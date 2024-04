Warum der Islam seinen ewigen Krieg gegen den Westen wahrscheinlich gewinnen wird

Von Doug Casey

Lassen Sie uns den Islam und seine Auswirkungen auf den Westen untersuchen.

Die Quintessenz: Der Konflikt zwischen dem Islam und dem Westen läuft auf einen ewigen Krieg hinaus, ein Konzept aus Joe Haldemans gleichnamigem Science-Fiction-Roman. Und die Mohammedaner werden wahrscheinlich die nächste Phase gewinnen.

Der Ewige Krieg begann im frühen 7. Jahrhundert und ist seither immer wieder abgeflaut. Das zeigt sich daran, dass sich die jüngsten Kriege und terroristischen Aktivitäten auf Orte wie Iran, Irak, Somalia, Libanon, Bosnien, Sudan und Afghanistan sowie auf Organisationen mit Namen wie Hamas, Schwarzer September und Al-Qaida konzentrieren.

Warum ist das so? Muslime sehen ihr Land und ihre Kultur seit den Kreuzzügen ständig unter Beschuss. Das romantische Bild von Rittern in Rüstungen, die das Heilige Land von den Ungläubigen befreien, ist in ihren Augen verkehrt. Sie sehen Horden europäischer Barbaren, die unter einem Vorwand in ihre Heimat eingedrungen sind, um dort zu vergewaltigen, zu morden und zu plündern.

In den letzten zwei Jahrhunderten haben europäische und jetzt auch amerikanische Armeen jedes muslimische Land mit Füßen getreten. Den Muselmännern gefällt es genauso wenig, wie es den Amerikanern gefallen würde, wenn die Houthis New York bombardieren und über Alabama eine Flugverbotszone zum Schutz einer schwarzen Separatistenbewegung einrichten würden.

Abgesehen von ihren persönlichen Marotten werden Saddam Hussein und Moammar Khadafi von den meisten Muslimen als Helden angesehen, weil sie trotz enormer Schwierigkeiten gegen die Kreuzfahrer gekämpft haben.

Der Islam ist wahrscheinlich die größte Religion der Welt, mit sicherlich 2 Milliarden Anhängern, wenn man die Zahl der wirklichen und nicht nur der nominellen Gläubigen betrachtet. Er ist auch die am schnellsten wachsende Religion der Welt. Sie beherrscht einen riesigen Teil der Welt mit vielen armen Menschen, wenig Kapital, wenig Freiheit und durchweg repressiven Regierungen. Inwieweit ist das die Schuld des Islam? Ich würde sagen, zu einem großen Teil. Aber wenn das der Fall ist, wie können die Mohammedaner dann den Ewigen Krieg gewinnen? Ich werde zeigen, warum sie ihn wahrscheinlich gewinnen werden.

Wir erfahren, dass der Prophet (Friede sei mit ihm, ein Ausdruck, den die Gläubigen gewöhnlich an die Erwähnung seines Namens anhängen, abgekürzt p.b.u.h.) ein Kaufmann war, bis er im Alter von 40 Jahren vom Engel Gabriel besucht wurde und zum Kriegsherrn wurde. Gabriel rezitierte die Worte Allahs (der Barmherzige, der Gnädige – vielleicht die gebräuchlichste der vielen Bezeichnungen, die von den Gläubigen verwendet werden). Muhammed schrieb diese Wünsche in den Koran um. Für die meisten Gelehrten scheint es sich jedoch eher um einige vage erinnerte Geschichten zu handeln, die er von Reisenden gehört hat.

Der Islam zieht die Menschen aus sehr verständlichen Gründen an: Er bietet ein hübsches Paket, das den Sinn des Lebens erklärt und ewige Glückseligkeit nach dem Tod verspricht. Er hat einige Merkmale und macht Versprechungen, die ihn besonders für die Armen und Unterdrückten attraktiv machen, nicht zuletzt eine tägliche Mahlzeit, wenn man die Moschee besucht und nach den Waschungen betet. Und das bedeutet, dass sein potenzieller Markt etwa 75 % der Weltbevölkerung ausmacht.

Die Essenz des Islam

Der Islam hat eine Reihe von Sekten, aber nur einen winzigen Bruchteil so viele wie das Christentum. Es hat keinen Sinn, auf sie einzugehen, außer der Feststellung, dass der Grund für die relativ geringe Anzahl von Varianten (im Wesentlichen Sunniten und Schiiten) darin liegt, dass der Islam ein viel geschlossenerer Glaube ist als das Christentum, da er auf einem einzigen, recht kurzen Buch basiert, das von einem einzigen Mann verkündet wurde und dessen Status eindeutig ist; die Religion lässt relativ wenig Raum für Interpretationen. Die Grundpfeiler des Islams vereinen die Gläubigen in der Regel, ungeachtet aller anderen Unterschiede, die sie haben mögen; interne Kriege zwischen Muslimen über die Religion sind die Ausnahme.

