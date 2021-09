Warnung: Apple fügt iPhones Staats-IDs hinzu! Apple hat die ersten US-Staaten auserwählt, in denen die „Staats-ID“ ausgerollt wird

Apples Engagement für den Schutz der Privatsphäre erhält einen weiteren Dämpfer, indem es Nutzern ermöglicht, ihren Führerschein zum iPhone hinzuzufügen und ihn dann auf Anfrage drahtlos an Behörden zu übermitteln. Die TSA hat bereits angekündigt, dass sie diese Funktion an Flughafenkontrollpunkten und Sicherheitskontrollen einsetzen wird.

Dies folgt auf die Ankündigung eines Programms zur Analyse von Nutzerfotos auf Kinderpornografie und zur Meldung mutmaßlicher Straftäter an die Polizei.

Apples Absicht ist es, eine Barriere zu schaffen, um die Benutzer auf Kosten der persönlichen Privatsphäre und der Kontrolle über sehr persönliche Daten an ihre iPhone-Geräte zu binden. ⁃ TN Editor