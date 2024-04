Bestätigt: COVID mRNA-Impfstoffe enthalten eine Komponente, die die Immunantwort unterdrückt und das Krebswachstum stimuliert

Es sieht nicht gut aus für die COVID-Geimpften.

Eine umfassende Überprüfung durch ein internationales Konsortium von Wissenschaftlern ergab ernsthafte Bedenken hinsichtlich des Sicherheitsprofils von COVID-19 mRNA-Impfstoffen.

Übersichtsartikel sind Zusammenfassungen aktueller Forschungsarbeiten zu einem bestimmten Thema, manchmal auch als Literaturübersichten oder Sekundärquellen bezeichnet.

Der Bericht mit dem Titel “N1-Methyl-Pseudouridin (m1Ψ): Friend or foe of cancer?” (Freund oder Feind von Krebs), der auf Science Direct veröffentlicht wurde, befasst sich mit den möglichen Auswirkungen eines Impfstoffbestandteils – N1-Methyl-Pseudouridin (m1Ψ) – der möglicherweise eine Rolle bei der Immunsuppression und der Ausbreitung von Krebs spielt.

m1Ψ wurde in den mRNA-Impfstoff COVID-19 von Pfizer-BioNTech integriert, um dessen Wirksamkeit zu erhöhen.

Diese Komponente wurde in den mRNA-Impfstoff eingeführt, um durch in-vitro-Transkription (IVT) eine beträchtliche Menge an modifizierter SARS-CoV-2-Spike-mRNA zu produzieren. Diese Modifikation war entscheidend für die schnelle Entwicklung und Bereitstellung des Impfstoffs auf dem Höhepunkt der Pandemie.

In dem Übersichtsartikel werden jedoch die langfristigen Auswirkungen dieser Modifikation infrage gestellt, insbesondere im Hinblick auf die Interaktion des Impfstoffs mit der Immunantwort des Körpers und mögliche karzinogene Wirkungen.

In der Zusammenfassung der Studie heißt es, es gebe Hinweise darauf, dass mRNA-Impfstoffe zwar “wirksam” seien, um schwere Krankheitsfälle zu reduzieren, dass sie aber möglicherweise keine sterilisierende Immunität böten, sodass die Betroffenen anfällig für wiederkehrende Infektionen blieben.

Kritischer wird in der Übersicht angemerkt, dass der Einbau von m1Ψ in mRNA-Impfstoffe offenbar wichtige immunologische Signalwege hemmt und die frühe Interferonsignalisierung des Körpers beeinträchtigt.

Interferon ist eine natürliche Substanz, die das körpereigene Immunsystem bei der Bekämpfung von Infektionen und anderen Krankheiten wie Krebs unterstützt.

Diese Immunsuppression, die eine effiziente Synthese des Spike-Proteins gewährleisten und die Immunaktivierung minimieren soll, kann unbeabsichtigt ein Milieu fördern, das die Krebsentstehung und Metastasierung begünstigt.

Im Gegensatz dazu haben mRNA-Impfstoffe ohne diese Modifikation den gegenteiligen Effekt gezeigt.

“Basierend auf diesen überzeugenden Beweisen schlagen wir vor, dass in zukünftigen klinischen Studien gegen Krebs oder Infektionskrankheiten keine mRNA-Impfstoffe mit einer 100-prozentigen m1Ψ-Modifikation verwendet werden sollten, sondern solche mit einem geringeren Prozentsatz an m1Ψ-Modifikation, um eine Immunsuppression zu vermeiden”, so die Forscher.

