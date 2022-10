Warum Ärzte Sie anlügen

Wenn die COVID-Spritzen so schlimm sind, wie es den Anschein hat, warum warnt Ihr Arzt Sie dann nicht vor den möglichen Nebenwirkungen und ermutigt Sie stattdessen, sich noch mehr Spritzen zu geben?

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Ärzte haben Angst, sich über die COVID-Behandlung und die Gefahren der COVID-Spritzen zu äußern, weil sie ihre Zulassung als Ärzte verlieren können, wenn sie die gängige Meinung in Frage stellen.

Remdesivir ist das einzige „Standardmedikament“, das für die Behandlung von COVID zugelassen ist, obwohl es sich als unwirksam gegen die Infektion erwiesen hat und lebensbedrohliche Nebenwirkungen hat, darunter Nierenversagen und Leberschäden

Für die Krankenhäuser besteht ein enormer finanzieller Anreiz, diese toxische Behandlung anzuwenden, die häufig zum Tod des Patienten führt, da die US-Regierung einen Aufschlag von 20 % auf die gesamte Krankenhausrechnung zahlt, wenn Remdesivir verwendet wird. Die Krankenhäuser werden auch für den Einsatz von Beatmungsgeräten und für COVID-Todesfälle bezahlt. Auf jeden COVID-Patienten ist ein Kopfgeld in Höhe von 400.000 bis 500.000 Dollar ausgesetzt.

Die Verfolgung von Ärzten durch das COVID soll nun in Kalifornien gesetzlich verankert werden. Die kalifornische Gesetzesvorlage 2098 bezeichnet die „Verbreitung oder Förderung von Fehlinformationen oder Desinformationen im Zusammenhang mit … COVID-19 als unprofessionelles Verhalten“, das disziplinarische Maßnahmen rechtfertigt, die zum Verlust der ärztlichen Zulassung führen können. Das Gesetz wurde am 26. September 2022 vom kalifornischen Parlament verabschiedet und am 1. Oktober 2022 von Gavin Newsom unterzeichnet.

Indem sie Ärzte daran hindern, Informationen und Wissen nach eigenem Gutdünken mit ihren Patienten zu teilen, verletzen kalifornische Bürokraten nicht nur die US-Verfassung und zerstören den Arztberuf, wie wir ihn kennen, sondern drängen auch die medizinische Wissenschaft ins finstere Mittelalter zurück, denn die Wissenschaft kann sich nur weiterentwickeln, wenn es einen freien Austausch von Ideen gibt

Wenn Sie in den letzten drei Jahren von der Ärzteschaft desillusioniert wurden, sind Sie nicht allein. Viele misstrauen den Ärzten, vor allem wegen der weit verbreiteten Misshandlung von COVID in den Krankenhäusern und der Tatsache, dass die Ärzte keine ausreichenden Informationen über die COVID-Impfungen geben, um eine informierte Zustimmung zu geben. Die Tatsache, dass die Ärzte die Verwendung von Masken erzwingen, obwohl sie wissen müssten, dass diese nicht gegen Atemwegsviren wirken, hat auch nicht geholfen.

In einem kürzlich mit Steve Kirsch geführten Interview erörterte Dr. Paul Marik, Lungen- und Intensivmediziner und Gründungsmitglied der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC), warum Ärzte so zögerlich waren, sich gegen die eindeutig gefährlichen COVID-Impfungen auszusprechen. Wie von Kirsch angemerkt:

„Meine blauäugigen Freunde, die glauben, dass die Impfstoffe sicher sind, haben mir gesagt, dass sie ihre Position überdenken würden, wenn sich auch nur einer ihrer eigenen Ärzte gegen den Impfstoff aussprechen würde. Einer von ihnen sagte, selbst wenn ein ‚Fernseharzt‘ (wie Sanjay Gupta) sagen würde, dass der Impfstoff unsicher sei, würden sie ihre Position überdenken. Ich habe ihnen gesagt, dass Ärzte Angst haben, sich zu äußern, weil sie ihre Zulassung als Ärzte verlieren, wenn sie die gängige Meinung in Frage stellen. Für meine Freunde war das kaum zu glauben. Sie fragten mich ungläubig: „Warum sollte die medizinische Gemeinschaft Ärzte zum Schweigen bringen, die versuchen, Leben zu retten? Sie glaubten mir die Antwort nicht. Also wollte ich einen Arzt interviewen, der sehr angesehen und kein ‚Anti-Vaxxer‘ ist, um es ihnen zu erklären.“

Ärzte, die ihre Besorgnis äußern, werden bestraft

Wie viele andere Ärzte hat auch Marik die COVID-Spritzen genommen, als sie auf den Markt kamen, wie es von ihm erwartet wurde. Erst als er begann, die Daten für sich selbst zu überprüfen, wurde ihm klar, wie schlecht sie sind.