Es ist unklar, was einen gläubigen oder vielleicht einen “geretteten” Christen ausmacht; die Meinungen gehen unter den zahlreichen Sekten dieser Religion weit auseinander. Wer ein gläubiger Muslim ist, steht jedoch außer Frage: Man muss sich nur an die Fünf Säulen halten.

1) Die Shahadah, das Glaubensbekenntnis. Dies ist die Essenz des Islam. Um Muslim zu werden, muss man laut, aufrichtig und entschlossen sagen: “Es gibt keinen Gott außer Allah, und Mohammed ist sein Prophet.”

2) Das Gebet. Man muss fünfmal am Tag in ritualisierter Weise beten, wenn möglich in der Gemeinde. Muezzine rufen die Gläubigen von den Minaretten der Moscheen über Lautsprecher zum Gebet auf. Für Nicht-Muslime kann das eine Herausforderung darstellen, was durchaus beabsichtigt ist.

3) Zakat, oder Zehntabgabe. Man muss jedes Jahr einen bestimmten Prozentsatz seines Vermögens an die Armen abgeben.

4) Fasten. Während des Ramadan, dem neunten Monat des Mondkalenders, darf man von der Morgendämmerung bis zur Abenddämmerung nicht essen, trinken oder rauchen. Dieses Jahr begann der Ramadan am 11. März.

5) Hadsch, oder Pilgerfahrt. Man muss mindestens einmal nach Mekka reisen, wenn es möglich ist.

Da haben Sie es. Und es scheint ein kleiner Preis zu sein, den man zahlen muss, um das Paradies zu erlangen, wo man auf ewig den Freuden des Fleisches frönen kann, umgeben von 72 rehäugigen houris. Ungläubige und Abtrünnige hingegen müssen damit rechnen, auf ewig im Schwefel zu schmoren. Wie der Heilige Koran in 5:33 – und in vielen anderen Suren – sagt: “Diejenigen, die mit Gott und seinem Gesandten Krieg führen, werden getötet oder gekreuzigt oder ihnen werden abwechselnd Hände und Füße abgehackt, oder sie werden aus dem Land vertrieben. So werden sie im Diesseits behandelt, und im Jenseits erwartet sie ein schreckliches Verhängnis.”

Der Islam bietet auch im Hier und Jetzt Vorteile. Er fördert eine Brüderlichkeit der Gläubigen über rassische, ethnische und sprachliche Grenzen hinweg – nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Er ermöglicht es den Gläubigen, direkt mit Allah zu kommunizieren, ohne dass es eine zwischengeschaltete Priesterschaft gibt. Mullahs und Imame sind Gelehrte oder Führer; das Amt steht jedem offen. Es ist eine sehr brüderliche und demokratische Religion.

Aber sie ist keine Religion des Friedens, zumindest nicht, solange die Welt nicht muslimisch ist. Muslime glauben, dass die Welt in Darul Islam, das “Haus der Unterwerfung” – wo die Ungläubigen erobert oder eliminiert wurden – und Darul Harb, das “Haus des Krieges” – wo der Krieg den Islam etablieren wird – unterteilt ist.

Das Wort Islam bedeutet “Unterwerfung”. Da Allah allmächtig und allwissend ist, bedeutet es, dass alles, was geschieht, der Wille Allahs ist, und die Gläubigen tun gut daran, ihn zu akzeptieren. Dies führt einerseits zu einer ruhigen, entlastenden Lebensauffassung, was gut ist. Andererseits kann es zu einer sehr fatalistischen Lebensauffassung führen, in der harte Arbeit und Streben sinnlos sein können. Dies ist ein Grund für die relative Rückständigkeit der muslimischen Welt. Und die Tatsache, dass viele oder die meisten Männer arbeitslos sind, insbesondere in den westlichen Ländern.

Erst in den letzten Jahren hat es sich eingebürgert, die Religion Islam zu nennen. Früher war die Bezeichnung Mohammedanismus gebräuchlicher und wurde akzeptiert, so wie man die Anhänger Christi als Christen und die Anhänger Buddhas als Buddhisten bezeichnet. Aber es ist jetzt politisch korrekt, Islam zu sagen. Den Westen dazu zu bringen, sein traditionelles Wort durch ein von ihm bevorzugtes zu ersetzen, ist selbst eine Form der Unterwerfung.

Wenn man andere von etwas überzeugen will, ist das Wichtigste, was man sich merken muss: “Keep it simple! Und das kann der Islam sehr gut. Der Schlüssel zur Erlösung ist die Einhaltung der Fünf Säulen.

Der Islam pflegt auch die Gewissheit, was seiner Einfachheit sehr zuträglich ist. Wenn Sie wollen, dass die Massen etwas glauben, ist Gewissheit – totales, unerschütterliches Vertrauen in die Richtigkeit Ihrer Position – um ein Vielfaches effektiver als jede Menge Intellektualismus. Einfachheit und Gewissheit sind die beiden unverzichtbaren Elemente einer erfolgreichen Massenreligion. Mit diesem soliden Fundament, das Allah durch den Propheten gelegt hat, konnten die begeisterten frühen Anhänger die Show auf die Straße bringen.

