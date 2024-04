Warum bittet die WHO Ärzte zu lügen, um den Klimaalarm zu fördern?

Im vergangenen Monat hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die von allen bevorzugte zwischenstaatliche Organisation, ein “neues Toolkit zur Unterstützung von Gesundheitsfachkräften im Kampf gegen den Klimawandel” veröffentlicht. Das Toolkit ist der jüngste Versuch, einen der vertrauenswürdigsten Berufe in den Klimakrieg einzubinden. Aber dieses offensichtlich ideologische und herablassende “Toolkit” ist nicht nur faktenlos, sondern fordert die “Gesundheitsexperten” auf, ihre Autorität zu nutzen, um die Wissenschaft zu umgehen und ihre Patienten und Politiker zu belügen. Der Klimakrieg ist politisch.

Das Problem für Klimakrieger aller Couleur, seit die Klimaangst in den 1980er-Jahren aufkam und in den 1990er- und 2000er-Jahren orthodox wurde, ist die rasche Verbesserung aller menschlichen Wohlstandsindikatoren auf der ganzen Welt. Einerseits stehen das gesamte Leben auf der Erde und der Zusammenbruch der Zivilisation auf dem Spiel – das ist angeblich die Konsequenz aus den Daten, die zeigen, dass die Atmosphäre wärmer geworden ist. Auf der anderen Seite leben die Menschen in Volkswirtschaften aller Entwicklungsstufen heute länger, gesünder, wohlhabender und sicherer als jede Generation zuvor. Das Zeitalter des “globalen Aufkochens”, wie es UN-Generalsekretär António Guterres ausdrückte, ist auch das Zeitalter einer beispiellosen sozialen Entwicklung.

Das ist paradox, wenn man die grüne Prämisse akzeptiert, dass wirtschaftliche Entwicklung auf Kosten des Klimas geht. Die UNO, die ihre Autorität darauf gründet, dass sie in der Lage ist, “globale” Probleme wie die Umweltzerstörung anzugehen, ist entschlossen, das Narrativ des “globalen Sieges” zu verteidigen. Indem sie jedoch aktiv versucht, die Entwicklung der Länder mit niedrigem Einkommen zu bremsen, riskiert sie gleichzeitig, ihre Autorität in den Entwicklungsländern zu untergraben.

Die Aussage in der Einleitung des neuen WHO-Toolkits ist bezeichnend für den schwachen Versuch, die Quadratur des Kreises zu erreichen, indem die Einmischung in die Entwicklung der Länder mit niedrigem Einkommen als zu deren Vorteil dargestellt wird:

Unsere Welt ist Zeuge eines besorgniserregenden Trends, der zu einem Anstieg der Temperaturen, extremen Wetterereignissen, Problemen bei der Wasser- und Ernährungssicherheit und einer Verschlechterung der Luftqualität führt. Die Häufigkeit und Intensität dieser Ereignisse übersteigt die Fähigkeit natürlicher und menschlicher Systeme, wirksam zu reagieren.

Für ein “Toolkit”, das sich an Personen wie Ärzte richtet, die nachweislich in der Lage sind, wissenschaftliche Literatur zu verstehen, bietet das Toolkit überraschend wenig Belege für diese Behauptungen. Es wird behauptet, dass “sich verändernde Wettermuster und extreme Wetterereignisse die Ernteerträge verringern können, was zu Ernährungsunsicherheit und Unterernährung führen kann” und dass “sich das Brutfenster für durch Stechmücken übertragene Krankheiten aufgrund sich verändernder Wettermuster vergrößert”. Die Quelle für diese beiden Aussagen wird in einer Fußnote angegeben, die einen Link zum IPCC AR6 Synthesis Report 2023 enthält, in dem es zur ersten Aussage heißt:

Das Auftreten klimabedingter lebensmittel- und wasserbedingter Krankheiten hat zugenommen (sehr hohe Wahrscheinlichkeit). Das Auftreten vektorübertragener Krankheiten hat aufgrund der Ausdehnung des Verbreitungsgebietes und/oder der Vermehrung von Krankheitsüberträgern zugenommen (hohe Wahrscheinlichkeit).

Steigt man jedoch etwas tiefer in die Diskussion des IPCC über vektorübertragene Krankheiten ein, so findet man die folgende Abbildung, die das Mortalitätsrisiko verschiedener klimabedingter Faktoren für sechs Regionen der Welt darstellt.

Die Daten zeigen deutlich, dass die Sterblichkeit durch Malaria, Unterernährung, Durchfallerkrankungen, Naturkatastrophen und extreme Temperaturen seit 1990 drastisch zurückgegangen ist. Die einzige Ausnahme ist das Dengue-Fieber, das im Vergleich zu den anderen Faktoren ohnehin eine viel geringere Bedeutung hat, da es nur etwa 1,75 Todesfälle pro 100.000 Einwohner und Jahr verursacht, während Malaria mehr als 50 Todesfälle pro 100.000 Einwohner und Jahr verursacht.