Auf die Frage, ob er die Daten falsch eingeschätzt haben könnte, antwortet Marik: „Nein, die Beweise sind sehr eindeutig.“ Als Marik begann, sich gegen die Impfungen auszusprechen, kam es trotz der eindeutigen Daten zu Vergeltungsmaßnahmen seitens der medizinischen Gemeinschaft. Marik sah sich auch Repressalien ausgesetzt, als er versuchte, Patienten mit FDA-zugelassenen, nicht patentierten und nicht zugelassenen Medikamenten zu behandeln, die sich als sehr wirksam gegen COVID erwiesen.

Die Krankenhausapotheke weigerte sich, seine Rezepte auszustellen, und er wurde angewiesen, sie niemandem zu verschreiben. Kurz gesagt, man befahl ihm, seine Patienten einfach sterben zu lassen, obwohl er wusste, dass er ihnen helfen konnte.

Das einzige Medikament, das er verschreiben durfte, war Remdesivir, von dem bekannt ist, dass es giftig ist und häufig zum Tod führt. Remdesivir wurde als antivirales Medikament entwickelt und während des Ebola-Ausbruchs im Jahr 2014 getestet. Das Medikament wies eine sehr hohe Sterblichkeitsrate auf und wurde nicht weiter verfolgt.

In den ersten Monaten des Jahres 2020 wurde das Medikament in COVID-Studien eingesetzt.2 Auch diese Studien waren mehr als enttäuschend. Das Medikament war nicht nur unwirksam gegen die Infektion, sondern hatte auch erhebliche und lebensbedrohliche Nebenwirkungen, darunter Nierenversagen und Leberschäden.

Doch trotz der offensichtlichen Gefahren und der mangelnden Wirksamkeit ließ die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration Remdesivir im Mai 2020 für den Notfalleinsatz gegen COVID zu und erteilte ihm im Oktober 2020 die volle Zulassung.

Wie Krankenhäuser sich von „lästigen“ Ärzten trennen

Als Marik sich weigerte, das Remdesivir-Protokoll zu befolgen, wurde er einer „Scheinüberprüfung“ unterzogen, einem inoffiziellen, aber bekannten Verfahren, bei dem ein „störender“ Arzt eines Fehlverhaltens beschuldigt und im Grunde aus der Praxis gedrängt wird.

Am Ende wurde er entlassen, obwohl es in seiner 30-jährigen Karriere als Facharzt für Intensivmedizin nie eine einzige Patientenbeschwerde gab. Aber das war noch nicht alles. Die Krankenhausverwaltung meldete ihn auch an die National Practitioner Databank, und wenn man erst einmal als schlechter Schauspieler an die NPD gemeldet wurde, ist es praktisch unmöglich, seinen Namen reinzuwaschen. Ihre Karriere ist vorbei.

Sie meldeten ihn auch der Ärztekammer, die eine weitere Reihe falscher Anschuldigungen gegen ihn ausheckte. Sie beschuldigten ihn, Ivermectin an fiktive Patienten verschrieben zu haben, von denen sie fälschlicherweise behaupteten, sie seien durch das Medikament geschädigt worden.

„Die Wahrheit ist, dass ich nie wirklich in der Lage war, Ivermectin zu verschreiben“, sagt Marik. „Die Patienten, von denen sie behaupteten, ich hätte sie behandelt, gab es gar nicht. Das zeigt, wie weit die Ärztekammer von Virginia gehen wird … Das ist das Problem, wenn man versucht, seine Meinung zu sagen. Die [Krankenhausverwaltung] hat alles daran gesetzt, meine Karriere zu zerstören, weil ich meine Patienten behandeln wollte.“

Marik zufolge wurden einige seiner Kollegen, die sich gegen die Darstellung gewehrt haben, sogar körperlich bedroht und mit dem Leben ihrer Familien bedroht, falls sie nicht aufhören zu reden. „Das ist also eine ernste Sache“, sagt Marik. Tatsache ist, dass Ärzte, die gegen das Narrativ von Big Pharma argumentieren, eine Bedrohung für Billionen-Dollar-Einnahmen darstellen. Im Vergleich zu solchen Summen ist der Wert des Lebens eines Arztes gleich Null.

