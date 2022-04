Warum alles, was Google tut, wichtig ist – Die globale Machtübernahme hängt von Pandemien und Transhumanismus ab

Mercola.com

Der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt könnte unzulässigen Einfluss auf die US-Wissenschaftspolitik gewonnen haben

Schmidt hat Gehälter und andere finanzielle Vorteile für Mitarbeiter des Büros für Wissenschafts- und Technologiepolitik (OSTP) des Weißen Hauses gezahlt, wodurch eindeutige Interessenkonflikte entstanden sind. Das OSTP ist für die Festlegung strategischer Prioritäten für die jährlichen Gesundheits- und Wissenschaftsausgaben der USA in Höhe von 1,4 Billionen Dollar zuständig.

Schmidt hat sich nach seiner Tätigkeit bei Google intensiv mit künstlicher Intelligenz befasst, sodass er eindeutig befangen ist, wenn es um die Regulierung von KI durch die US-Regierung geht.

Schmidt ist Vorsitzender der Nationalen Sicherheitskommission für künstliche Intelligenz (National Security Commission on AI), die 2018 vom Kongress ins Leben gerufen wurde und im vergangenen Jahr Präsident Biden dazu aufforderte, „Forderungen nach einem globalen Verbot von höchst umstrittenen KI-gestützten autonomen Waffen zurückzuweisen“.

Die vierte industrielle Revolution und der Große Reset hängen von der Schaffung von Pandemien (entweder real oder eingebildet) ab, um den Transhumanismus und ein System der mentalen, emotionalen und physischen Kontrolle einzuführen

Haben Sie jemals einen der „Terminator“-Filme mit Arnold Schwarzenegger gesehen? Wenn ja, dann kennen Sie den bösen Bösewicht „Skynet“, ein fiktives künstliches, auf neuronalen Netzen basierendes, bewusstes Gruppenbewusstsein und eine künstliche allgemeine Superintelligenz, die Ende der 2020er Jahre beschlossen hat, alles menschliche Leben zu vernichten.

Es ist offensichtlich geworden, dass das Unternehmen, das Skynet heute am ähnlichsten ist, Google ist. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass Google vor etwas mehr als acht Jahren das führende Unternehmen für künstliche Intelligenz Deep Mind für die läppische Summe von 500 Millionen Dollar gekauft hat.

Dies war wahrscheinlich der wichtigste Kauf, der Google auf den Weg zum Skynet-Status brachte, da das Unternehmen bereits über eine enorme Überwachungskapazität verfügt und Daten aus seiner Suchmaschine sammelt, die 93 % aller Suchanfragen weltweit kontrolliert. Der Chrome-Browser und der E-Mail-Client Gmail werden zu etwa 50 % im Internet genutzt, und 85 % der Smartphones weltweit verwenden Android. All dies verschafft ihnen nahezu unbegrenzten Datenzugang für den Großteil der Weltbevölkerung.

Aus diesem Grund muss man alles, was Google tut, genau beobachten, auch die Aktivitäten des ehemaligen Google-CEO Eric Schmidt. Einem Bericht des Politico-Reporters Alex Thompson vom 28. März 2022 zufolge hat Schmidt ungebührlichen Einfluss auf die US-Wissenschaftspolitik ausgeübt.

Unter Bidens früherem Wissenschaftschef Eric Lander half Schmidts Stiftung, die Gehälter der Beamten zu decken, selbst als der Chefsyndikus des Amtes ethische Bedenken äußerte … angesichts Schmidts finanzieller Interessen in Bereichen, die sich mit den Aufgaben des OSTP [Office of Science and Technology Policy] überschneiden, schreibt er.

Zusätzlich zu seinen sich überschneidenden finanziellen Interessen gibt es auch andere potenzielle Interessenkonflikte. Wie Thompson anmerkt, ist Schmidt Mitbegründer und derzeitiges Vorstandsmitglied von Civis Analytics, einem Unternehmen für Datenwissenschaft, das an Kampagnen der Demokraten mitgewirkt hat, darunter Joe Bidens Präsidentschaftskampagne 2020.

Schmidt nutzt seinen Einfluss, um seine KI-Träume zu verwirklichen

Das OSTP ist für die Festlegung strategischer Prioritäten für die jährlichen Gesundheits- und Wissenschaftsausgaben der USA in Höhe von 1,4 Billionen Dollar zuständig. In den letzten Jahren lag ein Hauptaugenmerk auf der Gestaltung der Bundespolitik im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), die auch eines von Schmidts Hauptinteressengebieten ist.