Der Grund für den frühen Erfolg des Islam

Oft wird die Frage gestellt, wie die islamische Zivilisation, die in den 150 Jahren nach der Hegira (der Flucht Mohammeds von Mekka nach Medina im Jahr 622 n. Chr.) einen Großteil der bekannten Welt eroberte und dann bis zum 13. Jahrhundert ein goldenes Zeitalter erlebte, untergehen konnte. Lag es daran, dass Allah den Muslimen in ihren frühen Jahren wohlgesonnen war, aber aus irgendeinem Grund in den letzten Jahrhunderten die Stirn geboten hat? Oder könnte eine andere Kraft am Werk sein?

Zwei Faktoren waren für die frühen Eroberungen des Islam von Bedeutung.

Erstens litten die Byzantiner (und die Perser, ihr historischer Feind) stark unter Justinians Pest von 541-549, der wahrscheinlich 20 % der Bevölkerung zum Opfer fielen, insbesondere in den Städten. In der Zwischenzeit kämpften die beiden Reiche in ständigen und für beide Seiten verheerenden Kriegen, die sie weiter demoralisierten und verarmten.

Zweitens entwickelten die Muslime eine hervorragende militärische Organisation, die durch religiösen Eifer unterstützt wurde. Große Eroberungen beginnen in der Regel mit einer einheitsstiftenden Ideologie, zumeist einer Form von Nationalismus oder Religion, und je einfacher und sicherer, desto besser. Genau das gab der Islam den Arabern; sie hatten Allah auf ihrer Seite. Die Eroberungen führten zu Reichtum, und Reichtum zu Zivilisation und Fortschritt.

Der Westen konterte mit der Reconquista in Spanien und den Kreuzzügen ab 1099. Die Muslime eroberten dann 1453 Konstantinopel und zogen weiter, um fast ganz Europa zu erobern, bevor sie 1683 in Wien zurückgeschlagen wurden. Von da an entwickelte sich Europa aufgrund der einzigartigen Vorzüge der westlichen Zivilisation technologisch um ein Vielfaches schneller und eroberte und kolonisierte jedes einzelne muslimische Land. Doch seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind all diese ehemaligen Kolonien unabhängig geworden, und die Muslime haben mit einem neuen militärischen Ansatz, der im Volksmund “Terrorismus” genannt wird, einen Gegenangriff gestartet.

Krieg, Reichtum und Heuchelei

Es lohnt sich, die Beziehung zwischen Krieg und Reichtum zu untersuchen. Schließlich haben die meisten Kriege wirtschaftliche Wurzeln. Zumindest bis in die jüngste Vergangenheit war die Eroberung der Schlüssel zu Reichtum und Erfolg. Einen Krieg zu verlieren, bedeutete Armut (einfach weil der Feind alles gestohlen hatte, was man besaß) und wahrscheinlich Sklaverei.

Der Reichtum, den der Islam schon früh erlangte, führte zu seinem Goldenen Zeitalter, einer Blütezeit der Medizin, Mathematik, Philosophie und Wissenschaft. Was die meisten nicht wissen, ist, dass die Mohammedaner weder damals noch heute aggressiv an “Bekehr dich oder stirb” glaubten. Zum einen ist die Zwangskonvertierung Haram – im Koran verboten. Zum anderen bedeutet dies, dass die Ummah (das Kollektiv der Gläubigen) weniger Steuern erhält. Dhimmis (eroberte Menschen, die keine Muslime sind) müssen viel mehr Steuern zahlen. Das Goldene Zeitalter war das Ergebnis einer gut geführten Eroberung. Eroberte Dhimmis bedeuteten Reichtum und Freizeit.

Eroberung ist das, was man einen einfachen Diebstahl nennt, wenn er von einer großen, gut organisierten Gruppe verübt wird. Die Araber wurden wohlhabend wie jedes andere erfolgreiche Reich. In der vortechnologischen Zeit war die Eroberung ein Erfolgsrezept. Niemand hatte dabei Skrupel. Der Gedanke an Kriegsverbrechertribunale, wenn es sie denn überhaupt gegeben hätte, wäre lächerlich gewesen in einer Zeit, in der die Standardbelohnung für die Soldaten einer erobernden Armee drei Tage ungehindertes Plündern, Vergewaltigen und allgemeines Chaos in einer gefallenen Stadt war.

Historisch gesehen wurde man reicher, wenn man einen Feind besiegte und seine Besitztümer konfiszierte (ein anderes schönes Wort für “stehlen”). Dies galt jedoch eher in vorindustriellen Zeiten, als Reichtum statisch war (Land, Gold, Vieh usw.). In der heutigen hochtechnisierten Wirtschaft ist einfacher Diebstahl viel weniger produktiv.

Heutzutage kann man Know-how nicht mehr stehlen. Das liegt daran, dass es sich um einen Prozess und nicht um einen konkreten Gegenstand handelt. Je höher das technologische Niveau einer Gesellschaft ist, desto weniger Sinn macht Diebstahl. Die ganze Geschichte der Zivilisation ist eine Geschichte des Ersatzes von Diebstahl durch Produktion. In einer hochtechnisierten Welt ist Diebstahl eigentlich kontraproduktiv, so wie man auch kein Wissen erlangt, wenn man die Antworten auf einen Test stiehlt. In der Antike, als Allah den unveränderlichen Koran diktierte, war das jedoch anders.