Enorme finanzielle Anreize zur Tötung von COVID-Patienten

Marik weist darauf hin, dass es für Krankenhäuser enorme finanzielle Anreize gab und immer noch gibt, COVID-Patienten nicht angemessen zu versorgen. Diese finanziellen Anreize haben auch dazu beigetragen, dass die Zahl der COVID-Todesfälle zu Beginn der Pandemie in die Höhe getrieben wurde. Wie Marik erklärt, ist auf jeden COVID-Patienten ein Kopfgeld in Höhe von 400.000 bis 500.000 Dollar ausgesetzt, für das die Krankenhäuser Bonuszahlungen erhalten:

Aufnahme eines „COVID-Patienten“, COVID-Tests und COVID-Diagnosen .

. Verwendung von Remdesivir – Laut Marik zahlt die US-Regierung den Krankenhäusern einen Aufschlag von 20 % auf die gesamte Krankenhausrechnung, wenn Remdesivir verwendet wird.

– Laut Marik zahlt die US-Regierung den Krankenhäusern einen Aufschlag von 20 % auf die gesamte Krankenhausrechnung, wenn Remdesivir verwendet wird. Einsatz mechanischer Beatmung, an der nach Angaben von Whistleblowern der Centers for Medicare & Medicaid Services 84,9 % der COVID-Patienten innerhalb von nur 96 Stunden sterben, in der Regel aufgrund eines Barotraumas (Trauma der Lunge durch den erhöhten Druck).

an der nach Angaben von Whistleblowern der Centers for Medicare & Medicaid Services % der COVID-Patienten innerhalb von nur 96 Stunden sterben, in der Regel aufgrund eines Barotraumas (Trauma der Lunge durch den erhöhten Druck). COVID-Todesfälle – Im August 2020 räumte der ehemalige Direktor der U.S. Centers for Disease Control and Prevention, Robert Redfield, ein, dass die Krankenhäuser einen finanziellen Anreiz hätten, die COVID-Todesfälle zu hoch zu zählen.

Marik zufolge ist es unerheblich, ob der Patient lebt oder stirbt. Wenn sie sterben, gibt es sogar noch mehr Geld zu verdienen. Die Krankenhäuser betrachten COVID-Patienten im Grunde als Goldesel, weshalb sie keine Ärzte dulden, die eine frühzeitige Behandlung anwenden. So schockierend dies für manche auch sein mag, es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Ärzte wurden auch dafür bezahlt, Opioide zu verschreiben, was zu der tödlichen Opioid-Epidemie beigetragen hat.

Durch COVID-Impfungen verletzte Patienten suchen verzweifelt nach Hilfe

Ebenso wie Marik sich gegen die Empfehlung der Gesundheitsbehörden sträubte, keine frühzeitige Behandlung anzubieten – etwas, das bis zur Einführung von COVID völlig unbekannt war -, sträubte er sich auch gegen die Vorstellung, dass die Patienten Verletzungen durch die COVID-Impfung nur vortäuschen würden.

Nach der Einführung der Impfung erhielt das FLCCC Anrufe von Menschen, die verzweifelt um Hilfe baten, weil sie kurz nach der Impfung ernsthafte gesundheitliche Probleme hatten. Fast alle Ärzte hatten ihnen gesagt, dass die Impfung unmöglich schuld sein könne.

Marik war sich da nicht so sicher, und als er begann, der Sache auf den Grund zu gehen, stellte er fest, dass die Daten in überwältigender Weise zeigten, dass es ernsthafte Probleme gab. Marik ist sich nun so sicher, dass die Spritzen gefährlich sind, dass er sie keiner einzigen lebenden Seele auf diesem Planeten empfehlen würde, und das FLCCC ist nun eine der wenigen Gruppen, die Verletzungen durch COVID-Impfungen sowie COVID-Infektionen und Langzeit-COVID behandeln.

„Alles, was ich gelernt habe, wieder verlernen“

Mariks berufliche Erfahrungen in den letzten drei Jahren haben eindeutig zu einem massiven Erwachen geführt, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen. Er sagt, dass er in den letzten sechs Monaten erkannt hat, dass er während des Medizinstudiums im Wesentlichen von Big Pharma einer Gehirnwäsche unterzogen wurde und dass vieles von dem, was er gelernt hat, einfach falsch war.

