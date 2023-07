Warum der Krieg in der Ukraine nicht in ein oder zwei Jahren zu Ende sein wird

500 Tage Krieg (eher ein Scheinkrieg) und beide Seiten sind immer noch in demselben Paradoxon des Konflikts gefangen – wenn die eine Seite eine Gasse in einem Dorf erobert, während die andere einen glorreichen Sieg über einen Hühnerstall für sich beansprucht. Angesichts des derzeitigen Tempos der Kämpfe bekommt die Aussage von Jens Stoltenberg, dem Generalsekretär der NATO, der in aller Ruhe verkündete, was zu erwarten ist, einen anderen Stellenwert: „Wir arbeiten an einem mehrjährigen Paket mit umfangreichen Finanzmitteln…“. Mit anderen Worten: Der russisch-ukrainische Krieg wird noch einige Jahre dauern.

In der Tat sind Stoltenbergs Worte ein Eingeständnis, dass ein Ende des Konflikts nicht in Sicht ist, geschweige denn die Rückgewinnung der von Wladimir Putin annektierten Territorien. Zumindest nicht im Jahr 2023 oder im nächsten Jahr, und auch nicht bis 2025…

Will jemand Frieden? Unwahrscheinlich

Die derzeitige Situation sollte jedem zu denken geben, der wirklich an einer Beendigung der Feindseligkeiten interessiert ist.

Zelenski wird hoffentlich die bedingungslose Unterstützung der Bevölkerung und die weitere Hilfe des Westens haben, zumindest bis zur „Befreiung“ des Donbass, wenn nicht sogar der Krim. Die ukrainische Gegenoffensive, mit der die Russen in Richtung Schwarzes Meer gedrängt werden, macht deutlich, dass sie genau das anstreben. Oder zumindest wird versucht, Moskau zu Verhandlungen zu bewegen, um nicht den Verlust (in Gefangenschaft oder Tod) von Zehntausenden von Soldaten zu riskieren.

Zelensky hat sich stets geweigert zuzugeben, dass er Friedensgespräche ohne die „Krim“ auf dem Tisch akzeptiert. Dafür hat er sowohl militärische als auch persönliche Gründe.

Aber auch er ist sich bewusst, dass dieser Krieg nur auf dem Verhandlungswege beendet werden kann, da niemand die militärische Kraft hat, auf Moskau zu marschieren und damit die Russen zur Kapitulation zu zwingen. Gleichzeitig ist das Gerede vom „Regimewechsel“ des Kremls nichts weiter als ein verführerisches Versprechen für Naive und zeugt von einem übertriebenen Optimismus hinsichtlich seiner Machbarkeit. Gleichzeitig wird die Wahrscheinlichkeit ignoriert, dass Putins Nachfolger den Russen keinen Frieden, sondern einen effektiveren Krieg versprechen wird. Jewgeni Prigoschin wurde in Rostow beklatscht, als er mit Wagner-Söldnern in die Stadt einmarschierte, denn das ist genau das, was die einfachen Russen möchten – Generäle anführen, die in der Lage sind, auf Kiew zu marschieren, wie Chukow 1945 auf Berlin.

Die Tatsache, dass die Rote Armee die Ukraine weiterhin täglich bombardiert, beweist, dass der Krieg nicht so bald enden wird. Vor einem Jahr, um diese Zeit, hielten die Lego-Truppengeneräle auf Antena 3 die Information über die Leerung der Waffendepots in Russland für selbstverständlich; 12 Monate sind vergangen, und die Raketen treffen immer noch Ziele, und jetzt beschießen sie sogar Lemberg (mit chirurgischer Präzision), nahe der NATO-Grenze (Polen).

Eher ein Gerangel als ein Krieg

Am Vorabend des Gipfeltreffens der Nordatlantischen Allianz in Vilnius (welch ein Paradoxon!) sind die Kiewer Streitkräfte überfordert. Sie sind nicht stark genug für eine erfolgreiche Gegenoffensive und leiden unter einem Mangel an militärischer Ausrüstung. Die deutschen Leopard-Panzer, die als die besten der Welt gelten, wurden bestellt, aber es zeigt sich, dass die Kornet-Panzerabwehrraketen der Russen wirklich eine hervorragende Munition sind – sie gehen durch die Leopard-Panzer wie durch Käse; die amerikanische Presse schreibt bereits, dass das Pentagon die versprochenen Abrams nicht mehr liefern will, da die Generäle überzeugt sind, dass ihre Panzer auch nicht besser sind.

Zurück zu den Verhandlungen: So wie man Zelensky vorwerfen kann, einen Waffenstillstand abzulehnen, weil er mehr will, so kann man das auch von Putin sagen. Anstelle eines totalen Krieges beharrte er auf einer „besonderen Militäroperation“, die der Welt zeigen sollte, dass Russland etwas hat, womit es sich rühmen kann – vollständige Autarkie. Im Gegensatz zu China ist die Russische Föderation bei Nahrungsmitteln und Treibstoff autark und produziert alles, was sie benötigt, um ihre Streitkräfte und die Zivilbevölkerung inmitten eines kostspieligen bewaffneten Konflikts zu versorgen.

Bei dem Krieg in der Ukraine handelt es sich nicht um einen totalen Krieg wie im Ersten oder Zweiten Weltkrieg. Vielmehr handelt es sich um einen Minikrieg – amerikanische und russische Botschaften in Moskau und Washington sind nach wie vor in Betrieb, amerikanische und russische Astronauten teilen sich Raumkapseln, Telefonate zwischen dem Direktor der CIA und dem Chef des SVR finden statt. Wir sehen eine gegenseitige Zurückhaltung – die Russen greifen keine amerikanischen Flugzeuge und Schiffe an, die Waffen in die feindliche Ukraine transportieren, und die Amerikaner liefern im Gegenzug keine Waffen an Kiew, mit denen russische Städte angegriffen werden können.

Die gute Nachricht ist, dass wir wie viele andere im 18. Jahrhundert von einem höflichen „begrenzten Krieg“ sprechen. Die schlechte Nachricht ist: Solange nur die Ukrainer unter Beschuss stehen, hat keiner der anderen Protagonisten einen Grund, die Kämpfe zu beenden. Und genau deshalb besteht die Gefahr, dass es noch mindestens 500 Tage dauert.