Die Eroberung ermöglichte es den Muslimen, die als Zeltbewohner aus der Wüste kamen, wohlhabend zu werden und es eine Zeit lang zu bleiben. Aber – ungeachtet des Goldenen Zeitalters, als es viele Dhimmis gab, die ihnen Freizeit verschafften – sind die Muslime misstrauisch gegenüber weltlichem Wissen. Da der Koran das genaue und unumstößliche Wort Allahs ist, ist es fast schon Blasphemie, etwas anderes zu lesen, etwas anderes zu lernen oder etwas zu tun, das nicht direkt mit dem zu tun hat, was Allah von einem will. Ein guter Muslim macht seine Religion nicht nur zum Mittelpunkt seines Lebens, er macht sie zu seinem Leben. Deshalb wissen viele Muslime kaum etwas anderes als das, was sie in der Madrassa oder in den Vorlesungen ihres Mullahs lernen.

Ich habe den Koran gelesen. Etwa ein Viertel davon ist überschwängliches Lob für Allah. Ein Viertel besteht aus Verwünschungen von Ungläubigen, Abtrünnigen und Beschreibungen des Schicksals, das sie erwartet. Ein Viertel gibt den Muslimen Ratschläge und Verheißungen für kommende gute Dinge. Und etwa ein Viertel besteht aus abgewandelten Geschichten aus der Bibel. Vielleicht habe ich eine schlechte Übersetzung gelesen, aber dem Buch fehlt es an der poetischen Eleganz vieler Teile der Bibel. HL Mencken sagte, es höre sich an wie ein Hund, der auf allen Vieren bellt. Wäre er heute am Leben, würde zweifellos eine Fatwah gegen ihn erlassen werden, und sein Leben wäre in Gefahr.

Das soll nicht heißen, dass der Islam viele westliche moralische Werte nicht teilt. Er ist absolut gegen Diebstahl, Lüge oder Heuchelei – aber es kommt darauf an, wer beteiligt ist. Allah ist gegen Diebstahl, Lüge und Heuchelei, wenn es um andere Mitglieder der Ummah geht. Aber im Umgang mit Kaffern (Ungläubigen) und dem Darul Harb ist alles erlaubt. Dies ist ein Aspekt, in dem sich der Islam ernsthaft vom Christentum und fast allen anderen Religionen unterscheidet.

Das ist ein Grund dafür, dass der Islam in seiner Grundform so beständig ist. Doch als im Laufe der Jahrhunderte immer mehr Teile der eroberten Welt zum Islam konvertierten, gab es mehr privilegierte Gläubige und weniger Dhimmis, die sie unterstützen konnten. Das ist ein praktischer Grund – neben dem religiösen Auftrag – warum der Islam den Westen erobern will. Dort befindet sich der ganze Reichtum, und es gibt viele Dhimmis, die man besteuern kann, wie es im längst vergangenen Goldenen Zeitalter der Fall war.

Fundamentalismus

Was die Menschen im Westen wirklich beunruhigen sollte, sind jedoch nicht die wirtschaftlichen, sondern die politischen Auswirkungen von Mohammeds Religion. Während viele andere Religionen, von Voodoo bis zum Hinduismus, als kurios oder bizarr angesehen werden, ist der Islam eine Bedrohung. Das liegt an der 6. Säule, die als Dschihad oder Heiliger Krieg bekannt ist, um den Islam zu verteidigen und zu verbreiten.

Wenn Sie im Internet über den Islam recherchieren, werden Sie feststellen, dass seine gewalttätigen oder nicht politisch korrekten Aspekte stark heruntergespielt werden. Niemand, der sich an Salman Rushdie erinnert, möchte den Islam in irgendeiner Weise beleidigen, und sei es auch nur versehentlich. Einschüchterung und Täuschung sind wesentliche Bestandteile der Kriegsführung und werden in den Hadithen gepriesen, in denen die Taten und Worte Mohammeds und seiner engen Vertrauten beschrieben werden. Vielleicht ist das der Grund, warum der Islam – ungeachtet der zahlreichen Gewalttaten von Muslimen – versucht, den Kaffern und Darul Harb ein freundliches und vernünftiges Gesicht zu geben.

Aber er ist keine Religion des Friedens. Hier sind ein paar Zitate aus dem Koran, um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln:

2:191-“Tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet.”

3:28-“Muslime dürfen die Ungläubigen nicht zu Freunden nehmen.”

3:85-“Jede andere Religion als der Islam ist nicht akzeptabel.”

8:12-“Terrorisiert und enthauptet diejenigen, die an andere Schriften als den Koran glauben.”

8:60-“Die Muslime müssen alle Waffen aufbieten, um die Ungläubigen zu terrorisieren.”