Er hat auch erkannt, dass man medizinischen Fachzeitschriften nicht trauen kann. Auch sie sind von Big Pharma korrumpiert worden. Jetzt ist er also dabei, die Lügen, die ihm beigebracht wurden, zu verlernen, und er fängt neu an und betrachtet Gesundheit und Krankheit mit neuen Augen.

Kalifornischer Gesetzentwurf will Ärzten einen Maulkorb verpassen

Die Schikanen und Einschüchterungen, denen Ärzte im Rahmen von COVID ausgesetzt waren, sind nun in Kalifornien gesetzlich verankert.17 Der Gesetzentwurf der kalifornischen Versammlung 2098 bezeichnet „die Verbreitung oder Förderung von Fehlinformationen oder Desinformationen im Zusammenhang mit … COVID-19 als unprofessionelles Verhalten“, das „disziplinarische Maßnahmen“ rechtfertigt, die zum Verlust der ärztlichen Zulassung führen können.

Der Gesetzentwurf wurde am 26. September 2022 von der kalifornischen Legislative verabschiedet und am 1. Oktober 2022 von Gouverneur Gavin Newsome unterzeichnet.

„Fehlinformation“ wird definiert als alles, was „im Widerspruch zum aktuellen wissenschaftlichen Konsens steht, der dem Standard der medizinischen Versorgung widerspricht“. Fehlinformationen oder Desinformationen im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 umfassen „falsche oder irreführende Informationen über die Art und die Risiken des Virus, seine Vorbeugung und Behandlung sowie die Entwicklung, Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe“.

„Wer entscheidet, was ‚wissenschaftlicher Konsens‘ ist? Vermutlich … sind es genau jene Agenturen und Regierungsakteure, die ironischerweise während der gesamten Pandemie immer wieder falsch lagen.“ ~ The Daily Signal

Im Grunde bedeutet dies, dass der Staat diktieren wird, was Fehlinformationen sind und was nicht, denn es gibt selten einen wissenschaftlichen Konsens. Selbst nach jahrzehntelanger Forschung bleiben häufig Fragen offen, und es können jederzeit neue Entdeckungen gemacht werden, die alte Dogmen in Frage stellen.

Wie The Daily Signal feststellt: „Wer entscheidet, was ein ‚wissenschaftlicher Konsens‘ ist? Vermutlich … sind es genau jene Behörden und Regierungsakteure, die sich ironischerweise während der gesamten Pandemie immer wieder geirrt haben.“ Beispiele finden Sie in dem unten stehenden Video.

Die Wissenschaft kommt nur voran, wenn es einen freien Austausch von Ideen gibt. Indem sie Ärzte daran hindern, Informationen und Wissen so mit ihren Patienten zu teilen, wie sie es für richtig halten, verletzen kalifornische Bürokraten nicht nur die US-Verfassung und zerstören den Arztberuf, wie wir ihn kennen, sondern drängen auch die medizinische Wissenschaft zurück ins finstere Mittelalter.

Die Jagd auf Wahrheitsverkünder

Ich habe in den letzten Jahren mehrere Artikel über die brutale und unethische Behandlung von Medizinern geschrieben, die es gewagt haben, sich gegen die irrationale COVID-Darstellung auszusprechen.

Dr. Meryl Nass zum Beispiel wurde die ärztliche Approbation entzogen und eine psychiatrische Untersuchung angeordnet – und das alles für das „Verbrechen“, mit Hydroxychloroquin und Ivermectin erfolgreich das Leben von COVID-Patienten gerettet zu haben.

Ich habe auch darüber berichtet, wie die Ärzte Anthony Fauci und Francis Collins zusammenarbeiteten, um den Ruf der Autoren der Erklärung von Great Barrington zu zerstören, die einen gezielten Schutz der am meisten gefährdeten Personen anstelle von allgemeinen Verboten forderte.

Zu den drei Autoren gehörten der Harvard-Professor für Medizin, Dr. Martin Kulldorff, die Oxford-Professorin Dr. Sunetra Gupta und Dr. Jay Bhattacharya, Professor an der Stanford University Medical School.