🚨BREAKING: Neu veröffentlichte Studie eines internationalen Forscherteams bestätigt, was einige Mediziner schon seit 18 Monaten vermuten:

Die COVID mRNA-Spritzen, die N1-Methyl-Pseudouridin enthalten, UNTERDRÜCKEN das Immunsystem und FÖRDERN das Krebswachstum! https://t.co/CwKD14ZQc9 pic.twitter.com/W530bWiVcK — Ned Nikolov, Ph.D. (@NikolovScience) April 16, 2024

The Gateway Pundit hat bereits darüber berichtet, dass ein kürzlich veröffentlichter Bericht der American Cancer Society voraussagt, dass die Zahl der neuen Krebsfälle im Jahr 2024 einen neuen Höchststand erreichen wird. Mehr als 2 Millionen neue Krebsfälle werden erwartet.

Bei sechs der häufigsten Krebsarten ist ein Anstieg zu verzeichnen: Brustkrebs, Prostatakrebs, Gebärmutterschleimhautkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Nierenkrebs und Melanom.

Im Jahr 2022 präsentierte der Anwalt Thomas Renz aus Ohio die medizinischen Abrechnungsdaten des Verteidigungsministeriums aus der Defense Medical Epidemiology Database (DMED), die die beunruhigende Wahrheit darüber ans Licht brachten, was mit der Gesundheit unserer Soldaten seit der Einführung des Impfstoffs geschehen ist.

Laut Renz ist seit der überstürzten Einführung des COVID-19-Impfstoffs ein astronomischer Anstieg mehrerer schwerer Erkrankungen und Störungen beim US-Militär zu verzeichnen – am beunruhigendsten ist die Zunahme von Krebserkrankungen, die sich verdreifacht haben.

“Wir haben umfangreiche Daten, die zeigen, dass unter anderem die Zahl der Fehlgeburten im Fünfjahresdurchschnitt um fast 300 Prozent gestiegen ist. Bei Krebs haben wir einen Anstieg von fast 300 Prozent im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt”, sagte er bei einer Podiumsdiskussion in Washington, DC, die von Senator Ron Johnson (R-WI) organisiert wurde.

Das Wall Street Journal berichtet, dass Ärzte über den plötzlichen Anstieg von Krebserkrankungen bei jungen Menschen erstaunt sind.

Das Journal schreibt:

“Krebs betrifft immer mehr junge Menschen in den USA und gibt weltweit den Ärzten Rätsel auf. Die Diagnoseraten in den USA stiegen 2019 auf 107,8 Fälle pro 100.000 Menschen unter 50 Jahren, ein Anstieg um 12,8 Prozent gegenüber 95,6 Fällen im Jahr 2000, wie Daten des Bundes zeigen. Eine Studie, die letztes Jahr im BMJ Oncology veröffentlicht wurde, berichtet von einem starken Anstieg der Krebserkrankungen bei Menschen unter 50 Jahren weltweit, mit den höchsten Raten in Nordamerika, Australien und Westeuropa”.

Das Wort “Impfstoff” kommt in dem Artikel nicht vor. Weiter heißt es unreflektiert, Ärzte “wetteifern um die Wette, um herauszufinden, was sie krank macht und wie man junge Menschen mit hohem Risiko identifizieren kann. Sie vermuten, dass Veränderungen in unserem Lebensstil – weniger körperliche Aktivität, mehr stark verarbeitete Lebensmittel, neue Toxine – das Risiko für die jüngeren Generationen erhöht haben”.

Vielleicht sollten sich die Ärzte auf das Offensichtliche konzentrieren.

Dr. Angus Dalgleish, ein renommierter Onkologe aus Großbritannien, schrieb in jüngster Vergangenheit einen offenen Brief an den Herausgeber der medizinischen Fachzeitschrift The BMJ, in dem er die Zeitschrift aufforderte, “die gültige Einverständniserklärung zur COVID-Impfung zu einem vorrangigen Thema zu machen”, da Krebs und andere Krankheiten bei “geboosteten” Menschen rapide zunähmen.

“Die Berichte über die Unterdrückung des angeborenen Immunsystems nach mehrwöchiger Behandlung mit mRNA würden dazu passen, da alle diese Patienten zuvor Melanome oder B-Zell-basierte Krebsarten hatten, die sehr anfällig für eine Immunkontrolle sind – und das war vor den Berichten über die Unterdrückung von Suppressorgenen durch mRNA in Laborexperimenten”, schrieb Dr. Dalgleish.