8:65-“Die Ungläubigen sind dumm; fordert die Muslime auf, sie zu bekämpfen.”

9:5 – “Wenn sich die Gelegenheit ergibt, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet.”

9:30- “Die Juden und Christen sind pervers, bekämpft sie.”

9:123- “Führt Krieg gegen die Ungläubigen, die in eurer Nachbarschaft leben.”

47:4- “Seht nicht nach Frieden mit den Ungläubigen; enthauptet sie, wenn ihr sie erwischt.”

Der Dschihad macht den Kaffern verständlicherweise Angst. So wie eine Gemeinde, die sonntags “Vorwärts, christliche Soldaten, marschieren in den Krieg” singt, Muslime erschrecken könnte. Inzwischen bombardiert die US-Luftwaffe verschiedene muslimische Länder. Das verärgert die Muslime und sie suchen im Koran und in den Hadithen nach Rat. Das stärkt den Fundamentalismus.

Einige sagen, dass der Islam im Grunde genommen in Ordnung ist, eine Religion des Friedens, wie ihre Propagandisten behaupten. Sie sagen, das Problem sei der Fundamentalismus, der stark auf dem Vormarsch ist.

Fundamentalismus bedeutet, dass man sein Leben genau nach dem Buch lebt, zumindest so, wie man es versteht. Und damit sind wir wieder bei dem Problem der Heuchelei. Wenn Allah zum Beispiel über den Propheten sagt, dass es unter allen Umständen falsch ist, Zinsen zu verlangen, wie lässt sich das dann mit den modernen Bankpraktiken und der Wirtschaftstheorie vereinbaren, in der Zinsen der Zeitwert des Geldes sind? Wenn Jesus, von dem viele Christen glauben, dass er Gott ist, sagt, dass es für ein Kamel leichter ist, durch ein Nadelöhr zu gehen, als für einen reichen Mann, in den Himmel zu kommen, wie kann man dann das Reichsein rationalisieren?

Nun, muslimische Banken haben mindestens 18 Möglichkeiten, eine Rendite für Kredite zu erzielen, ohne sie als Zinsen zu bezeichnen (Gebühren, Gegengeschenke, Provisionen, Zeichen der Wertschätzung, Gewinnanteile usw.). Wie Christen das Problem des Reichtums lösen können, haben wir sicher alle schon in der Sonntagsschule gehört. Fragezeichen: Ist das der Grund, warum Juden bekanntermaßen reicher sind als Christen oder Muslime?

Trotz aller Probleme, die Fundamentalisten aller Religionen verursachen, muss man sie eigentlich respektieren, und sei es nur, weil sie keine Heuchler sind. Sie reden nicht nur darüber, sie gehen auch so. Aber vom Fundamentalismus ist es nur ein kleiner Schritt zum Fanatismus.

Die Zukunft des Islam

Nachdem wir uns kurz mit der Geschichte des Islams befasst haben, wollen wir nun untersuchen, wohin er sich entwickeln wird. Sollte der Islam als Bedrohung für die “Zivilisation, wie wir sie kennen”, d. h. die westliche Zivilisation, angesehen werden? Auf diese Frage gibt es mindestens zwei Antworten.

Eine Antwort lautet ja: Da die beiden Zivilisationen gegensätzliche Werte haben, ist der Islam eine Bedrohung. Ein guter Muslim weiß, dass er den Darul Islam verbreiten und den Darul Harb erobern muss. Inzwischen gibt es 49 muslimische Länder, und einige von ihnen verfügen über ernstzunehmende Militärs. Zahlreiche islamische Gruppen wollen sich nicht nur gegen die mittelalterlichen Kreuzritter verteidigen, die als moderne Amerikaner neu erfunden wurden, wie die primitiven Houthis am Roten Meer. Viele wollen die Show auf der Straße fortsetzen und potenzielle Dhimmis in Europa von innen heraus erobern.

Die Ummah wird nicht so sehr mit Flugzeugen und Panzern kämpfen, sondern mit Waffen, die sie sich leisten können und die ironischerweise nicht nur viel billiger, sondern auch viel kosteneffektiver sind. Unter anderem werden sie sich die Demografie und die Migrantenwellen zunutze machen. Ihre großen Familien werden von den Gastländern bezahlt. Wir werden ihre Kämpfer nicht “Soldaten” oder “Terroristen” nennen, sondern “Nachbarn”.

Eine der größten Stärken des Islams ist auch eine seiner größten Schwächen: nämlich die Tatsache, dass er mehr als eine Religion ist, nämlich eine komplette Weltanschauung. Er schreibt nicht nur vor, wie man mit dem Übernatürlichen oder auch nur mit der Moral umgeht, sondern diktiert auch den Umgang mit Finanzen, Wissenschaft, Kunst, Politik und dem Leben im Allgemeinen. Dies hat einen gewissen Nutzen, wenn es darum geht, primitive Völker zum Zwecke der militärischen Eroberung mit einfacher Technologie zu vereinen. Wenn man eine Horde davon überzeugen kann, dass sie ins Paradies kommt, wenn sie im Dschihad gegen den Feind stirbt, hat man eine beeindruckende militärische Kraft mit einfacher Technologie. Aber Gruppendenken und andere tief verwurzelte islamische Gewohnheiten sind in allen anderen Bereichen der Zivilisation nicht sehr hilfreich. Andererseits, wer braucht schon eine teure Rakete, wenn muslimische Teenager, die in unbegrenzter Zahl zur Verfügung stehen, Selbstmordbomben präzise abwerfen können?

