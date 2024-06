Warum blockiert das WEF weltweit archäologische Ausgrabungen?

Die Geschichte, die uns über unsere Geschichte erzählt wurde, ist eine Fälschung, sie ist nicht wahr. Das sagte Tucker Carlson in der Sendung von Alex Jones.

Jones fragte ihn, ob er wisse, dass das Weltwirtschaftsforum in archäologische Stätten auf der ganzen Welt eingreife, um Ausgrabungen zu verhindern. Das WEF behauptet, es sei „nicht gut für die Natur“, die Artefakte freizulegen.

So wird unter anderem die Tempelanlage Gobekli Tepe in der Türkei von der Dogus Group verwaltet, die eine Partnerschaft mit dem WEF unterhält. Der Direktor der Organisation ist ein gern gesehener Gast beim Jahrestreffen in Davos. Größere Ausgrabungen plant die Dogus Group am Gobekli Tepe nicht, obwohl bisher erst fünf Prozent des Komplexes freigelegt sind.

Alex Jones and Tucker Carlson discuss the systematic coverup of the true history of ancient civilizations.



AND, the recent revelations that the WEF is preventing archaeological excavations around the world.



FREE GOBEKLI TEPE👇🏻 pic.twitter.com/IYh4jhBc5O