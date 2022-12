Warum Ärzte die COVID-19-Impfung so stark forcieren

COVID-19 Community Corps leitete Milliarden von Dollar an medizinische und kommunale Gruppen weiter

Von Peter A. McCullough, MD, MPH

Patienten fragen mich häufig, warum ihre anderen Ärzte die COVID-19-Impfung bis heute so stark forcieren, obwohl die Sicherheitsstatistiken alarmierend sind, die Wirksamkeit nachlässt und jetzt auch noch Daten aus Humanstudien mit den bivalenten Boostern fehlen? Die Antwort findet sich vielleicht, wenn man einer Geldspur des HHS und des CDC folgt, die sich „COVID-19 Community Corps“ nennt und Anfang 2021 ungenannte Einzelzahlungen an Hunderte von Organisationen leistete, um Massenimpfungen zu fördern. Darunter waren namhafte medizinische Gruppen wie die American Medical Association, die American Association of Family Physicians, die American Association of Nurse Practitioners, das American College of Obstetrics and Gynecology, die American Academy of Pediatrics, die American Association of Pediatrics und die American Medical Student Association.

Weitere Untersuchungen werden wahrscheinlich zeigen, dass die erhaltenen Bundesgelder zeitlich mit E-Mail-Briefen, Bürgerversammlungen und vielen anderen Aktivitäten zur Förderung von Massenimpfungen verbunden waren. Könnte das Geld des COVID-19 Community Corps an die AMA der Grund dafür sein, dass die AMA ihre Kampagne zur „Abschaffung“ der Verwendung von Ivermectin im Jahr 2021 gestartet hat, um die Öffentlichkeit in Panik zu versetzen, damit sie sich mehr impfen lässt? Wie konnten die pädiatrischen Verbände Bundesgelder annehmen, bevor die klinischen Studien für ihre Patienten abgeschlossen waren oder die Impfstoffe über die EUA zugelassen wurden? Haben sie die Impfstoffe bei Kinderärzten beworben, bevor die Ergebnisse der klinischen Studien bekannt waren? Wie konnten schließlich Bundesgelder an Gynäkologen/Geburtshelfer fließen, wenn schwangere Frauen und Frauen im gebärfähigen Alter von den randomisierten Studien ausgeschlossen wurden, über die nur wenige Monate vor der HHS-Initiative berichtet wurde? Diese weitreichenden Akte öffentlicher Bestechung, Korruption und Impfstoff-Erpressung haben dazu beigetragen, dass Millionen von Menschenleben in Gefahr waren, als wir im Jahr 2021 von den Risiken der COVID-19-Impfung erfuhren. Während wir heute hier sitzen, meldet das CDC-VAERS-System bis zum 25. November 2022 15.508 Todesfälle in den USA nach der COVID-19-Impfung, 22 % davon innerhalb von 96 Stunden nach der Impfung. Es gab 15.505 behinderte Amerikaner, 9266 mit Herzschäden und 356.269 Arztbesuche, dringende Behandlungen oder Krankenhausaufenthalte, die auf Impfstoffnebenwirkungen zurückzuführen sind. Nie wieder dürfen wir zulassen, dass unsere Gesundheitsbehörden unkontrollierte finanzielle Macht nutzen, um bei Gesundheitsdienstleistern für Medikamente oder Impfstoffe zu werben. Korruption und Indoktrination sind tödlich.

Mitglieder des Gemeinschaftskorps COVID-19