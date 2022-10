Andrew Korybko

Russland wird auch im Falle eines militärischen Pattes in der Ukraine strategisch gewinnen

Alles, was Russland tun muss, ist einfach weiter zu existieren und den politisch unrealistischen „Balkanisierungs“-Plänen der USA zu trotzen, um die endgültige Entwicklung des globalen Systemwechsels hin zur Multiplexität zu gewährleisten.

Der Ukraine-Konflikt, der eigentlich ein von den USA geführter Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland ist, der in und durch diese ehemalige Sowjetrepublik geführt wird, tendiert zu einem militärischen Patt. Diese Beobachtung stützt sich auf die Wahrscheinlichkeit, dass die teilweise Mobilisierung erfahrener Reservisten durch Russland die Kontrolllinie (LOC) zwischen Moskaus kürzlich wiedervereinigten Regionen in Noworossija und seinen von der NATO unterstützten, aber an der ukrainischen Front stehenden Gegnern schließlich stabilisieren wird.

Es wird kein größerer Durchbruch von einer der beiden Seiten erwartet. Die NATO ist mehr als in der Lage, dies in Bezug auf Russland zu verhindern, indem sie weiterhin unendlich viele Ressourcen in ihre Stellvertreter investiert, während Moskau zur Wahrung seiner territorialen Integrität als absolut letztes Mittel auf taktische Atomwaffen zur Selbstverteidigung zurückgreifen kann. Aus diesen Gründen wird die LOC wahrscheinlich mehr oder weniger unverändert bleiben, mit nur geringfügigen Änderungen, die höchstens dazu führen könnten, dass Russland seinen Zuständigkeitsbereich auf die Verwaltungsgrenzen seiner vier jüngsten Regionen ausdehnt.

Da dieses sich abzeichnende Ergebnis nicht die Ziele erfüllen würde, die Russland zu Beginn seiner Sonderoperation in Bezug auf die Entmilitarisierung, Entnazifizierung und militärische Neutralität der Ukraine erklärt hat, ganz zu schweigen von der vollständigen Befreiung des Donbass, ist es verständlich, warum die meisten Beobachter zu dem Schluss kommen, dass ein militärisches Patt einem strategischen Verlust für Russland gleichkommt. Für diese Meinung gibt es noch einen weiteren Grund, nämlich die Tatsache, dass die USA den Konflikt ausgenutzt haben, um ihre Hegemonie über Europa wieder erfolgreich zu behaupten.

Die EU kann nicht mehr als strategisch eigenständiger Akteur im globalen Systemwandel zur Multipolarität betrachtet werden, sondern ist zum größten Vasallenstaat der USA geworden und damit zu einer kontinentweiten Plattform für die ständige Bedrohung der nationalen Sicherheitsinteressen Russlands, auch mit hybriden Mitteln. Anders ausgedrückt: Genau dieselben Sicherheitsbedrohungen, die Russland als von der Ukraine ausgehend betrachtete, haben sich auf ganz Europa ausgeweitet, was die obige Schlussfolgerung noch verstärkt.

Dennoch ist diese Schlussfolgerung aus Gründen, die nun erläutert werden sollen, falsch. Erstens ist Russland nach wie vor mehr als fähig, seine grundlegenden nationalen Sicherheitsinteressen zu schützen, insbesondere durch seine weltweit führende Rolle bei Hyperschalltechnologien, die die Integrität seiner nuklearen Zweitschlagskapazitäten gewährleisten und somit verhindern, dass es für die nukleare Erpressung der USA anfällig wird. Dies bedeutet, dass seine strategische Autonomie im Verlauf des globalen Systemwechsels gewährleistet ist.

Zweitens hat sich dieser Übergang aufgrund der paradigmenverändernden Folgen, die durch die Sonderoperation ausgelöst wurden, in beispielloser Weise beschleunigt, insbesondere im gesamten globalen Süden. Die drei wichtigsten Ergebnisse sind, dass die Entwicklungsländer ihre strategische Autonomie bekräftigt haben, indem sie sich weigerten, Russland zu sanktionieren; dass Indien entschlossen eingegriffen hat, um die unverhältnismäßige Abhängigkeit Russlands von China präventiv zu verhindern; und dass Chinas Weg zur Supermacht damit entgleist ist.

Drittens entwickelt sich die derzeitige bimultipolare Zwischenphase des globalen Systemwechsels daher viel schneller als erwartet in Richtung Tripolarität, bevor sie in ihrer endgültigen Form einer komplexen Multipolarität („Multiplexität“) endet. Sowohl die amerikanische als auch die (aufstrebende) chinesische Supermacht, die mit dem bimultipolaren Konzept in Verbindung gebracht werden, verlieren daher ihren übergroßen Einfluss auf die Gestaltung der internationalen Beziehungen, da multipolare Großmächte wie Indien, Iran, die Türkei und andere ihren Aufstieg beschleunigen.

