein, die infizierte Menschen heilten und damit den gefährlichen „Impfstoff“ irrelevant machten. Bidens üble Entscheidung hindert die Kliniken in Florida daran, Leben zu retten. Als Strafe für DeSantis sorgt Biden dafür, dass Einwohner Floridas sterben.

Der andere Grund ist, dass Biden eine Marionette von Fauci und Big Pharma ist. Seine Aufgabe ist es, für maximale Impfstoffgewinne zu sorgen und das falsche Narrativ der Täuschung zu schützen, das Fauci, Big Pharma und das korrupte medizinische Establishment mit Unterstützung der Presse den vertrauensvollen Amerikanern aufgezwungen haben.

Wenn Sie wirklich glauben, dass Biden gewählt wurde, müssen Sie akzeptieren, dass die amerikanischen Wähler die dümmsten Menschen sind, die man sich vorstellen kann.

US-Regulierungsbehörden wie die FDA und öffentliche Gesundheitsbehörden wie NIH und CDC sind zu Gefangenen der Pharmaunternehmen geworden, die sie eigentlich regulieren sollen. Ihre Entscheidungen begünstigen die Unternehmen gegenüber der öffentlichen Gesundheit und den Menschen, die sie eigentlich schützen sollen.

Die Amerikaner müssen lernen, dass sie keiner öffentlichen oder privaten Einrichtung vertrauen können. Alles wird vom Geld gesteuert, nichts von der Wahrheit und dem öffentlichen Interesse. Die Notwendigkeit des Geldes hat sogar die Bildung zerstört. In den Sozialwissenschaften bringen Universitätsprofessoren, zum Beispiel Wirtschaftswissenschaftler, Geld ein, indem sie „Studien“ erstellen, die den Unternehmensinteressen und dem globalen Kapital dienen. Physiker sind in erster Linie von staatlichen Forschungsgeldern abhängig, was bedeutet, dass sie über die gefälschte offizielle 9/11-Erzählung schweigen müssen. Unsere Soldaten werden in den Kampf geschickt, um die Profite der Rüstungsindustrie, die Ölinteressen und die Hegemonie Washingtons zu verteidigen, nicht die Freiheit der Menschen. Wo immer man in Amerika hinschaut, können die Menschen nicht sagen, was sie denken, ohne gefeuert zu werden. Man wird belohnt, wenn man für die herrschenden Interessengruppen lügt. Das ganze Gerede über die Verteidigung der Freiheit ist Unsinn. Es gibt keine Freiheit zu verteidigen.