Wie lassen sich diese Daten mit der Behauptung der WHO vergleichen, dass “die Häufigkeit und Intensität dieser Ereignisse die Fähigkeit natürlicher und menschlicher Systeme übersteigt, effektiv darauf zu reagieren, mit weitreichenden Folgen für die Gesundheit” und dass “das Auftreten klimabedingter lebensmittel- und wasserbedingter Krankheiten” und “das Auftreten vektorübertragener Krankheiten” zugenommen hat? Das ist nicht vergleichbar. In Afrika sind die Todesfälle durch Unterernährung zwischen 1990 und 2017 um drei Viertel zurückgegangen. Die Sterblichkeit durch Durchfallerkrankungen ist im gleichen Zeitraum um zwei Drittel gesunken. Die Todesfälle durch Malaria haben sich halbiert. Damit sterben weltweit jeden Tag mehr als 10.000 Kinder weniger als 1990.

Dies ist für jeden, der die Entwicklungsdaten verfolgt, umso bemerkenswerter, als die WHO seit Langem versucht, diese Armutskrankheiten mit dem Klimawandel in Verbindung zu bringen. Im Weltgesundheitsbericht 2002 behauptete die WHO, dass 154.000 Todesfälle auf den Klimawandel zurückzuführen seien, und zwar fast ausschließlich in den High Mortality Developing Countries (HMDC) – eine Zahl, die sich aus der Schätzung der Auswirkungen des Klimawandels auf jede dieser armutsbedingten Krankheiten ergab. Doch trotz der radikalen Fortschritte seit dem Jahr 2000 hat die WHO kein Interesse daran gezeigt, ihr Verständnis des Klimawandels zu revidieren oder zu verstehen, was diese Verbesserungen für die globale Gesundheit bewirkt hat. Stattdessen hat sie sich auf das Klima-Gesundheits-Narrativ versteift.

Ein ähnliches “Paradoxon” ergibt sich, wenn man die Aussagen der WHO zur Ernährungssicherheit mit den Daten anderer UN-Organisationen vergleicht. Es gibt keine Hinweise darauf, dass der Klimawandel die landwirtschaftliche Produktion in gefährdeten Ländern beeinträchtigt.

Dennoch fordert die WHO in ihrem Toolkit “Health Professionals” auf, den Bürgern die Dringlichkeit der Klimakrise zu vermitteln und ihre Autorität zu nutzen, um die Politik zu beeinflussen:

Was Sie einem politischen Entscheidungsträger sagen könnten: Der Klimawandel ist da und ich sehe bereits die Auswirkungen auf die Gesundheit meiner Patienten. Die Gesundheit einiger Menschen ist stärker betroffen, darunter Kinder und ältere Menschen, benachteiligte Gemeinschaften, abgelegene Gemeinschaften und Menschen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten.

Die Menschen werden älter und leben gesünder. Die Kindersterblichkeit ist stark zurückgegangen. Viel weniger Menschen leben in Armut. Aber die WHO will, dass Ärzte und Krankenschwestern das Gegenteil behaupten. Schlimmer noch: Das Toolkit rät ihnen, nicht zu diskutieren:

Lassen Sie sich nicht auf Diskussionen ein, die die Klimawissenschaft infrage stellen. Sie steht nicht zur Diskussion. Wenn das Gespräch in diesen Bereich abdriftet, lenken Sie es auf Ihr Fachwissen und die Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Gesundheit.

Es gibt jedoch keinen “Zusammenhang zwischen Klimawandel und Gesundheit”. Und wenn es einen zu geben scheint, dann stehen diese lokalen oder regionalen Gesundheitstrends im Gegensatz zu den globalen Trends. Es muss also eine bessere Erklärung als “Klimawandel” geben. Es kann sein, dass ein Ort von extremen Wetterereignissen heimgesucht wird oder ungewöhnliche Witterungsbedingungen der dortigen Bevölkerung eine Reihe von Problemen bereiten, wie es schon immer der Fall war. Aber “extremes Wetter” ist sowohl selten als auch nach der eigenen Analyse des IPCC bisher nicht auf den Klimawandel zurückzuführen. Wenn also geringfügige Wetterveränderungen mit negativen wirtschaftlichen Veränderungen oder Gesundheitsindikatoren zusammenfallen, ist die Ursache wahrscheinlich weniger meteorologischer als politischer Natur. So ist beispielsweise Inkompetenz, insbesondere der Bürokratie undemokratischer Regime, regelmäßig die Ursache für Hunger, Durst und fehlende Grundversorgung. Und in ihrer Eile, politisch nützliche Korrelationen zwischen Wetter und Wohlstandsindikatoren zu finden, vernachlässigen die Forscher alternative Ursachen, obwohl sie wissen, dass die Menschen viel empfindlicher auf wirtschaftliche Kräfte reagieren als auf die Launen der Natur.

Sie glauben mir nicht? Nun, die Beweise sind eindeutig. Während die WHO versucht, Ärzte dazu zu bringen, die Wissenschaft zu ignorieren, um zu behaupten, dass es einen “Zusammenhang zwischen Klimawandel und Gesundheit” gibt, ist der bei Weitem stärkste Prädiktor für Gesundheit in Wirklichkeit der Wohlstand. Dementsprechend stellte der WHO-Bericht von 2002 praktisch keine klimabedingten Todesfälle in “Low Mortality Developing Countries” und “Developing Countries” fest. Wo Malaria, Unterernährung und Durchfallerkrankungen durch steigende Einkommen beseitigt werden, gibt es keine “klimabedingten” Todesfälle.