Manche, vor allem in Kreisen der nationalen Sicherheit, fragen diskret, was gegen die muslimische Bedrohung getan werden sollte. Meine Antwort lautet: Dies ist kein militärisches Problem und kann nicht mit militärischen Lösungen gelöst werden. Es war eine Sache, als der Islam mit einem gleichwertigen ideologischen Feind in Form des mittelalterlichen Christentums – oder sogar des Christentums von vor 100 Jahren – konfrontiert war. Doch zum Leidwesen des Westens ist seine ideologische Gegenkraft heute im Wesentlichen der Wokeismus.

Der Wokeism lässt sich grob mit degradierten Begriffen wie Intersektionalität, LGBTQ, DEI, sichere Räume, weitverbreitetes Triggering, schamloses Anbiedern an Minderheiten, Identitätspolitik, Schuldgefühle gegenüber den Werten des Westens und dem Wunsch nach Abschaffung traditioneller Normen und Kultur definieren. Und etwas, das sich Islamophobie nennt – als ob der Westen den Islam willkommen heißen müsste. Dabei ist der Islam in Wirklichkeit genauso schädlich wie der Nazismus oder der Kommunismus.

Die Ummah der Muslime leidet unter nichts von alledem. Im Gegenteil, sie ist genau das Gegenteil, und zwar in extremer Form. Beispiele dafür sind die Verfolgung von Rushdies Satanischen Versen, die Charlie-Hebdo-Morde in Paris und Dutzende von ideologisch motivierten Morden und Vergewaltigungen. In ganz Europa tun sie, sobald sie eine kritische Masse erreicht haben, so, als wären sie bereits die Herrschenden. Es gibt keinen Widerstand von schwachen und demoralisierten Europäern.

Die Muslime, die ich kenne, sind individuell genauso anständig wie alle anderen. Der Konflikt entsteht, wenn es eine kritische Masse gibt und sie anfangen, sich als Teil der Ummah zu sehen, die Darul Harb erobert.

Andererseits stellt der Islam auf lange Sicht überhaupt keine Bedrohung dar. Weil die Muslime ihre Religion so ernst nehmen, werden sie zwangsläufig in jedem anderen Bereich menschlichen Strebens zurückbleiben. Der sklavische Glaube an ein Buch, das einem ungebildeten arabischen Kriegsherrn im frühen 7. Jahrhundert im Traum erschienen ist, wird in einer wohlhabenden, hochtechnisierten Welt wohl kaum zum Erfolg führen. Es gibt muslimische Techniker, die auswendig lernen können. Aber nur sehr wenige muslimische Wissenschaftler, denn Wissenschaft erfordert unabhängiges Denken. Fast alle muslimischen Wissenschaftler leben, nicht zufällig, im Westen. Der Islam kann nicht mithalten, außer mit Gewalt.

Die wirtschaftliche Zukunft von Ländern mit islamischen Traditionen wird nicht so sein, wie sie sein könnte. Die einzigen islamischen Länder, denen es gut geht, sind diejenigen, die auf Ölquellen sitzen. Ihre hohen Gebäude und beeindruckenden Flughäfen wurden alle im Westen entworfen und von importierten Arbeitskräften gebaut. Der Reichtum des Islams ist nur durch einen geografischen Zufall zustande gekommen. Seine Massen werden nur durch die landwirtschaftlichen und medizinischen Technologien ernährt, die der Westen ihnen zur Verfügung gestellt hat.

Eine Fortsetzung des Ewigen Krieges zwischen dem Islam und dem Westen scheint wahrscheinlich. Der Hauptschauplatz wird Europa sein, was in den letzten 2.000 Jahren so gut wie immer der Fall gewesen ist. Die Europäer werden aufgrund ihres mangelnden Willens und ihrer überwältigenden demografischen Situation verlieren.

Die Anhänger Jesu und Mohammeds haben zwei Gemeinsamkeiten: Beide beanspruchen für sich, der einzig wahre Glaube zu sein, wie er in einem heiligen Buch (dem Neuen Testament bzw. dem Koran) definiert ist, und beide betreiben Proselytenmacherei (obwohl die Christen in Bezug auf Bekehrung viel aggressiver waren – und das war in der Vergangenheit). Im Islam geht es viel mehr um Herrschaft und Eroberung.

