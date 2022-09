WARUM begeht Deutschland Selbstmord?

Aus den gleichen Gründen, WARUM die EU/UK deindustrialisiert wird! DAVID CHU

Das ist doch die eigentliche Frage, oder? Das Warum? Das Wie und das Wer ist nur Kulisse für die Öffentlichkeit. Oswald, Ruby, Kuba, die Mafia. Das lässt sie raten wie eine Art Gesellschaftsspiel und hält sie davon ab, die wichtigste Frage zu stellen: Warum? Warum wurde Kennedy ermordet? Wer hat davon profitiert? Wer hat die Macht, es zu vertuschen? Wer? ~ Mr. X im JFK-Film

Warum begeht Deutschland Harakiri (oder Seppuku)?

Weil die Amerikaner es ihnen befohlen haben!

Vor kurzem schrieb William F. Engdahl einen sehr interessanten Artikel mit dem Titel „Europas Energie-Armageddon kommt aus Berlin und Brüssel, nicht aus Moskau„, Pepe Escobar verfasste „Deutschlands Energie-Selbstmord: eine Autopsie.

Beide Artikel geben eine faszinierende Erklärung dafür, WIE Deutschland Selbstmord begeht. Grüne Agenda 2030. Der große Reset. Etc.

Ich habe Engdahl eine E-Mail zu der folgenden Aussage in seinem Artikel geschrieben und ihn gefragt: „Was ist der wahre Grund für die vollständige Deindustrialisierung Deutschlands? Abgesehen von dem Green Energy oder Great Reset Bullshit“:

Es liegt nicht daran, dass Politiker wie Scholz oder der deutsche grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck oder der Vizepräsident der EU-Kommission für grüne Energie, Frans Timmermans, dumm oder ahnungslos sind. Korrupt und unehrlich, vielleicht ja. Aber sie wissen genau, was sie tun. Sie halten sich an ein Drehbuch. Es ist alles Teil des EU-Plans zur Deindustrialisierung einer der energieeffizientesten Industriekonzentrationen auf dem Planeten. Dies ist die Grüne Agenda 2030 der UN, auch bekannt als Klaus Schwabs Great Reset. [Die fett gedruckte Hervorhebung stammt von mir.]

Aus welchen Gründen auch immer, hat Engdahl nicht auf meine E-Mail geantwortet. Aber in meiner E-Mail an ihn habe ich im Grunde meine Frage beantwortet, als ich Folgendes fragte:

Geht es darum, Europa völlig zu entmannen, um es in Bezug auf Energie und Technologie vollständig von den USA abhängig zu machen? Der Rest der Welt ist auf dem Weg zu BRI und BRICS. Der einzige Block, wo die Amerikaner ernten, sprich vergewaltigen und plündern können, ist Europa (plus Japan und Südkorea).

Das war am 5. September 2022.

Am 16. September 2022 veröffentlichte RT (Russia Today) einen Artikel mit der Überschrift „US-Denkfabrik weist Bericht über EU-Verschwörung als ‚gefälscht‘ zurück“ (> LINK auf englischsprachige Website):

Die Geschichte über einen angeblichen Plan der USA, EU-Ressourcen abzuschöpfen, um ihre Wirtschaft zu stützen, wurde am Dienstag von Nya Dagbladet berichtet, einem schwedischen Nachrichtenblatt, das sich selbst als globalisierungskritisch, humanistisch, freiheitsliebend und unabhängig bezeichnet. Eine englischsprachige Version wurde später in der Woche veröffentlicht. Die Zeitung behauptete, sie habe ein geheimes, von der RAND Corporation unterzeichnetes Dokument mit dem Titel „Deutschland schwächen, die USA stärken“ erhalten. Das Papier, das angeblich im Januar erstellt wurde, skizzierte ein Szenario, wie die USA ihrer angeschlagenen Wirtschaft helfen könnten, indem sie ihren europäischen Verbündeten Ressourcen entziehen. Der angebliche Plan sah vor, Russland zu einem Angriff auf die Ukraine zu bewegen, was die EU zwingen würde, Sanktionen gegen Russland zu verhängen und ihre Wirtschaft von der russischen Energieversorgung abzukoppeln.

Nun, heute (17. September 2022) habe ich die beiden schwedischen Autoren des Nya Dagbladet kontaktiert und sie gebeten, mir das RAND-Dokument zur Verfügung zu stellen. Markus Andersson, einer der Autoren und Chefredakteur, hat schnell geantwortet und voila, hier ist das „gefälschte“ RAND-Dokument:

Speichern Sie besser eine Kopie dieser PDF-Datei auf Ihrer Festplatte und leiten Sie sie an alle Ihre Freunde weiter, insbesondere an die in Deutschland lebenden Schafe, bevor die RAND-Leute Zeter und Mordio schreien und dieses notwendige „gefälschte“ Dokument verschwinden lassen!

Schon bald werden die RAND-Leute es eine „Fälschung“ nennen.

Der RAND-Bericht trägt den Titel: „Executive Summary: Weakening Germany, strengthening the U.S.“ („Zusammenfassung: Deutschland schwächen, die USA stärken“).

