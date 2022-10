Ein weiteres Chaos droht in den Lieferketten: Das angeblich „härteste“ Chip-Exportverbot der USA gegen China könnte bis zu 30 % der Einnahmen einiger globaler Chip-Giganten gefährden

Die US-Regierung hat am Freitag eine breite Palette von Technologie-Exportkontrollen erlassen, darunter das angeblich „härteste“ Verbot des Versands bestimmter Halbleiterchips, die weltweit mit US-Ausrüstung hergestellt werden, nach China, was ihren sogenannten Tech-Entkopplungsschub weiter intensiviert und drohen Chaos in der stark globalisierten Chip-Lieferkette anzurichten.

Während die Reihe von Maßnahmen weithin als die größte Veränderung in der US-Politik zum Versand von Technologie nach China seit den 1990er-Jahren angesehen wird, sagten chinesische Marktbeobachter und Brancheninsider, dass die Maßnahme weiter gezeigt habe, dass die mehrjährige Kampagne der USA gegen Chinas Technologiesektor sein Ziel, Chinas technologischen Aufstieg abzuwürgen, nicht erreicht hat.

Ferner wird der Schritt, obwohl er darauf abzielt, China weiter von ausländischen Chips abzuschneiden, multinationalen Unternehmen aus der ganzen Welt schaden, einschließlich Chip-Giganten in den USA, die stark vom riesigen chinesischen Markt profitiert haben, stellten Experten fest und warnten vor Störungen durch die Die USA könnten die Entwicklung in der globalen Chipindustrie jahrelang aufhalten.

Globaler Schaden

In einem Kommentar zum Schritt der USA sagte Mao Ning, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, am Samstag, dass die neuen Exportkontrollen der USA den internationalen Technologieaustausch und die wirtschaftliche Zusammenarbeit behindern und die Stabilität der globalen Industrie- und Lieferketten und die Erholung der Weltwirtschaft untergraben werden.

Die Politisierung und Bewaffnung von Technologie-, Wirtschafts- und Handelsfragen durch die USA werde Chinas Entwicklung nicht aufhalten, sondern nur den USA selbst schaden, fügte der Sprecher hinzu.

Die US-Exportkontrollmaßnahmen vom Freitag könnten, wenn sie wirksam sind, Chinas Chipherstellungsindustrie behindern, indem sie US- und ausländische Unternehmen, die US-Technologie verwenden, zwingen, die Unterstützung für einige der führenden Fabriken und Chipdesigner Chinas einzustellen, so Reuters.

Ebenfalls am Freitag fügten die USA Chinas führenden Speicherchiphersteller YMTC und 30 weitere chinesische Unternehmen einer sogenannten „unbestätigten“ Handelsliste hinzu.

Seit der Trump-Regierung haben die USA die Unterdrückung der chinesischen Chipindustrie nie aufgegeben, aber das eskalierende Vorgehen zeigt, dass die vorherige Razzia-Kampagne nicht funktioniert hat, sagte Ma Jihua, ein erfahrener Analyst der Telekommunikationsbranche, am Samstag gegenüber der Global Times.

Die Biden-Administration sei sich bewusst, dass der marginale Effekt des Chip-Durchgreifens geringer werde, aber sie habe keine besseren Optionen, fügte Ma hinzu.

„Es ist extrem schwierig für die Biden-Regierung, die globale Chipindustrie und die Lieferketten zu unterbrechen und China mit nur einer Handvoll Richtlinien auszuschließen“, sagte Fu Liang, ein unabhängiger Technologieanalyst, am Samstag gegenüber der Global Times.

Er sagte, dass der rücksichtslose Schritt der USA die Interessen vieler beteiligter Länder verletzen und dazu führen könnte, dass sie ihre eigene führende Position auf dem internationalen Technologiemarkt schwächen und sich selbst aus den globalen Industrie- und Lieferketten ausschließen.

„Aus Rücksicht auf ihre eigenen Interessen befolgen Technologieunternehmen auf der ganzen Welt die US-Politik möglicherweise nicht vollständig“, sagte Fu und stellte fest, dass ausländische Lieferanten besorgt sind, dass die Chip-Exportbeschränkungen der USA ihre Gewinne vom weltgrößten Chip-Verbraucher direkt schmälern könnten und dass Chinas schneller inländischer Ersatz keine weiteren Aufträge für sie bedeuten wird.