Tatsache ist, dass jedes Land, das vom Islam erobert wurde (mit Ausnahme von Spanien), islamisch geblieben ist. Die Christen sind heute viel weniger aufdringlich als im Mittelalter, in der Reformation und in der Kolonialzeit. Tatsächlich sind große Teile der Christenheit nur noch dem Namen nach christlich. Der Weihnachtsmann und die leeren Kirchen sind hauptsächlich harmlose Erinnerungen, während die Moscheen, die in ganz Europa gebaut werden, voll sind. In Europa ist das Christentum schwach, ja sogar am Aussterben. Das trifft in geringerem Maße auch auf die USA zu. Wie Napoleon feststellte, ist in der Kriegsführung das Psychologische dem Physischen so ähnlich wie drei dem einen.

Der Islam ist für seine 2 Milliarden Gläubigen mehr als eine Religion, er ist eine Weltanschauung. Er dringt zwangsläufig in alle Aspekte des Lebens ein – Wirtschaft, Familie, Recht, Regierung – und so weiter. Der Koran ist größtenteils in der ersten Person geschrieben, als direktes und unumstößliches Wort Allahs selbst. Als jüngste abrahamitische Religion befindet sich der Islam auf der gleichen Entwicklungsstufe wie das Christentum zur gleichen Zeit. Er hat eine mittelalterliche Ausrichtung. Wird er milder werden? Ich bezweifle es. Es wäre nicht mehr der Islam, wenn der Koran und die Hadithen nicht strikt befolgt würden.

Obwohl die meisten Augen jetzt auf den Konflikt zwischen Russland und der NATO in der Ukraine oder den USA und China gerichtet sind, sollte der ewige Krieg mit dem Islam nicht übersehen werden. Er wird bestehen bleiben, lange nachdem die anderen Konflikte gelöst sind. Der Islam hat in 1400 Jahren nie an Boden verloren. Bis 1946 war es ruhig um ihn, aber seitdem ist er auf dem Vormarsch. Zumindest in Europa besteht aus mehreren Gründen die Aussicht auf einen Überlebenskrieg.

Die Muslime haben sich nie in andere Kulturen integriert. Ich spreche nicht nur von den jüngsten Zuwanderungen nach Europa, wo sie durchweg in selbst ernannten Gebieten leben, die für Europäer “No-go”-Zonen sind.

Der Krieg im ehemaligen Jugoslawien war bei den muslimischen Bosniern am virulentesten. Der abtrünnige Staat Kosovo ist ein Zusammenstoß zwischen muslimischen Kosovaren und orthodoxen Serben. Diese Völker hatten Hunderte von Jahren nebeneinander gelebt. Indien ist vielleicht das Beispiel mit dem größten Ausmaß. Pakistan wurde 1947 gewaltsam von Indien abgetrennt, was vielleicht mit 2.000.000 Toten einherging, und ist heute zu 98 % muslimisch. In Indien leben noch etwa 200 Millionen Muslime, die aber immer noch ernsthafte Konflikte mit Hindus, Christen, Sikhs, Buddhisten, Farcis, Juden und Jains haben, die friedlich miteinander leben.

Die hohe und anhaltende Einwanderung aus Afrika und Asien, die durch eine sehr hohe muslimische Geburtenrate und eine Geburtenrate, die unter der der Einheimischen liegt, verstärkt wird, verheißt nichts Gutes für den Westen. Die Schätzungen variieren, aber das Pew Research Projekt aus dem Jahr 2013 geht davon aus, dass im Jahr 2050 über 30 % der Bevölkerung Schwedens, 20 % der Bevölkerung Deutschlands und Österreichs und 15-18 % der Bevölkerung der meisten anderen westeuropäischen Länder Muslime sein werden.

Es gibt viele Faktoren, die diese demografische Entwicklung verändern könnten, aber in vielen Großstädten, darunter London und Paris, sind die Mohammedaner schon heute fast in der Mehrheit. Und in den Großstädten wird die Politik gemacht. Die Einwanderung nimmt rapide zu, nicht zuletzt, weil die EU die Aufnahme von “Flüchtlingen” im Wesentlichen gesetzlich regelt. Sie erhalten bei ihrer Ankunft kostenlos Unterkunft, Verpflegung, Einkommen und ein Mobiltelefon, und in den meisten Fällen findet erst nach vielen Monaten eine Anhörung über ihren Status statt. Das einzige, was die meisten muslimischen Länder hervorbringen, sind mehr Muslime. Sogenannte Flüchtlinge werden eine wichtige Rolle dabei spielen, den Krieg gegen Darul Harb und die Kaffern in Europa zu gewinnen.

Darüber hinaus gibt es im Westen einen wachsenden Trend zur Konversion, wie Andrew Tate beweist – nicht jemand, dem ich folge, aber er war 2022 die Nummer 1 bei den Internetaufrufen. Es ist ein Trend unter vielen schwarzen Sportlern, insbesondere unter Mike Tyson.

Der Ewige Krieg wird nicht mit konventionellen Armeen geführt werden, nicht nur, weil die islamische Welt nicht über die entsprechende Technologie verfügt. Sondern weil westliche Militärs gegen eine amorphe Masse von Millionen von Menschen nutzlos sind. Die Houthis, eine Rebellengruppe im Jemen, beweisen, dass billige Raketen und Drohnen, die gegen westliche Schiffe und Marinestrukturen eingesetzt werden, großen Schaden anrichten können. Der Einsatz von millionenschweren Waffen gegen Lehmhütten schafft nur noch mehr Feinde.