So ist er beispielsweise Vorstandsmitglied von Rebellion Defense, einem auf KI fokussierten Verteidigungsunternehmen. Wie von Thompson berichtet:

Zwei Beamte von Rebellion Defense gehören zu den Überprüfungsteams von Bidens Übergangsteam. Dies war ein Gewinn für das junge Unternehmen, da keine Mitarbeiter der großen Verteidigungsunternehmen in den Prüfungsteams der Behörden landeten, wie The American Prospect berichtete. Seit Bidens Amtsantritt hat Rebellion Defense nach Angaben der Überwachungsorganisation Tech Inquiry 10 Verteidigungsaufträge erhalten. Am 15. September berichtete Axios, dass das junge Unternehmen 150 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 1 Milliarde Dollar aufgenommen hat.

Die Verbindungen zu Rebellion haben sich für einige Mitglieder der Biden-Administration bereits als heikel erwiesen. Mina Hsiang, Verwalterin der US Digital Services, verkaufte ihre Investition in Rebellion am 30. September, wenige Wochen nachdem sie für diese Aufgabe ausgewählt worden war. Die Investition war im Januar 2021, als sie der Biden-Administration beitrat, nur zwischen 15.000 und 50.000 Dollar wert. Als sie es verkaufte, war es zwischen 500.000 und 1 Million Dollar wert, wie aus ihren Offenlegungsformularen hervorging, was eine Beschwerde eines Ethik-Beobachters zur Folge hatte.

Schmidt ist auch an Abacus.AI und Sandbox AQ beteiligt, die beide auf KI spezialisiert sind, und finanziert eine KI-Initiative namens AI2050 mit 125 Millionen Dollar. Wichtig ist, dass Schmidt auch Vorsitzender der Nationalen Sicherheitskommission für KI ist, die 2018 vom Kongress ins Leben gerufen wurde und die im vergangenen Jahr Präsident Biden dazu aufforderte, „Forderungen nach einem globalen Verbot von höchst umstrittenen KI-gestützten autonomen Waffen abzulehnen“, wie CNBC berichtet.

Außerdem gründete er das Schmidt Program on Artificial Intelligence, Emerging Technologies and National Power – eine „Signaturinitiative“ des Jackson Institute for Global Affairs and International Security Studies (ISS) in Yale. Schmidt ist also eindeutig voreingenommen, wenn es um die Regulierung von KI durch die US-Regierung geht. Je mehr Einfluss er auf solche Regelungen hat, desto besser ist das für ihn.

Schmidt zahlte Gehälter für wissenschaftliche Mitarbeiter im Weißen Haus

Laut Thompson zahlte Schmidts Stiftung, Schmidt Futures, indirekt die Gehälter von zwei Mitarbeitern des OSTP im Weißen Haus, einschließlich eines der ranghöchsten Beamten dieses Büros, Stabschef Marc Aidinoff.

Schmidt beschäftigte auch Tom Kalil auf seiner eigenen Gehaltsliste, während Kalil im Jahr 2021 vier Monate lang als unbezahlter OSTP-Berater arbeitete. Und bei mindestens einer Gelegenheit half Kalil, Finanzmittel von Schmidt Futures für OSTP-Mitarbeiter zu sichern. Kalil trat von seinem Posten zurück, nachdem ethische Beschwerden eingereicht wurden.

Zwei weitere OSTP-Mitarbeiter wurden über einen Fonds der Federation of American Scientists (FAS) bezahlt, in den Schmidt Futures einzahlt, und der FAS-Vorsitzende Gilman Louis saß mit Schmidt im Vorstand der National Security Commission on Artificial Intelligence.

Im Jahr 2021 wiesen die damalige Leiterin der Rechtsabteilung des OSTP, Rachael Wallace, und ihr Rechtsteam wiederholt auf mögliche Interessenkonflikte im Zusammenhang mit Schmidt und seiner Stiftung hin.