Als Beispiel nennen Marktbeobachter die veränderte Haltung der US-Verbündeten gegenüber der sogenannten Chip-4-Allianz. Große Chipproduzenten wie Südkorea und Japan zeigten sich zunächst kooperativ gegenüber dem Schritt, verlagerten sich aber langsam in Richtung Vorsicht. Abgesehen von einigen Treffen gab es keine größeren Neuigkeiten über die Allianz.

„Der Widerstand wird größer und ihre Bereitschaft wird geringer“, sagte Ma.

Da die Biden-Administration ihren Vorstoß zur technischen Entkopplung intensiviert, werden immer mehr US-amerikanische und globale Unternehmen zunehmende Verluste verzeichnen. Nachdem beispielsweise die US-Regierung dem US-Halbleiterunternehmen Nvidia Ende August verboten hatte, hochentwickelte Chips nach China zu verkaufen, schätzte das Unternehmen, dass es im dritten Quartal potenzielle Verkäufe nach China in Höhe von etwa 400 Millionen US-Dollar verlieren könnte, und arbeitete aktiv mit der US-Regierung zusammen bei der Suche nach Ausnahmen.

Wenn die neuen Maßnahmen strikt umgesetzt werden, könnten bis zu 30 Prozent der Gesamteinnahmen einiger Giganten der Chipindustrie in den USA und weltweit gefährdet werden, da Chinas Einnahmen ein Drittel ihrer Gesamteinnahmen ausmachen, sagte Han Xiaomin, General Manager von Jiwei Insights in Peking, sagte die Global Times am Samstag.

Globale Chip-Unternehmen beginnen bereits damit, Möglichkeiten zur Überwindung der Auswirkungen der neuen US-Exportkontrollen zu erwägen.

„SK Hynix ist bereit, sein Bestes zu tun, um eine Lizenz von der US-Regierung zu erhalten, und wird zu diesem Zweck eng mit der südkoreanischen Regierung zusammenarbeiten“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung, die am Samstag an die Global Times gesendet wurde. „Wir sind auch bereit, unsere Produktionsstätten in China unter der Prämisse der Einhaltung internationaler Regeln reibungslos zu betreiben.“

Der Schritt der USA wird auch der eigenen Forschung und Entwicklung den größten Schaden zufügen. „Da es enorme finanzielle und personelle Investitionen in die Forschung und Entwicklung von hochmodernen Chips kostet, werden US-Unternehmen ohne Chip-Exporte nach China kaum Gewinne erzielen und könnten kaum in zukünftige Forschung und Entwicklung investieren“, sagte Gao Lingyun,

Die Semiconductor Industry Association, die 99 Prozent der US-Halbleiterindustrie nach Umsatz und fast zwei Drittel der Chipfirmen außerhalb der USA vertritt, forderte am Freitag die US-Regierung auf, die Regeln zielgerichtet – und in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern – umzusetzen. um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und unbeabsichtigten Schaden für US-Innovationen abzumildern.

„Wird China nicht aufhalten“

Was China betrifft, so werden die jüngsten Maßnahmen der USA wahrscheinlich keine signifikanten zusätzlichen Auswirkungen auf die chinesische Chipindustrie haben, die der mehrjährigen Razzia-Kampagne der USA standgehalten und in den letzten Jahren tatsächlich eine großartige Entwicklung erlebt hat, Experten bemerkt.

Mehrere führende Halbleiterunternehmen in China, darunter große Hersteller und Komponentenlieferanten, meldeten im ersten Halbjahr 2022 trotz des unerbittlichen Vorgehens der USA gegen die chinesische Chipindustrie starke Ergebnisse.

Einer dieser Gewinner ist Chinas größter Chiphersteller, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), der im zweiten Quartal dieses Jahres einen besser als erwarteten Umsatz von 1,903 Mrd. im Jahr. Bloomberg berichtete im Juli auch, dass SMIC mit der Auslieferung von 7-nm-Chips begonnen hat.

Die chinesische Regierung spielt auch die Vorteile des sozialistischen Systems Chinas voll aus, das es der Nation ermöglicht, ihre Stärke und Anstrengungen auf die wichtigen Dinge in der Chipindustrie des Landes zu konzentrieren.

„Es wird erwartet, dass die Chipindustrie in ein oder zwei Jahren einen gewissen Durchbruch erleben wird“, sagte Ma.

Gao Shiwang, ein Direktor der chinesischen Handelskammer für den Import und Export von Maschinen und elektronischen Produkten, sagte, dass die jüngste US-Eindämmung Chinas technologischen Aufstieg nur verlangsamen, nicht abwürgen könne.