Er ist auf den 25. Januar 2022 datiert und als „vertraulich“ gekennzeichnet. Auf der Verteilerliste stehen WHCS (White House Chief of Staff), ANSA (Assistant to the President for National Security Affairs), Dept. of State, CIA (Central Intelligence Agency), NSA (National Security Agency) und das DNC (Democratic National Committee).

Sollen wir einen kleinen Blick in dieses „gefälschte“ Dokument werfen?

Der gegenwärtige Zustand der US-Wirtschaft lässt nicht vermuten, dass sie ohne finanzielle und materielle Unterstützung von außen funktionieren kann [Definition eines parasitären Imperiums!] Die Politik der quantitativen Lockerung, auf die die Fed in den letzten Jahren regelmäßig zurückgegriffen hat, sowie die unkontrollierte Ausgabe von Bargeld während der Covid-Lockdowns 2020 und 2021 haben zu einem starken Anstieg der Auslandsverschuldung und einer Zunahme des Dollarangebots geführt [die eigentliche Definition von hohen Inflationsraten]. Die anhaltende Verschlechterung der Wirtschaftslage wird höchstwahrscheinlich zu einem Verlust der Position der Demokratischen Partei im Kongress und im Senat bei den bevorstehenden Wahlen im November 2022 führen. Ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten ist unter diesen Umständen nicht auszuschließen und muss unter allen Umständen vermieden werden. [Hervorhebungen durch Fettdruck von mir.] Es ist dringend notwendig, dass Ressourcen in die nationale Wirtschaft fließen, insbesondere in das Bankensystem. Nur die europäischen Länder, die durch die EU- und NATO-Verpflichtungen gebunden sind, werden in der Lage sein, sie ohne erhebliche militärische und politische Kosten für uns bereitzustellen. [Den USA sind die Drittwelt- und Entwicklungsländer zum Vergewaltigen und Plündern ausgegangen.] Das größte Hindernis ist die wachsende Unabhängigkeit Deutschlands. Obwohl es immer noch ein Land mit eingeschränkter Souveränität ist, bewegt es sich seit Jahrzehnten konsequent darauf zu, diese Einschränkungen aufzuheben und ein vollständig unabhängiger Staat zu werden. Diese Bewegung ist langsam und vorsichtig, aber stetig. Die Extrapolation zeigt, dass das Endziel erst in einigen Jahrzehnten erreicht werden kann. Wenn jedoch die sozialen und wirtschaftlichen Probleme in den Vereinigten Staaten eskalieren, könnte sich das Tempo erheblich beschleunigen. . . . Schwachstellen in der deutschen und der EU-Wirtschaft Eine Zunahme des Ressourcenflusses von Europa in die USA ist zu erwarten, wenn Deutschland in eine kontrollierte Wirtschaftskrise gerät [Hervorhebung durch mich]. Das Tempo der wirtschaftlichen Entwicklung in der EU hängt fast alternativlos von der Lage der deutschen Wirtschaft ab. Es ist Deutschland, das die Hauptlast der Ausgaben für die ärmeren EU-Mitglieder trägt. Das derzeitige deutsche Wirtschaftsmodell stützt sich auf zwei Säulen. Diese sind der unbegrenzte Zugang zu billigen russischen Energieressourcen und zu billigem französischem Strom, dank des Betriebs von Kernkraftwerken. Die Bedeutung des ersten Faktors ist wesentlich höher. Ein Stopp der russischen Lieferungen kann eine Systemkrise auslösen, die für die deutsche Wirtschaft und indirekt auch für die gesamte Europäische Union verheerend wäre. . . . [Hervorhebungen durch Fettdruck von mir]. Eine kontrollierte Krise Aufgrund von Koalitionszwängen hat die deutsche Führung nicht die volle Kontrolle über die Lage im Lande. Dank unserer präzisen Aktionen war es möglich, die Inbetriebnahme der Nord Stream 2-Pipeline trotz des Widerstands der Lobbyisten aus der Stahl- und Chemieindustrie zu verhindern. Die dramatische Verschlechterung des Lebensstandards könnte die Führung jedoch dazu bewegen, ihre Politik zu überdenken und zur Idee der europäischen Souveränität und strategischen Autonomie zurückzukehren. Der einzig gangbare Weg, Deutschlands Ablehnung russischer Energielieferungen zu garantieren, ist die Einbindung beider Seiten in den militärischen Konflikt in der Ukraine. Unser weiteres Vorgehen in diesem Land wird unweigerlich zu einer militärischen Antwort Russlands führen. Die Russen werden den massiven Druck der ukrainischen Armee auf die nicht anerkannten Donbass-Republiken natürlich nicht unbeantwortet lassen können. Dies würde es ermöglichen, Russland zum Aggressor zu erklären und das gesamte zuvor vorbereitete Sanktionspaket gegen das Land anzuwenden. … [Hervorhebungen durch Fettdruck von mir].

In der RAND Executive Summary werden dann die „erwarteten Folgen“ mit Projektionen der finanziellen und wirtschaftlichen Verluste für Deutschland detailliert aufgeführt.

Der Rest ist, wie man sagt … (fast) Mission Accomplished! („Auftrag erfüllt!“).

P.S. Adolf muss sich jetzt in seinem Grab wälzen, da Feldwebel „Ich weiß nichts!“ Scholz das Kommando über das Vaterland übernommen hat …