Im Herbst 2021 reichte Wallace außerdem eine förmliche Beschwerde gegen den wissenschaftlichen Berater des OSTP, Eric Lander, ein – der ebenfalls enge persönliche Beziehungen zu Schmidt unterhält – und behauptete, er habe sie gemobbt, weil sie immer wieder ethische Bedenken geäußert hatte … einschließlich der Tatsache, dass das Büro von Organisationen, die mit Schmidt in Verbindung stehen, Gelder für zusätzliches Personal erbeten hatte, schreibt Thompson. Wallace sagte Thompson:

Ich und andere im Rechtsteam hatten eine große Anzahl von Mitarbeitern mit finanziellen Verbindungen zu Schmidt Futures bemerkt und waren zunehmend besorgt über den Einfluss, den diese Organisation durch diese Personen ausüben konnte.

Schmidt Futures vergab beispielsweise Stipendien, mit denen die Reisekosten der Mitarbeiter zu wissenschaftlichen Konferenzen bezahlt wurden – eine Praxis, die von einem Rechtsanalysten des OSTP als „sehr großer Interessenkonflikt“ bezeichnet wurde. Landler trat Mitte Februar 2022 zurück, nachdem „glaubwürdige Beweise“ bewiesen hatten, dass er Wallace schikaniert und gegen andere Arbeitsplatzstandards verstoßen hatte.

Schmidts Rolle beim globalen Übernahmeversuch

In Anbetracht der Vorrangstellung von KI, maschinellem Lernen und 5G-Technologie bei den transhumanistischen Zielen der Vierten Industriellen Revolution und des Great Reset des Weltwirtschaftsforums (WEF) ist es nicht überraschend, dass Schmidt ein WEF-Alumni im Bereich Technologie und soziale Medien ist, in den er 1997 gewählt wurde.

Die Google-Mitbegründer Sergey Brin und Larry Page stehen ebenfalls auf dieser Liste, ebenso wie Bill Gates, der ehemalige Microsoft-CEO Steven Ballmer, Amazon-Gründer Jeff Bezos, PayPal-Mitbegründer Peter Thiel, eBay-Mitbegründer Pierre Omidyar, Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und Facebook COO Sheryl Sandberg.

Die Überschneidung von Biologie und maschinellem Lernen, 5G und KI sind Schlüsselaspekte von Schmidts Arbeit nach Google, und er hat sich für eine stärkere Rolle des Bundes bei der Finanzierung dieser Technologien sowie für verschiedene Biotech-Initiativen eingesetzt.

Auch wenn es für viele schwer ist, den transhumanistischen Plan zu begreifen, können wir nicht einfach ignorant bleiben. So schwierig es auch ist, wir müssen unsere Augen öffnen und erkennen, wohin all diese Akteure uns führen wollen.

Viele weigern sich, darüber nachzudenken, was der Transhumanismus und die vierte industrielle Revolution wirklich mit sich bringen werden, weil es beängstigend ist. Es geht um nichts Geringeres als die Abschaffung einiger der grundlegendsten Bestandteile des Menschseins – einschließlich des freien Willens und der Selbstbestimmung.

Wie der KI- und Transhumanismus-Forscher Joe Allen feststellte: „Die kommende technologische Singularität ist nicht die Evolution des Menschen, sondern die Vernichtung unserer Spezies“. Aber den Kopf in den Sand zu stecken, wird unsere Kinder und Enkel nicht schützen. Wir haben die Pflicht zu handeln, uns gegen die absichtliche Auslöschung der Menschheit zu wehren und uns nicht damit abzufinden.

Die globale Übernahme hängt von Pandemien und Transhumanismus ab

In einem Substack-Artikel vom 29. März 2022 erörtert Allen das rasche Herannahen des Transhumanismus, der von „nicht rechenschaftspflichtigen Unternehmen“ eingeläutet wird, die „offen fortschrittliche Technologien in unsere Körper zwingen“, wie z. B. Nanogeräte zur Überwachung des Impfstatus und der Einhaltung medizinischer Vorschriften.

Drei Technologien bestimmen die Handlung dieser schrecklichen Geschichte“, schreibt Allen. „mRNA-Gentherapie, Quantenpunkt-Tattoos und künstliche Intelligenz. Fortschrittliches maschinelles Lernen, das zur Vorhersage der Auswirkungen von mRNA-Mutationen in silico eingesetzt wird, ermöglicht eine blitzschnelle Impfstoffentwicklung – einschließlich der behördlichen Zulassung. Darüber hinaus können eingebettete subdermale Tracking-Systeme sicherstellen, dass jeder Mensch auf dem Planeten Erde seine Impfungen auf dem neuesten Stand hat. Zusammengenommen nähern sich diese Innovationen rasch einem lange angestrebten Ziel – einem unausweichlichen, von Unternehmen kontrollierten Überwachungsstaat, in dem die Weltbevölkerung ständigen medizinischen Experimenten unterworfen ist.