Eine der Taktiken, die Fauci gegen sie anwandte, bestand darin, einen wissenschaftlichen Konsens zu behaupten – dass die meisten Wissenschaftler mit Abschirmung, Maskierung, sozialer Distanzierung usw. einverstanden waren -, obwohl es genauso viele, wenn nicht mehr, gab, die anderer Meinung waren. Zu diesem Zeitpunkt hatten mehr als 46 400 Mediziner und 15 700 Wissenschaftler die Erklärung unterzeichnet.

Wie Bhattacharya in einem Interview mit Jimmy Dore feststellte (siehe Hyperlink oben), hatten Fauci und Collins nichts in Bezug auf die tatsächliche Wissenschaft. Sie konnten Sperrungen oder irgendetwas anderes nicht allein auf wissenschaftlicher Grundlage verteidigen. Also griffen sie zu Propaganda, PR und Verleumdungstaktiken.

Dr. Peter McCullough ist ein weiteres FLCCC-Mitglied mit erstklassigen medizinischen Referenzen, der vom medizinischen Establishment verfolgt wird, weil er sich offen über die frühe Behandlung und die Gefahren der COVID-Spritzen geäußert hat. Er hat jetzt ein Buch geschrieben, „The Courage to Face COVID-19: Preventing Hospitalization and Death While Battling the Bio-Pharmaceutical Complex“ (Krankenhausaufenthalte und Tod verhindern im Kampf gegen den biopharmazeutischen Komplex) geschrieben, in dem er seine Erfahrungen und die Verbrechen, die in der COVID-Ära an Patienten, Ärzten und anderen begangen wurden, detailliert beschreibt.

Dr. Ryan Cole, ein klinischer Pathologe, ist ein weiteres Beispiel. Da er ein privates Labor betreibt, konnte er sich zwar mehr als die meisten anderen zu Wort melden, aber mehrere Zulassungsorganisationen haben Maßnahmen gegen ihn ergriffen, um ihn zum Schweigen zu bringen.

Außerdem hat er etwa die Hälfte seines Geschäfts verloren, da zwei Versicherungsgesellschaften ihm wegen „unprofessionellen Verhaltens“ gekündigt haben, d. h. weil er die gesundheitlichen Auswirkungen der COVID-Impfungen weitergegeben und diskutiert hat, und einer seiner besten Freunde, mit dem er seit 12 Jahren zusammenarbeitet, hat seine Geschäftsbeziehung beendet, da er nicht wollte, dass Coles Offenheit sein Geschäft beeinträchtigt. „Alles wegen der Diffamierung durch die Medien. In der heutigen Zeit die Wahrheit zu sagen, ist gefährlich“, sagte er mir in einem Interview Anfang dieses Jahres.

Die Medizin ist aus dem Ruder gelaufen

In den letzten 25 Jahren, und wahrscheinlich noch viel länger, war die allopathische Medizin eine der häufigsten Todesursachen in den Vereinigten Staaten. Wie in dem Artikel „Are Medical Errors Still the Third Leading Cause of Death?“ (Sind medizinische Fehler immer noch die dritthäufigste Todesursache?) im Jahr 1998 dargelegt, kamen Forscher zu dem Schluss, dass ordnungsgemäß verschriebene und korrekt eingenommene Arzneimittel die vierthäufigste Todesursache sind.

Zwei Jahre später, im Jahr 2000, beschrieb die verstorbene Dr. Barbara Starfield in einem Artikel im JAMA, dass Ärzte die dritthäufigste Todesursache in den USA sind. Einer von Starfields Kritikpunkten am medizinischen System war das Fehlen einer systematischen Erfassung und Untersuchung von unerwünschten Ereignissen – ein Mangel, der in der COVID-Ära ad absurdum geführt wurde.

In einem Artikel aus dem Jahr 2003 mit dem Titel „Death by Medicine“, verfasst von Dr. Carolyn Dean, Gary Null, Ph.D., Dr. Martin Feldman, Dr. Debora Rasio und Dorothy Smith, Ph.D., wurde beschrieben, wie sich das moderne konventionelle amerikanische Medizinsystem bis dahin zur führenden Todes- und Verletzungsursache in den Vereinigten Staaten gemausert hatte und jährlich fast 784.000 Menschen das Leben kostete.

Diese iatrogenen Todesfälle (d. h. Todesfälle, die auf die Tätigkeit von Ärzten zurückzuführen sind) reichen von unerwünschten Arzneimittelwirkungen und vermeidbaren medizinischen Fehlern bis hin zu im Krankenhaus erworbenen Infektionen, missglückten Operationen und Todesfällen durch unnötige medizinische Verfahren.