The Gateway Pundit berichtete auch über den Fall von Dr. Michael Goldman, einem belgischen Arzt, der den COVID-Impfstoff befürwortet und Professor für Innere Medizin und Immunologie an der Freien Universität Brüssel in Belgien ist.

Am 22. September 2021 wollte Goldman unbedingt die Auffrischungsdosis des mRNA-Impfstoffs erhalten. Da er sich einer Chemotherapie unterziehen musste, die sein Immunsystem schwächen würde, befürchtete er, nicht ausreichend gegen Covid-19 geschützt zu sein.

Innerhalb weniger Tage nach der Auffrischungsimpfung verschlimmerten sich Goldmans Krebssymptome, darunter nächtliche Schweißausbrüche, Müdigkeit und vergrößerte Lymphknoten.

“Ein solches Fortschreiten des Krebses innerhalb von drei Wochen ist erschreckend, wenn man bedenkt, was wir über den natürlichen Verlauf von Lymphomen wissen, und Goldman benötigte so schnell wie möglich Steroide. Goldman begann zu vermuten, dass die Auffrischungsimpfung sein Lymphom verschlimmert hatte, sodass seine Überlebenschancen für mehr als fünf Jahre nur noch bei 30 Prozent lagen”, berichtet Newsbreak.

Die Nachrichtenagentur fügte hinzu: “Vor der Impfung beschränkte sich das Lymphom auf Goldmans linke Achselhöhle und seinen Hals. Zufällig erhielt Goldman seine erste und zweite mRNA-Impfung am linken Arm. Aber Goldman erhielt die Auffrischungsimpfung am rechten Arm, und das Lymphom begann sich dort auszubreiten”.

Der Autor der Meldung, Shin Jie Yong, ein MSC-Biologiestudent, berichtete, was er von einem Professor erfahren hatte, der ihm von sieben Patienten mit Tumoren im Stadium IV erzählte, die fast fünf Jahre lang gut unter Kontrolle waren, aber nach der Impfung mit Covid-19 plötzlich fortschritten.

Der damals 66-jährige Impfbefürworter Michael Goldman stand vor der Frage, ob er das lebensbedrohliche unerwünschte Ereignis nach der Impfung über Shin melden sollte oder nicht. Schließlich entschieden sich Goldman und seine Kollegen, ihre Ergebnisse zu veröffentlichen.

Der Fallbericht legt nahe, dass die Impfung mit dem mRNA-Impfstoff von Pfizer ein rasches Fortschreiten des Angioimmunoblastischen T-Zell-Lymphoms (AITL) auslösen kann, einer seltenen und äußerst aggressiven Krebsart, die das lymphatische System befällt. Es handelt sich dabei um eine Form des Non-Hodgkin-Lymphoms (NHL), die auftritt, wenn T-Zellen – weiße Blutkörperchen, die Infektionen bekämpfen – krebsartig und abnormal werden.

“Soweit wir wissen, ist dies die erste Beobachtung, die darauf hindeutet, dass die Verabreichung eines SARS-CoV-2-Impfstoffs das Fortschreiten von AITL auslösen könnte. Mehrere Argumente sprechen für diese Möglichkeit. Erstens die dramatische Geschwindigkeit und das Ausmaß der Progression, die in zwei 18F-FDG-PET-CT-Untersuchungen im Abstand von 22 Tagen beobachtet wurde. Eine derart schnelle Progression wäre im natürlichen Krankheitsverlauf höchst unerwartet. Da bekannt ist, dass die mRNA-Impfung zu einer Vergrößerung und hypermetabolischen Aktivität der drainierenden Lymphknoten führt, liegt die Vermutung nahe, dass dies der Auslöser für die beobachteten Veränderungen war”, so die Experten.