Drei Technologien, die in Allens Artikel besprochen werden, stehen kurz vor der kommerziellen Einführung:

Das Quantenpunkt-Tattoo15 , das vom MIT-Wissenschaftler Robert Langer – Mitbegründer von Moderna – und der Expertin für Nanomedizin und Bioengineering Ana Jaklenec entwickelt und von Gates finanziert wurde.

Um das Quantenpunkt-Tattoo zu vermarkten, gründeten Langer und Jaklenec zusammen mit Dr. Boris Nikolic ein Unternehmen namens Particles for Humanity. Nikolic ist ein Biotech-Risikokapitalgeber, der einst als Chefberater für Wissenschaft und Technologie für Bill Gates tätig war. Die Gates-Stiftung stellte 5 Millionen Dollar Startkapital zur Verfügung.

Nikolic war offenbar auch ein enger Freund des bekannten Pädophilen und Eugenik-Enthusiasten Jeffrey Epstein, da er in Epsteins Testament zum Nachfolgevollstrecker ernannt wurde. Sowohl Langer als auch Nikolic sind auch auf der WEF-Website zu finden.

Ein Biosensor, der sowohl physisches Verhalten als auch interne biologische Funktionen überwachen und dann gewünschte Aktivitäten mit Kryptowährung belohnen kann. Das von Microsoft angemeldete Patent für dieses System lautet WO/2020/060606.

Ein nanotechnologischer Impfstoff mit einer einzigen Injektion, der automatisch Auffrischungsdosen nach einem festgelegten Zeitplan freisetzt.

KI und maschinelles Lernen spielen nicht nur bei der endgültigen Verfolgung der menschlichen Biologie und des menschlichen Verhaltens eine wichtige Rolle, sondern auch bei der Entwicklung von Medizinprodukten und bei der Beschleunigung des Zulassungsverfahrens. So hat Moderna beispielsweise bereits „eine Menge Roboterautomation“ und digitale Systeme entwickelt, die bei der Auswahl der am besten geeigneten mRNA für eine bestimmte Spritze helfen.

Im Grunde genommen steuern wir auf ein System zu, in dem die KI Entscheidungen darüber trifft, wie der menschliche Körper funktionieren wird, welche Proteine seine Zellen produzieren werden und zu welchem Zweck, und die menschlichen Ingenieure haben kaum eine Ahnung, wie die KI zu ihren Schlussfolgerungen kommt. Die menschliche Biologie wird im wahrsten Sinne des Wortes einer „Intelligenz“ überlassen, die in einer Blackbox arbeitet.

Wie Allen feststellte, ist das Innenleben der KI „selbst ihren Schöpfern größtenteils unbekannt. 2021 erläuterte Dave Johnson, Chief Data and AI Officer bei Moderna, den Prozess in der MIT Sloan Management Review:

Wir können … [Algorithmen] in diese Live-Systeme, die wir haben, integrieren, sodass die Wissenschaftler nur einen Knopf drücken müssen und die Arbeit für sie erledigt ist. Und sie wissen nicht, was hinter den Kulissen vor sich geht, aber dann – puff! – kommt diese bessere [mRNA-]Sequenz für sie heraus.

Wie Allen bemerkt:

Willkommen in der vierten industriellen Revolution, in der Maschinen Impfstoffe herstellen, die von Maschinen reguliert und biomechanischen Menschen injiziert werden, die von Maschinen überwacht werden.

Natürlich geht es nicht darum, Menschen in einer Endlosschleife von Impfungen zu halten. Es geht um die Kontrolle der Menschen durch die Medizin. Es wird nicht lange dauern, bis Impfpässe mit einer digitalen Identität, digitalen Finanzen, Arbeitsnachweisen und einer sozialen Kreditwürdigkeit vernetzt sind, so dass Ungehorsam in jedem Lebensbereich auf unterschiedlichste Weise geahndet werden kann.

