Kardiologe enthüllt: So planten die US-Regierung und Moderna-Chef Bancel die Covidpandemie

Die „Coronapandemie“ war eine Operation der US-Regierung. Das sagte der Kardiologe und Internist Peter McCullough, der diese Woche von Twitter verbannt wurde, im Gespräch mit Kristi Leigh.

Die US-Regierung hat SARS-CoV-2 und das Spike-Protein entwickelt. Sie arbeiteten gleichzeitig an der Bedrohung und der Reaktion, sagte McCullough. „Es handelt sich eindeutig um eine Operation der US-Regierung“, sagte er.

Dr. Peter McCullough: The publications make it clear, it was a government operation that created S@RS-CoV-2‼️‼️☝🤔🙏👇👇 pic.twitter.com/gZon4azAjZ