Während der COVID-Krise wurden alle Mängel in der Medizin so sehr verschärft, dass viele Krankenhäuser heute als „Killing Fields“ bezeichnen – Orte, an denen die Gier regiert und Patienten aus Profitgründen misshandelt, gequält und getötet werden.

Bislang beläuft sich die Zahl der COVID-Toten in den USA auf weit über 1 Million, und es ist nicht undenkbar, dass die überwiegende Mehrheit von ihnen durch die „Standardbehandlung“ ums Leben kam (d. h. Remdesivir und Beatmung sowie das Vorenthalten von Nahrung und Flüssigkeit).

Auch die Korruption auf allen Ebenen wurde für jeden, der es sehen will, offengelegt. Im September 2021 deckten wir beispielsweise auf, wie die American Medical Association Ärzte anwies, ihre Patienten absichtlich über die COVID-Daten und die Sicherheit der Impfungen zu täuschen.

Im Dezember desselben Jahres zeigten wir auch, wie die AMA die Gesetzlosigkeit förderte, indem sie private Unternehmen anwies, eine gerichtliche Verfügung gegen Impfvorschriften zu ignorieren und die Vorschriften trotzdem umzusetzen.

Einer schmerzhaften Realität ins Auge sehen

Wenn es einen Silberstreif am Horizont gibt, dann den, dass die Menschen langsam erkennen, wie sehr das medizinische System aus den Fugen geraten ist und dass wir radikale Änderungen vornehmen müssen.

Sogar Ärzte wie Marik wachen auf und erkennen, dass alles, was sie über die Medizin zu wissen glaubten, in Wirklichkeit Propaganda von Big Pharma war, und dass in den meisten Krankenhäusern Profit und nicht Fürsorge das Leitmotiv ist.

Viele, wie Marik, sind schockiert, wenn sie feststellen, dass sie bestraft werden, weil sie versuchen, die Versorgung zu verbessern und Leben zu geringen Kosten zu retten. Kürzlich interviewte ich den Intensivmediziner Dr. Pierre Kory, ein weiteres Mitglied des FLCCC, der zugab, dass er erschreckend naiv war, als er sich im Jahr 2020 zum ersten Mal über Ivermectin äußerte.

Er dachte, der FLCCC würde als Held gefeiert werden. Stattdessen wurden sie verunglimpft, verleumdet, verfolgt und gefeuert und werden auch heute noch verfolgt, da sie jetzt auch COVID-Jab-Verletzungen behandeln, die es eigentlich nicht geben dürfte.

Kory hat jetzt ein Buch geschrieben, „War on Ivermectin: The Medicine That Saved Millions and Could Have Ended the COVID Pandemic“ (Das Medikament, das Millionen gerettet hat und die COVID-Pandemie hätte beenden können) geschrieben, das nach dem 15. November 2022 erhältlich sein wird28 und in dem er detailliert den Plan beschreibt, mit dem Ivermectin und andere wirksame COVID-Behandlungen unterdrückt wurden. Mein Interview mit ihm, in dem wir diese Taktiken erörtern, wird Mitte November ausgestrahlt.

Abschließend: Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, immer noch nicht glauben kann, dass ein Arzt Ihnen jemals Informationen vorenthalten oder Sie schlichtweg anlügen würde, hören Sie sich Kirschs Interview mit Marik an. Hören Sie sich die Geschichte von Nass an. Lesen Sie Korys Buch. Sehen Sie sich die Gesetzgebung an, die in Kalifornien durchgesetzt wird.

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Arzt mit Hunderttausenden von Dollar an Ausbildungskrediten und Ihnen wird gesagt, dass Sie Ihre Approbation verlieren können, wenn Sie Informationen weitergeben, die einen Patienten von der „Standardversorgung“ abbringen – was immer das auch sein mag. Sie könnten Ihre Karriere verlieren.

Man muss schon sehr mutig sein, um einem solchen Druck standzuhalten, und deshalb gibt es so wenige, die über eine frühzeitige Behandlung und die Gefahren von Remdesivir, Beatmung und COVID-Impfungen sprechen. Diejenigen, denen ihre Gesundheit am Herzen liegt, tun gut daran, auf diejenigen zu hören, die tatsächlich alles aufs Spiel setzen, um die Wahrheit zu sagen.

