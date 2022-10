Bei den Friedensnobelpreisen sollte es um etwas Wesentlicheres gehen als um Putins Nase oder überhaupt um Putin.

Die Daily Mail, die Zeitung, die Hitler, die National Union of Fascists und die Black and Tan-Mörderbande bejubelt hat, ist wieder dabei. Diesmal titelt sie über die „friedenserhaltenden“ Aktivitäten der ukrainischen Frontsoldaten mit Schlagzeilen wie „Wir jagen sie und erschießen sie wie Schweine“. Der Rest des Artikels erklärt, „wie die Ukrainer brutale Rache an den Kollaborateuren nehmen, die ihre Nachbarn – und ihr Land – an die Russen verraten haben“. Zu diesen Kollaborateuren gehört laut dem Artikel „Natalia Romanychenko, eine ehemalige Schauspielerin, die online Knödel und Würstchen verkauft… die alleinerziehende Mutter postet in den sozialen Medien Bilder ihrer beiden kleinen Söhne in sowjetischer Militäruniform“.

Ziehen wir zunächst einmal Bilanz darüber, dass die Redakteure und Unterredakteure der Daily Mail, eines der wichtigsten britischen Nachrichtenblätter, es gelassen hinnehmen, dass die ukrainischen Streitkräfte unbestreitbare Kriegsverbrechen begehen, unabhängig davon, welche mildernden Umstände sie oder die schuldigen ukrainischen Soldaten selbst aushecken. Nehmen wir nun auch zur Kenntnis, dass die westlichen Medien ähnliche Kriegsverbrechen ihrer „gemäßigten Rebellen“ in Syrien und Libyen ebenfalls zur Kenntnis genommen, aber beschönigt haben, und dass ähnliche Kriegsverbrechen Israels im Westjordanland und in Jerusalem buchstäblich an der Tagesordnung sind. Einigen wir uns also darauf, dass jede Kritik, die NATO-Medien wie die Daily Mail an Russland üben, als Folge ihrer Mitschuld an den Kriegsverbrechen der Ukraine wertlos ist.

Einigen wir uns jetzt auch darauf, dass die Redakteure und Unterredakteure der Daily Mail und alle anderen mit dem Zustand zufrieden sind, über den sie im Falle der West-/Ostukraine mindestens in den letzten acht Jahren in Bezug auf die Unglücklichen in der Allee der Engel berichtet haben. Da wir gerade im Internet sind, sollten wir jetzt Hitler einbeziehen, dessen zivile Untertanen sagten, sie wüssten nichts von den Kriegsverbrechen, die die Wehrmacht und ihre ukrainischen Verbündeten von 1941 bis 1945 begangen haben, und feststellen, dass die NATO keine solche Ausrede hat, da die Daily Mail zugibt, was ihre die Waffen-SS verehrenden Helden in Westrussland gerade heute tun.

Hitler wurde übrigens 1939 für den Friedensnobelpreis nominiert, der seither an eine Reihe anderer Kriegsverbrecher verliehen wurde, so auch an den vietnamesischen Patrioten Le Duc Tho, der die Annahme verweigerte, wie es wahrscheinlich auch der russische Außenminister Lawrow tun wird, wenn er an der Reihe ist. Obwohl Lawrow durch seine diplomatischen Bemühungen, einen Krieg in der Ukraine zu verhindern, in die engere Wahl gekommen sein könnte, wissen wir alle, dass er keine Chance auf den Preis hatte, da der Friedensnobelpreis ebenso wie der Literatur- und der Wirtschaftspreis von den NATO-Mitgliedern Norwegen und Schweden nicht aufgrund ihrer Verdienste, sondern zur Förderung der NATO-Bedürfnisse vergeben wird.

Die NATO hat mit dem diesjährigen Friedenspreis nicht enttäuscht, der zwischen NATO-Tarngruppen in der Ukraine und Russland sowie einem leichtgewichtigen NATO-Agenten in Belarus aufgeteilt wurde.

Die BBC der NATO steht an der Spitze des ukrainischen Zentrums für bürgerliche Freiheiten, das die strafrechtliche Verfolgung Putins fordert, aber diese Friedensnobelpreisträger fordern natürlich nicht die strafrechtliche Verfolgung des Zelensky-Gangsters oder seiner „tapferen Jungs“, die gegenüber der Daily Mail mit ihren laufenden Kriegsverbrechen prahlen. Wenn diese Psychopathen zu den Gewinnern gehören, wie waren dann die Zweitplatzierten?

Ales Bialiatski, der belarussische Gewinner (und Steuerbetrüger), sitzt derzeit wegen seiner Verbrechen gegen das belarussische Volk in einem Minsker Gefängnis. Bialiatski mag sich zwar nebenbei als Menschenrechtsaktivist betätigen, doch seine Hauptbeschäftigung ist zweifelsohne der Regimewechsel, um Weißrussland zu zerreißen und so den Weg der NATO nach Moskau weiter zu ebnen. Da er sich jedoch mit belarussischer Literatur auskennt, kann er vielleicht etwas zu der faschistischen Haltung der Ukraine gegenüber Dostojewski und Tolstoi sagen, die das NATO-Magazin Economist jetzt nachplappert.

Wenn einer dieser himmlischen Schreiber zurückkehren würde, hätten sie keine Aussicht auf einen Literatur- oder Friedensnobelpreis oder, im Falle Tolstois, auf einen Wirtschaftspreis, es sei denn, sie würden die militärische, politische, religiöse und wirtschaftliche Führung Russlands anprangern, was Russlands Feinste natürlich nicht machen wollen, Sie stehen wie Tolstoi und Dostojewski auf den Beinen und nicht wie Pawlowsche Hunde auf den Hinterbeinen und betteln um einen NATO-Keks, wie es Memorial tut, der russische Preisträger, von dem uns die BBC versichert, er sei ein würdiger Preisträger, weil er Putin auf die Nerven gehen werde.

Aber bei Friedensnobelpreisen sollte es um etwas Wesentlicheres gehen als um Putins Nase oder überhaupt um Putin. Wie Lawrow oder, was vielleicht noch wichtiger ist, Le Duc Tho, Ho Chi Minh oder der unvergleichliche Võ Nguyên Giáp ist Putin nur ein Symbol für etwas viel Tieferes und noch Transzendenteres. In Vietnam war es der 1000 Jahre alte Wunsch des vietnamesischen Volkes, seine Unabhängigkeit wiederzuerlangen und seinen eigenen souveränen Kurs durch die Gewässer des Lebens zu bestimmen. In Russland, das sich von Rumänien im Westen bis nach China im Osten erstreckt, ist es die eiserne Entschlossenheit der russischen Silowiki, der orthodoxen Anhänger Russlands, der Tschetschenen von Kadyrow, der Paramilitärs Westrusslands und einer Vielzahl anderer Netzwerke und Knotenpunkte, die ihr Leben geben, nicht für wertlose NATO-Friedenskugeln, sondern damit die Russen, alle Russen, so leben können wie die Vietnamesen jetzt, in Frieden, Würde und Freiheit vom Nobelpreiskomitee, der BBC, der Daily Mail und all den anderen leeren Pomp und hässlichen Sprüchen, die von der NATO verbreitet werden.