Letztendlich geht es ihnen um die totale Kontrolle – über Ihren Geist, Ihren Körper und Ihre Finanzen. Schwab und seine technokratischen Verbündeten wollen die Menschheit in Cyborg-Sklaven verwandeln, die keinen oder nur einen eingeschränkten freien Willen haben und kein Recht auf Eigentum.

Der WEF-Slogan „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“ fasst im Grunde den transhumanistischen Plan für die Menschheit zusammen. Du wirst nichts besitzen, weil sie alles besitzen werden – einschließlich und bis hin zu deiner Genetik – und du wirst „glücklich“ sein, weil dein mit der Cloud verbundenes Gehirn so programmiert sein wird.

Wie der Geschichtsprofessor und Autor Yuval Noah Harari, ein Schüler von Klaus Schwab, unheilvoll feststellte, sind die Tage der Vorstellung, dass wir eine Seele und einen freien Willen haben, „vorbei“.

Um zum Ausgangspunkt zurückzukehren: Was wir wirklich brauchen, sind Gesetze und Vorschriften, die unsere Rechte auf Privatsphäre im wahrsten Sinne des Wortes schützen, sowohl digital als auch intern, in unseren Köpfen. Was wir nicht brauchen, sind Technokraten wie Schmidt, die Einfluss auf die Regierung nehmen, um ethische und rechtliche Hürden für die transhumanistische Übernahme zu beseitigen und die Schaffung einer Cyborg-Zukunft zu erleichtern.

Ist der transhumanistische Plan realisierbar?

Die Frage ist, ob irgendetwas davon tatsächlich realisierbar ist, oder ob das alles nur ein größenwahnsinniger Hirngespinst ist. Wie Allen ausführlich darlegt, lautet die Antwort ja:

Erstens ist es klar, dass Big Pharma den Ehrgeiz hat, mithilfe künstlicher Intelligenz endlose mRNA-Impfstoffe zu erzeugen. Darüber hinaus wollen technokratische Eliten wie Bill Gates und Robert Langer, dass menschliches Vieh mit fluoreszierenden Nanopartikeln tätowiert wird, um seinen Impf-Status zu verfolgen, angefangen bei der Dritten Welt. Es ist leicht vorstellbar, dass der Rest von uns als nächstes dran ist. Noch schlimmer ist, dass zahlreiche Partner (und Konkurrenten) im Weltwirtschaftsforum, im Silicon Valley, in der Kommunistischen Partei Chinas und anderswo ähnliche Ambitionen hegen. Es handelt sich hier nicht um eine globale Verschwörung, sondern um öffentlich erklärte Pläne.

Zweitens gibt es bereits KI-generierte Impfstoffe und subdermale Tracking-Technologien, und sie werden immer besser. Drittens: Die keimfeindlichen Massen sind jetzt darauf konditioniert, sich jeder Technologie zu unterwerfen, die als „sicher und wirksam“ gilt. Diese verängstigte Horde ist auch bereit, darauf zu bestehen, dass Sie sich ebenfalls unterwerfen.

Können wir es aufhalten?

Doch während die technokratische Elite so tut, als könne sie nichts aufhalten, und alle Forderungen nach einem vernünftigeren Umgang mit dem Wunsch nach perfekter Gesundheit und radikaler Lebensverlängerung ignoriert, gibt es noch Hoffnung. Allen schließt seinen Artikel mit dem folgenden Appell:

Der transhumanistische Ehrgeiz, der durch technokratische Politik umgesetzt wird, besteht darin, die Menschheit durch Technologie zu verändern. Es ist ein wahnhaftes Streben nach Perfektion, wie auch immer sie aussehen mag – perfekte Gesundheit, perfekte Kognition, perfekte Maschinen. Dieser Ehrgeiz wird nie verschwinden. Aber wie ein Teufel, der in der Unterwelt angekettet ist, kann es eingedämmt werden. Der erste Schritt ist die Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Der zweite Schritt ist eine mutige persönliche Haltung. Der dritte Schritt ist eine Gemeinschaftsaktion. Der letzte und dauerhafteste Schritt ist der institutionelle Schutz unserer Rechte, unserer Privatsphäre und unserer körperlichen Autonomie.

Dieser Kampf gegen die Maschine wird erst enden, wenn die letzte Batterie leer ist. Machen Sie sich auf einen ständigen Krieg gefasst. Es darf kein Wunschdenken geben, aber es gibt nur eine Haltung: Wir werden ihn gewinnen.