Wie wird der Konflikt also aussehen? Amorph und unzusammenhängend, chaotisch und ohne feste Fronten. Mit vielen Millionen Muslimen in Europa – Pakistaner im Vereinigten Königreich, Türken in Deutschland, Nordafrikaner in Frankreich und den Niederlanden – hat sich Europas Eroberung der Welt rächen können. In den nächsten 20 Jahren werden sie die Mehrheit stellen. Sie werden nicht aufgenommen, und sie behandeln die Europäer (verständlicherweise) mit Verachtung. Viele Millionen mehr werden als Boatpeople kommen, ob es den Europäern gefällt oder nicht, ganz so wie es Jacques Raspail in seinem Roman Camp of the Saints vor 50 Jahren vorausgesagt hat.

In der Vergangenheit hat der Westen die Frage gestellt: Was macht unser Öl unter ihrem Sand? In Zukunft werden die Muslime fragen: Wie können wir diese aggressiven Ungläubigen ein für alle Mal loswerden? Dann wird der Westen seine Frage umformulieren in: Diese Leute wollen uns töten! Wie können wir sie ein für alle Mal aufhalten?

Viele denken, dass die USA aufgrund ihres extrem hochtechnisierten Militärs keinen Krieg verlieren können. Teure Spielzeuge können von Zeit zu Zeit nützlich sein; sie können einige Schlachten gewinnen. Aber sie sind im Grunde nutzlos, wenn es darum geht, die nächste Generation der Kriegsführung zu gewinnen, wie die Kavallerie im Ersten Weltkrieg oder die Schlachtschiffe im Zweiten Weltkrieg. In 20 Jahren wird es vielleicht noch ein paar Flugzeugträger und F-35 geben. Aber das werden Kuriositäten sein, die für besondere Zwecke reserviert sind, wie Schreibmaschinen.

Die Muslime werden nicht nur die entscheidenden demografischen und ideologischen Kriege gewinnen, sondern auch den technischen Krieg, so rückständig sie auch sein mögen, auf kurze Sicht. Das liegt daran, dass jeder über Waffen verfügen kann, die der Westen erfunden hat – Atomwaffen, biologische Waffen und Cyberwaffen.

Müssen wir uns Sorgen machen, dass die derzeitige Phase des Ewigen Krieges den Islam begünstigt? Das hängt von Ihrem Zeitrahmen ab, nehme ich an. Kurzfristig – in den nächsten 50 bis 100 Jahren – sieht es sehr turbulent und düster aus. Darüber hinaus sind nur zwei Dinge vorhersehbar.

Erstens werden viele Menschen weiterhin mehr produzieren, als sie verbrauchen, und die Differenz aufsparen; dies wird Kapital schaffen, das nicht nur für einen höheren Lebensstandard, sondern auch für den technologischen Fortschritt entscheidend ist. Das verheißt Gutes für den Westen. Muslime sind in diesen Dingen nicht gut.

Zweitens: Da mehr Wissenschaftler und Ingenieure am Leben sind als in der gesamten bisherigen Geschichte zusammengenommen, wird die Technologie weiter voranschreiten. Technologie ist die wichtigste Kraft, um den allgemeinen Lebensstandard zu verbessern. Auch das begünstigt den Westen.

Ich bin also im Grunde ein Optimist. Hoffen wir nur, dass die Sparer nicht ausgerottet werden und die Wissenschaftler nicht zu viel Regierungsarbeit leisten.

Die Menschheit hat sich von der Subsistenzwirtschaft und dem Leben in Höhlen vor nur 10.000 Jahren bis zum heutigen Griff nach den Sternen entwickelt – und der Fortschritt hat sich beschleunigt. Warum sollte ein weiterer Kulturkrieg, einschließlich des Ewigen Krieges, mit dem wahrscheinlichen Sieg der Mohammedaner, dem ein Ende setzen? Es sei denn, wir versinken in einem dunklen Zeitalter.

Eine Sache ist sicher. Solange es keine Renaissance gibt, sind die Dinge, die wir an unserer Zivilisation schätzen, im Begriff, weggespült zu werden.

Anmerkung des Herausgebers: Die US-Regierung überfordert sich selbst, indem sie sich in jeden Winkel der Welt einmischt. Finanziert wird das alles durch massives Gelddrucken. Die nächste Finanzkrise könnte der ganzen Scharade jedoch bald ein Ende bereiten.

Die Wahrheit ist, dass wir an der Schwelle zu einer globalen Wirtschaftskrise stehen, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen könnte. Und die meisten Menschen werden auf das, was kommt, nicht vorbereitet sein. Genau deshalb haben der Bestsellerautor Doug Casey und sein Team gerade einen kostenlosen Bericht mit allen Details zum Überleben eines Wirtschaftszusammenbruchs veröffentlicht. Klicken Sie hier, um die PDF-Datei jetzt herunterzuladen.