Aus dieser Perspektive erscheint die Mobilisierung der Gesundheitsberufe durch die WHO wie eine politische Kampagne gegen den Wohlstand. Nur eine solche ideologische – und wissenschaftsfeindliche – Abneigung gegen den Wohlstand kann den Zusammenhang zwischen Gesundheit und Wetter so stark betonen, denn während Ärzte sagen können und sollen, dass Einkommen und Gesundheit zusammenhängen, drängt die WHO sie, dies nicht zu tun: Das Beste, was man armen Menschen geben kann, ist offenbar “stabiles Wetter” und nicht ein höheres Einkommen. Das Toolkit nimmt diese Kritik sogar vorweg, indem es Ratschläge gibt, wie man dem Argument begegnen kann, dass “Klimamaßnahmen als nachteilig für die Wirtschaft wahrgenommen werden”. Laut WHO handelt es sich dabei um “eine falsche und wenig hilfreiche Wahrnehmung, die von einigen Menschen vertreten wird… und die von einigen Unternehmen und Regierungen wiederholt wird, um die Umsetzung von Klimalösungen zu verzögern”. Eine Verschwörungstheorie, die nur durch die höchst zweifelhafte Behauptung gestützt wird, dass “für jeden Dollar, der für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen ausgegeben wird, etwa 2 Dollar an Gesundheitskosten eingespart werden”.

Jedem Arzt, der eine solche unbewiesene Behauptung über ein neues Medikament für bare Münze nehmen und seinen Patienten sofort verschreiben würde, würde die Zulassung entzogen. Großbritannien zum Beispiel gibt jährlich rund 10 Milliarden Pfund allein für die Subventionierung seiner Ökostromwende aus, aber es gibt keinen Beweis dafür, dass das Budget des staatlichen Gesundheitsdienstes 20 Milliarden Pfund davon profitiert. Eine Analyse der deutschen Energiewende schätzt die jährlichen Kosten auf 45 Milliarden Euro, aber die Pro-Kopf-Ausgaben für Gesundheit steigen von 3.500 Euro im Jahr 2009 auf 5.700 Euro im Jahr 2021 – ein Anstieg um 62 Prozent. Ferner hat Deutschland einen hohen Preis für seine grüne Deindustrialisierung gezahlt und der Welt signalisiert, dass selbst eine führende Industrienation und ein wohlhabendes Land eine solche Umweltpolitik nicht überleben kann. Der Status des umweltpolitischen Vorreiters in Europa ist dahin, und inzwischen ist die Hälfte der Deutschen der Meinung, dass niedrigere Preise Vorrang vor Maßnahmen zur Emissionsminderung haben sollten. Die deutschen Traktoren – und übrigens auch die französischen und niederländischen – gehen nicht auf die Straßen der Hauptstadt, um gegen grüne Wirtschafts- und Gesundheitswunder zu protestieren. Die Behauptung der WHO ist schlichtweg verrückt.

Der Grund, warum das WHO-Toolkit so bar jeder Evidenz und Logik ist, liegt darin, dass es schlicht und einfach politische Propaganda ist. Die Autoren des Dokuments sind keine Mediziner oder Klimaforscher, sondern Psychologen des Centre for Climate Change Communication an der George Mason University unter der Leitung von Dr. Ed Maibach. Wie ich schon früher im Daily Sceptic angemerkt habe, trägt die unwillkommene Einmischung von Klimaskeptikern in die Klimapolitik nicht zur Verbesserung der Debatte bei, sondern schürt nur immer heftigere Konflikte. Und ihre Beteiligung an der Erstellung des WHO-Toolkits ist da keine Ausnahme. Diese abgehobene, konfliktbeladene zwischenstaatliche Behörde beansprucht die Autorität von “Experten”, aber ihre Leitlinien weisen Ärzte an, Wissenschaft, Beweise und Debatten zu meiden – sie raten ihnen buchstäblich, sich nicht an Debatten zu beteiligen – und stattdessen grüne Ideologie zu verbreiten: die mythische Behauptung, dass es “Zusammenhänge” zwischen Klima und Gesundheit gibt, dass der grüne “Übergang” die Gesundheit verbessern wird und die Einhaltung der Emissionsziele spottbillig ist.

Das Toolkit mag den “Gesundheitsexperten” die Rechtfertigung liefern, die Öffentlichkeit und die Politiker zu belügen, aber das ist kein “Empowerment”, sondern schlicht und einfach Betrug. Und die Rekrutierung von Psychologen zur Mobilisierung von Ärzten und Krankenschwestern als Instrumente einer politischen Agenda ist ein weiterer Beweis für die dringende Notwendigkeit, die WHO im Interesse der Gesundheit und des Wohlergehens von Milliarden von Menschen zu zerschlagen.