Viertens schafft die rasante Entwicklung hin zu Tripolarität und Multipolarität zahllose Chancen für vergleichsweise mittelgroße und kleinere Staaten des Globalen Südens, die naturgemäß komplexe Balanceakte zwischen sich selbst, den aufstrebenden multipolaren Großmächten und den beiden Supermächten praktizieren werden. Dieses Wechselspiel wird die multipolaren Prozesse weiter beschleunigen, sodass der bisher übergroße Einfluss der beiden Supermächte reduziert, der der Großmächte gestärkt wird und schließlich auch die kleineren Akteure ihren eigenen Einfluss erhalten.

Und schließlich wird Präsident Putins revolutionäres Manifest, das er am 30. September vor der Unterzeichnung der Dokumente zur Wiedervereinigung Noworossijas mit Russland verkündete, die multipolaren Prozesse im gesamten Globalen Süden weiter beflügeln und dafür sorgen, dass die vorangegangenen Trends auf Kurs bleiben. Die kumulative Wirkung dieser systemischen Veränderungen wird daher den globalen systemischen Übergang zur Multipolarität beschleunigen, der integraler Bestandteil der großen strategischen Interessen Russlands ist.

Ohne die miteinander verflochtenen Durchbrüche zwischen Tripolarität und Multipolarität, die sich aus den systemischen Konsequenzen ergeben, die durch die Sonderoperation katalysiert wurden, wäre die gegenwärtige bimultipolare Zwischenphase des globalen systemischen Übergangs auf unbestimmte Zeit der Status quo geblieben. Unter diesen Bedingungen wäre Russland unweigerlich gezwungen gewesen, aus Verzweiflung und auf Kosten seiner strategischen Autonomie einseitige Vereinbarungen mit China zu treffen und so zu Pekings „Juniorpartner“ zu werden.

Im Gegenzug wäre Indien gezwungen gewesen, zum „Juniorpartner“ der USA zu werden, weil es selbst verzweifelt versucht, das Gleichgewicht mit China wiederherzustellen, nachdem es die Konsequenzen befürchtet hatte, die sich daraus ergeben könnten, dass Russland ungewollt den Weg seines Nachbarn zur Supermacht beschleunigt. Auch die anderen Großmächte Südasiens wären in eine ähnliche Lage geraten, da sie aufgrund der Kettenreaktion, die durch die Entscheidungen Russlands und Indiens ausgelöst wurde, nicht die Wahl hatten, der „Juniorpartner“ einer dieser Supermächte zu werden.

In diesem bimultipolaren System wären die einzigen wirklich souveränen Staaten die beiden Supermächte, da die Souveränität der Großmächte dadurch eingeschränkt würde, dass sie gezwungen wären, sich dem Status eines „Juniorpartners“ zu unterwerfen, was wiederum vergleichsweise mittelgroße und kleinere Staaten zum Verhängnis würde. Diese unterste Ebene der internationalen Hierarchie wäre jedes Anscheins von Souveränität beraubt, abgesehen von dem, was die Großmächte ihnen zugestehen, um ihren „Überlauf“ zur anderen Seite zu verhindern.

Anstelle dieser dunklen Zukunft, die im Wesentlichen bipolar und viel starrer ist als das System, das während des alten Kalten Krieges bestand, da der multipolare Aspekt nur oberflächlich wäre, da er im Wesentlichen von den beiden Supermächten kontrolliert würde, zeichnet sich eine echte Multipolarität ab. Dies ist ein großer strategischer Sieg nicht nur für Russland, sondern für die gesamte internationale Gemeinschaft, und damit eine große strategische Niederlage für die USA.

Durch die Aufrechterhaltung des sich abzeichnenden militärischen Pattes in der Ukraine, sei es durch konventionelle Mittel im Zusammenhang mit der beabsichtigten Teilmobilisierung erfahrener Reservisten oder durch den Rückgriff auf taktische Atomwaffen zur Selbstverteidigung als absolut letztes Mittel, wenn dies erforderlich ist, ist Russland der strategische Erfolg auf lange Sicht immer noch sicher. Alles, was es tun muss, ist, den politisch unrealistischen „Balkanisierungs“-Plänen der USA zu trotzen, um die endgültige Entwicklung des globalen Systemwechsels hin zur Multiplexität sicherzustellen.